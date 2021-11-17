Запуск онлайн-уроков для детей в США — что для этого нужно

Без чего невозможен успешный запуск онлайн-уроков для детей в Штатах, рассказывает СЕО и основатель компании Михаил Котлов. Материал будет полезен образовательным стартапам, рассматривающим возможность выхода на американский рынок.

С 2017 года разработчик образовательных IT-продуктов IntellectoKids развивает экосистему мобильных приложений, которыми пользуются 400 000 детей по всему миру. В мае 2021-го компания расширила продуктовую линейку, запустив онлайн-уроки на аудиторию американских, британских и канадских дошкольников и младших школьников.

Запуская новый продукт, мы не случайно выбрали именно рынок США. С одной стороны, благодаря приложениям, здесь у нас уже есть лояльная аудитория. Соответственно, мы получили возможность предлагать онлайн-уроки пользователям, которые уже доверяет нашей компании, либо тем, кто по какой-то причине предпочитает иной формат обучения, нежели с помощью приложений.

Но не менее важен и тот факт, что методисты нашей компании имеют опыт создания образовательных продуктов для родителей и детей в Штатах и обладают экспертизой в том, как устроено тут дистанционное дошкольное и школьное образование.

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Что стоит знать о рынке

Объем мирового рынка онлайн-уроков составляет $5,6 млрд. По прогнозам экспертов, он будет расти со среднегодовым темпом 15,6% с 2021 до 2028 года. США — лидеры этого направления: еще в 2020 году на их долю приходилось более 37% дохода. То есть рынок весьма перспективный.

Запуская детские онлайн-уроки в Северной Америке, вы конкурируете с разными типами игроков.

Репетиторство. В основном учителя размещают свои профили на образовательных маркетплейсах. Площадки при этом не несут ответственности за качество предлагаемых услуг.

Школы, специализирующиеся на домашнем обучении, которое, к слову, сейчас очень популярно в США. Если у вас есть подходящая для данной цели методология, то вы вполне можете занять место в этой нише. Часть наших учеников осваивает дошкольную и школьную программу дома.

Сервисы «homework help». На этих сайтах ребенок задает вопрос по домашней работе — и учитель помогает с решением.

Частные онлайн-школы, которые проводят индивидуальные или групповые занятия в копилку к школьной программе. У ряда компаний есть своя LMS-платформа, остальные используют Zoom или Skype.

Разработчики предзаписанных видеоуроков.

EdTech-компании часто предлагают сразу ряд услуг. Например, видеокурсы позиционируются как основной продукт, а занятия с учителем выступают дополнительной опцией.

Редко встретишь разработчиков, которые сфокусированы на одной возрастной категории детей. Обычно стараются охватить все сегменты — от дошкольников до учеников колледжей.

У многих провайдеров онлайн-уроков есть корпоративный продукт: компании покупают пакеты занятий для детей своих сотрудников.

Медианная стоимость часового индивидуального занятия с преподавателем в онлайн-школе — $60. Некоторые сервисы используют поминутную тарификацию.

По нашим наблюдениям, игроки рынка в основном продают потенциальным клиентам «успешное будущее ребенка», «лучших учителей» или «разумное соотношение цены и качества».

Существует три основных кита, от которых зависит будущее вашего продукта в США. Это программа обучения, преподаватели и правильно организованная система продаж.

Как составить программу обучения

По нашему опыту, в США онлайн-уроки для детей могут быть востребованы в нескольких случаях.

Если возникла необходимость разово помочь ребенку в понимании предмета. Родители покупают пакет уроков, чтобы ребенок подтянул конкретную тему.

Если ребенок опережает сверстников — и ему уже, или вот-вот станет тесно в рамках существующей программы. На помощь приходят занятия с более сложными заданиями.

Если ребенок находится на домашнем обучении.

Если родители хотят постоянно поддерживать мотивацию ребенка к учебе за счет увлекательной подачи школьного материала.

