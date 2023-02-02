Эти 7 стартапов предлагают новый подход к юридическим услугам

Квалифицированная помощь от юриста порой отнимает много времени, сил и денег. Все больше стартапов пытаются решить проблему при помощи технологий. Представляем подборку LegalTech-проектов, которые делают юридические услуги более дружелюбными к пользователям.

Lawyer365 (Великобритания)

Lawyer365 разрабатывает приложение, которое предлагает бесплатные юридические консультации и встречи с квалифицированными юристами. Как следует из названия компании, пользователи могут связаться с адвокатом 365 дней в году. Помимо этого, они могут воспользоваться шаблонами юридических документов, в том числе сотнями соглашений и контрактов, доступными для редактирования.

Компания привлекла $1,8 млн в двух раундах финансирования.

Avokaado (Эстония)

Составление юридической документации — одна из бизнес-задач, которая действительно нуждается в автоматизации. Avokaado разработала специальные шаблоны, позволяющие на 98% быстрее составлять даже самые сложные документы и контракты.

Компания привлекла $770 тысяч в рамках предпосевного раунда.

Chi Odia Paga (Италия)

Chi Odia Paga предлагает цифровой сервис для тех, кто столкнулся с преследованием, порноместью, клеветой и угрозами в интернете. Он помогает людям, пострадавшим от противоправных действий, добиться справедливости и получить надлежащую компенсацию — и все это без какой-либо предоплаты.

Eperoto (Швеция)

Правовые споры часто сопряжены с огромными финансовыми и эмоциональными сложностями для всех вовлеченных сторон. Стартап Eperoto, основанный в 2020 году, разработал инструмент, который позволяет проанализировать возможные варианты действий. Это помогает принимать рациональные и взвешенные решения как в местном суде, так и в международном арбитраже.

Компания привлекла $351,6 тысяч в трех раундах финансирования.

DeepJudge AG (Швейцария)

Юридические компании, как правило, работают над сотнями документов по каждому делу — это громоздкий и трудоемкий процесс. Чтобы его упростить, DeepJudge AG, подразделение ETH Zurich, разрабатывает технологию на базе глубокого обучения и обработки естественного языка, которая помогает быстрее анализировать данные.

Сервис способен автоматически выделять важную информацию, ссылаясь на внешние источники, такие как правовые кодексы, судебные решения и энциклопедии. ИИ также распознает и помечает некорректные термины, которые затем может исправить или удалить юрист.

Технология DeepJudge AG обладает и другими возможностями, такими как функции поиска, генерация шаблонов и сравнение документов.

Uncover (Нидерланды)

Стартап Uncover предлагает ПО, помогающее судебным юристам подготовиться к судебному процессу. При помощи ИИ инструмент с легкостью обрабатывает большое количество документации. Среди прочего, он может точно определить важные события и воссоздать хронологию, которая часто является основой судебного дела.

Conny (Германия)

Conny, основанная в 2016 году, создала технологическую платформу для работы с потребительскими исками. ПО быстро и бесплатно проверяет шансы на успех и работает с различными претензиями — от необоснованного повышения арендной платы до незаконного увольнения. Обычно пользователь оплачивает услугу, только если выигрывает дело.

В 2019 году компания привлекла нераскрытую сумму в раунде серии A.

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