Не просто фан: как бизнесу использовать AR-маски в соцсетях

Как AR увеличивает вовлеченность подписчиков социальных сетей бренда? Что нужно, чтобы получить максимум охватов? О трендах в AR-масках и их пользе для бренда рассказывает генеральный директор агентства VOVA Family Павел Воропаев.

От фотомонтажа до мини-фильмов и игр: что такое AR-маски

Маски — один из главных трендов в соцсетях 2019–2020. Изначально пионером AR-масок был Snapchat — именно из-за них соцсеть приобрела популярность в США среди подростков. Но летом 2019 года Instagram добавил возможность любому пользователю создать индивидуальный фильтр для лица с помощью собственной платформы Spark AR.

С этого момента в Instagram ежедневно появляются сотни новых масок. Некоторые напоминают полноценные анимационные фильмы. Другие — более простые, но забавные: искажение лица, предсказания будущего, сравнения с известными персонажами.

Пользователи соцсетей по-настоящему любят маски. Скорее всего, вы каждый день видите сторис своих друзей, в которых их лицо путешествует по галактике или ждет очередного забавного предсказания.

Популярность AR-масок заметили маркетологи крупных брендов. Компании создают необычные фильтры и используют хайп в интересах бизнеса. Некоторые из них не просто становятся вирусными, но и решают задачи бизнеса.

Преимущества и недостатки AR-масок

Как и у любого маркетингового инструмента, у масок в соцсетях свои плюсы и минусы. Вот некоторые из них.

Преимущества

Большое внимание аудитории

Это самое важный плюс. Компания делает классную маску, люди начинают пользоваться ей — показывать в своих сторис. А подписчики подхватывают и продолжают цепочку органических реакций. В каждой такой коммуникации виден автор маски: в итоге компании получают огромный охват за счет UGC.

Всегда хорошо, если бренд говорит со своими клиентами на одном языке. Особенно это считывается, когда маркетологи изучили аудиторию, придумали классную идею и быстро ее реализовали. Тогда у маски есть шансы стать вирусной и привлечь новую аудиторию. Также это помогает улучшить качество коммуникации и обратить на себя внимание в том числе прессы.

Например, российский разработчик Михаил Двощанский интегрировал в маску механику популярной игры Flappy Bird. Пользователь управляет движениями птицы с помощью моргания. В итоге оригинальная маска заинтересовала пользователей: всего за месяц она набрала миллиард просмотров и публикации в медиа от российских до зарубежных.

Возможность «примерить» вещь

Примерить вещь без похода в магазин — одно из главных преимуществ AR. Например, Kangol дает возможность посмотреть на себя в самых популярных кепках и панамах.

Брендам маски приносят конкретную пользу: когда человек использовал какой-то предмет, он уже мысленно «присвоил» его. Поэтому все офлайн-магазины выкладывают товары на витрины — их будут трогать и покупать.

Дешевая реклама аккаунтов в соцсетях

Креативная маска всегда привлекает новых фолловеров и увеличивает активность страниц в соцсетях. Люди подпишутся на ваши обновления и будут ждать новых масок. Так, у создательницы популярной AR-маски Beauty3000 Джоанны Ясковской за пару месяцев, которые прошли с момента публикации маски, число подписчиков выросло почти до 800 тысяч.

Недостатки

Маска может не стать вирусной

И это нормально. В этом случае охваты тоже будут, пусть и гораздо более низкие. Нужно не опускать руки и сделать еще несколько попыток.

Нет внутренней аналитики

Сейчас Instagram и Facebook не дают возможности посмотреть, сколько людей, использовавших маску, конвертировались в переходы на сайт, покупку и т.д. Но, скорее всего, аналитика появится в ближайшее время.

Как измерить эффективность

Удачные работы хорошо помогают с вовлечением и увеличивают охваты в социальных сетях. Но пользователь не всегда до конца понимает, чью маску использует. Обычный сценарий — человек видит у друзей в сторис что-то красивое и делится тем же у себя в профиле.

У нас был отличный кейс с People Talk, где мы получили более 40 млн просмотров. Весь секрет заключался в простоте. В этом фильтре идеально незаметная ретушь, которая совсем немного сужает лицо, делает выступающие скулы. Редко кто сразу понимает, что это маска. Ее можно использовать каждый день.

