Как найти горячего клиента на Facebook за 10 минут: пошаговое руководство
К сожалению, даже высокая экспертиза и большое желание работать сами по себе клиентов не принесут. На рынке множество предложений от коммуникационных агентств и продюсерских центров с шестизначными планками входа и без гарантий окупаемости инвестиций в обозримом будущем.
Для специалистов, не имеющих стартового бюджета, это большая проблема. Как же начать получать заказы на свои услуги без бюджета? Способов много. Про один из них рассказывает Марина Конорезова, маркетолог, преподаватель ВШБИ НИУ ВШЭ.
Такой способ поиска клиентов подойдет начинающим специалистам помогающих профессий, желающим работать с клиентами параллельно с основной работы или полностью самостоятельно обеспечить себя заказами без вложений. То есть психологам, коучам, маркетологам, преподавателям, консультантам, дизайнерам, копирайтерам и всем тем, кто оказывает услуги онлайн — значит, не привязан к местоположению клиента.
Рассмотрим пошагово на примере психолога, специализирующегося на детско-родительских отношениях.
Шаг 1
Необходимо иметь личную страницу на Facebook. Желательно, чтобы она была заполнена — с фото на аватарке, с указанием регалий, кто вы, о чем, и ссылками на иные ваши онлайн-ресурсы.
Также здорово работает на эксперта, когда на личной странице виден интерес к своей профессиональной деятельности и некая активность аудитории под постами. Это очень желательные социальные доказательства того, что эксперт «в теме» и востребован.
Наличие интернета и возможности доступа с соцсеть — по умолчанию.
Шаг 2
Продумайте, кто будет вас рекомендовать.
Вариант 1. «Никто, я сам»
Немного забегая вперед, скажу, что в этом случае нужно действовать крайне деликатно, и под постами, где будете себя предлагать, не стоит писать «я классный психолог, 20 лет стажа», «да вы ж меня ищете», «я вам помогу».
Лучше так (обращаясь по имени): «знакомая ситуация, обычно решаю это так…», «понимаю вашу боль, совсем недавно исправляли подобную проблему» или «предложила решение в личном сообщении» (не забудьте при этом написать в личные сообщения и добавить потенциальному клиенту запрос на добавление в друзья).
Потенциальный клиент не ждет в комментариях ваших регалий, но обратит внимание на специалиста, который понимает, сочувствует и имеет опыт успешного решения подобных проблем.
Вариант 2
Договоритесь с другом, ассистентом, коллегой или клиентом о том, что вскоре попросите его вас порекомендовать.
Вариант 3
Создайте дополнительную страницу в Facebook с любым именем — это будет ваш виртуальный друг/ассистент/коллега/клиент.
Но если вы выбираете этот путь, вы должны быть максимально честны с собой.
Если есть реальные кейсы и результаты, вы можете ссылаться на них. Если же нет — не стоит придумывать несуществующие успехи, потому что в цифровую эпоху правда легко открывается, а репутация у вас одна на всю жизнь.
Шаг 3
Необходимо понять, что именно потенциальный клиент пишет в Facebook, чтобы мы могли считать его «горячим».
Ставим себя на место клиента: что бы мы спросили у аудитории, если бы искали специалиста?
Логично, что в нашем примере это будет «посоветуйте психолога», «нужен психолог», «ищу психолога», «подскажите психолога для ребенка» (от более широких запросов — к более узким).
Шаг 4
Искать удобнее с десктопной версии Facebook, так как там более четкий фильтр по дате публикации (год и месяц, тогда как в мобильной версии можно выбрать только год).
Идем на главную, забиваем запрос в поле поиска.
Как только забили запрос и нажали enter, слева появится меню для фильтрации результатов поиска. Нас интересует дата — выставляем текущий месяц/год.
Видим запросы, основная масса — в различных группах. Листаем и выбираем запросы по нашей тематике.
Шаг 5
Далее есть два варианта, как действовать от своего лица.
