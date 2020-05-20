Инструменты, которые помогут вам делать качественный контент

Арина Крапивина, контент-продюсер Kokoc Me (Kokoc Group), делится мастхэв-инструментами, с помощью которых создавать самый разный контент может контент-маркетолог любого уровня. Даже если при этом вы владелец-основатель бизнеса.

Никто не узнает про вашу идею, бизнес или стартап до тех пор, пока вы не вытащите ее из своей головы, не упакуете и не покажете миру. Процесс визуализации мыслей по сути и есть не что иное, как создание контента. Главное — не ограничивать себя, боясь, что ничего не получится или такое уже было. Лучше запустить что-то и получить скромный результат и опыт, чем не запустить ничего и бесконечно поедать свой мозг изнутри.

Tilda

Цена: от 500 руб./месяц при оплате за год, есть бесплатный тариф с ограниченными функциями.



Этот конструктор сайтов знают многие, но не сказать о нем нельзя. А если вы его еще не пробовали, обязательно сделайте это. Благодаря Tilda качественный и работающий сайт может сделать любой человек, не обладающий навыками разработчика. Причем контент может быть каким угодно — от афиши или меню кафе до газеты.







Например, мой знакомый решил открыть кальянный кейтеринг и без знаний дизайна и программирования сделал лендинг, который потом стал основным каналом привлечения клиентов.



И самое главное: если кто-то скажет вам, что сайт на Tilda нельзя продвинуть в поисковой выдаче, не верьте. Тот же лендинг кальянного кейтеринга, сделанный в конструкторе, легко поднялся в топ «Яндекса», потому что остальные «полноценные» сайты конкурентов были «кривыми» и неинформативными.

Miro

Цена: до $16 в месяц, есть бесплатный тариф с ограниченными функциями.



Сервис визуализации данных. Отличный продукт от ребят из Перми, который теперь используют во всем мире. Позволяет фиксировать мысли в виде визуальных шаблонов: майндмэпов, карточек, путевых карт и прочего.



В зависимости от задач, может быть использован как по прямому назначению, так и творчески. Например, в начале разработки сайта мы собираем майндмэп его структуры.







Или другой вариант — есть заказчики-визуалы. Им бесполезно подсовывать документы и таблицы, бессмысленно писать пояснения в письме или проговаривать голосом — они не понимают. Но если разделить ту же самую информацию на блоки и структурировать в виде карточек или roadmap-проекта, данные будут восприняты.



С помощью Miro легко структурировать информацию для внутреннего использования. Например, построить roadmap проекта, визуализировать структуру проекта или компании. А результат можно легко экспортировать и поделиться с рынком: в соцсетях, в рассылках, в блоге на сайте, в презентации на конференции. Очень уж эстетичные получаются картинки.

Фото: Unsplash

Графический и фотоконтент

Figma

Цена: бесплатно.



Вам больше не нужен фотошоп. Большую часть задач по созданию визуальной части контента можно смело решить в Figma. Большое количество подключаемых плагинов облегчает работу: прямо внутри программы можно найти нужные картинки, иконки, автоматически создавать приятные формы и визуальные эффекты буквально одной кнопкой.



Прибавьте к этому интуитивно понятный интерфейс, веб-версию сервиса, которая совершенно не грузит мощности компьютера, возможность совместной работы в облаке — и вот тут становится совершенно непонятно, как мы раньше жили в мире без Figma.





Paint 3D

Цена: бесплатно.



Если вам лень разбираться в Figma и нужно быстро выполнить простейшие манипуляции с изображениями, идите в Paint 3D, который можно установить на любой ПК на Windows.



Обрезать картинку, изменить ее размер, пересохранить jpeg в png, добавить текст, наложить простейшие цветовые фильтры или добавить наклейки — все это может Paint 3D. Плюс невероятная функция, которая точно заставит иных арт-директоров нервно закурить — вырезка объекта из фона с помощью функции «Волшебное выделение».



В общем, находка для ленивых контентщиков и простых задач по редактированию картинок.





Image Сompressor

Цена: бесплатно.



Сервис для работы с картинками. Он уменьшает вес файла без ощутимой потери качества. Спектр применения самый широкий, потому что картинки сегодня должны грузиться максимально быстро на любой площадке: на сайте, в соцсетях, в мессенджерах.