Популярность аккаунта тоже влияет на виральность. Некоторые добавляют механику продвижения, например, призы за то, что человек сфотографировался в их фильтре.

Редко встретишь какие-то серьезные маски, которые стали очень популярны. Узнать, какой ты товар с AliExpress, гораздо веселее, чем «наслоить» на себя абстрактную 3D-модель или логотип.

Самые популярные маски обычно по-своему уникальны и интересны.

Самое захватывающее в работе — никогда не знаешь, насколько популярной станет твоя маска.

Интерес к такому геймифицированному формату подтверждают цифры. Так, за две недели маска от AliExpress набрала порядка 100 тысяч просмотров.

Подборка крутых масок от брендов

КричА-А-А-Ащая игра от «Додо Пицца»

Всего за две недели маску компании опробовали более 20 тысяч пользователей. Кроме того, маска привела на аккаунт «Додо» 8 тысяч новых подписчиков.

Конкурс «В какой город?» от Aviasales

Маска стала частью конкурса Aviasales по розыгрышу билетов — это отличный пример геймификации и UGC-активации.





Фантастические твари от МТС

Удачный пример ситуативного реагирования — маска от МТС, приуроченная к выходу фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Так оператор подсветил свое партнерство с ivi.ru, включающее в себя подарочную подписку на сервис.

ЗЛОЙ БОСС от Rusbase

Мир охвачен коронавирусом, всех постепенно переводят работать удаленно. Но что делать, если в это время на проекте что-то пошло не так? Сразу сообщить об этом коллегам — с помощью маски.

Примерить маску



Какие форматы AR-масок популярны прямо сейчас

Гадания-крутилки

Маски с гаданием-крутилкой стали очень популярными, и новые маски из этой серии штампуют буквально каждый час. Cейчас это похоже на развлечение.

Я думаю, через несколько месяцев через такие крутилки можно будет покупать товары: выбрать и заказать косметику, в ресторане пролистать меню с AR-едой, быстро выбрать нужный цвет футболки. Скучное меню и примерка уйдут на второй план.

Сейчас это кажется невероятным, но именно таким я вижу e-commerce через несколько лет.

Анимационные истории с лицом пользователя

Один из самых ярких примеров — It’s always you от пользователя @davidoreily. Уже несколько недель эта маска висит в топе рекомендаций Instagram.

Маски-мемы

Персонажи фильмов, мультфильмов, просто известные люди. Пользователи обожают применять на себя необычные образы.

Интерактивные маски-игры

Человек управляет каким-то персонажем с помощью своего лица. Один из самых трендовых форматов.

Как получить максимум от AR-масок в соцсетях

Поставить понятные цели

Зачем — первый вопрос, который должна задать себе компания перед разработкой AR-маски. Если вы ждете прямых продаж, лучше просто купить трафик в Instagram.

Сегодня бренды начинают работать с AR, чтобы показать свою продвинутость. Маски совершенно точно помогают привлечь новую аудиторию. Часть компаний заказывает ситуативные фильтры: в честь нового продукта, праздников, фестивалей.

Некоторые хотят показать, что они в тренде, и ставят цель создать имиджевую маску для друзей и лояльной аудитории. Мы всегда сначала слушаем запрос наших клиентов, а потом уже предлагаем решение.

Не рассчитывать на невероятную виральность

Готового рецепта популярности не существует, иначе каждая маска была бы виральной, а агентства просто работали бы по одному и тому же шаблону. Но есть несколько предпосылок, которые можно использовать.

Например, люди обычно выкладывают свои веселые фотографии. Либо фото с местом, которым им хочется поделиться. Из этого можно выбрать: идти в сторону красивой маски или в сторону смешной. Не всегда получается совместить.

Еще один важный момент, о котором стоит помнить: люди любят свое лицо больше, чем любой бренд. Поэтому, если хочется виральности, лучше не делать на маске огромный логотип или символику бренда, а оставить в центре внимания человека.

Нет большой разницы между 2D, 3D и масками с игровыми механиками

Главное, чтобы маска была выразительной, ей хотелось делиться с друзьями. Вау-эффекта можно добиться только новаторским подходом — нужно сделать то, что никто еще не делал.

Фото на обложке: Shutterstock / wichayada suwanachun