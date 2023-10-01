Этичное увольнение: как расстаться с компанией на хорошей ноте

Руководитель HR-отдела центрального офиса сети Fix Price Валерия Сумина рассказывает, как провести оставшиеся дни на работе, чтобы оставить о себе хорошее впечатление.

Принять решение покинуть компанию бывает непросто, и случается, что люди увольняются в тот момент, когда на работе доставляет дискомфорт абсолютно все. Тем не менее важно расстаться с компанией на позитивной ноте: бывшие коллеги могут оказаться будущими партнерами, в компании может смениться руководство или появиться вакансия мечты, но даже если этого не случится, хорошая репутация в профессиональной среде будет не лишней.

Как сообщить об увольнении

Перед тем, как заполнить бланк заявления об увольнении, сообщите руководителю о вашем решении на личной встрече, даже если для этого придется дождаться его из отпуска. Исключением могут стать случаи, если у вас произошел конфликт или руководитель и так был в курсе вашего намерения.

Также бывает, что руководитель находится на долгом больничном. Тогда следует обратиться к его заместителю, но если и это невозможно, потому что команда распределена по разным городам, допустимо связаться по телефону или написать письмо.

Приготовьтесь, что вас обязательно спросят о причинах такого решения, поэтому следует заранее продумать причины, которые должны быть объективны и не задевать личности. Не следует на такой встрече обвинять компанию, руководство или кого-то из коллег.

По закону после увольнения сотрудника могут попросить отработать две недели, однако по взаимному согласию работодатель может и отпустить специалиста день в день. Лучший способ испортить отношения с руководством и коллективом — уйти на следующий день после написания заявления на больничный. Рассчитывать на хорошие рекомендации с этого места работы уже не придется. То же самое происходит, если сотрудник увольняется на середине проекта, который некому подхватить.

Кстати, важно донести информацию о решении уволиться не только до руководства, но и до всей команды. Попрощайтесь вежливо: напишите сообщение в общий чат, поблагодарите за сотрудничество и опыт. Можно даже устроить небольшой фуршет, если в вашем коллективе это принято.

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Как передать дела

Передать дела — это не только подготовить технику и пропуска для сдачи в ответственные отделы, но и систематизировать свои рабочие задачи, написать письмо со статусом всех ваших проектов, чтобы следующему специалисту на вашем месте не пришлось звонить вам с расспросами.

Систематизируйте информацию

Нередко собственные наработки существуют в виде кучи записей, бумаг и заметок на полях. Соберите информацию по проектам так, чтобы она была систематизированной и понятной: заведите для этого отдельную таблицу или документ, отсортируйте файлы по папкам.

Передайте полезные контакты

Не во всех компаниях есть культура ведения базы контактов, поэтому случается так, что с увольнением одного сотрудника теряется целый пласт полезных экспертов. Хорошим тоном будет оставить коллегам контакты сторонних специалистов, к которым вы обращались с их согласия.

Передавайте адресно

Случается, что в компании нет возможности нанять нового человека, и тогда функционал ушедшего сотрудника распределяется по оставшимся. В таком случае следует узнать у руководителя, какие задачи кому достанутся, и пообщаться с коллегами лично: рассказать о тонкостях и нюансах, подсветить неочевидные места.

Предложите замену

Если вы видите потенциал в ком-то из коллег или среди ваших знакомых есть подходящее на ваше место кандидаты, сообщите об этом руководителю.

Не блокируйте телефон руководителя

Ответить на короткий вопрос или скинуть полезный контакт не составит труда.

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Стоп-лист. Чего не следует делать ни в коем случае

Атмосфера в некоторых командах бывает токсичной, а от руководства хочется бежать и вспоминать весь рабочий опыт в компании как страшный сон. Однако даже из самого неприятного места следует уходить, соблюдая приличия.

Есть вещи, которые не стоит делать ни при каких обстоятельствах.

Воровство интеллектуальной собственности, раскрытие коммерческой тайны

У вас может быть доступ к коммерческим наработкам и чувствительной информации компании, разглашать которую недопустимо. С большой вероятностью это прописано в трудовом договоре или дополнительном соглашении, поэтому, разглашая конфиденциальные сведения, вы рискуете быть пойманным даже после увольнения.

Просто воровство

Чувство, что вам недоплачивали зачастую склоняет унести что-то с собой из компании после увольнения. Масштаб может варьироваться от пачки бумаги для принтера до крупных хищений. Риск обнаружения грозит как разрушенной репутацией, так и проблемы с законом.

«Бунтарь на выпускном»

Даже если вы уверены, что ваши профессиональные пути никогда больше не пересекутся, не стоит использовать последний день в компании для того, чтобы высказать всем, что вы думаете о своем руководстве и компании. Худой мир лучше доброй ссоры: со временем острый негатив забудется, и вы еще сможете посотрудничать или заручиться рекомендациями.

Работа «спустя рукава» или игнорирование своих обязанностей

Не секрет, что часть людей, написав заявление на увольнение, в оставшиеся недели отработки начинает игнорировать свои рабочие функции, выполняя их вполсилы. Такая практика чревата последствиями. Самое безобидное, вы испортите впечатление о себе и весь ваш предыдущий положительный опыт может быть перечеркнут последними неделями. Кроме того, иногда работодатель может пойти на крайние меры и сделать выговор или даже уволить по статье за неисполнение должностных обязанностей.

В современном мире, где информация мгновенно разлетается по соцсетям и чатам, некрасивое увольнение может стать просто выстрелом себе же в ногу. Будьте лояльны и вежливы, и вам никогда не придется пожалеть об этом.

Фото: Lee Charlie / Shutterstock