Если ребенок из семьи эмигрантов и родители хотят, чтобы он учился на английском языке.

Что действительно интересно: родителям в любой из этих ситуаций важно, чтобы программа частных уроков опиралась на государственную дошкольную или школьную программы. Родители хотят «идти в ногу» со школой и подготовительными к школе занятиями, именно этот фактор становится для них доказательством ценности контента.

Так что в идеале ваши уроки должны соответствовать принятым в Штатах образовательным стандартам. Например, в случае с родным для детей английским языком и математикой это Common Core State Standards (CCSS) (за исключением восьми штатов). На одноименном сайте вы можете найти исчерпывающую информацию по этим стандартам.

Российская школьная программа отличается от системы преподавания в Штатах. Так что даже если ваш продукт уже успешен в России, вам придется адаптировать его под местные реалии. Простой пример: дети в США учат наизусть не только таблицу умножения, но и сложение и вычитание от 1 до 10. Такие мелочи обязательно нужно подмечать.

В то же время родители ждут от вас той же программы, но иного, более увлекательного, чем в школе, подхода. Ребенок должен получать удовольствие от процесса (впрочем, этого хотят родители в любой стране). Мы, например, используем на уроках игры из наших мобильных приложений.

Ну а в целом здесь на помощь приходит методология, которую вы разработаете сами или выберете из множества популярных в Штатах. Все зависит от цели, которую вы преследуете.

Например, наша программа по математике основана на методологии Cognitively Guided Instruction. Подача материала здесь предполагает, что мы моделируем разные проблемные ситуации, понятные ребенку (бытовые или сказочные), и он сам приходит к решению с помощью вопросов, которые задает учитель.

Эти вопросы не похожи на подсказки ответа, они скорее направляют мысль ученика в нужное русло. Ребенок здесь — активный участник образовательного процесса, а не просто слушатель. Мы выбрали эту методологию, поскольку она помогает детям понять, как они могут применять новые знания в жизни. Для нас также было важно, чтобы ребенок осваивал материал через понимание и развивал критическое мышление.

Кроме того, помните, что США — многонациональное государство. Когда вы разрабатываете программу, учитывайте многообразие, которым представлено население в Штатах и относитесь к этому уважительно.

Преподавателю следует выстраивать отношения с ребенком таким образом, чтобы социокультурные различия не подсвечивались. Поэтому в идеале он должен заранее знать, с ребенком из какой семьи будет урок — и проводить его нейтрально, не касаясь спорных вопросов. Очень важно, где живет ученик, на каком языке разговаривает дома, какие правила у них приняты.

Если же у вас групповые занятия, хорошей идеей будет организовывать уроки таким образом, чтобы дети могли поделиться своей культурой в классе.

Как выбрать преподавателей и где их искать

У вас есть несколько вариантов, каких преподавателей нанимать. Это могут быть очень опытные нейтивы с различными регалиями, носителя языка с небольшим опытом работы и учителя, для которых английский — второй язык.

Мы проводили опрос среди родителей детей от 5 до 8 лет и выяснили, что они не сильно обращают внимание на опыт учителя, при условии, что у школы есть понятная методология. Зато для них важно, чтобы преподаватель был носителем языка.

Так что для нас выгоднее всего было выбирать молодых нейтивов, что мы и сделали. Оговорюсь, что это правило работает только в случае, если у вас онлайн-уроки по школьной и дошкольной программах. Если речь идет, скажем, о детском программировании, родители не предъявляют таких жестких требований.

Ожидаемо, что стоимость преподавателя разнится от штата к штату. Например, в Калифорнии учители хотят получать от 30 до 100 долларов за урок. Наши тьюторы дешевле, и они в основном из Техаса, Аризоны, Флориды.

Обратите внимание также на американских учителей, которые раньше преподавали в Китае, а теперь в связи с запретом на репетиторство в этой стране освободились. Правда, китайские дети послушнее и более спокойно себя ведут на уроках, чем дети в Америке, о чем лучше предупреждать преподавателя.