Вариант 1
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Кликаете на саму публикацию (не на имя или группу).
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Если вы не состоите в данной группе, то возможности комментировать у вас нет. Соответственно, можно отправить запрос на добавление в группу, дождаться, когда администраторы его подтвердят, затем найти публикацию и откомментировать ее.
Так как администраторы добавляют не мгновенно, записывайте в блокнот, в какой группе какой пост вам нужно найти, как только получите уведомление о вступлении в группу.
Вариант 2
- Проходите по ссылке и делаете скрин поста-запроса.
- Отправляете запрос на добавление в друзья потенциальному клиенту, который разместил пост (он увидит уведомление о запросы — это дополнительное касание, а когда примет запрос — то сразу увидит ваше сообщение в мессенджере) и пишете ему в личные сообщения, обращаясь по имени, примерно так: «Татьяна, добрый день! Увидела ваш пост (прикладываете скрин поста). Расскажете поподробнее, какая именно помощь требуется? Специализируюсь на детках, вероятно, помогу сама или посоветую кого-то из коллег».
- Далее получаете ответ и выстраиваете диалог.
Действия от лица реального друга/ассистента/коллеги/клиента
Отправляете ему ссылку на публикацию (для этого жмете на кнопку «Поделиться» в правом нижнем углу и отправляете пост в личное сообщение) и просите порекомендовать вас в комментарии к посту.
Как вариант, предложите вашему рекомендателю свой вариант текста для комментария, какой считаете наиболее целесообразным.
Например, такого плана: «Перебрала десятки психологов, но лично нашей семье помогла Валентина Петрова! Тонкий, деликатный и очень глубокий профессионал, разложила «по полкам» наши с сыном отношения всего за 5 сеансов (и очень приемлемо по цене). Теперь живем душа в душу! Рекомендую от души!».
При этом рекомендателю необходимо поставить имя рекомендуемого психолога (вас) кликабельной ссылкой (для этого психолог должен быть у рекомендателя в друзьях, либо, если у психолога бизнес-страница, должен быть подписан на нее).
Важно помнить, что рекомендателю также понадобится добавиться в группу, чтобы произвести данные действия.
Как только произойдет упоминание вас — получите уведомление об этом, можете поблагодарить рекомендателя в комментарии и завязать диалог в личном сообщении с потенциальным клиентом.
От сторонней рекомендации специалист получает кредит доверия от потенциального клиента — и диалог выстраивается легко (главное, чтобы он был о клиенте, а не о вас).
Самостоятельные действия от лица и со страницы друга/ассистента/коллеги/клиента — выбирайте любой вариант выше: рекомендуйте себя в комментариях и/или личных сообщениях.
Если потенциальный клиент заинтересовывается персоной эксперта, он, как правило, идет на его страницу и, в зависимости от увиденного, участвует в диалоге или нет (обсуждали это с вами в Шаге 1).
Если диалог завязался, то все ваших руках. Грамотная коммуникация дает до 100% конверсии в заказы (это возможно).
Пройдя несколько раз путь по инструкции, вы убедитесь, что поиск потенциального клиента занимает не более 10 минут. Далее — вопрос коммуникации и договоренностей об условиях и начале работы (обычно — в пределах суток).
Как достичь максимума
- Приведите в порядок личную страницу на Facebook и отразите в ней свой интерес к своей профессиональной деятельности.
- Определите рекомендателя (одного или нескольких), кто будет отмечать вас в горячих тематических запросах.
- Сформулируйте и запишите ключевые слова для поиска запросов.
- Расположитесь за компьютером и начинайте поиск от более широких запросов к более узким.
- Получайте непосредственные рекомендации вас под постами-запросами и быстро реагируйте на них, выстраивая коммуникацию с потенциальными клиентами.
Данная технология поможет без вложений и за очень короткий срок получить реального «горячего» клиента на одну или несколько консультаций, а может, на месяцы и годы. Успехов!
Фото на обложке: Shutterstock / PK Studio
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