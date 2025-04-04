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На рынке труда темпы прироста вакансий упали в 10 раз

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

По данным управляющего директора «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, с середины 2024 года спрос на рабочую силу начал постепенно сокращаться, и этот тренд подтвердился в первом квартале 2025 года. «Если раньше число вакансий росло на 40% год к году, то теперь этот показатель упал до 4%», — отметил он. Тенденцию подтвердили и другие участники пленарной сессии Форума труда, который проходит в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ».

На рынке труда темпы прироста вакансий упали в 10 раз
  1. Новости

Пятилетний максимум. GR-директор hh.ru Дмитрий Маркелов сообщил, что в феврале 2025 года соотношение активных резюме к вакансиям на платформе достигло пятилетнего максимума — пять резюме на одну вакансию. Наибольший прирост вакансий зафиксирован в логистике (+59%) и сегменте рабочего персонала (+49%), а максимальное сокращение резюме — в транспорте (–19%), сфере домашнего персонала (–16%) и IT (–15%).

Перспективы. Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин подчеркнул, что к 2030 году спрос на рабочую силу в России вырастет. Наибольшая потребность в кадрах ожидается в обрабатывающих производствах (более 1,6 млн человек), торговле (свыше 1,4 млн) и транспортировке и хранении (более 1 млн). «Основной источник для рынка труда — порядка 6–7 млн человек — это выпускники, которые выйдут на рынок труда», — добавил Платыгин.

  • Работодатели больше всего ценят в соискателях опыт, высшее образование, высокую обучаемость и гибкость. Это показал опрос, проведенный центром «Профессии будущего» в январе 2025 года среди представителей 500 компаний.

Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock / FOTODOM

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