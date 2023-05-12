7 способов легко выучить любой иностранный язык

Возможно, вы не пробовали эти семь методов. Дарья Карпукова, директор международной образовательной компании EF Education First в России, рассказывает, какие фразы будут действительно полезными и классными и как учить их, чтобы они оставались в активном словарном запасе.

Люди учат английский в школе, потом в университете, используют его в путешествиях — но по-прежнему что-то может идти не так. Знания уходят, слова не запоминаются, желание поддерживать уровень и заниматься все меньше.

1. Поиск мотивации к изучению языка

Если вы поймете, для чего вам нужны знания иностранного языка, процесс обучения будет проходить легче.

Хотите свободно общаться с новым знакомым-иностранцем?

Мечтаете переехать за рубеж?

Есть желание свободно взаимодействовать с местными жителями во время путешествий за границу?

Цель должна быть реальной и обозримой в ближайшем будущем: учить китайский из-за роста популярности азиатских рынков — плохо; заниматься итальянским три раза в неделю с носителем после удачного мэтча в Tinder — хорошо.

2. Погружение в языковую среду или ее искусственное создание для себя

Окружить себя языком со всех сторон — хороший способ его изучения, как бы банально это ни звучало. Если есть возможность поехать за границу, замечательно.

На личном опыте я убедилась, что даже без базовых знаний языка за три месяца в Бразилии можно начать уверенно делать заказы в кафе и заводить новые знакомства на португальском. И да, для погружения в языковую среду необязательно куда-то уезжать:

слушайте подкасты,

смотрите ток-шоу и фильмы в оригинале.

Важно — делать это нужно каждый день. Чем больше материала вы пропускаете через себя, тем больше закрепляете новую информацию.

Советую сделать интерфейс телефона на иностранном языке: визуально вы будете помнить, где какие функции находятся, поэтому пользоваться гаджетами сможете без проблем.

А еще можно завести друга-иностранца (например, в приложении для знакомств, путешествовать в одиночку и избегать там общения на русском.

3. Использование топиков для хобби и в повседневной деятельности

Если вы увлекаетесь модой, то выучите названия цветов, тканей и фасонов на новом для себя языке и отправляйтесь в торговый центр, а стоя в примерочной, воспроизводите в голове новые для себя слова. Для каждого хобби, будь то футбол, регби, дегустация вина или танго много вариантов, чтобы сделать изучение языка интересным и захватывающим.

Найдите блоги (например, на YouTube), мастер-классы, литературу о вашем хобби на изучаемом языке. Если ваше хобби — видеоигры, скачайте игру без перевода на родной язык и смотрите геймплеи с субтитрами.

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Важно применять знания в повседневной жизни, а не в искусственно созданных ситуациях. Например, попробуйте сформулировать, как заказать еду, купить билеты, обратиться за услугами на языке, который вы изучаете.

4. Письмо на английском языке (ведение блога, личного дневника, заметок)

Письмо на английском языке активизирует словарный запас и помогает «разговориться» тем, у кого есть с этим проблемы.

Каждый вечер выделяйте 30 минут на то, чтобы описать то, что произошло за день, свои эмоции и переживания. Делайте это на новом для себя языке, не бойтесь в процессе обращаться к словарю.

В этом случае вами будут усвоены не навязанные учебниками слова и конструкции. Вы можете завести свой англоязычный блог:

определитесь с тематикой,

выберите платформу,

приступайте к его наполнению.

Изученные слова будут использоваться в контексте, а новые вызовут у вас желание узнать перевод и сразу же использовать.

Ведение заметок на английском языке поможет вам настроиться на повседневное мышление на другом языке.

Можно вести заметки после прочтения иностранной книги — это помогает активизировать только что изученную лексику.

5. Повышение уровней сложности для более быстрого роста

При изучении материала более сложного уровня мозг аккумулирует все свои силы на преодоление барьера в восприятии. В этом случае ученик испытывает стресс, как иностранец, попавший в чужую языковую среду. Таким образом задействуется больше ресурсов для адаптации в среде и понимании языка.

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Со временем вы заметите, что в целом многое понимаете. Повышение уровня сложности материалов похоже на интервальную тренировку в фитнесе: такая технология заметно сокращает время тренировки, но качество занятия и эффект заметно возрастает за счет стресса от нагрузки. Согласитесь, занимаясь два месяца в спортзале с гантелями по 1 кг никакого мышечного роста вы не заметите, пока не увеличите вес — так же и в английском.

Поэтому не бойтесь увеличивать нагрузку и изучать сложные грамматические конструкции и специфическую лексику. После такой атаки память переводит информацию из своего краткосрочного реестра в долгосрочный, а мозг постепенно сохраняет навык.

6. Работа с шаблонами

Заучивание небольших текстов и диалогов — еще один очень полезный метод:

Это отличное упражнение для вашего мозга. Вы получаете шаблон для разговора — то есть будете подготовлены к живому диалогу или письму на разные темы.

Не нужно будет составлять предложения с нуля, гораздо удобнее и быстрее пользоваться уже готовыми конструкциями. Если учить диалоги скучно и лениво, можно смотреть тексты любимых песен и учить их, а затем проверить свое произношение, подпевая за исполнителем.

7. Пользоваться принципом Парето

Согласно закону экономиста и социолога Вильфредо Парето, лишь 20% усилий приносят 80% результата. Другими словами, важна регулярность. Лучше заниматься языком стабильно один раз в неделю и шаг за шагом двигаться к цели, чем заставлять себя заниматься и бросить спустя пару месяцев.

Зачастую люди не видят впечатляющего результата и бросают обучение после трех — пяти месяцев.

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Поэтому важно помнить, что хвалить себя нужно даже за самые маленькие достижения, а регулярные занятия обязательно принесут свой результат — но чтобы его увидеть, нужно запастись терпением и не терять мотивацию.

И небольшой совет: запоминайте паттерны

В каждом языке есть специфические речевые конструкции — паттерны, которые не переводятся дословно, однако их запоминание существенно повысит уровень владения языком и обогатит речь.

Особое внимание стоит уделить фразовым глаголам, которые не поддаются интуитивному осмыслению и из-за этого тяжелы для запоминания, однако широко распространены в речи носителей.

Не стоит обходить стороной идиомы (фразеологизмов) — неотъемлемую часть культуры и языка. Изучать их интереснее, чем может сперва может показаться.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney