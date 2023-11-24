Свыше 115 тысяч оказанных услуг и более 23 тысяч пользователей: цифровой платформе «Мой экспорт» — три года

Все больше компаний приходят на платформу «Мой экспорт» , чтобы развивать свою внешнеэкономическую деятельность. На данный момент число зарегистрированных в экосистеме компаний превышает 23 тысячи.

«Мой экспорт» — платформа Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), которая предоставляет российским экспортерам возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих, и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.

26 ноября 2020 года, когда цифровая платформа начала свою работу, пользователям было доступно 14 услуг, сегодня их число составляет 116. А количество зарегистрированных на ней компаний увеличилось почти в 10 раз — с 2,5 тысяч за 2020 год до более 23 тысяч в 2023-м.

«За год число компаний, зарегистрированных на “Моем экспорте”, выросло почти на 70%. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг. Мы постоянно развиваем возможности платформы и ожидаем, что число пользователей будет продолжать расти, поскольку с появлением новых функций увеличивается поток пользователей, которые остаются благодаря полезности экосистемы», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

На платформе «Мой экспорт» самыми популярными услугами, оформленными за все время, являются получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.

В следующем году продолжится развитие платежного сервиса, перевод «в цифру» услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые сейчас работают в 82 регионах страны. Планируется, что на платформе появятся новые программы по обучению ВЭД от Школы РЭЦ. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от Группы РЭЦ — в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.

Напомним, платформа «Мой экспорт» является цифровой экосистемой, предоставляющей экспортерам удобство и эффективность в коммуникации с государственными и другими партнерами. Эта инновационная бизнес-модель позволяет снизить затраты экспортеров, поскольку им приходится предоставлять информацию о себе только один раз. Данная информация аккумулируется в цифровом хранилище и используется всеми сервисами, необходимыми для выполнения задач экспортеров.

Она была создана в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Над появлением платформы совместно с РЭЦ работали 11 профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, в том числе Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС и ФНС.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

АО "Российский экспортный центр"

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