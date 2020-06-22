«Побуждайте к реальным действиям»: как настроить рекламу, если у вас есть только профиль в Instagram
Допустим, у вашего бренда нет сайта и есть только профиль в Instagram. Логично, что реклама должна привести пользователя на эту страницу. Или нет? Разобраться помогает Юлия Бекетова, старший маркетинг-менеджер Aitarget.
Обычно Instagram-бизнесы используют продвижение постов из приложения — это рабочий вариант. Однако стоит помнить о том, к чему вы призываете пользователя таким продвижением. Не призывайте лайкать пост или подписываться на аккаунт — побуждайте к реальным действиям.
Лояльность, лайки и подписчики полезны для брендов, но не забывайте, что подписки не гарантируют покупки. В Instagram много людей, которые любят красивый контент. Они подписываются не потому, что хотят купить, а чтобы следить за обновлениями. Другие пользователи подписываются только на близких и знакомых, избегая страниц брендов, хотя они готовы сделать покупку.
Что можно сделать? Продвигать пост с описанием конкретной акции, а по кнопке вести в Direct, где пользователь сможет уточнить дополнительные условия или сразу купить.
Распродажа или новая коллекция? Отлично, берите пост с описанием и по клику ведите в профиль, чтобы пользователь мог подробнее узнать о вас и вашем предложении.
В Instagram и Facebook есть множество инструментов для эффективного продвижения. Кажется, что они все рассчитаны на крупные бизнесы, и без сайта ничего не получится. Получится!
Ниже — несколько вариантов, на которые мы рекомендуем обратить внимание. Для них понадобится Ads Manager и страница в Facebook. Можно не вести эту страницу, если она вам не нужна, — достаточно создать для доступа ко всему рекламному функционалу и связать с аккаунтом Instagram.
Как лучше всего продавать
Начните с выбора цели рекламной кампании. Базовый совет — ориентируйтесь на результат. Что должно произойти после вашего контакта с пользователем? Хотите просто рассказать о себе и установить контакт или совершить сделку?
Преимущество цели «Охват» в том, что в объявлениях не обязательно ставить ссылку.
Как и «Посещаемость точек», «Охват» поможет приводить покупателей в ваш физический магазин (салон, студию, зал, школу). Разница в том, что «Посещаемость» позволяет пользователю найти удобную для него точку на карте (если у вас их несколько) или увидеть контакты и часы работы ближайшей.
Обратите внимание, что для борьбы с распространением коронавируса Facebook временно ограничивал использование цели «Посещаемость точек». Теперь она снова доступна, но с обновлениями.
Для продажи без сайта используйте прямой контакт с пользователем. В цели «Охват» доступна кнопка «Позвонить». Клик на эту кнопку откроет окно с уже набранным номером, который вы указали, а пользователю останется только нажать кнопку вызова.
Лидогенерация позволяет собирать контакты и записывать к вам пользователя на дату и время прямо в объявлении. Выбрав цель «Сообщения», можно вести пользователей сразу в Instagram Direct и чат в WhatsApp.
Лайфхак: даже если сайта нет, вы можете использовать цель «Трафик». Для этого вам пригодится встроенная посадочная Instant Experience, из которой можно настроить переход в Instagram или WhatsApp.
Как компенсировать отсутствие сайта
Сайт — это большое количество информации о вас и ваших продуктах. Компенсировать его отсутствие могут дополнительные бесплатные функции в рекламе.
Instant Experience
Это продолжение рекламного объявления и посадочная страница, которая открывается даже при плохом интернете. Это происходит прямо в приложении, пользователю не нужно переходить на сторонние ресурсы.
Для чего подойдет:
- Сделать витрину товаров, добавить описание, цену. Это может полностью заменить сайт, особенно если товаров не очень много.
- Использовать как альтернативу популярным сервисам для создания буферного сайта. Можно добавить несколько кнопок СТА для перехода на разные платформы: профиль в Instagram, WhatsApp и даже на другой Instant Experience!
Плюсы:
- Уже есть готовые шаблоны для разных задач. Обратите внимание: набор шаблонов будет меняться в зависимости от цели кампании.
- Всегда можно создать свой индивидуальный Instant Experience с нуля в простом конструкторе.
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Работает и без каталога товаров.
Collection
Это формат рекламы, в котором удобно просматривать товары. К основному фото или видео можно добавить ленту с изображениями того, что вы продаете.
Он имеет те же преимущества и функции, что и Instant Experience (кстати, он уже встроен в формат), и поможет разнообразить рекламу.
Для чего подойдет:
- Показать, как работает продукт (на видео или фото), и тут же предложить его купить (в подборке). Для этого подойдет кампания с целью «Трафик» (вам понадобится целевая ссылка, но можно поставить ссылку на ваш профиль в Instagram или WhatsApp).
- Сделать витрину товаров без продуктового каталога (шаблон «Привлечение клиентов»).
- Создать каталог товаров, вручную добавив продукты и вместо ссылок товаров на сайте поставить ссылку на Instagram/WhatsApp/Facebook. (подойдут шаблоны «Витрина» и «Каталог»).
Магазин Facebook
Да, в России тоже можно (не путайте с шопинг-тегами). Это настройка, которая позволяет сделать из вашей бизнес-страницы Facebook магазин.
Подойдет для того, чтобы стать посадочной страницей рекламы. Из минусов только то, что в России нельзя подключить опцию оплаты прямо в таком магазине и добавить его к странице Instagram.
Хорошая новость: покупку можно совершить через сообщения в мессенджере.
Как достичь максимума
- продвигать посты с переходом в Direct или профиль, но только без призыва подписываться и лайкать;
- использовать цели «Охват» и «Посещаемость точек», чтобы рассказать о себе или привести пользователя в офлайн-точку;
- использовать прямой контакт с пользователем в целях «Охват» и «Сообщения», чтобы продавать без сайта;
- в лидогенерации не только собирать контакты, но и предлагать пользователям записаться к вам;
- использовать цель «Трафик» вместе с посадочной Instant Experience;
- создать витрину товаров и использовать как альтернативу популярным сервисам по запуску буферного сайта;
- дополнить Instant Experience рекламным форматом Collection, чтобы сделать витрину товаров, показать продукты в действии и тут же предложить их купить;
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создать бизнес-страницу Facebook, превратить ее в магазин с каталогом товаров, где можно завершить покупку через сообщения в мессенджере, и вести на нее потенциальных клиентов.
Фото обложки: Unsplash.
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