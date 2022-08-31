30+ ресурсов для креативной работы с ИИ

DALL-E и прочие ИИ-инструменты, способные создавать фантастические изображения по текстовому описанию, привлекли внимание к генеративным моделям искусственного интеллекта. Но их возможности этим не ограничиваются – искусственный интеллект уже умеет создавать тексты, придумывать шрифты и изображать нашу речь в картинках.
Хочется применить ИИ в творчестве? Начните с этих приложений, программ и инструментов. Некоторые из них можно использовать даже без опыта.
Лучшие инструменты для создания визуальных произведений
- Magenta — исследовательский open-source проект, изучающий роль машинного обучения как инструмента в творческом процессе. Требует навыков программирования.
- Processing — гибкая программа для ведения заметок, обучающая программированию в контексте визуальных искусств. Включает p5js (для JavaScript) и Processing.py (для Python). Не использует ИИ, но подходит для работы с генеративным визуальным искусством.
- ml5.js — инструмент стремится сделать машинное обучение доступным для широкой аудитории художников, креативных разработчиков и учащихся.
- DeepArt.io — позволяет загрузить фото и применить к нему различные художественные стили.
- Visionist — инструмент редактирует изображения при помощи стилей на базе ИИ, создавая абстракции, контурные портреты и так далее (версия для iOS — Deep Art generator, разработанный 3DTOPO Inc.).
- GoArt — ИИ-эффекты позволяют фотографиям выглядеть как известные портреты (есть версии для Web, Android и iOS. Разработано Fotor).
- Deep Angel — редактор автоматически удаляет объекты или людей с изображений.
- Fractal Art Generators — не используют ИИ как таковой, но не менее интересны, поскольку относятся к области искусства, сгенерированного машиной.
Обработка и создание изображений
- AutoDraw — превращает набросок в графическое изображение.
- AI Painter – превращает фотографии в картины, созданные ИИ, или создает абстрактные изображения с помощью нейросети.
- Quick, Draw! — игра, в которой нейросеть пытается угадать, что рисует пользователь.
- Sketch-RNN Demos — рисуйте вместе с нейросетью.
- Cartoonify — превратите свой портрет в мультяшное изображение, созданное компьютером.
Слова и тексты
- GPT-2 — компьютерная языковая модель, созданная OpenAI. Генерирует синтетический текст, если задать ей начало.
- Handwriting with a neural net — играйте с нейросетью, которая создает почерк в зависимости от вашего стиля письма.
Звуки и музыка
- Magenta Studio — коллекция музыкальных плагинов, созданных на базе open-source инструментов и моделей Magenta.
- AI Duet — интерактивное пианино.
- NSynth Sound Maker — позволяет пользователю сочинять собственные гибридные звуки и инструменты.
- MuseNet — инструмент воспроизводит 4-минутные музыкальные композиции с помощью 10 инструментов и может комбинировать стили от кантри до Моцарта с помощью MuseNet (также доступен на GitHub).
Движения и танец
- AI Sketches With Bill T. Jones — модель PoseNet в буквальном смысле изучает «язык тела», оценивая связь между положением тела, речью и движениями танцоров.
Голос и устный перевод
- Scribbling Speech — в реальном времени превращает речь в анимированные рисунки.
- Thing Translator — воспроизводит название предмета на разных языках, используя лишь его фотографию.
Визуализация работы нейросетей
- Activation Atlases — создает атлас функций, изученных нейросетью.
- What neural networks see — позволяет подключить камеру и оценить, как нейросеть воспринимает изображение. Не менее интересен инструмент Feature Visualization.
- Visualizing high dimensional space — визуализирует работу машинного обучения.
- t-SNE — создает двумерные карты данных с сотнями и даже тысячами измерений.
Обучение нейросетей
- Teachable machine — позволяет обучить нейросеть в реальном времени и прямо в браузере, используя собственную камеру. Не требует писать код.
Типографика
- FontJoy — создает комбинации шрифтов при помощи глубокого обучения.
- Font Map — находит новые связи между шрифтами при помощи машинного обучения.
Генеративно-состязательные сети
GAN (Generative adversarial network, генеративно-состязательные сети) — алгоритмы машинного обучения такого рода построены на комбинации двух нейросетей, одна из которых создает образцы, а другая — стремится отличить подлинные образцы от имитаций. Часто используются для генерации реалистичных изображений.
- GAN Zoo — поименный список генеративно-состязательных сетей (GAN), который время от времени обновляется.
- GANS Awesome Applications — подборка нейросетей и демо-версий GAN.
Библиотеки для машинного обучения
- TensorFlow.js — библиотека для разработки и обучения МО-моделей на JavaScript.
- scikit-learn — один из самых популярных инструментов сбора и анализа данных. Он создан на базе NumPy, SciPy и matplotlib с открытым исходным кодом, пригоден для коммерческого использования (лицензия BSD).
Датасеты
Фото на обложке: Unsplash
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