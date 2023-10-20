Пять навыков инженеров, которые стоит освоить каждому

В колонке на RB.RU Наталья поделилась навыками из инженерной сферы, которые точно стоит перенять представителям разных профессий. Особенно они пригодятся предпринимателям или менеджерам по проекту — даже без технического бэкграунда.

Она заметила, что стартапы очень похожи на инженерные проекты, и профессиональные навыки сотрудников стартапов заиграли для нее новыми красками.

Наталья Филина, предпринимательница в инженерной сфере и основательница проекта поиска удаленной команды инженеров «Профдепо» , работала как в роли инженера, так и в роли бизнес-руководителя.

Абстрактное мышление

Невозможно создать объект, не представляя его в своей голове. Кто-то скажет, что такое хорошее воображение свойственно скорее людям творческих и креативных специальностей — при чем здесь инженерия? Я же не соглашусь: инженер — это тоже творческая профессия.

Тот факт, что инженеров перестали считать изобретателями, говорит лишь о деградации отрасли и передаче инженерам примитивной и монотонной работы. Истинный инженер — это человек, создающий новые решения, в такой профессии не добиться успеха без абстрактного мышления.

Умение переносить ситуацию в абстракцию помогает описать сложные задачи, не вдаваясь в детали. Инженер может применить свои навыки во множестве профессий, где нужно создавать новые продукты.

Навык абстрактного мышления особенно полезен проджект-менеджерам — для оценки сроков и объемов проекта, а также пригодится предпринимателям и руководителям отделов — для первичного планирования внутренних процессов работы.

Представьте, что вы бизнес-консультант и ваш клиент хочет запустить с нуля три стартапа за месяц. При этом у него есть только идея в голове. С навыком абстрактного мышления вы сможете сказать, что с высокой вероятностью проекты провалятся либо команда будет работать сутками напролет. Клиент не потратит деньги впустую — вы не потратите время на заведомо провальный кейс.

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Системность

Инженер должен четко понимать, какие процессы и факторы и в какой мере влияют на результат: примерно как на строительство может повлиять климат, экологические и геополитические особенности.

Системный склад ума помогает устанавливать неочевидные причинно-следственные связи, которые формируют основной флоу и общую поэтапную картину реализации проектов — от теории к практике.

Причинно-следственные связи в бизнесе необходимо вычислять независимо от того, в какой сфере вы работаете. Если в любой момент вы сможете разделить общую систему на процессы, участников и найти причины и следствия — менеджмент станет куда более простой задачей.

Возвращусь к примеру с тремя стартапами. Используя системный подход, можно предложить клиенту растянуть сроки и запускать стартапы последовательно. Тогда для каждого проекта будет подобрана правильная команда, просчитаны и минимизированы финансовые риски. Нужные подрядчики, реальные сроки и отсутствие стихийности в работе — следствие системного подхода.

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Логика

Важный этап в разработке инженерного проекта — декомпозиция задачи. В этом бою нам никуда не деться без логики.

При помощи логического мышления мы делим систему на последовательные элементы. Выстраиваем алгоритм, благодаря которому инженеры всегда знают, что происходит в работе над проектом сейчас, какой шаг следует далее и чего ожидать через 10 действий. Чем больше специалистов задействовано в процессе, тем сложнее планировать.

Руководителю проекта в любой сфере стоит помнить, что до начала физических работ проект должен пройти три подготовительных шага: первичное планирование, комплексную проработку и формирование поэтапного алгоритма реализации.

Такой алгоритм позволяет в любой момент подключать сторонних специалистов и подрядчиков, которые будут четко понимать, в каком процессе они участвуют, как он повлияет на общий результат.

В бизнесе логическое мышление помогает в планировании деятельности — как компании в целом, так и конкретных отделов или проектов, — а также предотвращает смещение фокуса на микроменеджмент и мелкие неважные задачи.

Хорошо развитое логическое мышление, которое является жестким навыком, автоматически награждает вас еще одним гибким: умением отделять важное от неважного.

Адаптивность

Инженеры идут в ногу со временем. Навык адаптации к новому позволяет осваивать технологические новинки и программные продукты, например, программы для 3D-моделирования, тем самым делая работу эффективнее. Я не скажу, что инженеры впереди планеты всей в технологичности, но их вклад в оптимизацию процессов всех сфер не заметить нельзя.

Говоря о бизнесе — чем более эффективные технологии применяются в компании, тем выше ее рентабельность. Современные решения помогут снизить расходы, рационально аккумулировать ресурсы и автоматизировать рутинные процессы. А инженеры быстро их освоят.

Изобретательность

Когда обстоятельства быстро меняются и готовых решений в работе нет, приходится проявлять изобретательность.

Помимо создания новых продуктов, инженеру приходится анализировать существующие решения, оценивая их слабые стороны, а также изучать опыт коллег, которые уже пытались реализовать схожие проекты. В разработке продукта важно фокусироваться на результате и не уходить в решение одной проблемы, забыв про остальные процессы.

Зато при грамотном подходе можно не только решить первоначальную проблему, но и запустить обновление многих сфер.

Еще в советское время появилось понятие «кулибины» — так с восхищением говорили о людях, которые постоянно совершенствовали разработки. Кулибиными их стали называть по фамилии русского инженера Кулибина — человека, изобретения которого сильно опережали время.

В 18 веке он разработал прототип автомобиля, первый протез и даже альтернативу лифта на канатах. Чем не пример того, как инженеры могут работать с новыми идеями?

Плюсом для бизнеса будет и то, что за изобретательностью инженера, как правило, стоит еще и безопасность. Инженерная ошибка может повлечь за собой серьезные последствия: от материального ущерба до угрозы человеческой жизни. Поэтому действия человека, прошедшего инженерную школу, будут обдуманными.

Навык изобретательности точно пригодится директорам по развитию, ведь часто для расширения бизнеса требуется новое решение, основанное на проанализированном опыте коллег из смежной сферы.

На своем опыте могу сказать, что в какой-то степени именно изобретательность помогла мне в создании бизнеса. Мы с командой увидели проблему в технической нише и разработали решение — цифровую среду для развития и взаимодействия предприятий и профильных специалистов.

Вместо вывода

Если добавить немного инженерии в каждую сферу, вы сможете оптимизировать работу, не прибегая к лишним затратам. Развивать каждый из перечисленных навыков можно простыми методами: начиная с шахмат, которые развивают логику и системный склад ума, заканчивая кейс-чемпионатами, в которых вы не только прокачаете каждый из этих навыков без риска, но и хорошо проведете время.

Полезнее всего для вашего профессионального развития станет работа в кросс-функциональных и мультидисциплинарных группах.

В первом случае вы сможете перенять у коллег с другими должностями и зонами ответственности более нишевые и редкие знания о деталях, которые сильно влияют на общую логическую последовательность работы.

В случае мультидисциплинарных групп вы сможете глубоко прокачать системность и развить гибкость: люди из смежных, но тем не менее других, сфер знают то, что прямо или косвенно влияет на вашу работу, при этом наверняка говорят на немного другом языке.

Перенятие опыта из разных сфер и применение его в своем деле — один из самых эффективных методов развития бизнеса.

Фото на обложке: Shutterstock/Gorodenkoff