У китайских тьюторов также часто уже есть своя учебная программа, и если вы, как и мы, работаете по конкретной методической модели, вам необходимо будет обучать ваших преподавателей.

С другой стороны, онбординг для учителей необходим в любом случае. И как можно более подробный. Мы отправляем план, в котором расписана информация о наших методиках преподавания; затем учитель встречается с техническим специалистом и координатором программы.

В течение 7 дней тьютор знакомится со всеми методическими материалами и разрабатывает собственный план уроков. Затем координатор-методист смотрит видео первых нескольких занятий и дает рекомендации, как можно улучшить уроки. Из-за довольно подробного и глубокого процесса онбординга часть учителей на этом этапе отказываются от сотрудничества с нами.

Но это только помогает нам найти именно «наших» тьюторов, которые будут относиться к урокам так же серьезно и скрупулезно, как мы.

Что еще важно? Разумеется, чтобы учитель был подкован технически. В этом смысле больше всего подойдет преподаватель, который пришел к вам из другой онлайн-школы.

Но самое главное — для успешного проведения занятий с дошкольниками и младшими школьниками американский тьютор должен уметь устраивать шоу. Дети в этом возрасте часто переключают внимание с одного предмета на другой, поэтому необходимо активно вовлекать их в процесс обучения.

Конечно же, будет здорово, если вы поможете вашему учителю набором методических инструментов, направленным на вовлечение детей. В нашем случае это наши игры на web-платформе и игры из нашего приложения IntellectoKids Learning Games; интерактивные презентации, книги на платформе Book Creator, которые мы разработали под нашу программу.

Подумайте также о том, кто будет составлять план урока. У нас учителя сами должны планировать занятие, а мы, в свою очередь, предоставляем рекомендации и необходимые материалы. Мы делаем так потому, что все дети разные и, в зависимости от уровня знаний и темперамента, к каждому нужен свой подход. Но не всем американским преподавателям подходит этот вариант, что порой несколько усложняет для нас процесс найма.

Где же искать учителей? Сначала мы запустили рекламу в Facebook, но получили очень много заявок от тьюторов, которые сразу не подходили под наши требования. Мы выключили этот канал из соображений экономии.

Тогда мы поняли, что лучше использовать точечный поиск. И обратили внимание на многочисленные родительские группы в фейсбуке, где мамы и папы делятся отзывами обо всем на свете — и об учителях в том числе; а также на сообщества тьюторов. Так мы нашли, например, наших канадских учителей. Ну и, конечно же, в Америке есть сайты для поиска работы, которыми мы тоже пользуемся.

Проводя собеседование с учителем, рассказывайте о компании максимально подробно, чтобы ваше сообщение не выглядело как спам. Вам также необходим не просто лендинг с вашим продуктом для продаж, а такой, чтобы на нем был раздел, рассчитанный на учителей: фото уже работающих с вами тьюторов, условия, описание методологии и прочее.

Очень здорово, если в вашей онлайн-школе есть хотя бы один сотрудник-нейтив для общения с учителями. Тогда к вам будет больше доверия. Мы испытали это на себе: когда в компании появилась американка, руководительница методологии, отношение к нам со стороны потенциальных преподавателей стало заметно теплее.

Как продавать детские онлайн-уроки в США

Чем отличается отношение американцев к дошкольному и школьному образованию от нашего? Поскольку обучение в колледжах здесь платное, родители начинают готовить своих детей к поступлению буквально с самого раннего детства. Дети с первого класса зарабатывают дополнительные баллы. Образование здесь — вопрос первостепенной важности.

Более того, родители готовят детей и к школе и часто — к детскому саду.

И поэтому, с одной стороны, продавать им онлайн-уроки, казалось бы, должно быть легко, поскольку сфера детского обучения для них в приоритете. Поэтому они более открыты и настроены на разговор, чем российские мамы и папы. К тому же дополнительное образование здесь воспринимается как нечто статусное. Для американских родителей personal tutor — это про качество и уровень.

