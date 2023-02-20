В помощь юристам: как развивается рынок LegalTech и что ему мешает

Алексей Пелевин, основатель и CEO Pravo Tech, рассказал, что такое LegalTech, как развивается российский и зарубежный рынок и какие технологии сегодня упрощают работу юристов.

События последних лет и усиление регулирования в сфере защиты данных повысили спрос бизнеса на юридические услуги и заодно подстегнули развитие технологий в индустрии. Решения для автоматизации позволяют снять с юристов большой объем рутинной работы, чтобы они могли сфокусироваться на сложных задачах.

LegalTech vs RegTech vs Legal Research

Юриспруденция охватывает все сферы нашей жизни. Когда мы учимся, устраиваемся на работу, женимся или разводимся, мы вступаем в правовые отношения. Поэтому можно сказать, что автоматизация юридической деятельности — это автоматизация практически любого процесса.

LegalTech включает в себя множество разных вертикалей. Это, например:

судебная-претензионная работа,

управление контрактами,

управление административными отношениями,

управление объектами интеллектуальной собственности,

управление активами,

организация трудовых отношений с сотрудниками и так далее.

В каждой из них можно найти игрока-лидера, который автоматизирует конкретную функцию. Есть также и комплексные решения: в этом случае компания-исполнитель исследует ландшафт проблемы юридического департамента и может автоматизировать практически любые бизнес-процессы.

К LegalTech можно отнести и RegTech — технологии для упрощения работы с регуляторными рисками. Комплексность законодательства и усложнение регулирования в разных областях начали резко расти во время пандемии. Тогда же увеличился спрос на RegTech и Government Relations, так как сегодня каждая законодательная инициатива должна оцениваться с точки зрения рисков и возможностей имплементации.

Отдельно можно выделить направление Legal Research. К этой категории относятся все продукты, которые связаны с поиском нормативных документов. А вот маркетплейсы по поиску юриста и сервисы по оказанию юридических услуг в категорию LegalTech, на мой взгляд, не попадают. LegalTech — это платформы и сервисы, которые повышают эффективность процессов у юристов.

Технологии в юридической сфере разгружают не только юристов, но и судебную и законодательную власть.

Раньше, когда одна сторона подавали иск по делу, приходилось печатать сотни страниц документов и привозить их в суд. Сейчас, по моей оценке, 70% исковых заявлений подаются в электронном виде, их даже не нужно сканировать. А в законодательной ветви технологии позволяют, например, проверить, не противоречит ли новая норма действующим указам.

Специфика рынка LegalTech в России и за рубежом

Российский рынок LegalTech развивается довольно активно, хоть и сильно уступает в объемах, например, американскому. Главная причина — в специфике юридической отрасли. В США размер индустрии юридических услуг составил примерно $365 млрд в 2022 году. Однако практически всю работу в стране выполняют внешние консультанты — юридические фирмы.

Функция юриста в корпоративном секторе связана исключительно с поиском правильного исполнителя и контролем за расходами. Для примера: насколько я знаю, в телекоммуникационном конгломерате AT&T всего несколько десятков юристов в корпоративном департаменте, в «Мегафоне» — сотни. Но на корпоративных юристов AT&T приходится более сотни внешних юридических фирм.

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В России юристы делают большой объем работы инхаус, а внешних консультантов привлекают только для самых сложных задач. Так что, хотя в стране достаточно небольшие объемы индустрии юридических услуг, — по нашим данным, 180-190 млрд рублей — существует скрытый рынок внутри корпораций.

Российские юристы наследуют и принимают культуру цифровой трансформации и инноваций, которая развивается в крупным компаниях лучше, чем в юрфирмах. Последние — чаще всего достаточно консервативные структуры, которые больше любят работать традиционным способом.

Кроме того, в российской юридической индустрии много молодых людей. Средний возраст составляет 30-45 лет. В США возраст лиц, принимающих решения, гораздо выше. Это влияет в том числе на готовность использовать новые технологии.

