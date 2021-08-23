Развиваете бизнес по франшизе? Даем 5 советов, как продвигаться на локальном рынке

Кристина Шумай, эксперт в локальном маркетинге компании RocketData , которая разрабатывает платформу по управлению онлайн-присутствием бизнеса в картографических сервисах, рассказала, как продвигать франшизу с помощью геомаркетинга и получать новых «теплых» клиентов.

После покупки франшизы предпринимателю нужно научиться продвигать компанию на локальном рынке, то есть в определенном регионе: разные люди, цены, условия диктуют свою стратегию продвижения.

Франшизы сталкиваются глобально с двумя проблемами продвижения на локальном рынке — франчайзи используют маркетинговые стратегии франчайзеров, хотя глобальная стратегия не подходит для локального рынка. Вторая проблема — франчайзи иногда не следят за верной информацией в интернете, что сказывается на общей репутации бренда.

Добавьте точки компании в популярные геосервисы

Сегодня пользователи омниканальны и хотят находить результаты там, где им удобно: в справочниках, картах, навигаторах, соцсетях, с помощью голосовых помощников и даже в сервисах такси.

По исследованию BrightLocal, 93% пользователей в прошлом году искали информацию о компании поблизости. Именно поэтому франчайзинговым компаниям важно быть там, где их могут найти, то есть присутствовать в радиусе пользователя, чтобы привлечь как можно больше «теплых» клиентов. В этом как раз поможет геомаркетинг.

Начать работу с геомаркетингом нужно с создания карточек компании (не только головного офиса франчайзи) в популярных геосервисах — «Google Мой бизнес», «Яндекс.Бизнес» (ранее — «Яндекс.Справочник»), «2ГИС» и других.

Общие рекомендации по добавлению карточек в геосервисы:

Указывайте верное название компании. Например, если вся франшиза называется «Енот», не используйте название Enot на латинице. Также важно помнить о том, что не нужно использовать юридическое название компании. Правильно используйте прописные буквы. Можно сделать первую букву каждого слова в названии прописной, но слово не должно состоять только из них: неправильно — «ЕНОТ», правильно — «Енот». Не пишите рекламные предложения и ключевые слова в названии компании. Геосервисы запрещают использование ключевых слов в названии и строго относятся к такому нарушению (вплоть до блокировки карточки). Исключение составляют бренды, зарегистрированное название которых содержит прилагательные, название продукта/услуги или слова-усилители, как на примере.

Пример сети клиник с прилагательным «добрый» в названии. Это не ошибка, но если ваша компания называется просто «Доктор», то добавлять слова «добрый», «лучший», «прекрасный» — уже ошибка

Подробные пошаговые инструкции по размещению карточек геосервисов можно найти по ссылкам:

правила размещения в «Google Мой бизнес» — тут;

правила размещения в «Яндекс.Бизнес» (ранее «Яндекс.Справочник») — тут.

Поддерживайте актуальность информации о каждой точке сети

После добавления карточек компании в геосервисы очень важно следить за идентичностью и актуальностью информации в них. Для франчайзеров эта проблема стоит наиболее остро. Ведь некорректная или неидентичная информация о собственном бренде чревата потерей репутации и низкой лояльностью аудитории к бренду в целом, что является для франчайзи основой бизнеса.

Однако, для франчайзи это не меньшая проблема. Ведь если вы транслируете неверную информацию (неверные адреса, номера телефонов, отсутствующие локации) в интернете, потенциальные клиенты, сталкиваясь с ней, получают негативный опыт, разочаровываются и оставляют негативные отзывы.

Такие отзывы копятся и формируют низкий рейтинг компании, что сказывается на низких позициях компании в поисковой выдаче, и, соответственно, на низком трафике в точки продаж.

Карточка магазина Fix Price. Пользователь оставил комментарий о том, что на сайте и в геосеривисах отличается информация. Как итог — низкая оценка от клиента, которая влияет на общий рейтинг карточки

Именно поэтому недостаточно просто создать карточки компании в геосервисах — важно заполнить их в соответствии с правилами бренда (корректное название, лого, фотографии в высоком качестве и стиле бренда) и постоянно поддерживать актуальность информации (адреса, координаты точек, график работы, номера телефонов и пр.).

Если вы франчайзер, обязательно донесите эту информацию для своих франчайзи. Если вы франчайзи, уделяйте больше времени локальному присутствию вашей компании.

