Не переключайте канал, дальше самое интересное! Наиболее ожидаемые нововведения Telegram в будущем

Богдан Ломакин-Мороз, основатель агентства интерактивного маркетинга Trend Surfers, эксперт по геймификации, решил порассуждать о том, как может измениться мессенджер в будущем, с позиции активного пользователя, который построил бизнес на играх в Telegram.

Telegram с каждым годом становится все более популярным мессенджером, но обогать обогнать ВКонтакте или даже Whatsapp* у него не получается. Почему это так? И какие новации могли бы привести к прорывному росту?

73% опрошенных пользователей, согласно данным TGStat, считают его удобнее других аналогичных сервисов. Это еще раз подчеркивает уникальность Telegram, как многофункционального приложения, способного подстраиваться под различные запросы своих пользователей.

Удается достичь такого баланса за счет понятного и не перегруженного интерфейса. Telegram всегда остается в первую очередь мессенджером, но постепенно эволюционирует в сторону «супераппа», в котором можно создавать каналы, игры, ботов и полноценные сайты.

Но несмотря на это, Telegram не достает множества улучшений. Что это могли бы быть за улучшения? И как стоило бы измениться любимому мессенджеру миллионов? О потенциальных инновациях мечтает «преданный фанат» Telegram.

Изменение 1: новые форматы контента

Для удобства разделю статью на два блока — «Изменения», то есть кардинальные или частичные изменения мессенджера, и «Улучшения UI» — небольшие изменения и доработки, которые делают пользовательский опыт от взаимодействия с мессенджером более приятным.

Самое главное и ожидаемое мной — новый формат контента. Telegram из-за своей специфики больше фокусируется на текстовом формате контента, в сопровождении с фото и видео.

Да, платформа улучшила свой встроенный видеоплеер, избавив нас от долгих загрузок больших файлов и добавило потоковое вещание, а аудио- и видеосообщения сделали переписку более динамичной и «на ходу». Но это все улучшает именно основную функцию мессенджера. И как бы странно ни звучало, этого стало мало.



За последний год в Telegram пришло огромное количество креаторов: это и блогеры, и инфлюенсеры, и специалисты по SMM с крупными брендами. Все они привыкли к алгоритмическим лентам, сторис и роликам в TikTok.

Всего этого мессенджер им заменить не может, хотя вместе с ними в Telegram пришла огромная аудитория, которая начала и будет продолжать потреблять тот контент, что сможет найти на платформе. Но самое главное — обычные пользователи также хотят стать креаторами, но форматов у них не так много.

На мой взгляд, Telegram нужна своя лента со сторис или видео от ваших друзей. Заходить каждый раз в запрещенные социальные сети через VPN утомительно, а в доступных сидят не все те, за кем интересно следить.

Telegram может стать тем местом, в котором вы будете получать всю полноту информации — контент от своих друзей и коллег, а также профессиональные и блогерские публикации в каналах.

При этом, весь контент, как блогерский, так и пользовательский, можно вынести в отдельный раздел, чтобы он не мешал рабочим и личным чатам. Мессенджер уже пытается помочь нам его «отделить» с помощью функции «Папок», которая очень спасает.



Пожалуй, самым синергичным было бы сделать раздел «публичных кружочков», которые могли бы видеть все те, у кого есть этот пользователь в контактах или через стандартную подписку. Такой формат закрепился за Telegram и выглядит одним из самых логичных.

Изменение 2: Telegram Store для WebApp сервисов

Прошел год с момента анонса WebApp ботов в Telegram, за это время Альфа-Банк и ВТБ успели анонсировать разработку мобильных банковских приложений в мессенджере, появилось огромное количество eCom-приложений и игровых проектов. И все это в рамках одного мессенджера.

Уверен, 99% WebApp-приложений прошло мимо вас и это большая проблема, т. к. разработка WebApp, по сути, дело дорогостоящее и по стоимости приближается к разработке полноценных сайтов. Инвестировать средства в проект, которым будут пользоваться пару тысяч подписчиков ваших соцсетей, выглядит нерационально.



Очень напрашивается встроенный магазин приложений прямо в Telegram, где по ключевым словам получится найти приложения ваших любимых брендов или под ваш конкретный запрос. Это позволит привлекать органический трафик и новую аудиторию в рамках мессенджера и более эффективно реализовывать рекламные бюджеты на платформе.



Такой магазин становится еще более привлекательным на фоне новостей о том, что Apple будут обязаны разрешать установку приложений из сторонних сторов. Учитывая тот факт, что за год не появилось достойной замены AppStore, Telegram могли бы очень синергично занять эту нишу в России.

И хоть это будут только Web-приложения, а не нативные, как в AppStore, это лишь вопрос времени, когда доступность и средняя скорость интернета станут достаточными, чтобы приложения можно было запускать «из облака».

