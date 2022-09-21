Как организовать внутренний хакатон для развития бизнеса, который будет в кайф сотрудникам: 5 важных шагов

Как организовать внутренний хакатон, чтобы он помог решить все эти задачи, рассказывает Олеся Кострыкина, менеджер внутренних сообществ в «Авито».

Во внутреннем хакатоне необязательно внедрять все идеи: в отличие от внешнего, здесь важнее найти точки роста и замотивировать сотрудников. Такой проект позволит протестировать бизнес-идеи и принести пользу сразу нескольким отделам в компании.

Содержание:

Что такое хакатоны?

Хакатоны — соревнования для разработчиков разных специализаций, в ходе которых создаются прототипы продуктов для решения определенных задач заказчика. Участники могут работать над веб-сервисом, сайтом, приложением или какой-то фичей. Хакатоны длятся от нескольких часов до недели и проводятся как очно, так и онлайн.

Чем внутренний хакатон отличается от внешнего

Внешний хакатон заточен на создание программных продуктов или решение конкретной бизнес-задачи.

Внутренний хакатон, то есть тот, что проводится среди сотрудников одной компании, направлен на сплочение команды и продвижение HR-бренда. Например, для нашей команды это в первую очередь особый вайб, атмосфера, где можно переключиться на проекты для души.

Зачем это компаниям

Хакатон позволяет сплотить коллектив, протестировать новые технологии, запустить пилот. Конечно, разные компании фокусируются на разных вещах.

Например, мы не стремимся решать конкретные бизнес-кейсы на хакатонах, но из экспериментов участников рождаются и рабочие решения. Однако для нас это больше приятный бонус, нежели цель.

Основные поинты для компании:

возможность придумать полезные решения для бизнеса;

проверить продуктовые гипотезы;

запустить новое приложение, сервис, фичи;

прокачать креативность команды;

повысить мотивацию сотрудников.

Как мотивировать разработчиков

На хакатоне разработчики обмениваются опытом, прокачивают свои навыки в презентации проектов, пробуют себя в новых ролях: к примеру, занимаются не бэком, а фронтом, и наоборот — а также тестируют новые инструменты, фичи и языки. Например, у нас не используется Rust, но на хакатоне нет никаких ограничений.

Конечно, мотивация у всех разная: кому-то интересно протестировать технологию, а кто-то просто хочет пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Это ведь по сути тимбилдинг.

Можно пойти с командой на футбол или квизы, а можно покодить для души. Возвращаясь к поинтам для компании, счастливые и замотивированные сотрудники хорошо выполняют свою основную работу, а это важно для развития бизнеса.

Основные поинты для разработчиков:

покодить для души и повеселиться;

получить интересный опыт командной работы;

попробовать новые технологии и инструменты;

выйти за рамки привычной работы.

Как подготовиться компании: 5 важных шагов

1. Найти ответственных

Хакатон — командная работа, и начинается она еще до самого мероприятия, поскольку во время подготовки возникает множество мелочей, требующих внимания.

У нас организацией занимается весь отдел техпиара, иногда им помогают коллеги из других отделов. В частности, нужно обеспечить кофе-леди в выходной день, проследить за качеством интернет-соединения.

2. Продумать номинации

Хакатон — это соревнование, поэтому как в любых соревнованиях важно отмечать лучшие проекты. При этом нам интересны все наработки и идеи участников.

Интересные номинации помогают заинтересовать участников и усиливают креативный настрой. Так, на июньском мероприятии у нас было три главных и шесть основных номинаций.

К примеру, в номинации «Феноменальная фича» (фича, которая решит проблемы наших пользователей) победил проект «Без Барьеров» — краудсорсинговая платформа для контроля качества контента и проведения исследований.

В номинации «Феноменальный сошиал импакт» (это самый крутой социальный проект) приз забрала команда «Богданчики», представившая на базе нашей компании фичу по поиску потерянных животных и вещей.

С номинациями можно экспериментировать, главное — сформулировать понятные критерии оценки.

3. Определить критерии оценки проектов

Критерии оценки проектов должны быть понятны, мы прописываем все в Google-форме. Можно фокусироваться на разных вещах, например, практической применимости проекта, его соответствии поставленной задаче. В частности мы оцениваем готовность проекта к релизу, его уникальность и качество презентации.

