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«Побуждайте к реальным действиям»: как настроить рекламу, если у вас есть только профиль в Instagram

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Юлия Бекетова
Юлия Бекетова

Старший менеджер по маркетингу Aitarget

Дарья Мызникова

Допустим, у вашего бренда нет сайта и есть только профиль в Instagram. Логично, что реклама должна привести пользователя на эту страницу. Или нет? Разобраться помогает Юлия Бекетова, старший маркетинг-менеджер Aitarget.

«Побуждайте к реальным действиям»: как настроить рекламу, если у вас есть только профиль в Instagram

Обычно Instagram-бизнесы используют продвижение постов из приложения — это рабочий вариант. Однако стоит помнить о том, к чему вы призываете пользователя таким продвижением. Не призывайте лайкать пост или подписываться на аккаунт — побуждайте к реальным действиям.

Лояльность, лайки и подписчики полезны для брендов, но не забывайте, что подписки не гарантируют покупки. В Instagram много людей, которые любят красивый контент. Они подписываются не потому, что хотят купить, а чтобы следить за обновлениями. Другие пользователи подписываются только на близких и знакомых, избегая страниц брендов, хотя они готовы сделать покупку.

instagram


Что можно сделать? Продвигать пост с описанием конкретной акции, а по кнопке вести в Direct, где пользователь сможет уточнить дополнительные условия или сразу купить.

Распродажа или новая коллекция? Отлично, берите пост с описанием и по клику ведите в профиль, чтобы пользователь мог подробнее узнать о вас и вашем предложении.

В Instagram и Facebook есть множество инструментов для эффективного продвижения. Кажется, что они все рассчитаны на крупные бизнесы, и без сайта ничего не получится. Получится! 

Ниже — несколько вариантов, на которые мы рекомендуем обратить внимание. Для них понадобится Ads Manager и страница в Facebook. Можно не вести эту страницу, если она вам не нужна, — достаточно создать для доступа ко всему рекламному функционалу и связать с аккаунтом Instagram.

Как лучше всего продавать

Начните с выбора цели рекламной кампании. Базовый совет — ориентируйтесь на результат. Что должно произойти после вашего контакта с пользователем? Хотите просто рассказать о себе и установить контакт или совершить сделку?


instagram

Преимущество цели «Охват» в том, что в объявлениях не обязательно ставить ссылку.

Как и «Посещаемость точек», «Охват» поможет приводить покупателей в ваш физический магазин (салон, студию, зал, школу). Разница в том, что «Посещаемость» позволяет пользователю найти удобную для него точку на карте (если у вас их несколько) или увидеть контакты и часы работы ближайшей. 

Обратите внимание, что для борьбы с распространением коронавируса Facebook временно ограничивал использование цели «Посещаемость точек». Теперь она снова доступна, но с обновлениями.

instagram


Для продажи без сайта используйте прямой контакт с пользователем. В цели «Охват» доступна кнопка «Позвонить». Клик на эту кнопку откроет окно с уже набранным номером, который вы указали, а пользователю останется только нажать кнопку вызова.

Лидогенерация позволяет собирать контакты и записывать к вам пользователя на дату и время прямо в объявлении. Выбрав цель «Сообщения», можно вести пользователей сразу в Instagram Direct и чат в WhatsApp.

Лайфхак: даже если сайта нет, вы можете использовать цель «Трафик». Для этого вам пригодится встроенная посадочная Instant Experience, из которой можно настроить переход в Instagram или WhatsApp.


Как компенсировать отсутствие сайта

Сайт — это большое количество информации о вас и ваших продуктах. Компенсировать его отсутствие могут дополнительные бесплатные функции в рекламе.

Instant Experience

Это продолжение рекламного объявления и посадочная страница, которая открывается даже при плохом интернете. Это происходит прямо в приложении, пользователю не нужно переходить на сторонние ресурсы. 

instagram


Для чего подойдет: 

  • Сделать витрину товаров, добавить описание, цену. Это может полностью заменить сайт, особенно если товаров не очень много.
  • Использовать как альтернативу популярным сервисам для создания буферного сайта. Можно добавить несколько кнопок СТА для перехода на разные платформы: профиль в Instagram, WhatsApp и даже на другой Instant Experience!

Плюсы: 

  • Уже есть готовые шаблоны для разных задач. Обратите внимание: набор шаблонов будет меняться в зависимости от цели кампании.
  • Всегда можно создать свой индивидуальный Instant Experience с нуля в простом конструкторе.
  • Работает и без каталога товаров.

 

Collection

Это формат рекламы, в котором удобно просматривать товары. К основному фото или видео можно добавить ленту с изображениями того, что вы продаете.

Он имеет те же преимущества и функции, что и Instant Experience (кстати, он уже встроен в формат), и поможет разнообразить рекламу.


instagram


Для чего подойдет:

  • Показать, как работает продукт (на видео или фото), и тут же предложить его купить (в подборке). Для этого подойдет кампания с целью «Трафик» (вам понадобится целевая ссылка, но можно поставить ссылку на ваш профиль в Instagram или WhatsApp).
  • Сделать витрину товаров без продуктового каталога (шаблон «Привлечение клиентов»).
  • Создать каталог товаров, вручную добавив продукты и вместо ссылок товаров на сайте поставить ссылку на Instagram/WhatsApp/Facebook. (подойдут шаблоны «Витрина» и «Каталог»).

instagram


Магазин Facebook

Да, в России тоже можно (не путайте с шопинг-тегами). Это настройка, которая позволяет сделать из вашей бизнес-страницы Facebook магазин.

instagram


Подойдет для того, чтобы стать посадочной страницей рекламы. Из минусов только то, что в России нельзя подключить опцию оплаты прямо в таком магазине и добавить его к странице Instagram.

Хорошая новость: покупку можно совершить через сообщения в мессенджере.


instagram


Как достичь максимума

  • продвигать посты с переходом в Direct или профиль, но только без призыва подписываться и лайкать;
  • использовать цели «Охват» и «Посещаемость точек», чтобы рассказать о себе или привести пользователя в офлайн-точку;
  • использовать прямой контакт с пользователем в целях «Охват» и «Сообщения», чтобы продавать без сайта;
  • в лидогенерации не только собирать контакты, но и предлагать пользователям записаться к вам;
  • использовать цель «Трафик» вместе с посадочной Instant Experience;
  • создать витрину товаров и использовать как альтернативу популярным сервисам по запуску буферного сайта;
  • дополнить Instant Experience рекламным форматом Collection, чтобы сделать витрину товаров, показать продукты в действии и тут же предложить их купить;
  • создать бизнес-страницу Facebook, превратить ее в магазин с каталогом товаров, где можно завершить покупку через сообщения в мессенджере, и вести на нее потенциальных клиентов.

Фото обложки: Unsplash.

Остальные изображения предоставлены автором.

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