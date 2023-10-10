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Один инструмент от всех проблем — стратегическая сессия

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Алексей Кривошеин
Алексей Кривошеин

Сооснователь агентства «Точно.»

Ангелина Касмынина

Алексей Кривошеин, сооснователь агентства «Точно.», рассказывает про эффективный инструмент решения бизнес-задач — стратегические сессии.

Один инструмент от всех проблем — стратегическая сессия

Что такое стратсессия

Первоначально стратсессия — это разработка стратегии. Этот формат родился как процесс создания маркетинговой или бизнес-стратегии, отсюда и название. Но на самом деле возможности применения стратсессий гораздо шире.

Маркетинг использует этот инструмент, чтобы понять векторы развития бизнеса, дизайн — с целью разработки визуальной коммуникации, финотдел — когда необходимо составление финплана, а HR — для эффективных кадровых решений. 

Что предполагает формат стратсессии:

  • выделяется 5-7 часов плотной работы;
  • топ-команда бизнеса и эксперты — маркетологи, дизайнеры, финансисты и т.д. в зависимости от области работы — собираются вместе;
  • есть фасилитатор — человек, который умеет задавать нужные вопросы и организовывать людей для общей работы.

Если описывать стратегическую сессию одним предложением — это поиск решения конкретных проблем топ-менеджерами компании в процессе обсуждения. Насколько эффективным будет процесс, зависит от его организации, точности формулировки целей и активности самих участников. 

Как формулировать цель 
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Какие задачи решает стратегическая сессия

Стратсессию можно применять для решения любых важных для бизнеса задач. При этом формат не зависит от целей — он остается неизменным.

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Семь вариантов проблем, для которых эффективна стратсессия:

  • разработать стратегию продвижения;
  • составить план развития бизнеса;
  • понять, как и за счет чего расширить продуктовую линейку;
  • решить кадровый вопрос;
  • выяснить, какие клиенты реально приносят деньги, а какие — нет;
  • понять, с кем можно заключить выгодное партнерство;
  • удержать клиентов, которые думают прекратить сотрудничество.

Главное преимущество стратсессии — возможность находить свежие решения. Она особенно эффективна в моменты, когда многое уже испробовано, но не сработало.

Стратсессии проводят как внутри компании, так и с клиентами. Например, собираются на 3-4 месяц сотрудничества и обсуждается, с чего начали, что уже сделано и что планируется делать.

Так клиенты видят, что команда включена в сотрудничество, реально интересуется их проблемами и готова искать решения

 

Как организовать стратсессию

Поскольку в процессе участвует много людей, и все они выполняют разные задачи, готовиться к стратессии нужно заранее. Идеально — за 2-3 месяца.

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Пять шагов по организации стратегической сессии:

  1. Выделить день и время, согласовать его со всеми участниками. Нужно подобрать время так, чтобы никто не отвлекался на операционные задачи.
  2. Найти и пригласить фасилитатора, который будет вести стратсессию. Выбирать для этой роли гендиректора или собственника не стоит — сложно высказываться безоценочно и спокойно выслушивать проблемы и предложения, когда знаешь состояние дел изнутри и переживаешь за исход.
  3. Найти и пригласить эксперта в той области, которой касается стратсессия. Например, опытного дизайнера или консультанта в сфере финансов. Это желательный, но не обязательный пункт: это сделает процесс эффективнее.
  4. Сформулировать запрос: что хочется получить в результате?
  5. Позаботиться об условиях и комфорте для участников.

Перед началом стратсессии стоит напомнить о правилах: нужно озвучивать и обсуждать все предложения, мысли и варианты. Не должно быть критики — даже самое странное предложение в итоге может выстрелить лучше остальных.

Стратсессия помогает находить нестандартные решения только тогда, когда всем участникам комфортно, они могут раскрыться и свободно говорить.

 

Как сделать стратсессию эффективной

Стратегическая сессия прошла, выводы сделаны и записаны. Но это не конец, а только начало. Теперь начинается самая важная и ответственная часть — внедрение принятых решений.

Если после стратсессии продолжать работать как раньше, ничего не изменится и результатов не будет. Только новые действия дают новые результаты.

 

Что делать после стратсессии:

  • разложить полученные выводы на легко реализуемые, средние и сложные;
  • к каждому выводу прописать по шагам, что нужно делать;
  • определиться, какая команда нужна для реализации каждой задачи;
  • понять, что можно сделать своими силами, а для чего нужно привлекать экспертов;
  • начать внедрять то, о чем договорились на стратсессии.

Если приглашать на стратсессию фасилитатора и эксперта, разобраться с выводами помогут они. В случае, когда стратегическую сессию проводили только силами компании, делать выводы и определяться с внедрением изменений придется топ-команде бизнеса.

Чем быстрее будут внедряться новые решения, тем выше шанс успеха. После стратсессии команда замотивирована на изменения, но чем больше времени проходит, тем ниже эта мотивация. Если прийти с готовым планом через месяц, энтузиазма команды может не хватить на реализацию.

Раз в 1-2 недели стоит просить у ответственных отчет за конкретные задачи, что удалось внедрить или внедряется сейчас. Будут полезны и личные выводы каждого — что сработало, а что нет. 

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Главное о стратсессии

  • Участвуют три стороны: топ-команда бизнеса, эксперт и фасилитатор, то есть ведущий. Лучше если фасилитатор не будет сотрудником компании.
  • Нужно выделить 5-7 часов, освободить участников от рабочих задач и создать комфортные условия.
  • За одну стратсессию решают одну конкретную проблему или задачу.
  • Результаты стратсессии нужно сразу разбивать на небольшие задачи, найти под них исполнителей, назначить ответственных и начать внедрять.
Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

 

 Фото на обложке: Unsplash

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