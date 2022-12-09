5 эффективных приемов, которые помогут менеджерам наладить связь со своими командами

Вартика Кашьяп, СМО ProofHub, считает, что хорошее взаимопонимание и коммуникация между менеджером и командой — основа для эффективной работы. В материале она рассказала, как улучшить эти процессы с помощью пяти приемов.
Результат от таких действий — повышается самостоятельность сотрудников и улучшается атмосфера в коллективе.
Переход к совету:
- Общайтесь эффективно
- Выражайте благодарность и признательность
- Расширяйте возможности членов команды
- Ставьте достижимые цели
- Уделяйте время вашей команде
Я прочитала множество статей о лидерстве, и в одной из них классический фильм «Волшебники страны Оз» приводился как пример усвоения уроков лидерства.
Я тоже посмотрела его, и вот мои инсайты о лидерстве:
- сострадание — универсально,
- со страхами нужно встречаться: это ключ к уверенному лидерству,
- важно взаимодействовать с командой на личном уровне.
Меня особенно зацепил последний тезис.
Обратите внимание: когда волшебник начинает помогать главным героям? Только после раскрытия своей истинной личности. Тогда он оказался готов помочь им обрести уверенность, необходимую, чтобы получить острый ум, храброе сердце, непоколебимую храбрость — и возвратиться домой.
Та же концепция применима везде, где нужно вести людей.
Вот пять проверенных и действенных советов-инсайтов из «Волшебника страны Оз», которые мы используем, чтобы помочь менеджерам более тесно и глубоко наладить связь со своими командами.
1.Общайтесь эффективно
Исследования доказывают, что команды, которые эффективно общаются, продуктивнее на 25%.
Я уделяю большое внимание поддержанию своевременной и четкой связи со своей командой.
Коммуникация — это улица с двусторонним движением для менеджеров. Это как активное слушание, так и донесение информации.
Во времена, когда удаленная работа стала новой нормой, вы должны разумно использовать различные средства связи с членами вашей команды — чтобы гарантировать, что важное сообщение будет доставлено вовремя.
Например, менеджеры в нашей организации обычно планируют виртуальные встречи:
- один на один,
- через Zoom,
- организуют сеансы мозгового штурма с командой в офисе,
- используют инструменты совместной работы (ProofHub или Slack) для общения в чате и проведения дискуссий.
2. Выражайте благодарность и признательность
По моему опыту, большинство менеджеров не осознают важность и ценность проявления признательности к своим сотрудникам.
Я внимательно слежу за работой каждого члена команды и тем, чтобы их хорошая работа была отмечена, оценена и признана. Благодарность можно выразить в электронном письме для всей компании и рассылке объявлений через программное обеспечение, которое мы используем для работы.
Мы отмечаем наших лучших сотрудников, награждая их денежными премиями, билетами в кино, ваучерами на покупки, талонами на питание. Признание достижений укрепляет моральный дух, повышает уверенность и мотивирует сотрудников работать усерднее в будущем.
Причем стоит отмечать не только результаты, но и прилагаемые усилия. Если проект не получается таким, как планировался, это не значит, что человек не работал и не трудился.
3. Расширяйте возможности членов команды
Я верю, что расширение прав и возможностей сотрудников — это эффективная стратегия для прочной связи с вашей командой.
Это позволяет другим использовать свой мыслительный процесс, анализировать и оценивать — и принимать решения на основе их видения.
Из-за большой загруженности часть своих задач я делегирую подчиненным. Этот подход не только помогает снять награзку, но и служит способом выразить веру в способности членов моей команды.
Еще я даю им определенную степень автономии, чтобы они могли выполнять задания так, как считают нужным. Это проявление уверенности в себе повышает их веру в свои силы, и они чувствуют дополнительную мотивацию работать усерднее и достигать ожидаемых результатов.
Читайте по теме:
Как правильно делегировать бизнес-задачи: 5 главных принципов
Психотерапия и личная ответственность: принципы самоуправляемых команд
На мой взгляд, честная и конструктивная критика — важнейший компонент расширения прав и возможностей, равно как и сама возможность обсудить все последствия — выбора и поведения.
