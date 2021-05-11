Российским фаундерам сложно открыть счет в Европе. Рассказываем, какое решение этой проблемы есть

Сегодня российский бизнес в лице своих иностранных представительств вынужден держать по несколько счетов в Армении, Беларуси, Венгрии и на Маврикии. Но мало того, что большинство западных контрагентов не могут принять банковский платеж из этих стран, да еще и гарантии сохранности средств там весьма иллюзорные: средства блокируются, не доходят до получателя или задерживаются на неопределенный срок.

Антироссийские санкции 2014 года привели к закрытию счетов в западных банках для всех корпоративных клиентов, где бенефициарами выступали россияне. Под раздачу попали все: от далеких от санкционных дел рекламщиков и IT до небольших стартапов, стремящихся выйти на новые рынки.

Какие трудности у российского бизнеса при открытии счета в западных банках

Открыть счет в иностранном банке для бизнеса с российскими корнями — процесс бесконечный. Большая удача, если удается сделать это за три месяца. На пути встречается множество скрытых условий, неуловимых без детального рассмотрения:

личная встреча с представителем банка (обязательное условие в 90% случаев);

подтверждение деятельности компании и источников дохода (отчетные документы о финансовом положении компании и информация о контрагентах: обычно является большой проблемой для стартапов, у которых нет истории транзакций);

сбор документов, подтверждающих личность, биографию и происхождение капитала всех бенефициаров (национальный паспорт, адрес проживания, налоговые декларации, в некоторых случаях резюме и другие документы, специфика которых каждым банком определяется индивидуально).

Еще один важный момент, который следует учитывать — это язык, на котором ведется коммуникация с клиентом. У большинства стран вся бизнес-коммуникация ведется на английском, но возможны исключения: в странах старой Европы, вроде Италии, Испании или Франции, англоязычный менеджер может быть большой редкостью, что замедлит процесс открытия счета и обработки данных.

Европейские банки могут отказать в заявлении об открытии счета, основываясь лишь на том, что один из бенефициаров компании является гражданином России: в Великобритании — если директор компании нерезидент страны, а в Голландии это правило распространяется и на акционеров.

Надо понимать, что большинство банков европейских юрисдикций будут требовать наличие офиса в стране регистрации юридического лица, что в случае с IT-стартапами и интернет-агентствами является абсурдным требованием, когда большинство сотрудников или фрилансеров находится в разных местах и вся работа ведется онлайн.

Пример с латвийским банком Rietumu, который обслуживал огромное количество российских клиентов и открывал евро-счета без ужесточенных мер комплаенс-контроля — один из самых ярких с точки зрения отношения к нерезидентам.

В 2017 году минфин США потребовал у Латвийского государства принять меры в отношении вкладов нерезидентов, после чего последовал ряд принудительных мер в отношении клиентов с иностранными бенефициарами. Так, в традиционном европейском хабе для предпринимателей из России и других неевропейских стран бывшего союза к 2017 году доля вкладов российских клиентов составила всего около 7%.

Распространенное мнение о причине такого исхода выразил латвийский финансист Инесис Фейферис, указав, что дело заключается в российско-американском противостоянии и стремлении оказать давление на людей, которые поддерживают российский курс.

Какое решение проблемы сегодня есть

Острая необходимость сохранить торговые отношения и построить новые на зарубежных рынках подтолкнула компании нерезидентов находить альтернативные способы открытия банковских счетов. Это движение благоприятно повлияло и на активное развитие электронных платежных систем, которые в свою очередь позволили российским клиентам возобновить финансовые операции с внешними рынками.

Цена, впрочем, оказалась высока, и одним счетом здесь никак не обойтись: где-то не принимают платежи из России, откуда-то нельзя платить в долларах — масса нюансов.

Лицензированные финтех-проекты, которые обеспечивают тот же функционал платежных операций, что и коммерческие банки, оказали большую поддержку для международного бизнеса и предложили более гибкие условия пользования банковскими услугами.

Компании с бенефициарами из России вновь обратили свое внимание на страны Балтии: Эстония (а затем и Литва) внесла ряд законодательных изменений и создала благоприятную экосистему для стартапов, что повлекло за собой развитие отрасли финтеха в стране.

Помимо Прибалтийских стран финансовые стартапы получили наибольшее распространение в Великобритании, где, несмотря на Брексит, стимулирование финтех-инноваций послужило причиной для расположения штаб-квартир ведущих онлайн-банков — Monzo и Tide, а также известных своими фаундерами с русскими корнями Revolut и 3s.money.

Ключевое отличие платежных систем от традиционных банков заключается в инвестировании времени в клиента: в тех случаях, где компания с бенефициарами-нерезидентами получает зеленый свет на открытие счета, трудности с транзакционным потоком по-прежнему остаются серьезным препятствием для бизнеса.

Любое нестандартное условия или изменение в операционном процессе: новые валюты, новые контрагенты, новые рынки или особенно крупные сделки — может привести к заморозке счета, а на решение вопроса уйдет приличное количество времени. Отсутствие человеческой поддержки в платежных платформах является одним из видимых недостатков, с которыми может столкнуться иностранный бизнес-клиент.

Отличительной особенностью 3s.money является фокус на работу с международными компаниями, где бенефициарами выступают иностранные граждане: за счет широкой партнерской сети банков-корреспондентов, умного комплаенса и наличия персональных менеджеров для каждого клиента, онлайн-банк может открывать виртуальные бизнес-счета в разных европейских странах и отслеживать транзакционные потоки клиента, ориентируясь на быстрый результат без блокировки или заморозки платежей.

Такое предложение особенно актуально для стартапов и дигитального бизнеса, где скорость является одним из основных запросов в проведении финансовых операций.

«Для нас как для международной компании, ведущей бизнес с клиентами из разных стран и на разных континентах, очень важна надежность, гибкость и скорость работы банка. То, что 3s.money сочетают в себе классический банк, но в то же время являются финтех-стартапом, позволяет им оперативно адаптироваться под быстро меняющиеся реалии рынка, быть в тренде и тем сам предлагать нам самые эффективные решения наших бизнес задач.

Отдельно хочется отметить персонализированный подход, максимальное погружение в процессы и онлайн-поддержку 24/7 по любому вопросу», — поделился Борис Абаев, сооснователь Rocket10.

За последний год в условиях пандемии и кризиса дигитальные платформы сделали большой шаг вперед: в то время, когда крупные мировые банки объявили о том, что они временно приостанавливают открытие новых счетов, платежные системы продолжали обрабатывать сотни новых клиентов.

Скорость, автоматизация и доступность позволили финтех-стартапам доказать свою значимость для международной торговли, а также дали шанс лучшим сервисам заявить о себе и предложить выгодное условие для всех клиентов, утверждая принципы свободного рынка: торговля должна осуществляться без дискриминации, без монополии, без вмешательства со стороны правительств и без территориальных границ.