Какие могут быть критерии:

Практическая применимость (возможность внедрения и использования);

Завершенность (насколько проект готов к релизу);

Уникальность/актуальность идеи;

Соответствие поставленной в кейсе задаче;

Техническая (технологическая) реализуемость прототипа;

Качество презентации.

4. Найти место

Проще всего организовать хакатон в стенах офиса. Однако если позволяют ресурсы, собрать сотрудников можно в самых разных местах.

В 2019 году 50 наших программистов отправились на поезде по маршруту «Москва — Анапа — Москва». За время путешествия было израсходовано 42 Гб мобильного интернета и 25 коробок с едой, а в результате создано 19 интересных проектов.

Возможно, в будущем нам удастся провести мероприятие на воде и в воздухе.

5. Позаботиться о комфорте участников

Хакатоны могут длиться несколько суток. У нас кодинг начинается в пятницу утром, а заканчиваемся в субботу вечером. Нужно организовать места для сна, зону еды и напитков. Мы раздаем разработчикам наборы, в которые входят зубная паста, щетка, беруши, носки и маска для сна.

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Как разработки с хакатонов могут стать частью бизнеса

Нередко на хакатонах рождаются новые идеи, фичи, инструменты, направления, которые становятся частью продуктовой линейки и развивают бизнес. И хотя мы в команде не смотрим на хакатоны утилитарно, некоторые созданные в рамках мероприятия прототипы пополнили список наших сервисов.

Вот некоторые из них:

ЗD-карта офиса

На хакатоне: появилась идея создания трехмерной карты офиса.

Реализация: 3D-карта после хакатона стала использоваться в компании.

Сегодня сотрудники могут спокойно ориентироваться в большом офисе:

знакомиться с неизвестными локациями,

находить нужных коллег и переговорные комнаты.

Карта сделала легче навигацию в большом офисе, и сотрудникам стало проще ориентироваться.

Медиапикер Paparazzo

На хакатоне: зародилась идея считывать номера авто на фото пользователей в объявлениях.

Реализация: многим пользователям нашего сервиса перед публикацией фото автомобиля приходилось самостоятельно замазывать госномер. Участники очередного хакатона нашли способ это исправить, встроив специальные фильтры в медиапикер.

В итоге идея стала частью сервиса. Поиск номера реализовали средствами фреймворка DeepBeliefSDK, который распознает изображение на фото. Это существенно упростило процесс размещения объявления и редактуры фото авто.

Определение микрокатегории и генерация заголовка по фото

На хакатоне: зародилась идея создания сервиса, который по фото с телефона подсказывает пользователю корректную микрокатегорию товара и предлагает заголовок.

Реализация: после проведения хакатона взяли идею в разработку и создали сервис, чтобы упростить пользователям определять микрокатегорию и придумывать заголовок к объявлению. Так не только экономится время пользователя, но и наиболее корректно определяются верные параметры. Кроме того, обученная нейросеть определяет качество ремонта по фото и отправляет подозрительные объявления на модерацию.

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Если квартира с хорошим ремонтом выставлена по цене ниже рыночной, есть вероятность, что с объявлением что-то не так. Сервис, демо-версия которого появилась на хакатоне в 2016 году, сегодня облегчает жизнь миллионам пользователей.

Наша коллаборация с «Добрыми вещами»: социальный бренд-проект

На хакатоне: зародилась идея передачи вещей на благотворительность или переработку через карту контейнеров Greenpeace и через бесплатный вывоз через проект «Добрые вещи».

Реализация: хакатон помог пройти точку «холодного старта» и запустить процесс согласований с Greenpeace, сервисами «Добрые вещи» и «Чумодан». Параллельно удалось пройти стандартный продуктовый процесс и начать полноценную разработку с продуктовой командой.

Чек-лист: что важно для хорошего хакатона

расслабленная атмосфера;

четкий тайминг мероприятия;

еда и напитки, места для отдыха;

понятные критерии оценки и номинации;

дружелюбная атмосфера.

Фото на обложке: Unsplash / Headway