Это утверждение — в первую очередь для тех, кто занимает руководящие должности. Но любой может помочь создать культуру, в которой каждый будет чувствовать себя уполномоченным. Мой собственный опыт научил меня ценить общение, идеи и позитивную рабочую атмосферу.
4. Ставьте достижимые цели
Устанавливайте четкие и ясные цели для членов вашей команды. Нет ничего плохого в том, чтобы ставить перед собой высокие цели, но воздержитесь от постановки нереалистичных целей, которые могут создать ненужное давление и стресс для ваших сотрудников.
В нашей организации мы ставим SMART-цели, они:
-
Конкретны
Такие цели должны указывать вашей команде путь. Точно определите, где вы хотите оказаться и как.
-
Измеримы
Они помогут определить степень успеха. Например, вы можете указать точные суммы, даты в своих целях, чтобы потом оценить, чего удалось достичь и насколько реальные показатели отличаются от тех, что вы запланировали в начале.
-
Достижимы
Убедитесь, что поставленные задачи реальны. Если поставите цель, на достижение которой у вас нет никакой надежды, только деморализуете себя и подорвете собственную уверенность.
-
Актуальны
То есть должны соответствовать общим задачам вашей организации и быть согласованы с результатом, которого вы пытаетесь добиться.
-
Ограничены по времени
Работа по дедлайнам усиливает ощущение срочности, и результаты придут гораздо быстрее, чем если бы вы работали «неопределенно», без четких временных рамок.
Постановка практических целей должна быть ключевым компонентом вашей стратегии управления командой.
Используйте инструменты отслеживания времени — это позволит команде записывать, сколько времени каждый работник тратит на конкретную задачу.
5. Уделяйте время вашей команде
Мой опыт доказывает, что строить планы с людьми, которые их не придерживаются, просто не стоит времени и усилий.
Если сотрудники приходят к вам, чтобы обсудить проект или проблему, а в ответ слышат: «Извините, у меня нет времени», — скорее всего, они подумают, что вы меньше всего готовы их слушать. Они перестанут спрашивать у вас совета или полностью перестанут проводить с вами время.
Читайте также: Как фаундеру строить отношения с командой: топ-5 правил
Как лидер вы должны быть доступны для своей команды. Это не означает, что вы всегда должны откладывать текущую задачу. Но чтобы работа была более налаженной и включала взаимодействие, внедрите правила.
- Я договорилась со своей командой, что перед тем, как прийти ко мне с вопросом, они должны сообщить мне характер темы обсуждения.
- Я проверяю свое расписание и сообщаю им, когда смогу с ними это обсудить.
Это помогает поддерживать ясность: сотрудники не чувствуют, что ими пренебрегают, и не думают, что я не заинтересована в том, чтобы их слушать.
Ключевые выводы
Доверие внутри команды позволяет лидерам совершать действия, принимать обоснованные решения и запускать инновационные инициативы.
Однако подлинной связи между людьми не может быть, если нет доверия.
Хорошее взаимопонимание и коммуникация между менеджером и командой — вот составляющие успеха.
Эти компоненты помогают членам команды быть честными и откровенными со своим начальством и при этом поощряют культуру прозрачности и подотчетности.
Поэтому для менеджеров и лидеров важно развивать отношения, которые изначально будут строиться на доверии, благодарности и понимании.
Фото на обложке: Shutterstock / Lost_in_the_Midwest
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Психотерапия и личная ответственность: принципы самоуправляемых команд
- 2 Корпоративная культура и релокация: как совместить их без потерь для бизнеса и команды
- 3 Красный флаг: когда ИТ-проект может обернуться провалом
- 4 Управляете сообществом? Эти три классификации помогут понять, что аудитория ждет от вас больше всего
- 5 Поддержать внедрение продукта в компании могут агенты изменений. Вот 4 типа сотрудников, которые могут ими стать
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
13 декабря 2022
14 декабря 2022