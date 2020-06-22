«Побуждайте к реальным действиям»: как настроить рекламу, если у вас есть только профиль в Instagram

Допустим, у вашего бренда нет сайта и есть только профиль в Instagram. Логично, что реклама должна привести пользователя на эту страницу. Или нет? Разобраться помогает Юлия Бекетова, старший маркетинг-менеджер Aitarget .

Обычно Instagram-бизнесы используют продвижение постов из приложения — это рабочий вариант. Однако стоит помнить о том, к чему вы призываете пользователя таким продвижением. Не призывайте лайкать пост или подписываться на аккаунт — побуждайте к реальным действиям.

Лояльность, лайки и подписчики полезны для брендов, но не забывайте, что подписки не гарантируют покупки. В Instagram много людей, которые любят красивый контент. Они подписываются не потому, что хотят купить, а чтобы следить за обновлениями. Другие пользователи подписываются только на близких и знакомых, избегая страниц брендов, хотя они готовы сделать покупку.







Что можно сделать? Продвигать пост с описанием конкретной акции, а по кнопке вести в Direct, где пользователь сможет уточнить дополнительные условия или сразу купить.

Распродажа или новая коллекция? Отлично, берите пост с описанием и по клику ведите в профиль, чтобы пользователь мог подробнее узнать о вас и вашем предложении.

В Instagram и Facebook есть множество инструментов для эффективного продвижения. Кажется, что они все рассчитаны на крупные бизнесы, и без сайта ничего не получится. Получится!

Ниже — несколько вариантов, на которые мы рекомендуем обратить внимание. Для них понадобится Ads Manager и страница в Facebook. Можно не вести эту страницу, если она вам не нужна, — достаточно создать для доступа ко всему рекламному функционалу и связать с аккаунтом Instagram.





Как лучше всего продавать

Начните с выбора цели рекламной кампании. Базовый совет — ориентируйтесь на результат. Что должно произойти после вашего контакта с пользователем? Хотите просто рассказать о себе и установить контакт или совершить сделку?





Преимущество цели «Охват» в том, что в объявлениях не обязательно ставить ссылку.

Как и «Посещаемость точек», «Охват» поможет приводить покупателей в ваш физический магазин (салон, студию, зал, школу). Разница в том, что «Посещаемость» позволяет пользователю найти удобную для него точку на карте (если у вас их несколько) или увидеть контакты и часы работы ближайшей.

Обратите внимание, что для борьбы с распространением коронавируса Facebook временно ограничивал использование цели «Посещаемость точек». Теперь она снова доступна, но с обновлениями.







Для продажи без сайта используйте прямой контакт с пользователем. В цели «Охват» доступна кнопка «Позвонить». Клик на эту кнопку откроет окно с уже набранным номером, который вы указали, а пользователю останется только нажать кнопку вызова.

Лидогенерация позволяет собирать контакты и записывать к вам пользователя на дату и время прямо в объявлении. Выбрав цель «Сообщения», можно вести пользователей сразу в Instagram Direct и чат в WhatsApp.

Лайфхак: даже если сайта нет, вы можете использовать цель «Трафик». Для этого вам пригодится встроенная посадочная Instant Experience, из которой можно настроить переход в Instagram или WhatsApp.



Как компенсировать отсутствие сайта

Сайт — это большое количество информации о вас и ваших продуктах. Компенсировать его отсутствие могут дополнительные бесплатные функции в рекламе.





Instant Experience

Это продолжение рекламного объявления и посадочная страница, которая открывается даже при плохом интернете. Это происходит прямо в приложении, пользователю не нужно переходить на сторонние ресурсы.

Для чего подойдет:

Сделать витрину товаров, добавить описание, цену. Это может полностью заменить сайт, особенно если товаров не очень много.

Использовать как альтернативу популярным сервисам для создания буферного сайта. Можно добавить несколько кнопок СТА для перехода на разные платформы: профиль в Instagram, WhatsApp и даже на другой Instant Experience!

Плюсы:

Уже есть готовые шаблоны для разных задач. Обратите внимание: набор шаблонов будет меняться в зависимости от цели кампании.

Всегда можно создать свой индивидуальный Instant Experience с нуля в простом конструкторе.

Работает и без каталога товаров.





Collection

Это формат рекламы, в котором удобно просматривать товары. К основному фото или видео можно добавить ленту с изображениями того, что вы продаете.

Он имеет те же преимущества и функции, что и Instant Experience (кстати, он уже встроен в формат), и поможет разнообразить рекламу.

Для чего подойдет:

Показать, как работает продукт (на видео или фото), и тут же предложить его купить (в подборке). Для этого подойдет кампания с целью «Трафик» (вам понадобится целевая ссылка, но можно поставить ссылку на ваш профиль в Instagram или WhatsApp).

Сделать витрину товаров без продуктового каталога (шаблон «Привлечение клиентов»).

Создать каталог товаров, вручную добавив продукты и вместо ссылок товаров на сайте поставить ссылку на Instagram/WhatsApp/Facebook. (подойдут шаблоны «Витрина» и «Каталог»).



Магазин Facebook

Да, в России тоже можно (не путайте с шопинг-тегами). Это настройка, которая позволяет сделать из вашей бизнес-страницы Facebook магазин.





Подойдет для того, чтобы стать посадочной страницей рекламы. Из минусов только то, что в России нельзя подключить опцию оплаты прямо в таком магазине и добавить его к странице Instagram.

Хорошая новость: покупку можно совершить через сообщения в мессенджере.





Как достичь максимума

продвигать посты с переходом в Direct или профиль, но только без призыва подписываться и лайкать;

использовать цели «Охват» и «Посещаемость точек», чтобы рассказать о себе или привести пользователя в офлайн-точку;

использовать прямой контакт с пользователем в целях «Охват» и «Сообщения», чтобы продавать без сайта;

в лидогенерации не только собирать контакты, но и предлагать пользователям записаться к вам;

использовать цель «Трафик» вместе с посадочной Instant Experience;

создать витрину товаров и использовать как альтернативу популярным сервисам по запуску буферного сайта;

дополнить Instant Experience рекламным форматом Collection, чтобы сделать витрину товаров, показать продукты в действии и тут же предложить их купить;

создать бизнес-страницу Facebook, превратить ее в магазин с каталогом товаров, где можно завершить покупку через сообщения в мессенджере, и вести на нее потенциальных клиентов.





Фото обложки: Unsplash.

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