Стратег: профессия на российском рынке сегодня

Что делает специалист по стратегии

Менеджер по стратегии (strategy manager) — это специалист, который обеспечивает долгосрочное видение развития компании и ее конкурентное преимущество. Его миссия заключается в поиске точек роста в условиях ограниченных ресурсов. Диапазон обязанностей зависит от уровня компетенций конкретного специалиста.

Так, у нас в компании младшие менеджеры работают с данными и, по большей части, погружены в аналитику. В свою очередь директора уже лично отвечают за создание стратегии как документа. Для этого они взаимодействуют с топ-менеджментом и разными подразделениями.

Важно понимать, что бизнес-стратегия — это инструмент CEO, поэтому опытный стратег не только участвует в разработке цели, миссии и основных ценностей компании, но и помогает внедрить их в практику управления. Одним словом, перед специалистами по стратегии стоит много разнообразных задач, и вот далеко не полный их перечень:

выявлять точки роста и первоочередные векторы развития бизнеса;

анализировать ресурсы компании и операционную эффективность;

изучать рынок (спрос, конкуренцию, краткосрочные и долгоиграющие тенденции);

оценивать потенциальные угрозы и предлагать решения по их минимизации;

анализировать потенциальные таргеты для сделок M&A;

прогнозировать развитие бизнеса с учетом реализации отдельных этапов стратегии.

Подходы к работе со стратегией зависят от сферы. Например, высокотехнологичные индустрии характеризуются очень высокой скоростью изменений и неопределенной внешней средой. Специалисту, работающему с этим направлением, приходится постоянно отслеживать потребности пользователей.

В остальном он пользуется фундаментальным принципом Where to play — How to win: определяет ключевую миссию компании, выбирает рынки и сегменты, определяет способы достижения цели.

Плюсы и минусы профессии

Высокая многозадачность делает профессию стратега интересной, но не простой. Постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами и погружаться в разные процессы. Вообще, не очень много ролей в компании позволяют целостно взглянуть на устройство бизнеса. На мой взгляд, это как раз один из ключевых плюсов профессии.

В зависимости от формата работы существуют и другие «плюшки». Если речь про консалтинг, то можно постоянно менять индустрии, изучая сегодня металлургию, а завтра — производство одежды. Работа в компании формирует экспертизу в отдельной области, но главное — дает возможность пройти полный путь от создания стратегии до ее внедрения.

В частности, сотрудники «Авито» могут видеть и анализировать процессы и проекты изнутри, узнавая специфику работы разных подразделений. Это дает так называемый helicopter view.

Кроме того, с самого первого дня работы у них есть свобода действий. То есть деятельность не сводится к выполнению должностных обязанностей, каждый член команды влияет на принятие решений и действует в режиме ownership.

Возможность видеть результат своих действий очень мотивирует. Несколько лет назад мы в качестве эксперимента убрали возможность общения между пользователями.

В ходе исследования мы выяснили, что именно социальная составляющая обеспечивает конкурентное преимущество платформы, и возможность общения между покупателем и продавцом, напротив, необходимо усиливать.

Плюсы профессии стратега:

высокая востребованность на рынке;

конкурентная зарплата;

нестандартные и челленджевые задачи;

многофункциональность.

Минусы профессии стратега:

высокий порог входа в профессию;

большая степень ответственности;

стрессовый фактор.

Востребованность на рынке

С прошлого года спрос на услуги по стратегическому планированию растет. В условиях турбулентности многие компании хотят понимать, на что делать ставку, как повысить эффективность внутренних процессов и так далее.

Впрочем, это направление всегда было и будет востребованным, потому что в любое время бизнес хочет знать, как формировать большую ценность для своих клиентов и стейкхолдеров и в итоге максимизировать прибыль. Сегодня таких специалистов регулярно ищут многие компании, включая Авито.

Сколько зарабатывает стратег

Размер дохода зависит от региона и величины компании, но это всегда конкурентные суммы. Например, крупные игроки предлагают опытным специалистам от 300 тыс. рублей.

Где учиться

Как правило, на старте работодатели ждут от стратегов степень бакалавра в области маркетинга, экономики, финансов, точных наук или менеджмента. Вообще, в этой области очень ценится реальный опыт в бизнесе. Чем больше у стратега реальная бизнес-практика, тем выше ценность его рекомендаций.

Какими навыками должен обладать хороший стратег

Для успешной карьеры необходимо развивать такие «мягкие» навыки как любопытство, насмотренность, коммуникабельность, креативность. «Жесткие» навыки включают умение проводить стратегические сессии, строить сценарии и финансовые модели.

Также необходимо владеть методами стейкхолдер-менеджмента, знать SWOT-анализ и инструменты для обработки данных.

Конечно нельзя забывать о навыках взаимодействия с топ-менеджерами, умении анализировать силу и перспективные направления компании, находить возможности для роста и внешние угрозы, а также в арсенале пригодятся инструменты для обработки и анализа данных.

Рисуя портрет хорошего специалиста широкими мазками, я бы выделил следующие качества и компетенции:

понимать разницу между бренд-стратегией и бизнес-стратегией;

уметь эффективно коммуницировать с командой и защищать свои идеи;

формулировать понятные рекомендации по достижению целей;

систематизировать большой объем информации и выделять главное;

понимать логику прогнозирования, уметь делегировать задачи;

постоянно изучать интересные мировые практики, находиться в контексте.

Перспективы профессии стратега

При современных темпах трансформации экономики роль стратегического планирования в компаниях будет расти. Эта профессия — хороший вариант для тех, кто хочет шире взглянуть на бизнес. Она дает большие возможности для реализации, но взамен требует постоянного саморазвития.

Фото на обложке: Unsplash