Оптимизируйте карточки компании для повышения их позиций в выдаче

Чтобы повысить шансы на попадание карточки компании в топ локальной выдачи, необходимо оптимизировать каждую карточку, то есть заполнить ее в соответствии с правилами и возможностями геосервисов.

Вот что важно учесть:

идентичность информации в карточках (адрес, телефон, время работы и пр.) во всех источниках, то есть она должна совпадать с информацией на сайте и в других геосервисах — это положительно воспринимается поисковыми системами;

выбор правильной категории бизнеса (основную и дополнительную). От категории зависит то, по каким запросам будет показываться ваша компания для пользователя. Если категория указана неверно, ваш потенциальный клиент не сможет обнаружить вашу карточку;

полноту информации. Добавьте максимально полную информацию в карточки, используя все возможности геосервисов (ссылки на сайт, ссылки на соцсети, атрибуты, время работы в праздники, фотографии и пр.);

работу с контентом. Чтобы вовлекать пользователей в просмотр ваших карточек, делайте публикации с новостями, акциями и спецпредложениями для конкретного адреса или региона прямо в карточках Google, «Яндекса» и «2ГИС».

В компании Burger King работают с карточками компании в каждом регионе добавляют локальную контактную информацию, товары и спецпредложения

Чем лучше вы оптимизируете свою карточку, тем больше ее совпадений с запросами пользователей будет видеть поисковик, а значит, чаще ее показывать. Как результат — пользователи будут находить вашу компанию и становиться вашими клиентами.

Работайте с отзывами в геосервисах и отзовиках

Каждый день компания может получать десятки или даже сотни отзывов на разных сайтах. Если не отслеживать отзывы, особенно негативные, и оставлять их без ответа, вы можете не только потерять клиентов, но и навредить репутации всей франшизы.

Компания наносит себе ущерб, если не работает с отзывами: по исследованию института общественного мнения «Анкетолог», 93% пользователей при выборе товара (услуги) ориентируются именно на отзывы.

Что важно помнить при работе с отзывами:

отвечайте на отзывы на всех возможных площадках: как в популярных геосервисах и отзовиках, так и в специализированных каталогах, на которых размещается ваша компания — например, Delivery-club.ru для кафе и ресторанов, Prodoctorov.ru для медицинских центров;

мотивируйте клиентов оставлять отзывы о вашей компании — так вы влияете на рейтинг компании в целом и привлекаете новых клиентов;

анализируйте отзывы, так как они могут содержать ценную информацию о том, что вы можете уже улучшить в своей компании (если вы франчайзер) или в своей отдельной локации (если вы франчайзи).

С помощью работы с отзывами компания смогла вернуть клиента и мотивировать его написать положительный отзыв вместо негативного

Поставьте собственный KPI и анализируйте результаты

Одна из самых распространенных ошибок франчайзи — использовать только те маркетинговые активности и инструменты, которые уже в работе у франчайзера.

Для того чтобы четко понимать, какие результаты приносит ваша маркетинговая стратегия, важно анализировать собственные метрики. Например, в личном кабинете геосервисов «Google Мой бизнес», «Яндекс.Бизнес» или «2ГИС» можно отслеживать множество локальных метрик:

метрики, которые касаются видимости вашей компании на картах (просмотры, показы);





В личном кабинете «Google Мой бизнес» можно отследить, по каким запросам находят вашу компанию в поиске

метрики, которые касаются вовлеченности и действий пользователей в ваших карточках (звонки, построенные маршруты, переходы на сайт, просмотры фото и постов);

В личном кабинете «Яндекс.Бизнес» можно отследить количество звонков, маршрутов, переходов на сайт из карточек компании за определенный период

метрики для анализа конкуренции в локальной выдаче и другие.

В личном кабинете «2ГИС» можно отслеживать количество компаний в схожей с вами рубрике (категории), а также объем внимания пользователей

Чтобы продвигать франшизу, нужно построить свою локальную стратегию под регион, в котором вы работаете, с помощью инструментов геомаркетинга: следите за полнотой и актуальностью информации, оптимизируйте карточки компании в геосервисах, для того чтобы повысить их видимость, работайте с отзывами и анализируйте результаты.

Обязательно включите геомаркетинг в маркетинговую стратегию для укрепления позиций вашего бренда и продвижения на локальном рынке. Это стоит того.

Фото на обложке: oatawa/shutterstock.com