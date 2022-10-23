Проживание за рубежом: во сколько обойдутся налоги

Но скрытые расходы, такие как налоги, могут испортить даже самые благоприятные расчеты. О том, как построить налоговое планирование переезда в другую страну, рассказывает налоговый директор UFG Wealth Management Ирина Пушкина.

При переезде, даже спонтанном, правильно просчитанная стоимость «новой» жизни часто определяет, как долго человек задержится в этой локации. Сколько стоит аренда жилья, покупка автомобиля, школа для детей — об очевидных вещах вспоминают в первую очередь.

Определяем налоговое резидентство

Обычно человек становится налоговым резидентом, если проводит на территории страны не менее 6 месяцев в году.

Этот критерий знаком россиянам, но немногие знают, что за рубежом могут быть важны:

регистрация в местных налоговых органах (в Италии, Португалии, Люксембурге);

место проживания семьи и ведения бизнеса (Израиль, Испания, Великобритания и другие);

и даже сам факт приобретения или аренды жилья (Германия).

Из-за неунифицированности подходов не исключены ситуации конфликта, когда сразу две или несколько стран могут претендовать на одного налогоплательщика. На устранение таких ситуаций направлены специальные положения соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенные между странами.

Но и их формулировки могут трактоваться различным образом в зависимости от практики, принятой в конкретной стране. Проработка этого вопроса и создание стратегии по налоговому резидентству позволяет избежать значительной налоговой боли и дополнительных затрат.

Налоги везде разные

Предположим, критерии налогового резидентства в конкретной стране соблюдены. Что это означает на практике? Чаще всего налоговые резиденты платят в своей стране налоги в отношении всех полученных ими общемировых доходов (т.е. вне зависимости от того, в каких странах такие доходы получены).

При этом некоторые юрисдикции дают налоговые послабления недавно переехавшим резидентам (Израиль, Великобритания) или тем, кто проживает в стране, но был рожден за рубежом / не происходит из местного рода (Мальта).

Например, израильский налоговый режим для «новых репатриантов» позволяет не облагать в течение 10 лет после репатриации зарубежные доходы и активы. Британский режим «нон-дом» исключает из налогообложения некоторые доходы, если они не переведены («remitted») в Великобританию или не потрачены в ней.

В некоторых странах (например, Италия и Швейцария) существуют возможности согласования специальных налоговых режимов с установлением фиксированной суммы ежегодного платежа. Однако период действия такой сделки часто ограничен во времени, или же она требует пересмотра по мере изменения локального законодательства.

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Для применения льготных режимов часто необходимо выполнение ряда критериев, которые переезжающие теряют из виду. Это может быть ограничение на пребывание в стране в прошлые годы до получения в ней резидентства, отсутствие иных «старых» связей со страной.

Италия или Португалия требуют от налогоплательщика направление специального запроса о применении льготного режима налогообложения. Если правильно заполненных документов нет, право на льготу может быть утрачено.

В других же странах (например, в Израиле) льготный режим может применяться автоматически при условии выполнения необходимых критериев.

За активы тоже нужно платить

Аппетит налоговых органов часто распространяется не только на доходы налогоплательщика, но и на его местные и зарубежные активы. Это реализуется через местные налоги на недвижимость, богатство или финансовые активы. Такие налоги есть во Франции, Италии и Испании.

Уровень налогов на благосостояние и прочих сопутствующих (например, налог на передачу активов) может оказаться заградительно высоким для налогоплательщика и негативно повлиять на его решение оставаться в стране или приобрести в ней недвижимость.

Но в некоторых случаях существуют специально предусмотренные законодательством структуры, которые позволяют достичь более приемлемой налоговой нагрузки.

Например, владение французской недвижимостью через специальную форму французской компании — société civile immobilière (SCI) — позволяет избежать налога на так называемую «теоретическую ренту» (вмененная арендная плата, с которой взимается налог, даже если жилой объект не сдается в аренду).

Также при владении испанской недвижимостью через зарубежные компании в некоторых случаях для нерезидентов нет налога на благосостояние.

Наконец, сделка с налоговыми органами («рулинг») иногда помогает снизить неопределенность по суммам дополнительных налогов или заменить собой различные налоги единым платежом.

Особенности КИК

Не стоит забывать и о возможности применения к зарубежным дочерним компаниям и структурам местных правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и их аналогов.

Часто правилам КИК не уделяется достаточное внимание при планировании переезда в страну, и их существование становится для человека неприятным сюрпризом.

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Например, одной из популярных европейских стран, в особенности для бизнесменов из IT-сектора, является Португалия. Консультанты широко рекламируют переезжающим возможность не облагать в Португалии некоторые зарубежные доходы — дивиденды или проценты из зарубежных источников.

Тем не менее они часто забывают упомянуть о том, что нераспределенная прибыль зарубежных компаний у португальских налоговых резидентов может облагаться в Португалии в соответствии с правилами КИК, а расходы по администрированию КИК могут составить существенную величину (правила КИК для физических лиц в Португалии были сравнительно недавно изменены и немногие местные консультанты умеют с ними работать).

При оценке совокупной налоговой загрузки необходимо помнить, что некоторые доходы могут облагаться дважды: как в стране нового налогового резидентства, так и в стране-источнике дохода (например, в стране эмитента ценных бумаг, в стране расположения зарубежной недвижимости и так далее).

Зачет таких налогов между собой на практике часто возможен, но чаще всего не происходит автоматически и требует дисциплины со стороны налогоплательщика, связанной со сбором различных документов в каждой из стран. Пренебрежение этими вопросами может привести к двойному налогообложению и спорам с налоговыми органами.

При проживании в новой стране налогоплательщику нужно учитывать разные факторы, многие из которых сразу могут не прийти в голову. Здесь как нигде применима поговорка «семь раз отмерь и один отрежь» и часто необходима помощь профессионалов. Дорогу осилит идущий.

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