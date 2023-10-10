Один инструмент от всех проблем — стратегическая сессия

Что такое стратсессия

Первоначально стратсессия — это разработка стратегии. Этот формат родился как процесс создания маркетинговой или бизнес-стратегии, отсюда и название. Но на самом деле возможности применения стратсессий гораздо шире.

Маркетинг использует этот инструмент, чтобы понять векторы развития бизнеса, дизайн — с целью разработки визуальной коммуникации, финотдел — когда необходимо составление финплана, а HR — для эффективных кадровых решений.

Что предполагает формат стратсессии:

выделяется 5-7 часов плотной работы;

топ-команда бизнеса и эксперты — маркетологи, дизайнеры, финансисты и т.д. в зависимости от области работы — собираются вместе;

есть фасилитатор — человек, который умеет задавать нужные вопросы и организовывать людей для общей работы.

Если описывать стратегическую сессию одним предложением — это поиск решения конкретных проблем топ-менеджерами компании в процессе обсуждения. Насколько эффективным будет процесс, зависит от его организации, точности формулировки целей и активности самих участников.

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Какие задачи решает стратегическая сессия

Стратсессию можно применять для решения любых важных для бизнеса задач. При этом формат не зависит от целей — он остается неизменным.

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Семь вариантов проблем, для которых эффективна стратсессия:

разработать стратегию продвижения;

составить план развития бизнеса;

понять, как и за счет чего расширить продуктовую линейку;

решить кадровый вопрос;

выяснить, какие клиенты реально приносят деньги, а какие — нет;

понять, с кем можно заключить выгодное партнерство;

удержать клиентов, которые думают прекратить сотрудничество.

Главное преимущество стратсессии — возможность находить свежие решения. Она особенно эффективна в моменты, когда многое уже испробовано, но не сработало.

Стратсессии проводят как внутри компании, так и с клиентами. Например, собираются на 3-4 месяц сотрудничества и обсуждается, с чего начали, что уже сделано и что планируется делать.

Так клиенты видят, что команда включена в сотрудничество, реально интересуется их проблемами и готова искать решения

Как организовать стратсессию

Поскольку в процессе участвует много людей, и все они выполняют разные задачи, готовиться к стратессии нужно заранее. Идеально — за 2-3 месяца.

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Пять шагов по организации стратегической сессии:

Выделить день и время, согласовать его со всеми участниками. Нужно подобрать время так, чтобы никто не отвлекался на операционные задачи. Найти и пригласить фасилитатора, который будет вести стратсессию. Выбирать для этой роли гендиректора или собственника не стоит — сложно высказываться безоценочно и спокойно выслушивать проблемы и предложения, когда знаешь состояние дел изнутри и переживаешь за исход. Найти и пригласить эксперта в той области, которой касается стратсессия. Например, опытного дизайнера или консультанта в сфере финансов. Это желательный, но не обязательный пункт: это сделает процесс эффективнее. Сформулировать запрос: что хочется получить в результате? Позаботиться об условиях и комфорте для участников.

Перед началом стратсессии стоит напомнить о правилах: нужно озвучивать и обсуждать все предложения, мысли и варианты. Не должно быть критики — даже самое странное предложение в итоге может выстрелить лучше остальных.

Стратсессия помогает находить нестандартные решения только тогда, когда всем участникам комфортно, они могут раскрыться и свободно говорить.

Как сделать стратсессию эффективной

Стратегическая сессия прошла, выводы сделаны и записаны. Но это не конец, а только начало. Теперь начинается самая важная и ответственная часть — внедрение принятых решений.

Если после стратсессии продолжать работать как раньше, ничего не изменится и результатов не будет. Только новые действия дают новые результаты.

Что делать после стратсессии:

разложить полученные выводы на легко реализуемые, средние и сложные;

к каждому выводу прописать по шагам, что нужно делать;

определиться, какая команда нужна для реализации каждой задачи;

понять, что можно сделать своими силами, а для чего нужно привлекать экспертов;

начать внедрять то, о чем договорились на стратсессии.

Если приглашать на стратсессию фасилитатора и эксперта, разобраться с выводами помогут они. В случае, когда стратегическую сессию проводили только силами компании, делать выводы и определяться с внедрением изменений придется топ-команде бизнеса.

Чем быстрее будут внедряться новые решения, тем выше шанс успеха. После стратсессии команда замотивирована на изменения, но чем больше времени проходит, тем ниже эта мотивация. Если прийти с готовым планом через месяц, энтузиазма команды может не хватить на реализацию.

Раз в 1-2 недели стоит просить у ответственных отчет за конкретные задачи, что удалось внедрить или внедряется сейчас. Будут полезны и личные выводы каждого — что сработало, а что нет.

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Главное о стратсессии

Участвуют три стороны: топ-команда бизнеса, эксперт и фасилитатор, то есть ведущий. Лучше если фасилитатор не будет сотрудником компании.

Нужно выделить 5-7 часов, освободить участников от рабочих задач и создать комфортные условия.

За одну стратсессию решают одну конкретную проблему или задачу.

Результаты стратсессии нужно сразу разбивать на небольшие задачи, найти под них исполнителей, назначить ответственных и начать внедрять.

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