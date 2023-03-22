8 ситуаций в работе маркетологов, где помогут нейросети

Ольга Егорова, эксперт по цифровому маркетингу, привела восемь ситуаций из работы маркетолога и подсказала, какие нейросети помогут решить эти задачи быстрее, дешевле и креативнее.

ChatGPT уже стал самым быстрорастущим сервисом — 100 млн пользователей за месяц, быстрее, чем TikTok. Однако эта нейросеть облегчает работу с текстом, а маркетологи используют еще и изображения, звуки и видео — и здесь ИИ также мог бы быть полезен.

Ситуация 1

Вам необходимо разработать коммуникационную стратегию для продвижения новой модели чемоданов. Вы уже обратились к ChatGPT и получили подсказки, которые помогут вам сформулировать первые идеи.

Теперь перед вами задача создать презентацию и утвердить стратегию у руководства. Времени у вас очень мало.

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Решение

Воспользуйтесь сервисом Beautiful.ai, который автоматически создаст шаблон презентации на основе вашего брифа. На сайте представлены готовые шаблоны для маркетинговой сферы, а любой из слайдов можно легко и быстро адаптировать под ваши задачи.

Стоимость

Beautiful.ai предоставляет бесплатную подписку на 14 дней. После окончания пробного периода необходимо будет купить месячную и годовую подписку.

Цены различаются в зависимости от количества пользователей (есть возможность для командной работы).

Решение

В другом сервисе Wonderslide можно за минуту сгенерировать дизайн презентации, выбрав необходимые настройки. На выходе вы получите готовую презентацию, которую легко сможете адаптировать в PowerPoint.

Чтобы создать подобную презентацию с нуля, мне понадобилось меньше одной минуты.

Стоимость

Wonderslide предоставляет пробный период на 7 дней, по истечении срока нужно купить платную подписку на месяц или год.

Ситуация 2

В процессе подготовки слайдов вам понадобилось проанализировать текущий рынок игроков-производителей чемоданов. Вам нужно сделать слайд, показывающий продажи топ-5 игроков на рынке за 2022 год.

Решение

Сервис Beautiful.ai не только быстро генерирует красивые слайды, но и решает задачи, строя графики и диаграммы — достаточно ввести текстовой запрос. Вы сможете автоматически сгенерировать слайд, просто описав текстом, что вы хотите там увидеть.

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При этом самостоятельно искать в поисковике информацию о топовых игроках или их доле рынка не нужно.

Задачу я поставила следующим образом: Rank top 5 suitcases producers by sales in 2022. Make a diagram. И тут же получила такой слайд:

Ситуация 3

Целевая аудитория новой линейки чемоданов — молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, ведущие активный образ жизни и путешествующие по миру.

Вы нашли подходящее изображение на сервисе стоковых фотографий, но не можете его вставить в презентацию, поскольку на картинке есть водяной знак.

Решение

Самое правильное решение — купить фотографию или найти похожую без водяного знака.

Не совсем очевидный подход — убрать водяные знаки, воспользовавшись сервисом WatermarkRemover.io.

Обратите внимание, что использование подобных фотографий без оплаты сервиса влечет нарушение авторских прав, поэтому вы не можете использовать полученные фото. А вставлять ли изображение в презентацию, которую увидит только ваш начальник, — решать вам.

Стоимость

В WatermarkRemover.io встроена система кредитов.

После регистрации вам предоставляется 45 кредитов, которые списываются за каждое успешное преобразование изображения или генерации нового. Если кредитов не хватит, можно платно подписаться на один из трех предоставляемых на выбор планов.

Ситуация 4

Вам нужно подобрать картинку к статье для блога на сайте. Вы нашли идеальное изображение на сервисе стоковых фото, но ваше руководство не выделило бюджет для покупки картинок, а команды дизайнеров у вас нет.

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Решение

Вы можете попросить искусственный интеллект вам в этом помочь. Найдя подходящую картинку, вы легко сгенерируете что-то похожее, воспользовавшись сервисом IMGCreator.ai

Стоимость

В IMGCreator.ai тоже есть система кредитов.

После регистрации вы получаете 20 кредитов, которые можно потратить на генерацию 20 новых изображений. Остальные кредиты покупаются по подписочной модели.

Ситуация 5

Пришло время создать рекламный ролик, но прежде чем приступить к съемкам, вам необходимо создать сториборд. Возможно, ChatGPT уже подсказал вам какие-то идеи для сюжета ролика, теперь вам необходимо подготовить статичные визуальные материалы в качестве референса для съемок.

Решение

Можно сгенерировать референсы текстом, задав запрос в MidJourney, или поискать уже что-то готовое на Lexica.art.

Чтобы правильно сформулировать запрос, обращайте внимание на описание картинки, которую вы выбрали. Если вам нужно сгенерировать новую, необходимо задавать такие же исходные условия из описания выбранного варианта (например, черно-белые цвета, векторное изображение).

Стоимость

В нейросети MidJourney один подписчик может сделать в системе бесплатно не более 25 запросов, после этого необходимо приобрести подписку.

В сервисе Lexica.art можно сгенерировать 100 бесплатных запросов в месяц, при большем количестве — платная подписка.

Ситуация 6

Вы сняли ролик, который можно размещать на YouTube, но для ВК вам нужен более короткий ролик длиной не больше 6 секунд.

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Решение

Вы можете сократить длину ролика и адаптировать его под социальные сети, воспользовавшись сервисом Vidyo.ai.

Стоимость

В Vidyo.ai отсчет идет по количеству загружаемых минут видео:

если вы загружаете меньше 75 минут видео, то сервис для вас бесплатный,

при большем количестве — платная подписка.

Ситуация 7

Вы планируете продавать чемоданы через собственный сайт электронной коммерции. Вы уже отсняли товар и получили фотографии для использования в рекламной кампании.

Теперь вам важно получить изображения на белом фоне для продуктовых карточек.

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Решение

В сервисе IMGCreator.ai в разделе AI Designer есть функция убрать фон. Его можно заменить на любой цвет или изображение — или загрузить свое фото как фон.

С помощью этого инструмента можно «достраивать» изображение на основе искусственного интеллекта. Такая функция может очень пригодится, если картинка не покрывает весь размер канваса.

Ситуация 8

Ваша рекламная кампания оказалась успешной. Продажи растут, а руководство просит придумать, как выйти на новый уровень и сделать бренд более премиальным. Вы хотите предложить ко-маркетинг с брендом Burberry. Вам нужны идеи для такой коллаборации.

Решение

Вам снова помогут сервисы MidJourney и IMGCreator.ai для генерации ваших самых смелых идей.

Безусловно, такие ситуации сильно упрощены. Несмотря на то, что технологии сильно продвинулись вперед, некоторые сервисы все еще несовершенны и требуют доработки, поэтому важно не забывать проверять полученные изображения — иначе у человека случайно может появиться третья нога.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney