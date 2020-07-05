Как найти горячего клиента на Facebook за 10 минут: пошаговое руководство

Для специалистов, не имеющих стартового бюджета, это большая проблема. Как же начать получать заказы на свои услуги без бюджета? Способов много. Про один из них рассказывает Марина Конорезова , маркетолог, преподаватель ВШБИ НИУ ВШЭ.

К сожалению, даже высокая экспертиза и большое желание работать сами по себе клиентов не принесут. На рынке множество предложений от коммуникационных агентств и продюсерских центров с шестизначными планками входа и без гарантий окупаемости инвестиций в обозримом будущем.

Такой способ поиска клиентов подойдет начинающим специалистам помогающих профессий, желающим работать с клиентами параллельно с основной работы или полностью самостоятельно обеспечить себя заказами без вложений. То есть психологам, коучам, маркетологам, преподавателям, консультантам, дизайнерам, копирайтерам и всем тем, кто оказывает услуги онлайн — значит, не привязан к местоположению клиента.

Рассмотрим пошагово на примере психолога, специализирующегося на детско-родительских отношениях.



Шаг 1

Необходимо иметь личную страницу на Facebook. Желательно, чтобы она была заполнена — с фото на аватарке, с указанием регалий, кто вы, о чем, и ссылками на иные ваши онлайн-ресурсы.

Также здорово работает на эксперта, когда на личной странице виден интерес к своей профессиональной деятельности и некая активность аудитории под постами. Это очень желательные социальные доказательства того, что эксперт «в теме» и востребован.

Наличие интернета и возможности доступа с соцсеть — по умолчанию.



Шаг 2

Продумайте, кто будет вас рекомендовать.



Вариант 1. «Никто, я сам»

Немного забегая вперед, скажу, что в этом случае нужно действовать крайне деликатно, и под постами, где будете себя предлагать, не стоит писать «я классный психолог, 20 лет стажа», «да вы ж меня ищете», «я вам помогу».

Лучше так (обращаясь по имени): «знакомая ситуация, обычно решаю это так…», «понимаю вашу боль, совсем недавно исправляли подобную проблему» или «предложила решение в личном сообщении» (не забудьте при этом написать в личные сообщения и добавить потенциальному клиенту запрос на добавление в друзья).

Потенциальный клиент не ждет в комментариях ваших регалий, но обратит внимание на специалиста, который понимает, сочувствует и имеет опыт успешного решения подобных проблем.



Вариант 2

Договоритесь с другом, ассистентом, коллегой или клиентом о том, что вскоре попросите его вас порекомендовать.



Вариант 3

Создайте дополнительную страницу в Facebook с любым именем — это будет ваш виртуальный друг/ассистент/коллега/клиент.

Но если вы выбираете этот путь, вы должны быть максимально честны с собой.

Если есть реальные кейсы и результаты, вы можете ссылаться на них. Если же нет — не стоит придумывать несуществующие успехи, потому что в цифровую эпоху правда легко открывается, а репутация у вас одна на всю жизнь.



Шаг 3

Необходимо понять, что именно потенциальный клиент пишет в Facebook, чтобы мы могли считать его «горячим».

Ставим себя на место клиента: что бы мы спросили у аудитории, если бы искали специалиста?

Логично, что в нашем примере это будет «посоветуйте психолога», «нужен психолог», «ищу психолога», «подскажите психолога для ребенка» (от более широких запросов — к более узким).



Шаг 4

Искать удобнее с десктопной версии Facebook, так как там более четкий фильтр по дате публикации (год и месяц, тогда как в мобильной версии можно выбрать только год).

Идем на главную, забиваем запрос в поле поиска.







Как только забили запрос и нажали enter, слева появится меню для фильтрации результатов поиска. Нас интересует дата — выставляем текущий месяц/год.







Видим запросы, основная масса — в различных группах. Листаем и выбираем запросы по нашей тематике.



Шаг 5

Далее есть два варианта, как действовать от своего лица.

