Как бизнесу вести свой Telegram-канал?

Директор по Digital & Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов рассказывает, как начать продвижение в TG и развивать там личный бренд.

После блокировки иностранных социальных сетей существенно возросла аудитория российских площадок, в том числе Telegram. Платформа Павла Дурова совмещает функции мессенджера, соцсети, инфопортала, а также является каналом продаж для бизнеса.

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Почему стоит использовать Telegram

Аудитория Telegram выросла на 40 млн после объявления блокировки Instagram*. Согласно исследованию, в TG находятся вовлеченные пользователи, которые читают там новости, блоги, но главное — доверяют мнению авторов.

Данные говорят о том, что в соцсети «сидят» владельцы и руководители компаний, а также предприниматели и digital-специалисты. Если респонденты вписываются в портрет вашей ЦА — используйте TG для продвижения.

Рост аудитории платформы

В марте текущего года Telegram впервые обошел WhatsApp* и стал самым популярным мессенджером в России. В течение первых двух недель его доля в общем объеме трафика выросла до 63%, по сравнению с аналогичным периодом.

Рост интереса к TG объясняется не только закрытием соцсетей Meta*, но и приятным интерфейсом и широким функционалом: боты, возможность прямых эфиров, авторские стикеры, система организации каналов по папкам и прочее.

Возраст аудитории

По данным tgstat.ru, в TG больше пользователей 25-34 лет. Но разница между возрастными категориями минимальна — до 10%. Еще два года назад результаты исследований были другие. Сейчас почти 40% пользователей старше 35 лет — аудитория «повзрослела».

Сферы деятельности

Исследования показывают, что среди активных пользователей Telegram большой процент из сферы ИТ — 22%. Также соцсеть популярна среди представителей производства, торговли и продвижения (маркетинг, PR).

Способы использования мессенджера в целях продаж

Чтобы продать, нужно провести потенциального покупателя по воронке продаж. В Telegram это делается в три этапа:

Продвижение. Нужно создать канал, наполнить контентом и сообщить об этом пользователям. Можно использовать кросс-пиар: договориться с коллегами о постах с взаимным упоминанием. Или сделать пак со стикерами в фирменном стиле, чтобы повысить узнаваемость.

Повышение лояльности. После «затягивания» в воронку продаж, идет более точечная работа. Для этого используется SMS-рассылка. То, о чем стоит написать, можно узнать через опрос в Telegram-канале. Кстати, опросы повышают вовлеченность благодаря интерактивности. Еще на вовлечение работает полезный контент, который отвечает на запрос клиента в связке с развлекательным фишками типа прямых эфиров с гостем.

Продажи. После прогрева аудитория готова покупать. И для этого в Telegram есть боты, которые берут на себя первичную обработку и сортировку запросов. Они работают по прописанному сценарию, а затем переводят на менеджера. Он уже не тратит время на сбор данных, а делает конкретное предложение — оптимизация в действии.

Заработок на рекламе

Заработать можно не только на продаже товара, но и на рекламном посте. Стоимость упоминания в канале — в диапазоне 3-15 тыс. руб.

Где искать блогеров для рекламы в «Телеге»?

Телега — сервис для поиска рекламы. Там можно зарегистрироваться как владельцу канала, так и рекламодателю.

Telderi — площадка, где можно купить готовый канал, группу или аккаунт в соцсетях, в том числе в TG.

TGRM — это рекламная биржа, где можно закупить не только рекламу, но и ботов, стикеры и пр.

Есть и альтернативные способы продвижения в Telegram. Например, коллаборация — два эксперта могут провести прямой эфир. Или боты, которые автоматически предлагают перейти на ваш канал.

Взаимопиар

У взаимопиара ряд плюсов. Во-первых, это бесплатный способ продвижения, обмен упоминаниями идет между равноценными по подписчикам каналами. Во-вторых, эффективный. Потому что Telegram работает камерно: здесь не «общих пространств» — каждый на своем канале. И чтобы на этот канал переходили, нужна рекомендация проверенного источника.

Итог

Хороший Telegram-канал имеет лояльную аудиторию, которая конвертируется в клиентов. Канал может решать бизнес-задачи, продавать. Главное — качественный контент и непрерывная связь с клиентом.

*Instagram и WhatsApp принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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