Как с помощью нейросети BERT компания сократила время обработки заявок с 2 недель до 10 минут

В этом материале он рассказал, как с помощью нейросети его команде удалось оптимизировать ручной труд и кратно увеличили скорость обработки заявок. Этот опыт может быть полезен для собственников бизнеса и руководителей ИТ-подразделений в компаниях, где много входящих обращений пользователей, а менеджеры поддержки перегружены.

Олега Халилова, сооснователя ИТ-компании Neti , увлекает тема искусственного интеллекта и машинного обучения. Он работает над проектами, где роботы берут на себя утомительный ручной труд человека и повышают эффективность всей компании.

Ситуация

У нас в компании работает принцип одного окна. Сотрудники направляют запросы в бухгалтерию и отдел кадров на единый почтовый ящик: заказывают справки, присылают счета подрядчиков, запрашивают больничные. Каждую неделю набирается несколько сотен таких обращений.

Входящие заявки обрабатывает офис-менеджер. Он присваивает заявке категорию и направляет исполнителю, исполнитель выполняет и закрывает задачу. Так происходит с простыми запросами, например, выдать сотруднику справку 2-НДФЛ.

Если задача более долгая, процесс усложняется. Например, чтобы обработать заявление на отпуск, нужно несколько человек. В этом случае менеджер направляет задачу на отдел кадров и дальше ее ведет специалист отдела: согласовывает с руководителем, знакомит сотрудника с приказом на отпуск, отправляет бухгалтерам для расчета отпускных.

Задача

Такая классификация и перенаправление заявок занимает много времени и отвлекает участников процесса. При этом каждый день на менеджера сыпятся новые задачи, и если не успевать их распределять, они будут накапливаться и срывать сроки. Подрядчики с опозданием будут получать деньги, а отдел кадров не сможет вовремя принимать людей на работу.

Мы решили автоматизировать классификацию заявок. Возможностей искусственного интеллекта, чтобы читать тексты и относить их в правильную категорию, более чем достаточно. Для этого нужно выбрать нейросеть, обучить ее и интегрировать с системой управления задачами.

Решение

Подготовка системы управления проектами

Мы учитываем рабочее время и ведем задачи в Jira, она развернута на корпоративном сервере. После того как пользователь отправил запрос на специальный ящик, Jira автоматически забирает его содержимое и превращает в задачу для менеджера.

Раньше менеджеру приходилось каждое обращение переносить вручную — это занимало несколько часов в день. Функционал автоматического создания задачи из письма мы реализовали до подключения нейросети.

Читайте также:

Как перестать ждать и начать получать ответы от клиента, подрядчика, партнёра?

30+ ресурсов для креативной работы с ИИ

Забегая вперед, скажу два слова про Jira и другие системы. Если бы мы работали не с Jira, а, например, с «Битрикс24», то ничего принципиально бы не поменялось. Мы бы просто сделали другую интеграцию.

Нейросеть можно подружить с любыми системами предприятия (ERP, CRM, 1С); любыми Service Desk системами (IntraService и Bpm’online от Terrasoft, ITSM 365, Naumen, Итилиум, OTRS) и любыми системами по стандартному протоколу передачи данных REST API. Использование нейросетей ограничено только фантазией и наличием данных для обучения. Но к возможностям их применения я еще вернусь в конце.

Выбор нейросети

Похожие проекты по классификации заявок мы уже выполняли, только раньше использовали модель обработки текста TF-IDF с фреймворком LightGBM. В этот раз решили взять более совершенную языковую модель BERT.

BERT — это нейронная сеть, которую выпустил Google несколько лет назад. Создатели обучили сеть на 2,8 миллиардах слов и ста языках. Благодаря этому BERT понимает словоформы и синонимы, учитывает последовательность и контекст слов в предложениях.

Для наших целей этого особенно хорошо. Сотрудники могут по-разному формулировать свои запросы, а в русском языке есть слова, значения которых нейросеть сможет определить только внутри фразы или целого предложения. Например, слово «брак».

По обещаниям разработчиков, BERT должен понимать контекст и отличать разные «браки».

Обучение нейросети

Основной фактор успешного проекта в ML — чистые исторические данные. Машине все равно: она обучится на любых данных и будет показывать соответствующий результат. Но если в исторических данных содержатся ошибки, смысла в этом обучении мало.

