Рецепт преодоления «синдрома безработного»

Иногда поиски работы могут затянуться по целому ряду причин. Особенно часто так происходит, когда формируется «рынок работодателя». И даже зная о том, что виной всему внешние обстоятельства, мы начинаем корить себя в недостатке знаний и навыков для хорошей работы и становимся жертвами «синдрома безработного». Что это за синдром и как с ним бороться, расскажет Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.

Что это такое и откуда берется

Независимо от того, по каким причинам вы оставили свою работу, ее отсутствие всегда налагает свой отпечаток.

Во-первых, нельзя не отметить финансовые трудности, особенно если у вас есть ипотека или вы единственный кормилец в семье.

Во-вторых, отсутствие какой-либо деятельности, особенно привычной, негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье.

Работа для нас на самом деле значит куда больше, чем просто способ заработка. Профессия во многом является и отражением нас самих, она влияет на наше самосознание и то, как нас воспринимают окружающие. Даже если сама работа вам и не очень нравилась, наверняка там вы завели приятные знакомства или получили очень интересный проект, а с ними расставаться всегда тяжело.

Говорить о «синдроме безработного» как о чем-то серьезном стали во время пандемии коронавируса. Именно тогда миллионы человек по всему миру остались без работы: компании в сфере обслуживания просто-напросто закрывались, а другие отрасли бизнеса максимально сокращали штат и расходы.

На фоне общего стресса и страха выйти из дома «синдром безработного» показал себя наиболее ярко. Тогда каждый второй был вынужден обращаться к психологу, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние.

Сегодня у нас «рынок соискателя», при котором вакансий оказывается куда больше, чем специалистов. А вместе с ним открывается и масса возможностей. Но даже в таких условиях никто не застрахован от «синдрома безработного». Так как же его определить?

Первые «звоночки»

Ключевая черта синдрома — это апатия, безразличие ко всему, которое появляется постепенно. Психологи и HR-специалисты выделяют три хронологических этапа развития «синдрома безработного»:

Первые полгода поиска. В этот период специалист активно мониторит рынок труда на всех возможных платформах, откликается и рассылает резюме, ищет открытые вакансии через знакомых, но при этом постоянно получает отказы. Каждый из них медленно, но верно снижает профессиональную самооценку. Вместе с тем копится и негатив, а сам специалист начинает испытывать вину за неспособность найти работу.

В этот период специалист активно мониторит рынок труда на всех возможных платформах, откликается и рассылает резюме, ищет открытые вакансии через знакомых, но при этом постоянно получает отказы. Каждый из них медленно, но верно снижает профессиональную самооценку. Вместе с тем копится и негатив, а сам специалист начинает испытывать вину за неспособность найти работу. Полгода — год поисков. Мотивация искать работу начинает сходить на нет, а сам соискатель все меньше верит в свой успех и предпринимает мало действий для поиска подходящей вакансии. Откликается неохотно, заранее думая, что ему откажут. Талантливый и целеустремленный профессионал теперь убежден, что он ни на что не годен. Случается и так, что некоторые начинают проецировать свой негатив на окружающую среду: сотрудников HR-служб, экономическую ситуацию, компанию-нанимателя, рынок труда и пр.

Мотивация искать работу начинает сходить на нет, а сам соискатель все меньше верит в свой успех и предпринимает мало действий для поиска подходящей вакансии. Откликается неохотно, заранее думая, что ему откажут. Талантливый и целеустремленный профессионал теперь убежден, что он ни на что не годен. Случается и так, что некоторые начинают проецировать свой негатив на окружающую среду: сотрудников HR-служб, экономическую ситуацию, компанию-нанимателя, рынок труда и пр. Год и больше с начала поиска. Соискатель теперь совсем теряет смысл в поиске работы, да и о самом трудоустройстве боится даже думать. Зачем продолжать, если все время сыплются отказы? Пассивность, апатия, замкнутость становятся постоянными сопровождающими. Теперь специалист в принципе не готов возвращаться к работе, даже если найдется подходящая вакансия, а работодатель заинтересуется его кандидатурой.

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Как с этим справиться

На самом деле справиться с «синдромом безработного» можно на любом из этапов его формирования. Вот несколько вещей, которые помогут в борьбе с чувством вины и с принятием ситуации:

Дайте волю чувствам.

Все справляются с эмоциями совершенно по-разному. Некоторые даже ударяются в крайности, прибегая к простым удовольствиям, например, перееданию, чтобы почувствовать удовлетворение. Однако в долгосрочной перспективе это не поможет, а наоборот – заставит вас чувствовать себя еще хуже.

Самое важное, что можно сделать — признать свои чувства по поводу потери работы и дать им волю. Неважно, злитесь вы или грустите, любая эмоция — это источник энергии, которую можно направить в определенное русло.



Дайте себе немного времени, чтобы принять ситуацию, в которой вы оказались, сломайте стул или побейте посуду, если захотите, а после того, как немного остынете, начните вести дневник. С помощью записей вам будет проще осознавать свои эмоции, а как следствие – и справляться с ними.

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Поддерживайте социальный контакт.

Избегать общения в сложной жизненной ситуации свойственно любому человеку. Однако не стоит недооценивать важность присутствия и поддержки близких в это время.

Социальный контакт — это настоящее противоядие при сильном стрессе. Порой хороший слушатель лучше любого советчика или наставника: когда мы озвучиваем свои переживания, то проводим некую ретроспективу и даже можем сами прийти к какому-то решению, еще не получив ответ собеседника.



Кроме того, профессиональные контакты тоже очень важны. Именно через ваших коллег HR-специалист компании может найти и «схантить» вас.

Ищите новые занятия.

Теряя работу, теряешь будто часть себя. Действительно, смириться с этим довольно сложно, но что насчет других частей? Ведь наверняка у вас есть увлечения, или вы очень давно хотели попробовать себя в чем-то, но долго откладывали этот момент? Так вот, он настал.

Пока у вас нет работы, но есть много свободного времени, посвятите его тому, что приносит вам радость. Начните блог, допишите ту картину, которая полгода стоит на антресоли, начните учить иностранный язык, займитесь волонтерством или чем угодно другим.

Главное — получать от этого удовольствие. Кто знает, может, ваше увлечение вдруг перерастет в профессию?

Заботьтесь о своем здоровье.

И главное...

Физическое и эмоциональное здоровье неразрывно связаны. Когда мы чем-то расстроены или долго нервничаем, организм дает сбой. Это может проявляться по-разному: головными болями, усталостью, постоянными простудами и пр. Именно поэтому стоит уделить внимание режиму дня, спорту, питанию и заодно устроить себе полный чекап.

Самый важный фактор в борьбе с «синдромом безработицы» — вера в себя и собственные силы. Да, терять работу всегда непросто, но это вовсе не значит, что вы не сможете найти другую. Именно ваше отношение к сложившейся ситуации может определить то, как долго вы будете искать ту самую вакансию.

Что бы ни происходило, не забывайте обращаться к своему опыту и знаниям, поддерживать профессиональные навыки. Не забывайте — хорошие специалисты нужны всегда и везде, рано или поздно вы точно окажетесь там, где хотели.

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