Изменение 3: алгоритмическая лента в Telegram

Оба предыдущих пункта большие, очень ожидаемые и кардинально меняющие привычный нам Telegram. Но они не сработают, если контент и приложения не будут подбираться по интересам пользователей и на основании взаимодействия с другими публикациями и WebApp.

Наиболее актуальным введение алгоритмической ленты стало бы под новый формат контента, особенно видео.

Большая проблема авторов каналов Telegram в том, что у них практически нет возможности для продвижения. Если вы эксперт в своем деле или увлеченный хобби человек, но не имеете большого количества аудитории или денег на продвижение, то ваш контент, скорее, всего никогда не будет найден.

Алгоритм учитывает ваши интересы, историю просмотров, взаимодействия с контентом, подписки, а также аналогичные параметры у друзей. Все это используется для того, чтобы сформировать для вас уникальную ленту, предлагая релевантный контент.

Telegram никак сам не показывает вам новых авторов или популярные посты. Скорее всего, новый канал в Telegram вы «случайно» найдете на сторонних площадках или вам пришлет пост кто-то из друзей. Но сам мессенджер никак не способствует «случайным» открытиям.

Алгоритмическая лента могла бы дать возможность новым авторам проявить себя, а хорошим каналам получить достойные охваты и новых подписчиков. Вместе с новым форматом контента и магазином приложений Telegram можно было бы смело назвать полноценным «супераппом».

Изменение 4: расширенный функционал рекламного кабинета

Telegram ADs анонсировали в ноябре 2021 года, тогда появилась возможность создавать платные рекламные сообщения, до 160 символов, со ссылкой на канал или бота. При этом, чтобы запустить свою рекламу, необходимо было внести сразу €2 млн.

Сейчас с этим стало значительно проще и запустить рекламу можно уже с бюджетами от 4 000 евро, а некоторые агентства готовы работать и от €1 тыс.

Однако платная реклама в Telegram имеет ряд ограничений, а рекламный кабинет очень скудный по своему функционалу. Но уверен, что Telegram готовит крупное обновление, поскольку это один из немногих способов монетизации для мессенджера.



Из наиболее ожидаемых изменений я выделяю:

Больше настроек рекламы, для лучшего таргетирования на целевую аудиторию;

Упрощенный порог входа для малого и среднего бизнеса и частных лиц;

Фото, видео и GIF форматы в рекламе.

Но главное — изменить место отображения рекламы. И тут опять же удачно бы проявила себя лента контента от пользователей и каналов, где рекламные ролики и объявления могли бы быть встроены прямо в общем потоке контента, как это реализовано в других социальных сетях.

Сейчас же реклама очень часто раздражает и мешается в основной ленте каналов, а иногда и выдает себя за контент канала, вводя пользователей в заблуждение. При этом у брендированных каналов нет никаких способов защитить себя от рекламы конкурентов, что также является большой проблемой.

Читать по теме: Гайд по рекламе в Telegram: форматы, цена и настройка

Еще немного улучшений

В конце блока хочется затронуть несколько необязательных, но довольно полезных функций, которые могут сделать Telegram еще удобнее:

Умные статусы. С анонсом анимированных эмодзи в Telegram появилась функция использовать их и в качестве статуса. Многие сразу же вспомнили ICQ. Надеюсь, команда мессенджера продолжит развивать статусы дальше и делать их более функциональными: Например, отключать уведомления, пока стоит статус «Не беспокоить», «Не в сети» или прислать автоответ на сообщения, когда стоит статус «В отпуске» — например, кому написать вместо вас или когда вы вернетесь.

С анонсом анимированных эмодзи в Telegram появилась функция использовать их и в качестве статуса. Многие сразу же вспомнили ICQ. Надеюсь, команда мессенджера продолжит развивать статусы дальше и делать их более функциональными: Например, отключать уведомления, пока стоит статус «Не беспокоить», «Не в сети» или прислать автоответ на сообщения, когда стоит статус «В отпуске» — например, кому написать вместо вас или когда вы вернетесь. Развитие раздела «Избранное». Это один из самых удобных инструментов мессенджера. По сути, это личные сообщения с самим собой, куда можно переслать сообщение, которое нужно сохранить или в котором можно организовать личный список задач. Главная проблема этого раздела в том, что он очень быстро превращается в дедушкин гараж, в котором хранится все и вся. И никто уже не помнит, что было в самом начале. Разделу очень нужна группировка публикаций по тематикам или более удобный поиск по всему контенту, что в нем хранится. Это позволит использовать Избранное более эффективно, оставаясь в рамках одного приложения.