Remove.bg

Цена: бесплатно.



Сервис, который позволяет автоматически удалить фон с изображения. Еще один убийца фотошопа, привет! Подойдет тем, кто чувствует себя профи и считает, что Paint 3D — для лузеров. Или тем, у кого Mac.

Фото: Unsplash

Видеоконтент

Семимильными шагами растет популярность видеоконтента. Если вы еще не снимаете подкаст, потому что «нужно дорогое оборудование», «сложно освоить монтаж» или «меня все равно банят за музыку без авторских прав», продолжайте чтение.



Снимать на телефон сегодня не зашквар, а мейнстрим. Главное, не забудьте протереть камеру перед началом съемки. Без шуток, это реально помогает.





Инструменты из серии «Да мне только музычку/видосик подрезать»



Если у вас iPhone, то подрезать видео можно непосредственно в родном редакторе. Вообще много лайфхаков по фото-, видеосъемке и обработке есть в специальном разделе на сайте Apple. Пользуйтесь.

Meitu



Цена: бесплатно.



Очень понятное приложение-редактор видео (и фото, кстати, тоже) для любой операционной системы. Позволяет выполнять простейшие задачи: кадрирование, наложение музыки, фильтров, простеньких эффектов. Особый плюс в том, что в там можно быстро «вытащить» звук из одного видео и наложить его на другое.





Фото: Unsplash

Если нужно чуть больше и хочется разобраться быстро





123apps.com

Цена: бесплатно.



Сайт с халявными приложениями. Там можно обрезать музыку или видео, замиксовать пару треков, конвертировать все это в разные форматы.





Hippo Video

Цена: бесплатно, есть платные тарифы.



Классный онлайновый видеоредактор, с помощью которого можно быстро внести элементарные правки и дополнения в ролик: обрезать или совместить несколько фрагментов, кадрировать, наложить титры, музыку, эффекты. Добавить запись экрана и звук. Все это на бесплатном тарифе.





iMovie и MovieMaker

Цена: бесплатно.



«Родные» десктопные видеоредакторы для разных операционных систем. Дают все основные функции: простейший линейный монтаж, небольшой набор эффектов, типа наложения титров, возможность линейно наложить музыку.





Movavi

Цена: 1 490 рублей, но можно использовать бесплатно, если не смущает копирайт на видео.



Один из самых известных любительских видеоредакторов для iOS, Android, MacOS и Windows. Простые принципы монтажа, запись и наложение звука, настройка элементарных эффектов и наложение текста. Можно использовать на телефоне или компьютере.





Фото: Unsplash

А вот инструменты для создания более продвинутого видеоконтента, но еще не полнометражного кино, в которых придется покопаться



Конечно, хорошая картинка стоит денег, тут бесплатных и реально хороших инструментов практически нет. Но перечисленные платные сервисы точно проверены на собственном опыте и стоят того, чтобы достать карточку.





Filmic Pro

Цена: 990 рублей (в Google Play), 1 150 рублей (в App Store), разовая покупка.



Программа для съемки, позволяет «тоньше» настраивать камеру телефона и контролировать такие параметры, как фокус, экспозиция и частота кадров. Это застрахует вас от размытых и засвеченных кадров.







Luma Fusion

Цена: 2 290 рублей, разовая покупка.



Очень удобна, позволяет монтировать видео в вертикальном формате, есть предустановка для монтажа сториз.





Artlist.io

Цена: $199 в год.



Сервис, где можно купить музыку и видеофутажи (кусочки профессиональных видео, которые можно использовать при монтаже) с авторскими правами. Как говорится, «дорого, но вещь». Правила использования музыки в онлайне ужесточаются с каждым годом. А это значит, что всем, кто имеет дело с аудио и видеоконтентом, рано или поздно придется перестать пиратить. Чем раньше, тем лучше, друзья.



Но есть лайфхак — кооперируйтесь и покупайте одну подписку на несколько пользователей. Аккаунт у вас будет один, но в сервисе нет лимита на скачивание. Просто пользуйтесь с умом и не ломитесь вдесятером с разных IP-адресов одновременно. Пока это работает — да здравствует шэринг-экономика!





Фото на обложке: Jan Losert/Unsplash