Чтобы дообучить BERT на наших данных, мы выгрузили из Jira 16 000 обращений, которые классифицировал менеджер. Затем произвели чистку: нашли и исправили ошибки, когда менеджер неправильно распределил запросы, и вручную поменяли категории.

Выявление ошибок в Big Data заняло неделю. Обучение нейросети BERT — 7 минут 26 секунд. Для ML-проектов такая разница во времени между подготовкой данных и обучением — обычное дело.

Интеграция с Jira

Для сервера, где стоит BERT, мы использовали простой компьютер семилетней давности. Обработка текстов занимает доли секунды, поэтому для автоматизации обращений хватает минимальной мощности. На сервере запустили веб-сервис на Python Flask.

Наша Jira уже умела превращать обращения сотрудников в задачи для менеджера. Чтобы подключить к этому процессу нейросеть, мы настроили в Jira автоматическую отправку запросов на сервер.

Когда приходит новое обращение, Jira отправляет запрос на веб-сервис, который сразу классифицирует текст

Теперь обработка заявок изнутри выглядит так: пользователи пишут письма на специальный email → заявка падает в Jira как задача для менеджера → Jira отправляет запрос на сервер → нейросеть читает текст заявки, назначает компоненту и, если нужно, меняет исполнителя → исполнитель выполняет и закрывает задачу.

Пользователи всего этого не видят. Для маркетолога, который отправляет счет на оплату рекламы, заявка сразу падает в бухгалтерию. Но если развернуть историю изменений в Jira, будет видна такая картина:

Классификация заявок роботом занимает меньше секунды и происходит незаметно для пользователей

Результат

Ускорение обработки заявок

Раньше заявления на отпуск обрабатывались по две недели: от момента, когда сотрудник прислал заявление, до выплаты отпускных.

Читайте по теме: Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений

Процесс выглядел так:

Сотрудник отправлял письмо на email → менеджер видел новую задачу в Jira → переводил обращение на отдел кадров → специалист отдела кадров переводил задачу на руководителя → руководитель согласовывал и возвращал обратно → отдел кадров направлял сотруднику приказ для ознакомления → сотрудник читал и соглашался → отдел кадров переводил задачу на бухгалтерию → бухгалтеры рассчитывали отпускные и возвращали задачу назад → специалист отдела кадров закрывал заявку.

С внедрением нейросети процесс согласований упростился и теперь все происходит в разы быстрее и удобнее. Если сотрудник сразу ознакомился с приказом, то от создания до закрытия заявки проходит всего 10 минут. Задачи больше не висят по две недели.

Фактически время обработки заявлений сократилось с 2 недель до 10 минут.

Точность распределения

Иногда нейросеть ошибается. Пользователи пишут по-разному, и робот не всегда правильно классифицирует заявку. Но справедливости ради, когда я перепроверяю ошибки, то сам не всегда понимаю, какую категорию выбрать.

Количество правильно и ошибочно классифицированных заявок. Первая колонка по вертикали — правильная категория заявки, нижняя строчка — категория, куда заявку отнес робот

Чаще других BERT путается с категорией «Рабочие запросы». Но поскольку в эту категорию можно отнести любые обращения пользователей, это нормально.

На наших данных точность обработки заявок составляет от 92 до 99%. Раз в полгода мы проверяем найденные ошибки, вручную меняем классификаторы и заново переобучаем сеть.

Главное, что дает нейросеть — это мгновенная классификация заявок пользователей с высокой точностью. Внедрение BERT ускорило выполнение наших задач и освободило менеджеров от избыточной нагрузки.

Такую автоматизацию заявок можно применить везде, где обрабатывают и маршрутизируют запросы пользователей — от служб HelpDesk до сайта Госуслуг. BERT одинаково хорошо справляется с небольшими текстами и длинными письмами.

Если пользователи регулярно обращаются с однотипными вопросами — а таких обычно большинство — можно расширить функционал и сделать интеллектуальный автоответчик. Нейросеть будет самостоятельно отвечать на частые вопросы. В свое время мы реализовывали такой проект для «Леруа Мерлен».

Фото на обложке: Shutterstock / Blue Planet Studio

Иллюстрации предоставлены автором.