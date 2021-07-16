Как стартапы обманывают инвесторов

Анна Шолина, CEO Rutech, Head of Community EMERGE, задала инвесторам на своей странице в Facebook вопрос : «Вас когда-нибудь обманывали стартапы?». В комментариях под постом собралось немало историй. Мы также попросили некоторых комментаторов поделиться ими с читателями RB.RU.

Сергей Дашков, сооснователь Angelsdeck

Важно, чтобы фаундеры объясняли своему инвестору, что происходит. Инвесторы помимо зарабатывания денег заинтересованы в удовлетворении своей любознательности. Например, вы что-то попробовали, что-то сделали, собрали метрики, у вас не получилось, бизнес-модель не сошлась, но это нормальная история — здесь нет криминала.

Но есть два правила, которые должен соблюдать ответственный основатель:

Нельзя не присылать отчет. Нельзя фальсифицировать отчет. Это уже совсем смертельный грех.

Очень редко бывают случаи откровенного мошенничества. Я помню всего несколько плохих историй, из которых одна без сомнений является мошенничеством, а вторая очень похожа на мошенничество, но я в этом не уверен.

Важно обратить внимание на то, что когда ты даешь каким-то входящим командам инвестиционные деньги, то весьма вероятно, найдутся недобросовестные люди. Да, порой такое случается, но, как правило, такие люди попадаются очень редко, и это совсем небольшой процент от общего числа проектов (у меня сейчас 50+ портфельных компаний).

Две плохих истории на 50 плюс отличных — очень хороший показатель. Я думал их будет сильно больше. Еще раз подчеркну: у нас потрясающие замечательные основатели.

История №1. Откровенное мошенничество

Владимир Гладких — молодой парень из Архангельска, проект Hashboard. Начинал он с платформы стриминга легальной музыки для заведений общепита.

Она должна была работать по следующему принципу: платформа покупает авторские права на музыкальный контент, а уже после этого заведения могут купить для себя авторскую музыку.

Таким образом, рестораны, кафе и сетевые магазины смогут покупать для себя легальную авторскую музыку, но гораздо дешевле, чем раньше, и соблюдая все требования законодательства.

Я подумал, что это классная идея, и мы дали небольшой раунд. Парень пошел работать, периодически слал нам отчеты, финансовая часть была маловразумительной, хотя лирическая была довольно содержательной. Иногда он пропадал на какой-то большой промежуток времени, потом возвращался.

После очередного такого провала он вернулся и сказал: «Нет, у нас все будет не так. У нас будет система лояльности, которая очень круто работает: люди постоянно ставят лайки в социальных сетях, а мы будем эти лайки парсить по соцсетям и давать информацию о том, кто тебя и как залайкал в каком-то баре. Наша платформа будет предоставлять эту информацию бару».

Это должен был быть нативный маркетинг, так называемое нативное промо, когда каждый человек становится блогером: он приходит в бар, делает фото и выкладывает в социальную сеть. Если его пост набирает 100 лайков, то он получает, например, бесплатную кружку пива.

Потом Владимир пропал в очередной раз и долго не выходил на связь. Спустя какое-то время я встретился с другим инвестором, и мы с удивлением обнаружили, что у Владимира была вторая организация, куда он тоже собрал инвесторов под одну и ту же историю и писал им такие же отчеты.

Это был занимательный опыт. Мы сверили отчеты Владимира, они совпадали с точностью до знака препинания. Получается, что этот парень из Архангельска дважды взял деньги для одного и того же проекта, только под два разных юридических лица.

Вот это яркий пример настоящего мошенничества. Конечно, мы написали заявление в полицию, и она до сих пор расследует это дело. Я знаю, что сейчас этот проект находится у третьих инвесторов, которые каким-то образом подобрали все наработки. Мне даже прилетала их инвестиционная презентация.

Мое оценочное суждение: мы столкнулись с мошенничеством. Рекомендую держаться от этой истории подальше.

История №2. Удивительная безответственность

Основатель Артем Киселев, проект MingleCast, статья о котором недавно вышла на сайте «Москвич.mag». Идея проекта заключалась в следующем: как правило, на съемках есть много камер, и эти камеры производят огромное количество видеоматериала.

Это все бесплатный материал, который никак не используется, но можно взять и сделать из него интерактивный интерфейс, который, по замыслу, будет очень хорошо заходить мобильным операторам, которые транслируют спортивные мероприятия, например, «Формулу 1».

Артем Киселев собрал деньги инвесторов и сказал: «Самый классный рынок — рынок Латинской Америки». Удивительно, но он не присылал никаких отчетов, но где-то раз в полгода звонил и рассказывал, как он пытается заключить контракт, пробивает B2B-контракты. Спустя какое-то время он пропал окончательно, а потом опять вернулся и попросил еще немного денег со словами: «Нужно еще чуть-чуть времени, и я закрою контракт».

Мы согласились и дали ему еще немного денег, а потом Артем и вовсе пропал — окончательно и бесповоротно. После этого были какие-то странные люди, которые предлагали выкупить эту компанию.

