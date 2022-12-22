Как не выгореть при долгом поиске работы: 7 советов

Эти семь советов помогут установить разумные цели и лимиты, чтобы сохранить хорошее настроение в этот период.

Многие знают, как определить выгорание на работе — на это указывают отсутствие мотивации, снижение продуктивности и прочие признаки . Поиск работы сопряжен с тем же уровнем стресса: вам приходится по несколько часов просматривать сайты с вакансиями, дорабатывать резюме и ждать ответ от потенциальных работодателей.

Установите временные рамки

Соискатели часто стремятся посвятить рассылке резюме каждый час бодрствования. И хотя оптимальное количество времени на поиски будет различаться для каждого человека, вам в любом случае требуется отдых.

Чтобы планировать распорядок дня, можно использовать приложение-календарь. Ежедневно выделяйте время, во время которого вы закроете LinkedIn и электронную почту, чтобы просто отдохнуть и заняться любимыми делами.

Поработайте над самооценкой

Поиск работы может сопровождаться снижением уверенности в себе, ведь во многих случаях работодатели не сразу отвечают на отклики или совсем их игнорируют.

Найдите то, что поможет вам вновь почувствовать себя компетентным специалистом. Это могут быть аффирмации, а также электронные книги, сайты, подкасты и прочие ресурсы, направленные на укрепление самооценки.

Ставьте небольшие цели

Как и удаленным сотрудникам, тем, кто ищет работу, важно придерживаться определенного графика. Постановка конкретных и достижимых целей на день или неделю дает еще больше контроля над этим процессом. Примеры таких целей — оставлять по два отклика ежедневно или просматривать сайты с вакансиями в течение одного часа.

Не забывайте про физическую активность

Даже если поиск работы занимает большую часть дня, не стоит отказываться от физических упражнений. Если заниматься по несколько раз в неделю, то справляться со стрессом будет легче, а общее самочувствие улучшится. Активность может быть любой: от танцев и катания на роликах до йоги и пилатеса.

Общайтесь

Делитесь своим опытом с близкими людьми. Многим тяжело находить работу, поэтому даже те, кто уже добился карьерных высот, смогут понять вас и посочувствовать. А, возможно, они даже дадут вам полезный совет.

Максимально упростите процесс

Старайтесь использовать время эффективно. Ускоряя и автоматизируя некоторые аспекты поиска работы, можно частично сократить нагрузку. В этом помогут целевой поиск и прочие инструменты, доступные на сайтах и в приложениях с вакансиями.

Подготовьтесь к следующим этапам

Каждый соискатель стремится к тому, чтобы поскорее попасть на собеседование. Однако это событие также часто вызывает стресс и беспокойство. Поэтому на любом этапе поиска работы полезно изучить распространенные вопросы, задаваемые на собеседованиях, и ответы на них. Помимо этого, можно даже провести «пробное» собеседование с другом, чтобы попрактиковаться.

Если в вашей сфере деятельности возможны виртуальные встречи с HR-специалистом, то ознакомьтесь с их особенностями. Подготовившись заранее, вы будете уверены в себе, когда с вами свяжется потенциальный работодатель.

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