Как бизнесу вести свой Telegram-канал?

После блокировки иностранных социальных сетей существенно возросла аудитория российских площадок, в том числе Telegram. Платформа Павла Дурова совмещает функции мессенджера, соцсети, инфопортала, а также является каналом продаж для бизнеса.
Директор по Digital & Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов рассказывает, как начать продвижение в TG и развивать там личный бренд.
Содержание:
- Почему стоит пользоваться Telegram
- Рост аудитории платформы
- Возраст аудитории
- Сферы деятельности
- Способы использования мессенджера в целях продаж
- Заработок на рекламе
- Взаимопиар
- Итог
Почему стоит использовать Telegram
Аудитория Telegram выросла на 40 млн после объявления блокировки Instagram*. Согласно исследованию, в TG находятся вовлеченные пользователи, которые читают там новости, блоги, но главное — доверяют мнению авторов.
Данные говорят о том, что в соцсети «сидят» владельцы и руководители компаний, а также предприниматели и digital-специалисты. Если респонденты вписываются в портрет вашей ЦА — используйте TG для продвижения.
Рост аудитории платформы
В марте текущего года Telegram впервые обошел WhatsApp* и стал самым популярным мессенджером в России. В течение первых двух недель его доля в общем объеме трафика выросла до 63%, по сравнению с аналогичным периодом.
Рост интереса к TG объясняется не только закрытием соцсетей Meta*, но и приятным интерфейсом и широким функционалом: боты, возможность прямых эфиров, авторские стикеры, система организации каналов по папкам и прочее.
Возраст аудитории
По данным tgstat.ru, в TG больше пользователей 25-34 лет. Но разница между возрастными категориями минимальна — до 10%. Еще два года назад результаты исследований были другие. Сейчас почти 40% пользователей старше 35 лет — аудитория «повзрослела».
Сферы деятельности
Исследования показывают, что среди активных пользователей Telegram большой процент из сферы ИТ — 22%. Также соцсеть популярна среди представителей производства, торговли и продвижения (маркетинг, PR).
Способы использования мессенджера в целях продаж
Чтобы продать, нужно провести потенциального покупателя по воронке продаж. В Telegram это делается в три этапа:
Продвижение. Нужно создать канал, наполнить контентом и сообщить об этом пользователям. Можно использовать кросс-пиар: договориться с коллегами о постах с взаимным упоминанием. Или сделать пак со стикерами в фирменном стиле, чтобы повысить узнаваемость.
Повышение лояльности. После «затягивания» в воронку продаж, идет более точечная работа. Для этого используется SMS-рассылка. То, о чем стоит написать, можно узнать через опрос в Telegram-канале. Кстати, опросы повышают вовлеченность благодаря интерактивности. Еще на вовлечение работает полезный контент, который отвечает на запрос клиента в связке с развлекательным фишками типа прямых эфиров с гостем.
Продажи. После прогрева аудитория готова покупать. И для этого в Telegram есть боты, которые берут на себя первичную обработку и сортировку запросов. Они работают по прописанному сценарию, а затем переводят на менеджера. Он уже не тратит время на сбор данных, а делает конкретное предложение — оптимизация в действии.
Заработок на рекламе
Заработать можно не только на продаже товара, но и на рекламном посте. Стоимость упоминания в канале — в диапазоне 3-15 тыс. руб.
Где искать блогеров для рекламы в «Телеге»?
- Телега — сервис для поиска рекламы. Там можно зарегистрироваться как владельцу канала, так и рекламодателю.
- Telderi — площадка, где можно купить готовый канал, группу или аккаунт в соцсетях, в том числе в TG.
- TGRM — это рекламная биржа, где можно закупить не только рекламу, но и ботов, стикеры и пр.
Есть и альтернативные способы продвижения в Telegram. Например, коллаборация — два эксперта могут провести прямой эфир. Или боты, которые автоматически предлагают перейти на ваш канал.
Взаимопиар
У взаимопиара ряд плюсов. Во-первых, это бесплатный способ продвижения, обмен упоминаниями идет между равноценными по подписчикам каналами. Во-вторых, эффективный. Потому что Telegram работает камерно: здесь не «общих пространств» — каждый на своем канале. И чтобы на этот канал переходили, нужна рекомендация проверенного источника.
Итог
Хороший Telegram-канал имеет лояльную аудиторию, которая конвертируется в клиентов. Канал может решать бизнес-задачи, продавать. Главное — качественный контент и непрерывная связь с клиентом.
*Instagram и WhatsApp принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Фото на обложке: Primakov / Shutterstock
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