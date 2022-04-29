Лабораторная диагностика в нынешней экономической ситуации: импортозамещение и новые логистические цепочки

О том, как развивается ситуация на рынке лабораторной диагностики и экспресс-тестирования, рассказывает Дмитрий Белоусов, генеральный директор компании «Мед Про» — официального дистрибьютора биофармацевтической компании Humasis Co. (Южная Корея).

После ввода санкций, закрытия неба для российских самолётов и портов для российских грузов, уходом либо приостановкой деятельности на территории России крупных международных компаний в сфере медицины и лабораторной диагностики возникает вопрос — насколько новые экономические реалии повлияют на рынок и чего следует ожидать бизнесу (лабораториям, аптекам, фармдистрибьюторов) и конечным потребителям услуг.

Проблемы лабораторной диагностики в новых экономических реалиях

На рынок лабораторной диагностики влияют многие факторы: колебания курсов валют, невозможность закупить товар у европейских и американских поставщиков, сложности с логистикой, транспортные ограничения — в частности уход с рынка ведущих мировых контейнерных перевозчиков.

Очень многие расходники — пробирки, реагенты, иглы, а также большую часть точных тест-систем для диагностики и отдельных компонентов для них мы импортировали. Импорт медицинского оборудования в некоторых отраслях достигал 80%.

У нас производят почти всё необходимое для иммуноферментных и биохимических исследований — здесь мы от импорта почти не зависим. Реагенты для ПЦР у нас тоже производят, но тут мы частично зависим от импорта.

На сегмент экспресс-тестирования Covid-19 в первую очередь повлияла повсеместная отмена мер, сдерживающих распространение пандемии — отмена масочного режима, социальной дистанции, разрешение проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Сейчас идёт естественное снижение спроса на экспресс-тесты в связи со спадом заболеваемости и отменой ограничительных мер.

Однако очередная волна коронавируса, так называемого штамма «стелс-омикpoн» (сейчас этот штамм активизировался в Китае — некоторые города закрыты на карантин), по прогнозам вирусологов, может начаться к середине мая.

Пока в наличии все известные нам на сегодняшний день бренды экспресс-тестов, в том числе европейские. Запасов импортного товара со складов без новых поставок может хватить на 3-5 месяцев.

Импортозамещение при поддержке иностранных партнеров

Могут ли тест-системы, расходники и реагенты отечественного производства полностью заменить импортные? Полностью пока нет, но такой задачи и не стоит.

Импортозамещение в лабораторной диагностике активно идет с 2014 года, но не во всех сегментах равномерно. Например, средства для взятия крови, отвечающие всем современным стандартам, производят компании «Эйлитон» и «Юнимед». Реагенты (капиллярные пробирки с антикоагулянтом) производит российская компания «Юнивет» — цены на 30% ниже импортных аналогов.

Цены на российские вакуумные пробирки «Юнивак» на 50% ниже зарубежных аналогов, а по качеству они им не уступают. С 2017 года в России производят иглы и держатели для вакуумных систем. Компания «Медсинтез» производит медицинские маски и шприц-ручки для инсулина. То есть в отдельных сегментах у нас вполне успешно идет импортозамещение.

На нашем рынке экспресс-тестов представлено несколько брендов отечественного производства — например «Рапид Био», «ГЕМ», «ДНК-Технология». Насколько они могут заменить импортные тесты — сказать однозначно сложно.

Большая часть из них собраны на базе иностранных комплектующих, чаще азиатских производителей, сотрудничество с которыми осложняется логистическими издержками, а также санкциями со стороны зарубежных банковских систем.

Поэтому полного исчезновения экспресс-систем ожидать не стоит, возможно подорожание (от 10 до 50% в зависимости от сегмента) по причине более сложных логистических маршрутов. Кроме того, есть прямая зависимость стоимости тест-систем от курса валют.

Что касается медицинского оборудования, то здесь мы больше зависим от импорта. В основном медицинское оборудование импортировалось из европейских стран, сейчас поставки заморожены. Альтернативой тут может стать медицинское оборудование из Китая.

Азиатские рынки не отказываются от сотрудничества

Но главные проблемы, которые возникли из-за санкций — это логистика и финансовые транзакции.

