Неочевидные нарушения предпринимателей: дискриминация многодетных, госслужащие в штате и другое

Вести бизнес по всем правилам непросто. Есть проверки, штрафы, законы, и не всегда знаешь, где можешь допустить ошибку. О неочевидных штрафах предпринимателей рассказала Елена Мехоношина, эксперт «Контур Эльбы», сервиса для ведения бизнеса без бухгалтера.

Молчать о травме работника

В течение суток вы обязаны сообщить в Социальный фонд о травме или смерти работника. Тогда начнётся расследование страхового случая.

Если работодатель вовремя не уведомит фонд, то получит штраф: ИП — от 500 до 1000 рублей, юрлицо — от 5000 до 10 000 рублей.

Где искать инфу о штрафах. Статья 15.34. КоАП РФ. Основание — п. 6 ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ.

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Публиковать вакансии с дискриминацией

В вакансии можно прописывать только профессиональные навыки, наличие опыта и образования будущего кандидата. Остальное — ограничения дискриминационного характера.

Не стоит писать в вакансии, что ждёте в качестве секретаря красивую девушку русской национальности. В противном случае штраф для ИП составит от 3000 до 5000 рублей, для юрлиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

Даже безобидное высказывание «без вредных привычек» могут посчитать дискриминацией.

Не указывайте в запросах к кандидату «презентабельный внешний вид» или «здоровый образ жизни». Не пишите, что нужны «только семейные» или «бездетные». Все черты будущего сотрудника лучше выяснять на собеседовании.

Где искать инфу о штрафах. Статья 13.11.1. КоАП РФ. Основание — ст. 3 ТК РФ, ч 3 ст. 53 Федерального закона «О занятости населения Российской Федерации» от 12.12.2023 № 565-ФЗ.

Безосновательно ругать конкурента

Недобросовестная конкуренция запрещена. Нельзя говорить клиентам или транслировать в массы информацию, что товар конкурента некачественный, небезопасный, а его сервис плохой.

Опираться следует на факты: сослаться на судебное дело, где сказано, что продавец не вернул деньги за треснутые стеклопакеты.

Как делать не надо. Компания СПМ обслуживала пожарную сигнализацию «Стрелец-Мониторинг» в школах и больницах. Тем, кто работал с другими подрядчиками, менеджеры СПМ разослали письма, в которых заявляли, что прочие обслуживающие фирмы работают не по техрегламенту и пульта централизованного наблюдения для сигнализации у них нет. Поэтому договор нужно заключать с СПМ, а не конкурентами, иначе придет штраф от МЧС. Письма оформляли как уведомления от госорганов. Школы и больницы «велись» на обман и меняли подрядчиков, так как испугались штрафов.

В ФАС написал жалобу один из подрядчиков. Выяснилось, что пульт для «Стрелец-Мониторинг» не нужен, а нужна только лицензия от МЧС. У конкурента она была. Письма от компании — ложь, поэтому ФАС отозвала их.

На нечестную конкуренцию подают жалобы сами конкуренты, а антимонопольщики штрафуют. ИП выплачивает от 12 000 до 20 000 рублей, а юрлицо — от 100 000 до 500 000 рублей.

Где искать инфу о штрафах. Статья: ч. 1 14.33. КоАП РФ. Основание — ст. 14.1, Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ. Статья: ч. 1 14.33. КоАП РФ. Основание — ст. 14.7, Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

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Игнорировать предписания госоргана

Роспотребнадзор, трудовая инспекция, антимонопольщики, МЧС контролируют деятельность предпринимателей и могут оштрафовать за нарушения. Как это происходит:

Ведомство проверяет компанию и выносится предписание. Предприниматель проводит работу над ошибками в течение пары месяцев, за которой также следит служба. Проводится еще одна проверка: если предписание не выполнено, то штрафуют дополнительно.

Например, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в кафе, барах и ресторанах ИП оштрафуют на сумму от 5000 до 10 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток, а юрлиц — от 30 000 до 50 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Как случается на практике: в магазине при проверке обнаружили продукты с просрочкой и без маркировки. Выдали предписание устранить и промаркировать. Спустя два месяца при новой проверке инспекторы находят, что ничего не поменялось. В итоге магазин оштрафовали на 300 000 рублей.

Где искать инфу о штрафах. Статья: 19.5. КоАП РФ. Основание — ст. 25 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

Взять в штат госслужащего

Государство следит за бывшими сотрудниками, поэтому следует сообщить на прежнее место работы о его трудоустройстве, если еще не прошло два года после увольнения. Сделать это нужно в течение 10 дней после оформления в штат.

Если работодатель взял бывшего полицейского, который уволился год назад, и не сообщил на прежнее место работы, то штраф для ИП составит от 20 000 до 50 000 рублей, для юрлица — от 100 000 до 500 000 рублей.

Где искать инфу о штрафах. Статья: 19.29. КоАП РФ. Основание — ст. 64.1 ТК РФ.

Не пойти на допрос налоговой

Налоговая проверяет, все ли доходы вы показали. Это происходит на проверках: камеральных, когда получают текущие отчеты, и выездных, когда бизнес проверяют полностью. Чтобы доказать нарушения, инспектору нужны свидетели. Это могут быть работники, бухгалтера и партнеры предпринимателя.

На допросе следует отвечать честно, иначе будет штраф:

за неявку — 1000 рублей;

за ложные показания или отказ от них — 3000 рублей.

Существует свидетельский иммунитет, благодаря которому предприниматель и его родственники: супруг или супруга, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки могут отказаться от допроса. Их не оштрафуют.

Где искать инфу о штрафах. Статья: 128 НК РФ.Основание — ст. 90 НК РФ, ст. 51 Конституции РФ.

Не отпустить с работы кандидата для участия в выборах

Если ваш сотрудник баллотируется в депутаты, вы должны дать ему время на предвыборную агитацию. Вы обязаны отпустить его в любой день и в любое время. При этом зарплата на время отгулов кандидату не выплачивается. Это длится с момента регистрации в избиркоме до получения результатов. За невыполнение грозит штраф от 1500 до 2000 рублей.

Где искать инфу о штрафах. Статья: 5.7. КоАП РФ. Основание — ст. 170 ТК.