Это один из самых удобных инструментов мессенджера. По сути, это личные сообщения с самим собой, куда можно переслать сообщение, которое нужно сохранить или в котором можно организовать личный список задач. Главная проблема этого раздела в том, что он очень быстро превращается в дедушкин гараж, в котором хранится все и вся. И никто уже не помнит, что было в самом начале. Разделу очень нужна группировка публикаций по тематикам или более удобный поиск по всему контенту, что в нем хранится. Это позволит использовать Избранное более эффективно, оставаясь в рамках одного приложения. Дуров, верни граффити! В Telegram есть встроенная функция редактирования изображений, в которой также есть и функционал «рисования». Почему бы не дать возможность пользователям отправлять свои рисунки, используя уже готовую фичу? Как в старые добрые…

Интерфейс, о котором мы мечтаем

В этом блоке хочется затронуть те ожидаемые изменения в Telegram, которые не приведут к масштабным изменениям, но будут приятными дополнениями в уже существующем мессенджере. Скорее всего, хотя бы раз вы задумывались о каком-то из них:

Автопрочтение сообщений в чатах или папках с чатами. Думаю, у каждого есть такой чат, в котором вы находитесь «для галочки», но в котором копится по тысяче сообщений за день. И каждый раз вам приходится либо прочитать их все, либо нажать кнопку «прочитать все сообщения». И если такой чат один, проблем особо нет, а если их 10-20? Добавление функции «Автопрочетния» не только сделало бы Telegram удобнее, но и снизило бы тревожность от значка непрочитанных сообщений (или, как минимум, не вызывало бы лишний раз приступ FOMO — fear of missed opportunities, «страха упущенных возможностей»).

Думаю, у каждого есть такой чат, в котором вы находитесь «для галочки», но в котором копится по тысяче сообщений за день. И каждый раз вам приходится либо прочитать их все, либо нажать кнопку «прочитать все сообщения». И если такой чат один, проблем особо нет, а если их 10-20? Добавление функции «Автопрочетния» не только сделало бы Telegram удобнее, но и снизило бы тревожность от значка непрочитанных сообщений (или, как минимум, не вызывало бы лишний раз приступ FOMO — fear of missed opportunities, «страха упущенных возможностей»). Ветки комментариев. В комментариях под постами в каналах часто образуется бурное обсуждение, которое выходит за рамки темы поста. Такие обсуждения мешают другим пользователям, а некоторые люди там откровенно флудят. С другой стороны, запрещать обсуждать сторонние темы тоже неправильно. Лучшее решение — «Ветки комментариев», это когда все ответы на конкретный комментарий превращаются в цепочку комментариев, скрывающихся под первоначальным. Вы такое можете увидеть в ВКонтакте и Twitter.

В комментариях под постами в каналах часто образуется бурное обсуждение, которое выходит за рамки темы поста. Такие обсуждения мешают другим пользователям, а некоторые люди там откровенно флудят. С другой стороны, запрещать обсуждать сторонние темы тоже неправильно. Лучшее решение — «Ветки комментариев», это когда все ответы на конкретный комментарий превращаются в цепочку комментариев, скрывающихся под первоначальным. Вы такое можете увидеть в ВКонтакте и Twitter. Улучшенный поиск стикеров. Стикеры и эмодзи в Telegram — один из удобнейших способов выразить свои эмоции, а также самовыражение для креаторов. Стикерпаков довольно много, и порой найти нужный стикер очень сложно. Помочь в этом могли бы два изменения:

Поиск стикера по словам — подобное реализовано в клавиатуре Apple и ВКонтакте, когда стикеры подбираются не только под эмодзи, но и под ассоциативные слова. Например, «Любовь» покажет все стикеры с сердечком или выражением любви. Пользовательский стикерпак — мы часто добавляем стикерпак ради 1-2 стикеров. И таких стикерпаков становится в какой-то момент черезвычайно много. Дать возможность пользователям добавлять конкретные стикеры, формируя «Личный стикерпак» было бы удобнее и не засоряло раздел со стикерпаками.

Разные аватарки для разных групп людей. Сейчас в Telegram можно скрыть аватарку для всех и показывать только тем, кому вы дали разрешение. Но порой нужен более гибкий инструмент: Поставить на аватарку фото в купальнике, потому что оно красивое, но неловко перед коллегами и начальством, где важен деловой стиль. Или хочется проявить свою панковскую натуру, но чтобы этого не увидели ученики и их родители в школе, если вы учитель. Мы очень разные, и проявление себя важно, но также мы живем в обществе, где у всех разные моральные нормы. Такой инструмент позволил бы оставаться собой, не переживая за последствия.

Telegram отлично справляется со своими основными функциями и уже удобный и функциональный мессенджер, но очень сложно не фантазировать о том, как он мог бы измениться, учитывая огромную аудиторию.



Но нам остается только наблюдать за тем, какую же новую «революцию общения» нам готовит команда Telegram и будет ли это очередным обновлением с эмодзи или чем-то большим.

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