Наша компания является экспортером южнокорейского биофармацевтического завода Humasis. Экспресс-тесты этого производителя широко используется во всем мире из-за их высокой чувствительности и приемлемой цены.

Большой объем продукции компании поставляется также на американский и европейский рынки. Экспресс-тесты Humasis Covid-19 Ag успешно прошли клинические испытания в России в НИИ имени Н.В. Склифосовского, и получили лучшие показатели по качеству в категории антиген-тестов.

Когда начали вводиться санкции, мы связались с нашими партнерами и получили подтверждение об освобождении Южной Кореи от FDPR «Правил прямого иностранного продукта», запрещающим иностранным государствам экспорт в Россию продукции, произведенной с применением американских компонентов или технологий. То есть от наших долгосрочных контрактов поставщики не отказываются.

Тем не менее, мы столкнулись с приостановкой денежных переводов из России из-за банковских санкций, и нам пришлось искать альтернативные пути — открывать счет в азиатском банке.

Помимо этого, усугубился логистический кризис, назревший в период пандемии. Это связано с ограничением авиасообщения, с дефицитом контейнеров и запретом на морские перевозки. Сейчас многие поставщики прорабатывают логистику через транзитные страны: Эмираты, Турцию, Казахстан и Китай. Акватория Черного моря пока закрыта.

В связи с проблемами доставки грузов авиасообщением и по морю актуализируются автомобильные и железнодорожные перевозки: грузопоток через БАМ и Транссиб может вырасти в два раза. Сейчас эти магистрали на 70% загружены углем, а бизнес просит перенаправить его на другие маршруты, чтобы иметь возможность использовать эти железнодорожные артерии для своих нужд.

Рост цен будет постепенным

Как именно все эти изменения затронут основных игроков — аптечные сети, клиники, лаборатории, фармацевтических дистрибьюторов? Как всё это отразится на конечных потребителях — пациентах?

Пока нет сильных необратимых изменений, рынок умеет быстро переориентироваться. Правительство принимает дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров.

Премьер-министр Мишустин уже подписал постановление об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита. Лимит на покупку медоборудования за счет средств Фонда ОМС увеличен со 100 тыс. до 1 млн. рублей.

Но если ситуация с санкциями вскоре не изменится, стоит ждать повышения цен уже к лету в отдельных сегментах лабораторной диагностики.

Почти у всех крупных лабораторий заключены долгосрочные контракты с поставщиками, и колебания курсов валют часто закладывают в условия договора. Поэтому даже если у поставщиков цены вырастают на 30%, то для конечного потребителя это будет всего 5-7%. Цены будут расти пропорционально курсам валют, плюс затраты на логистику.

Более ощутимы риски в сферах протезирования, эндохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии.

Возможные сценарии решения проблем

Мы не видим непреодолимых проблем в области экспресс-тестирования, которые могут существенно отразиться на российских потребителях. Наши главные партнёры и поставщики из Азии не отказываются от своих обязательств и тоже ищут пути решения транспортных и логистических проблем.

Южная Корея — лидер в области разработок и производства диагностических систем во всем мире. Правительство Республики Корея приняло решение о предоставлении финансовой помощи отечественным компаниям для минимизации рисков и ущерба южнокорейскому бизнесу в связи с антироссийскими санкциями. Ведется поддержка расширения каналов экспорта в Россию.

В тех отраслях, где мы не сможем добиться полного импортозамещения (а их довольно много), оптимальным вариантом решения видятся скорейший вывод на рынок и оперативная регистрация продукции из тех стран, которые не присоединились к санкциям (например, Китая и Индии).

Но при этом необходимо соблюсти баланс между упрощением процедуры сертификации на уровне Минздрава и поддержанием качества этой новой продукции.

На самом деле никому из представителей бизнеса не выгодна полная приостановка поставок в Россию, поэтому и мы, и иностранные партнёры ищем пути решения проблем, чтобы продолжать налаженное сотрудничество. Всем хочется, чтобы такие жизненно важные отрасли как медицина и лабораторная диагностика были вне политики, насколько это возможно.

Фото на обложке: Shutterstock / Maltsev Semion