ИИ, конструкторы документов и другие технологии для юристов

Дольше всего, с 1990-х, в России развивается Legal Research. Ключевыми игроками в нем были и остаются «Консультант.Плюс» и «Гарант». Эта вертикаль уже насыщена, так что новому игроку войти в нее, скорее всего, будет тяжело.

Запуск нами «Картотеки арбитражных дел» в 2010 году дал огромный толчок к развитию сервисов, связанных с автоматизацией судебно-претензионной работы. У юристов 30-40% времени уходит именно на эту деятельность.

В целом в части юридических технологий российский LegalTech ушел довольно далеко даже от западных рынков. На Западе юристы часто не заинтересованы в автоматизации, потому что внешние консультанты работают по часам. Например, в США юристы в большинстве штатов берут с клиентов не менее $200 в час.

Внедрение технологий сокращает время на выполнение задач и, соответственно, уменьшает общий заработок. Ключевая задача руководителей юридических департаментов — проверять счета от внешних консультантов и находить в них нестыковки, так что многие западные технологии оптимизируют сферу биллинга.

В то же время решения для автоматизации судов, которые в России работают с 2010 года, в Великобритании и Сингапуре планируют внедрять только через два года.

Во время пандемии мы запустили возможность онлайн-заседаний в дистанционном режиме без специальных модулей валидации и верификации — в мире такой практики пока вообще нет. Теперь у нас есть доступ к статистике и мы видим, что в некоторых российских судах до 70% заседаний просматривается на экране ноутбука, без физического участия.

Больше всего решений на российском рынке в сфере автоматизации документооборота и отчетности: системы электронного документооборота, конструкторы документов, решения для распознавания и извлечения данных из них, чат-боты. Развивается ИИ и системы поддержки принятия решений для юристов — например, существует алгоритм, рассчитывающий вероятность исхода судебного дела с точностью более 80%.

Пользуются спросом платформы правового поиска и анализа данных, решения для управления интеллектуальной собственностью из-за роста интереса компаний к защите и коммерциализации нематериальных активов. Единственное, что пока не «взлетает» — это блокчейн и смарт-контракты, но в этой области мешает неразвитое законодательство.

Благодаря технологиям срок подготовки юридических отчетов сократился с месяцев и недель до минут и секунд. Пример: «Ростелеком» в этом году внедрил технологическое решение, и теперь около 30% запросов, на которые раньше отвечали вручную, обрабатывает чат-бот. Время, потраченное на ответы по типовым вопросам, документам или заключениям, сотрудники смогли направить на более креативную работу.

Юридическому департаменту не пришлось увеличивать бюджет для масштабирования команды. А многие задачи, требующие нестандартного подхода юриста, стали выполнять более качественно. И самое важное — уровень вовлеченности и удовлетворенности специалистов вырос.

Топ-4 барьера на пути развития LegalTech

Я бы выделил четыре основных проблемы, которые сегодня мешают развитию рынка.

1. Человеческий фактор

Определенная консервативность и косность мышления в сфере не позволяет чуть шире взглянуть на возможности технологий. В индустрии по-прежнему есть тип руководителей, которые предпочитают «работать по старинке».

У экспертов в отрасли есть профдеформация — юристы любят повторять, что каждый случай уникален, и инновации им не помогают. Но некоторые сумели переступить профессиональную гордость, разложить по полочкам свою работу и понять, что рутинные задачи у них тоже бывают. Мы в том числе занимаемся обучением и развитием таких людей.

2. Юридическая функция обычно воспринимается как обслуживающая

Из-за того, что она не генерирует деньги, возникает вопрос — зачем в нее инвестировать и что-то автоматизировать? До тех пор, пока юристы не научатся доказывать свою бизнес-ценность, их финансирование будет осуществляться по остаточному принципу.

3. На российском рынке недостаточно игроков, решений, подходов и платформ, из которых можно было бы выбирать

Только в США количество LegalTech-стартапов, по некоторым оценкам, превышает 700. В России компаний в этой области меньше в разы.

Основная причина — в том, что для предпринимателей LegalTech не выглядит привлекательно. Порог входа очень высокий, так как предметная область — сложная. Юристов, которые бы хорошо разбирались в технологиях и умели создавать новые продукты, практически нет.

