Как выучить английский самостоятельно и с чего начать?

Но лишь считанные проценты из них доходят до свободного владения языком. Преподаватель английского языка и автор образовательных проектов Анна Павлова считает, что для достижения цели важны маршрутный лист и дисциплина. Специалист рассказала, какие шаги помогут построить план и выучить английский язык самостоятельно.

Две трети россиян считают знание иностранного языка необходимым навыком в современных условиях. Лидером по популярности по-прежнему остается английский. Как правило, большинство людей учат его самостоятельно — по самоучителям и бесплатным онлайн-курсам.

Содержание:

Шаг первый: определяемся с желаемым уровнем

Перед тем, как начать изучение английского языка, важно определиться с собственной целью. Опираясь на нее, вы сможете выбрать необходимый для достижения уровень английского языка. Согласно международной системе уровней CEFR в английском языке выделяют семь уровней от начинающего до носителя языка.

Прохождение всех семи ступеней время- и трудозатратно. При этом навык понимания речи на слух причисляют уже к третьему уровню. Поэтому рекомендую изучить краткое описание и выбрать, какой ступени будет достаточно для поставленных вами задач.

Например, моя ученица изучала английский язык с нуля, чтобы поехать в свадебное путешествие и базовой лексики и грамматики ей хватило, чтобы заселиться в отель или заказать себе круассаны в кофейне. Другой ученик учил английский для трудоустройства в зарубежную компанию и для этой цели ему нужно было достичь продвинутого уровня и выше.

Шаг второй: определяем количество свободного времени

Когда цель поставлена и определен уровень, к которому стремитесь, посчитайте, сколько часов в неделю вы можете уделить английскому языку. Честная оценка важна, чтобы составить план занятий.

Своим ученикам я рекомендую заниматься недолго, но регулярно. Такой формат помогает избежать выгораний и одновременно развивает дисциплину.

Первое время пятнадцати минут в день будет достаточно, чтобы повторить слова или послушать подкаст. Постепенно увеличивайте продолжительность занятий. Не забывайте делать перерывы, чтобы ваш мозг мог отдохнуть и лучше усваивать информацию.

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Шаг третий: составляем расписание

Овладеть языком значит освоить комплекс навыков — чтение, письмо, умение говорить и восприятие речи на слух. Поэтому при составлении графика занятий можно распределить дни недели и навыки.

В понедельник — чтение книги и изучение новых слов, в среду — общение с носителем в приложении, в пятницу — просмотр фильмов, а в воскресенье — рефлексия в дневнике.

Шаг четвертый: отслеживаем достижения

Важно отслеживать прогресс и замечать свои достижения в изучении английского языка. Записывайте новые слова, фразы и грамматические конструкции, которые вы изучаете, и периодически повторяйте их.

Это поможет закрепить полученные знания и улучшить память. В качестве внешней оценки, раз в полгода мои ученики проходят тестирование на определение уровня языка. Результаты экзамена помогают объективно оценить рост и точки роста учеников.

Учебные материалы

Для самостоятельного изучения английского языка вам понадобятся различные учебные материалы. Вот несколько основных материалов, которые помогут вам:

Основной учебник

В качестве опоры выберите учебник, который соответствует вашему уровню. Он поможет вам систематизировать путь изучения — просто следуйте по порядку в изучении лексических и грамматических тем. С учениками использую учебные пособия изданий Oxford «English File».

Пособие по грамматике

Использование пособия по грамматике поможет вам научиться правильно строить предложения и отработать грамматические правила. Классическим пособием для российских студентов является сборник упражнений Голицынского Ю.Б. Из иностранных пособий рекомендую пособия издательства Cambridge «English Grammar in Use».

Учебник для расширения словарного запаса

Для более обучающихся с высоким уровнем важно постоянное расширение словарного запаса и введение в речь идиом. Для этого можно использовать книги «English Idioms in Use» издательства Cambridge.

Словарь

При изучении языка, одна из самых частых сложностей — столкновение с новыми словами. Для их перевода в сети есть много высококачественных онлайн-словарей. Ученикам рекомендую следующие:

dictionary.cambridge.org для перевода отдельных слов и идиом;

context.reverso.net для перевода отдельных слов и фраз;

deepl.com для перевода предложений и текстов.

Дополнительные ресурсы

Помимо учебников, можно использовать дополнительные ресурсы, которые помогут разнообразить изучение и сделать его более разносторонним.

Говорим на английском языке

Для развития навыка общения можно использовать онлайн-платформы — Speaky, HelloTalk, Tandem и другие. В этих приложениях вы можете найти партнера для языкового обмена или преподавателя для индивидуальных уроков.

Учим новые слова

Для изучения новой и повторения уже известной лексики можно использовать приложения Quizlet, Wordwall, Drops. Эти сервисы направлены на повторение слов, через интерактивные активности и игры. На перечисленных сервисах уже есть сформированные по темам разделы. Достаточно выбрать интересный вам и начать занятие.

Улучшаем восприятие английской речи на слух

Частичное погружение в языковую среду — один из наиболее эффективных вариантов развития навыка восприятия устной речи.

Для создания среды, окружите себя английской речью — слушайте подкасты и радиостанции, смотрите фильмы на английском языке. Привыкание к речи — это постепенный процесс, поэтому важно не торопить себя и поощрять за успехи.

Читаем на английском

Навык чтения можно развивать разными путями, и это далеко не только чтение книг и журналов (коих сейчас много в открытом доступе!).

Предлагаю ввести в жизнь одну привычку, которая приведет к стремительному росту понимания письменной речи. Вводите поисковые запросы на английском языке. Изучайте новостные порталы, интересные темы и прогноз погоды на английском языке.

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Онлайн-платформы для изучения английского языка

Сегодня существует множество онлайн-платформ, которые предлагают курсы и уроки по изучению английского языка. Некоторые из них включают Babbel, Rosetta Stone и English Live. Вы можете выбрать платформу, которая соответствует вашим потребностям и уровню знаний.

Смотрим фильмы и сериалы в оригинале с субтитрами и без

Один из лучших способов улучшить свое владение английским языком — это смотреть фильмы и сериалы в оригинале.

Среди коллег экспертов ведутся споры об эффективности просмотра фильмов с субтитрами и без. Своим начинающим ученикам я рекомендую смотреть уже знакомые фильмы в оригинале с английскими субтитрами.

Знание контекста помогает с восприятием, а транскрибирование на экране помогает ориентироваться в речи актеров. Ученики с уровнем B2 и выше смотрят фильмы без субтитров, но делают остановки, если сталкиваются с незнакомыми выражениями и фразами.

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