Pornhub и осознанность: что интересовало потребителей в прошлом году

Для большинства людей выход из привычной зоны комфорта, повседневной рутины — это огромный стресс. Пандемия вскрыла колоссальное количество эмоциональных и психологических проблем общества.

Каждый из нас за 2020 год испытал целый спектр самых разнообразных чувств и эмоций — от счастья быть дома и не тратить время на дорогу до работы до отрицания, скуки, гнева, страха заболеть самому, страха за близких.

Одно можно сказать точно — изменения и перелом в обществе уже наступили, и мир, в котором мы будем жить в 2021 году и далее, существенно отличается от «старого мира».

Выражение new normal стало одним из самых используемых, и кажется, что new normal мир — тот, в котором нам всем необходимо привыкать жить.

Стабильное количество плохих новостей и увеличивающееся время, проведенное в онлайне из-за удаленной работы, на зум-звонках и в телефоне, заставляет потребителей искать возможности «отключения» от негатива.

Из-за неопределенности повышается уровень беспокойства и тревожности, все более и более становятся популярны цифровые детоксы, лимиты на экранное время и отключение бесконечных уведомлений.

Приложения HeadSpace и Calm существенно увеличили свою аудиторию в прошлом году.

Сервис по медитации Headspace, например, предложил людям, потерявшим работу, бесплатную годовую подписку.

Стоимость приложения Calm выросла с $1 млрд в 2019 году до $2 млрд в 2020 году.

В нашем отчете мы также фиксируем, что возрос интерес к Pornhub. Количество россиян, посещавших сайт в прошлом году, возросло на 21% по сравнению с 2019 годом. Это самый высокий показатель среди стран Европы.

Интересный факт: 24 августа 2020 года Zoom вышел из строя с 8:00 до 14:00, в это же время был зафиксирован рост посещаемости Pornhub.

Discount mindset и осознанное потребление

Обсуждения вокруг чрезмерного потребления и материализма с новой силой возобновились именно в прошлом году.

«Черная пятница» в России стала самой провальной за долгое время, эксперты назвали ее «Бледной пятницей» из-за низких показателей продаж. «Черная пятница» прошлого года заняла второе место в антирекорде потребительских трат в России среди всех пятниц с июня 2020.

Во время локдауна стало совершенно ясно, что огромное количество вещей, которые мы покупали раньше, просто не нужны.

Более того, около 79% людей, согласно нашему отчету New Normal Consumer 2021, очень обеспокоены экономической ситуацией, связанной с COVID-19, и существенно сократили свои траты.

Одновременно с этой тенденцией наблюдается цифровая эскалация. Например, в 2020 году спрос на одежду в России в онлайн-магазинах вырос на 330% в сравнении с 2019 годом.

В активный оборот вошло такое понятие как discount mindset, когда покупатели со стабильным доходом сокращают свои траты, пересматривают ежедневную корзину потребления и больше обращают внимание на то, что им действительно необходимо в моменте и есть ли на это скидки и акции.

В противовес консьюмеризму все больше и больше людей задумываются об ответственном потреблении. В США набирает обороты движение осознанного потреблении Mindsumers, лозунг которого «Остановитесь и перестаньте потреблять» (Stop and do not shop).

Проект The minimalists выпускает фильм Less is more на платформе Netflix, в котором говорится о том, насколько захламлены наши дома, и ставится под сомнение обязательное наличие такого количество вещей, какое имеет современный человек.

Забота о здоровье

Прошлый год показал, насколько важно и нужно заботиться о своем здоровье в целом, и это касается не только более старшего поколения. Наблюдается все более возрастающий интерес к здоровому образу жизни, к балансу между работой и личной жизнью.

И этот интерес становится все менее эпизодическим и более преднамеренным, более интегративным и целостным.

Потребители нуждаются в том, чтобы высокое качество жизни было реализовано в каждом сегменте, начиная с их дома и района.

Прошлый год нам показал, как важно иметь комфортную и благополучную среду в квартире, доме, во дворе, ведь каждый из нас проводил очень много времени в собственном доме.

Никогда мы столько не находились в одном пространстве. Возрос спрос на отслеживание состояния здоровья и устройства, которые помогают лучше взаимодействовать с телом и фиксировать физическое и психологическое состояния.

Изменения в рационе питания, связанные опять же с заботой о здоровье, привели к интересу к искусственному мясу, расширению линеек вегетарианских и веганских блюд в меню ресторанов и онлайн-сервисов по доставке еды.

Онлайн-мероприятия

Мы сами не заметили, как стремительно виртуальная и дополненная реальность вошли в нашу жизнь. Пандемия дала мощнейший толчок практическому внедрению технологий в повседневность.

Практически каждое крупное мероприятие последних месяцев, которое было отменено в офлайне, стало виртуальным — от конференций до концертов и фестивалей.

Мы даже выпустили отдельный отчет о трендах в VR&AI. Эксперты голову сломали, как создать яркий и иммерсивный опыт для зрителя, находящегося дома на карантине.

Live-концерт Where Do We Go? The Livestream Билли Айлиш раздвинул границы реального и виртуального миров, позволив фанатам со всего мира в режиме реального времени наблюдать за любимой певицей.

Огромные анимированные персонажи, фантастические пейзажи, сменяющие друг друга, несколько камер, фиксирующих певицу, ее брата Финнеаса и барабанщика с самых разных ракурсов создавало эффект присутствия и держало внимание зрителей.

У этого шоу, как у любого полноценного офлайн-шоу, были спонсоры: Gucci и Fender.

Помимо музыкальных шоу, игровые платформы, такие как Twitch, Discord, пробуют новые форматы и интеграции с самыми неожиданными партнерами для того, чтобы удержать и заинтересовать своих пользователей.

Например, бренд Burberry анонсировал свое летнее шоу 2021 на платформе Twitch. А Balenciaga презентовал новую коллекцию в формате видеоигры, в которую может поиграть любой пользователь.

Основатель мессенджера с поддержкой видеоконференций Discord Джейсон Ситрон в одном из интервью так прокомментировал эти тенденции: «Это понятно, что люди тратят все больше и больше время онлайн, им нужны онлайн-пространства, где они могут найти сообщество, людей по интересам».

Эти и другие изменения и тенденции, которые мы видим уже сейчас, трансформируют наш мир и делают его менее аналоговым, более интерактивным и сложным.

Любые изменения, которые в моменте вызывают шок и отторжение, ускоряют прогресс и являются мощным толчком к ускорению развитию общества.

Уже сейчас можно сказать, что нас ждут прорывы в медицине, ведь ученые еще никогда так быстро не разрабатывали вакцины, и в технологиях: 2020 год показал нам, как можно перестраивать рабочие процессы и внедрять цифровые форматы, переходить на гибридные форматы работы.

Нас ждут изменения в потреблении и взаимоотношениях друг с другом в эмоциональном и психологическом плане. Опыт, который мир пережил в 2020 является поистине уникальным и неповторимым.

Нам всем нужна поддержка и забота, чтобы осознать изменения в моменте и найти силы и идеи двигаться дальше.