Венчурные инвесторы тоже всегда обходили стороной непонятную для себя нишу. Инвестировать в B2C-решения вроде приложений для ментального здоровья проще и безопаснее.

4. Заказчики юридических технологий — крупный бизнес

Корпорации предъявляют конкретные требования к вендорам и не готовы работать с стартапами, потому что не хотят делиться чувствительной информацией с непроверенными игроками. Возникает дилемма курицы или яйца: стартап не может вырасти, потому что у него не покупают продукт, а продукт не покупают из-за того, что его продает стартап. Наша компания тоже в свое время находилась в таком замкнутом цикле.

Такой комплекс проблем приводят к тому, что мы не видим бурного роста количества LegalTech-решений.

Импортозамещение, креатив, трансформация: тренды рынка

Основные тренды в LegalTech — во-первых, импортозамещение из-за ухода иностранных игроков с российского рынка. Плюс сильно усложнилась регуляторика из-за санкций. Теперь нужно быть максимально креативным, чтобы находить способы заключать контракты даже с китайскими, индийскими, арабскими фирмами, решать вопросы трансфера капитала.

Эти два фактора приводят к резкому повышению нагрузки на российских юристов.

Вторая тенденция — сильный рост требований к безопасности как в России, так и за рубежом. Например, с 1 сентября вступили в силу самые масштабные с 2011 года изменения Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь нужно подавать уведомление в Роскомнадзор практически во всех случаях обработки персональных данных.

Такие изменения напрямую влияет на LegalTech и автоматизацию юридических процессов, которые всегда затрагивают очень чувствительную информацию.

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Еще один тренд — ускорение цифровой трансформации в корпорациях на фоне пандемии, которое дает импульс рынку LegalTech. Сегодня крупные компании стараются принимать решения на основе цифр. Исковая нагрузка корпораций измеряется миллиардами рублей, и ее необходимо постоянно контролировать.

Чем быстрее операционные и финансовые директора получают информацию, тем оперативнее они могут реагировать на обстоятельства.

На этом фоне бизнес внедряет метрики эффективности для юридических департаментов. Самая простая — winrate: она показывает, сколько дел было выиграно. Вводятся и другие бенчмарки, например, конкретные сроки подготовки договоров и претензий.

В «Ростелекоме» юридический департамент непосредственно участвует во всех бизнес-процессах и приносит добавленную стоимость не менее 10 млрд рублей в год. Раньше корпорации в принципе не оценивали такие показатели.

Будущее рынка LegalTech

Во всем мире, особенно в США, уже десять лет заметен общий тренд — задачи и бюджеты переходят от внешних консультантов в корпоративные департаменты. При этом значительная часть рутинной работы, такой как подготовка типовых договоров, остается на откуп технологиям.

Если раньше сотрудникам корпораций приходилось писать юристам, чтобы получить доверенность, сейчас им достаточно отправить запрос в чат-бот и подписать предложенный шаблон с помощью электронной подписи.

Технологические платформы позволяют запрашивать материалы дела для промежуточного процессуального мероприятия или подавать ходатайство онлайн. Развивается аутсорсинг юридических, в том числе канцелярских, функций.

Это хорошая тенденция, ведь юриспруденция — творческая профессия. Большинство студентов в этой сфере вдохновляется возможностью что-то изменить. Они смотрят сериалы вроде Suits и хотят решать такие же сложные задачи. На деле они учатся семь-девять лет, а потом занимаются проверками договоров, обложившись кипой бумаг. Я надеюсь, что технологии будут давать шанс таким людям реализовываться.

Проблема, с которой сталкивается сегодня отрасль — в том, что законодательство во всем мире быстро меняется, а законодательные акты могут противоречить друг другу. Юристам приходится не просто придумывать, как обойти новую норму, а пытаться понять, как ее интерпретировать.

Последний пример — нерабочие дни в пандемию. В будущем прозрачности в сфере станет больше, а безалаберности и ошибок из-за человеческого фактора — меньше.

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