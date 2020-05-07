Пять способов получить email-адреса посетителей лендинга

Не все посетители лендинга сразу решаются на покупку, но многие из них могут совершить ее позже, если вы получите их email-адреса и начнете отправлять свои предложения по почте. Маркетолог Роберт В. Блай назвал пять способов, которые помогут собрать контакты людей, интересующихся продуктом.

1. Поле для подписки на рассылку

Этот способ часто используется на сайтах компаний: на первом экране посетителю предлагают подписаться на бесплатную рассылку — для этого нужно ввести имя и адрес электронной почты. В лендингах такое поле встречается реже, потому что человек, которого зацепили заголовок и лид, почти наверняка продолжит чтение, а не остановится ради заполнения формы. Интерес посетителя может не привести к покупке, и тогда он уйдет со страницы, не оставив свои данные.

2. Страница захвата контактов

Страница захвата контактов, или страница предварительного просмотра, представляет собой короткий лендинг, который предлагает ввести имя и адрес электронной почты, чтобы увидеть полную версию.

В некоторых случаях полная версия позиционируется как отчет, который станет доступен после регистрации. Чтобы это сработало, текст короткого лендинга должен быть информативным и образовательным. Многие страницы захвата контактов предлагают бесплатные отчеты только ради получения email-адресов посетителей.

Этот способ хорошо работает, если на лендинг людей приводит обычный поиск и реклама в поисковых системах. В таком случае они знают о продукте совсем немного, потому что решили посетить страницу, основываясь лишь на ее небольшом описании в результатах поиска или рекламном объявлении. Пользователей может не привлечь чтение длинного текста в незнакомом источнике, а страница захвата контактов позволит им быстро уловить суть вашего предложения.

Основное преимущество этого варианта — получение контактов всех людей, открывающих полную версию лендинга. Они уже проявили достаточно сильный интерес к теме и с большей вероятностью изучат всю информацию.

3. Боковое поле

Оно тоже предлагает получить что-то бесплатно, но расположено сбоку страницы. В длинном лендинге это поле обычно появляется на втором или третьем экране, и в процессе чтения может встретиться еще как минимум один раз.

Недостаток этого способа заключается в том, что люди замечают боковое поле до того, как прочтут все характеристики продукта и доберутся до заказа. Например, если вы учите говорить по-французски, а боковое поле предлагает бесплатный урок, посетитель может выбрать его, не дойдя до основного курса в конце страницы.

4. Pop-up- и pop-under-окна

Они открываются, когда человек решает покинуть лендинг, не совершив покупку, и говорят что-то вроде: «Подождите! Не уходите, пока не получите свой подарок».

Преимущество pop-up- и pop-under-окон состоит в том, что человек увидит их только после того, как получит достаточно информации о продукте. В результате они не будут отвлекать его от платного предложения. Их недостаток — зависимость от блокировки всплывающих окон, которой пользуются примерно 25% американцев.

5. Всплывающее окно

Оно выглядит и работает почти как pop-up- и pop-under-окна, но входит в HTML-код лендинга и поэтому блокировка на него не влияет. При его появлении страница становится недоступна. Чтобы снова увидеть ее содержание, нужно ввести адрес электронной почты или закрыть окно. Любое из этих двух действий его уберет и позволит просмотреть лендинг полностью.

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