Вариант 1

Кликаете на саму публикацию (не на имя или группу).







Если вы не состоите в данной группе, то возможности комментировать у вас нет. Соответственно, можно отправить запрос на добавление в группу, дождаться, когда администраторы его подтвердят, затем найти публикацию и откомментировать ее.







Так как администраторы добавляют не мгновенно, записывайте в блокнот, в какой группе какой пост вам нужно найти, как только получите уведомление о вступлении в группу.



Вариант 2

Проходите по ссылке и делаете скрин поста-запроса. Отправляете запрос на добавление в друзья потенциальному клиенту, который разместил пост (он увидит уведомление о запросы — это дополнительное касание, а когда примет запрос — то сразу увидит ваше сообщение в мессенджере) и пишете ему в личные сообщения, обращаясь по имени, примерно так: «Татьяна, добрый день! Увидела ваш пост (прикладываете скрин поста). Расскажете поподробнее, какая именно помощь требуется? Специализируюсь на детках, вероятно, помогу сама или посоветую кого-то из коллег». Далее получаете ответ и выстраиваете диалог.



Действия от лица реального друга/ассистента/коллеги/клиента

Отправляете ему ссылку на публикацию (для этого жмете на кнопку «Поделиться» в правом нижнем углу и отправляете пост в личное сообщение) и просите порекомендовать вас в комментарии к посту.







Как вариант, предложите вашему рекомендателю свой вариант текста для комментария, какой считаете наиболее целесообразным.

Например, такого плана: «Перебрала десятки психологов, но лично нашей семье помогла Валентина Петрова! Тонкий, деликатный и очень глубокий профессионал, разложила «по полкам» наши с сыном отношения всего за 5 сеансов (и очень приемлемо по цене). Теперь живем душа в душу! Рекомендую от души!».

При этом рекомендателю необходимо поставить имя рекомендуемого психолога (вас) кликабельной ссылкой (для этого психолог должен быть у рекомендателя в друзьях, либо, если у психолога бизнес-страница, должен быть подписан на нее).

Важно помнить, что рекомендателю также понадобится добавиться в группу, чтобы произвести данные действия.

Как только произойдет упоминание вас — получите уведомление об этом, можете поблагодарить рекомендателя в комментарии и завязать диалог в личном сообщении с потенциальным клиентом.

От сторонней рекомендации специалист получает кредит доверия от потенциального клиента — и диалог выстраивается легко (главное, чтобы он был о клиенте, а не о вас).

Самостоятельные действия от лица и со страницы друга/ассистента/коллеги/клиента — выбирайте любой вариант выше: рекомендуйте себя в комментариях и/или личных сообщениях.

Если потенциальный клиент заинтересовывается персоной эксперта, он, как правило, идет на его страницу и, в зависимости от увиденного, участвует в диалоге или нет (обсуждали это с вами в Шаге 1).

Если диалог завязался, то все ваших руках. Грамотная коммуникация дает до 100% конверсии в заказы (это возможно).

Пройдя несколько раз путь по инструкции, вы убедитесь, что поиск потенциального клиента занимает не более 10 минут. Далее — вопрос коммуникации и договоренностей об условиях и начале работы (обычно — в пределах суток).



Как достичь максимума

Приведите в порядок личную страницу на Facebook и отразите в ней свой интерес к своей профессиональной деятельности.

Определите рекомендателя (одного или нескольких), кто будет отмечать вас в горячих тематических запросах.

Сформулируйте и запишите ключевые слова для поиска запросов.

Расположитесь за компьютером и начинайте поиск от более широких запросов к более узким.

Получайте непосредственные рекомендации вас под постами-запросами и быстро реагируйте на них, выстраивая коммуникацию с потенциальными клиентами.

Данная технология поможет без вложений и за очень короткий срок получить реального «горячего» клиента на одну или несколько консультаций, а может, на месяцы и годы. Успехов!

Фото на обложке: Shutterstock / PK Studio