С другой стороны — школа предлагает детям буквально все, самые разные занятия. Поэтому довольно тяжело убедить мам и пап, что ваши уроки дадут что-то новое.

Получается замкнутый круг? Однако у вас есть козырь. Если вы убедите родителя в необходимости пробного урока, и этот урок понравится ребенку — считайте, что ученик ваш. Американские родители всегда следуют за интересами своих детей. Так что тщательно подготовьте учителя к пробному уроку, это не просто дополнительный способ продать пакет занятий, в случае с аудиторией в США — это ваша визитная карточка.

Теперь о том, как уговорить родителя провести пробный урок.

По нашему опыту, WhatsApp и звонки — не самые лучшие инструменты для первого контакта в американскими родителями. Они воспринимают это как спам. Кроме того, пишите только с официальной почты: причина та же.

Обязательно расскажите, что ваша программа соответствует государственным стандартам. Подумайте, как ваше обучение поможет ребенку в будущем — и опишите это родителю. Упомяните, что ваши преподаватели — носители английского языка.

Еще одна тонкость: убедитесь, что вы говорите с лицом, принимающим решения об образовании ребенка. Американские родители часто распределяют между собой роли в воспитании.

Про любовь американцев к смолл-токам не говорил только ленивый. И это абсолютная правда. Если вы нашли общий язык с вашим родителем, половина дела сделана. Ну и, конечно же, помните про абсолютную толерантность.

Если родитель говорит, что школа дает ребенку все необходимые занятия, вы можете использовать аргумент, что внимания учителя не хватает на всех детей в классе. По нашему опыту, немало родителей согласятся с вашим утверждением.

Если родитель согласился про пробный урок, вам необходимо решить, кто будет «продавать» ваш продукт в конце занятия: учитель или менеджер. Мы внедрили и тестируем обе модели.

Поскольку после пробного урока родители часто «идут» на конкретного преподавателя, у них может сложиться представление, что проводить последующие занятия с ребенком будет тот же учитель. Мы, к сожалению, не можем этого обещать. Если у вас такая же ситуация, менеджер должен это проговорить и убедить родителя, что остальные тьюторы не уступают тому, кто проводил пробное занятие.

Выделим основные правила, которые помогут вам запустить в Штатах полезный и востребованный продукт.

Программа должна соответствовать государственным стандартам, принятым в США по отношению к дошкольному или школьному образованию.

Методология может быть вашим ноу-хау или одной из существующих. Главное — чтобы она помогала ребенку получать знания через понимание предмета и, конечно же, вовлекать ученика в урок. Работа с детским вниманием, которое постоянно переключается с одной темы на другую — важная составляющая любого занятия. Для этой цели подойдут игры и другие интерактивные инструменты.

При составлении учебной программы учитывайте, что в США живут люди с самой разной культурой.

В качестве преподавателей обязательно нанимайте носителей языка. Молодые учителя стоят дешевле, при этом могут ни в чем не уступать более опытным.

Учителя из южных штатов менее требовательны к стоимости занятия, чем тьюторы в Калифорнии или Нью-Йорке.

«Ваш» учитель — тот, кто устраивает из урока настоящее шоу. Это опять-таки про работу с вниманием ребенка.

Если среди ваших методистов есть нейтив, это дает вам дополнительные очки в работе с учителями.

Онбординг преподавателей — это важно.

«Продавайте» родителю идею, что ваши онлайн-занятия помогут ребенку в будущем.

Родители в США не любят общаться по телефону или переписываться в мессенджерах.

Подходите к пробным урокам с фантазией и помните, что это ваша визитная карточка.

При соблюдении этих правил ваши шансы на успешный запуск онлайн-уроков в США сильно повысятся.

Фото на обложке: Shutterstock / Tom DeCicco