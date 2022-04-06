Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay

Как продолжать расплачиваться на кассе без карт и кошельков, рассказывает Николай Соловей, руководитель проектов департамента мобильной разработки Friflex.

В марте 2022 года в России прекратили работу сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay для банковских карт Visa и MasterCard.

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«Русское чудо» в сфере карточных платежей вывело Россию в топ-5 стран-лидеров по переходу среди населения к безналичным способам оплаты. За первые полгода в 2021 году число бесконтактных платежей увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В обществе сформировалась новая покупательская привычка — расплачиваться бесконтактными мобильными сервисами. До недавнего времени 76% покупок от мобильных систем совершалось с Apple Pay, остальные 24% — c Google Pay.

Оплата в мобильных приложениях

Как закрыть чек в «Дикси», «Магните» и Burger King

Крупные ритейлеры начали принимать бесконтактные платежи через мобильные приложения.

Сеть магазинов «Магнит», например, запустила новый сервис Magnit Pay. Оплату покупок на кассе теперь можно совершать в мобильном приложении с виртуальной картой Magnit.

Для этого необходимо пополнить счет карты и показать QR-код на кассе. В первый раз продавец считает бонусную карту, а во второй — спишет деньги. Magnit Pay — это полноценная банковская карта, оплатить покупки с которой можно и в других российских онлайн-магазинах.

В приложении «Клуб друзей Дикси» наша команда запустила фичу, которая позволяет оплачивать покупки по штрихкоду.

Пользователю будет достаточно показать штрихкод с картой лояльности, а потом самостоятельно или по push-уведомлению перейти на экран оплаты и нажать на кнопку «Оплатить СБП». После этого он увидит сумму к оплате и адрес магазина.

Как только клиент подтвердит оплату, ему будут предложены все банковские приложения, установленные на устройстве. Для совершения платежа нужно выбрать актуальное банковское приложение.

В мобильном приложении Burger King есть возможность оплачивать заказ бонусами «Спасибо» от «СберБанка». Для оплаты бонусами в приложение нужно добавить любую карту «Сбера». После ее верификации пользователь может оплатить до 99% стоимости заказа баллами.

Оплата по QR-коду в крупных торговых сетях

Сервис «Плати QR» от «СберБизнеса» позволяет принимать платежи без банковского оборудования и подключения к электросети. Количество торговых точек, пользующихся сервисом, в 2021 году увеличилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Расплатиться через него можно в магазинах «ЛЕНТА», «Виктория», «О’КЕЙ», «Ригла», «Фармленд», INCITY, «Бетховен», Hoff, «Технопарк», а также в небольших кафе, ресторанах, салонах красоты. Для этого пользователь должен отсканировать QR-код в торговом зале и перейти к выбору способа оплаты.

Для пользователей главное преимущество — это возможность получать бонусы и платить любым смартфоном, даже без NFC Near Field Communication, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия.

Оплата в POS-терминалах

Huawei Pay

Альтернативный вариант для Google Pay — система мобильных платежей Huawei Pay. С 2021 года к Huawei Pay уже подключены «Газпромбанк», «Банк Солидарность», «Россельхозбанк», «Совкомбанк».

Сейчас он работает с картами платежной системы UnionPay, а в ближайшее время планирует реализовать поддержку платежной системы «МИР».

Плюсы Huawei Pay:

при оплате на кассе не требуется разблокировка телефона или приложение «Кошелек»;

совершать платежи в магазине можно даже без подключения к интернету.

Биометрия

Платим отпечатком пальца в «Азбуке Вкуса» и взглядом в «Перекрестке»

«Сбербанк» и «Азбука Вкуса» совместно доработали сервис оплаты по технологии сканирования отпечатка пальца. Покупатели могут завершить шоппинг, отсканировав палец у специального POS-терминала со встроенным биометрическим сканером.

Оплата проходит за пару секунд. Сервис работает уже в 20 супермаркетах сети.

Для биометрической оплаты нужно предварительно привязать отпечатки двух пальцев к банковской карте и пройти быструю регистрацию на кассе магазина.

Расплатиться «взглядом» можно на кассах самообслуживания в супермаркетах «Перекресток». Камера мгновенно распознает изображение лица и соотносит его с уникальным номером, привязанным к биометрическим данным и банковскому счету.

Чтобы подключить услугу, необходимо зайти в «Сбербанк Онлайн» и подключить опцию «Оплата одним взглядом», выбрав нужную карту.

Блокировка Apple Pay и Google Pay на территории России не значит, что мы больше не сможем платить гаджетами. Альтернативы этим сервисам есть. Взамен Google Pay можно подключить Mir Pay, «СБПэй» или SberPay.

Сервисы работают стабильно благодаря использованию российской инфраструктуры. Технология беспроводной передачи NFC позволяет любому банку разработать собственный платежный сервис для смартфонов на ОС Android.

Владельцам Apple девайсов подобрать замену Apple Pay сложнее. Пока самый быстрый способ расплатиться для устройств на ОС iOS — это оплата по QR-коду. Для оплаты таких сервисов Apple, как AppStore и iTunes, можно использовать баланс мобильного телефона.

Чтобы сменить способ оплаты, в настройках нужно перейти в раздел «Apple ID», нажать на иконку профиля и выбрать пункт «Оплата и доставка». Откроется меню, где появится функция добавления способа оплаты с вариантом «Мобильный телефон».

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