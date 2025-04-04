По данным управляющего директора «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, с середины 2024 года спрос на рабочую силу начал постепенно сокращаться, и этот тренд подтвердился в первом квартале 2025 года. «Если раньше число вакансий росло на 40% год к году, то теперь этот показатель упал до 4%», — отметил он. Тенденцию подтвердили и другие участники пленарной сессии Форума труда, который проходит в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ».

На рынке труда темпы прироста вакансий упали в 10 раз

https://rb.ru/news/tempy-prirosta-vakansij/

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