DALL-E и прочие ИИ-инструменты, способные создавать фантастические изображения по текстовому описанию, привлекли внимание к генеративным моделям искусственного интеллекта. Но их возможности этим не ограничиваются – искусственный интеллект уже умеет создавать тексты, придумывать шрифты и изображать нашу речь в картинках.

Хочется применить ИИ в творчестве? Начните с этих приложений, программ и инструментов. Некоторые из них можно использовать даже без опыта.

30+ ресурсов для креативной работы с ИИ