Вся эта история зкончилась тем, что через два года Артем появился на горизонте. Я, конечно же, у него спросил, чего он пропал и как он мог так поступить. На что получил ответ: «Мне стыдно, у меня ничего не получилось. Стыдно было приходить, потому что я ничего особо не делал, ничего не получалось».

В июне вышла статья про этого парня и про тот же самый продукт. В статье говорится, что этот продукт — история успешного успеха, но успешного успеха здесь, к сожалению, нет. Кажется, Артем хочет еще раз собрать деньги на тот же самый проект.

Мое оценочное суждение: здесь мы в лучшем случае имеем дело с крайне легкомысленным молодым человеком. Для более глубокого расследования у меня нет свободного времени. Моя рекомендация — держаться подальше.

Еще раз хочу подчеркнуть: эти две истории — две аномальные точки в моем большом ряду добросовестных основателей портфельных компаний.

Мораль здесь очень простая: работа бизнес-ангелов — поддерживать начинающих предпринимателей своими инвестициями, нетворком и опытом. Обмануть венчурного инвестора ранней стадии дело нехитрое (мало данных для проверки), но для обманщика совершенно бессмысленное: счастья и процветания таким образом построить невозможно.

Дмитрий Михайлов, бизнес-ангел

Был кейс откровенного фейка: человек собрал pre-seed 100 тыс. с более 10 бизнес-ангелов и друзей под презентацию своего друга (который сразу стал бывшим другом) и на эти деньги переехал в Лос-Анджелес, а инвесторам сказал, что стартап не взлетел.

Второй случай — откровенный криминал. Когда неудачные предприниматели переквалифицировались в мошенников с подделкой документов, фальсификацией отчетности, выводом денег на левые счета и воровством имущества. Тут уже уголовка и тюрьма.

А был кейс, когда фаундер поругался с одним из инвесторов вдрызг, вплоть до обещаний посадить из-за одного мелкого и незначительного пункта трехсотстраничного договора, который фаундер забыл выполнить в срок.

Инвестор был педант и решил, что фаундер не исполняет договоренности не только в этом пункте, а вообще в бизнесе. И пока инвесторы не выкупили бизнес, он три года на боку лежал и не взлетал.

Павел Некрашевич, инженер, основатель стартапа AETECH

Основная «боль» стартапа — это отсутствие или недостаток финансирования на реализацию своих идей, когда основатели всерьез озабочены привлечением денежных ресурсов и используют для этого все возможные методы, вплоть до привирания своих реальных возможностей и/или функционала разрабатываемого ими продукта.

Один из самых сложных этапов при запуске проекта — это привлечь денежные ресурсы на раунде seed. Инвесторы в РФ не часто инвестируют в проекты на данных стадиях (зачастую советуют участвовать в грантовых программах), но бывают и исключения, когда они видят уверенность в команде и продукте и чувствуют, что проект обязательно обречен на удачу.

Конечно, случается так, что инвестор сталкивается с большим количеством лжи и фальши как о компетенциях команды, так и о функционале разрабатываемого ими продукта — знаю достаточно таких примеров, когда для участников такого процесса все средства хороши.

Например, есть компания «X» (не буду говорить, что они разрабатывали), основатели которой общалась с разными инвесторами (в том числе знаменитыми) на предмет финансирования.

Питч-дек идеален, описание продукта — шедевр, а на самом деле ничего нет: продукта нет, он не создан и даже не разработан — фантасмагория основателей и попытка срубить кеш.

Это плохо, я так считаю. Обманывать — как минимум неуважение к людям (инвесторам), что желают развития проекту. Я понимаю, что может быть вариант, когда нет продукта, но есть все основания и предпосылки, что продукт будет создан через какое-то время и для этого необходима конкретная сумма, допустим, 1 млн рублей.

Но не понимаю, почему не сказать об этом инвестору сразу, без обмана, диверсифицировать риски как для себя, так и для него, быть в нормальном диалоге. И добропорядочный инвестор всегда найдет способы и методы для развития хорошего проекта.

Второй пример, когда есть компания «Y», основатели которой уже создали продукт. Они также общались с теми же инвесторами, что и компания «Х», на предмет финансирования.

Но речь шла о привлечении средств на создание продукта, что они уже создали — не на развитие, не на продвижение, а именно на создание того, что уже было создано. Это вершина стартаперского мошенничества, и за такими действиями обязательно должно следовать наказание.

Лично мое мнение: все должно быть максимально прозрачно в диалоге с инвестором для привлечения средств, а именно:

честное описание функционала продукта;

правдивая стратегия развития проекта;

прозрачный диалог.

Негатив к таким командам/компаниям, что гонятся за длинным рублем, сложно испытывать, скорее, испытываешь сожаление, что в определенный момент для них может все грустно закончиться, а причиной тому будет ложь или обман.

Фото на обложке: Aleksey Boyko/shutterstock.com