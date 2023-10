Нейросети для изучения языков: какими сервисами пользоваться и что пока нельзя поручить алгоритму

Использовать искусственный интеллект для изучения иностранного языка на первый взгляд кажется заманчивой идеей. Чат-бот можно установить на любой носитель, с ним не надо договариваться о времени общения, наконец, ему не надо платить деньги!

Доступный собеседник, с которым можно общаться, когда тебе удобно, на любимые темы, отрабатывая навыки иностранного языка — казалось бы, что может быть лучше?

На самом деле нейросети пока не дотягивают по уровню экспертности до живого преподавателя и не так полезны, как настоящая языковая среда. Но кое-что они все же могут. Поэтому игнорировать этих помощников не стоит.

Что умеют современные нейросети

Разберемся, для каких задач в изучении языков нейросети использовать можно. В каждой части я советую платформы и сервисы, которые помогут вам в конкретной задаче.

Переводить фразы в контексте

Одно и то же иностранное слово может иметь десятки значений. И понять, о чем именно идет речь, можно порой лишь из контекста.

Обыкновенные машинные переводчики, смысл работы которых основан на статистике фраз, как и непрофессиональные переводчики-люди, к контекстам малочувствительны. И результатом их работы становятся ушедшие в народ ляпы вроде Squirrel institute (машинный перевод «Института белка»).

Или «Выгрузка кокаина»: именно так в свое время было переведено название фильма «Carmaux, défournage du coke» братьев Люмьер, речь в котором шла о черной металлургии и выемке каменного угля — кокса.

В отличие от машинных переводчиков, искусственный интеллект алгоритмически анализирует миллионы двуязычных текстов, выдавая соответствующий контексту перевод.

По такому принципу, например, работает Reverso Context — мобильное и веб-приложение для поиска перевода в контексте, основанное на искусственном интеллекте. Искать адекватные значения, обращая внимание на стилистику и контекст, можно также, используя ChatGPT и DeepL.

Объяснять правила

Если вы не понимаете какое-то грамматическое правило, можно попросить нейронную сеть его объяснить. Это зачастую проще и быстрее, чем искать нужный ответ в учебнике.

Помогать учить слова

Учить слова без контекста — не самый эффективный способ освоения языка. Но если вы новичок и набираете первоначальный словарный запас, это может оказаться весьма уместно.

Так, в голосовой помощник «Алиса», например, встроен навык «Учим английские слова». Устроен он очень просто. Вы слышите английские слова, переводите их на русский. Если не знаете перевода, нажимаете на кнопку «дальше» и слушаете правильный ответ.

Те слова, которые вы плохо знаете, навык будет повторять для закрепления. В навыке два уровня: около 1000 слов и фраз для начинающих и пара сотен слов для продвинутых пользователей.

Если совмещать инструмент с другими ресурсами для изучения языка, толку будет больше.

Проверять грамматику

Сегодня нейросети вполне можно доверить проверить текст на предмет того, насколько он хорошо выстроен грамматически. Программа Grammarly, например, не просто помогает грамотнее писать на английском, но и выдает рекомендации касательно правильности, четкости, увлекательности и тона сообщения.

Разумеется, каждое предложение прогонять через Grammarly не стоит, но периодически обращаться к этому инструменту имеет смысл. Особенно он полезен тем, кому по роду деятельности приходится много заниматься деловой перепиской на иностранном языке.

Контролировать прогресс

Что нейросети делают действительно не хуже, а может, и лучше живых преподавателей — так это анализируют прогресс студента. Смысл в том, чтобы оценивать каждого ученика исходя из его индивидуального прогресса.

В общих чертах: если вы отвечаете на вопросы заданий правильно, система усложняет их, пока вы не ошибетесь.

Если вы отвечаете неправильно, система упрощает вам задание до того момента, пока вы перестанете ошибаться и начнете отвечать на вопросы верно. Выстроить такую алгоритмическую систему оценки знаний ИИ легче, чем живому человеку.

Поэтому сегодня многие обучающие платформы оснащены подобными сервисами. На этом принципе основана, например, программа Duolingo и обучающие онлайн-платформы в EF.

Чего нейросети не умеют делать

Теперь разберемся, в каких вопросах нейросеть пока не дотягивает до живого человека.

Вести полноценный обучающий диалог

Все, кто имеет хотя бы мало-мальский опыт общения с нейросетями, отлично знают: чем больше мы контактируем с сеточкой, тем больше она становится похожей на нас, соответствующей нашим запросам. И это хорошо — ровно до тех пор, пока речь не идет об обучении.

Попробуйте ради эксперимента пообщаться с ChatGPT на иностранном языке, обращая внимание на то, из каких именно слов состоят ответы в чате. И вы заметите, что лексика почти ничем не будет отличаться от той, которую вы только что транслировали сами.

Если стоит задача повторить уже известное — это неплохо. Но для обогащения новым довольно бесполезно.

Тут уже понадобится живой диалог, в котором одни и те же понятия обозначаются разными словами, подбираются синонимы, а сам разговор развивается, движется вперед. Такое умеет делать только живой преподаватель. Пока.

Задавать уточняющие вопрос

Говоря на неродном языке, человек не всегда может до конца понимать, что именно он только что сказал. Многие знают мем про Reebok or a Nike. А ведь на самом деле услышать во фразе This is the rhythm of the night из песни группы Corona названия спортивных брендов не так уж и удивительно.

Живой преподаватель, чувствуя недопонимание, задаст уточняющие вопросы. Нейросеть продолжит обсуждать с вами кроссовки.

Мотивировать коммуникационно

Главный секрет успешного изучения языков — желание, чтобы тебя поняли. Вступая в диалог с живым носителем, студент аккумулирует все свои ресурсы для того, чтобы донести свою мысль до собеседника и понять, что ему отвечают.

Более того. Если преподаватель подходит ученику, если студент чувствует в нем «своего», возникает настоящая магия.

Заражаясь вдохновением педагога, учащийся сам испытывает прилив вдохновения и глубокое удовлетворение от общения. И как результат — влюбляется в язык, отношения с которым без любви в принципе невозможны.

В случае с нейросетью это не работает: мы не чувствуем такой же сильной потребности быть понятым, не испытываем эмпатии, вдохновения и той радости влюбленного и первооткрывателя — просто потому, что перед нами не живой человек, а машина.

Пусть даже и очень умная.

Фото на обложке: Shutterstock/fizkes