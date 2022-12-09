5 эффективных приемов, которые помогут менеджерам наладить связь со своими командами

Результат от таких действий — повышается самостоятельность сотрудников и улучшается атмосфера в коллективе.

Вартика Кашьяп, СМО ProofHub , считает, что хорошее взаимопонимание и коммуникация между менеджером и командой — основа для эффективной работы. В материале она рассказала, как улучшить эти процессы с помощью пяти приемов.

Переход к совету:

Я прочитала множество статей о лидерстве, и в одной из них классический фильм «Волшебники страны Оз» приводился как пример усвоения уроков лидерства.

Я тоже посмотрела его, и вот мои инсайты о лидерстве:

сострадание — универсально, со страхами нужно встречаться: это ключ к уверенному лидерству, важно взаимодействовать с командой на личном уровне.

Меня особенно зацепил последний тезис.

Обратите внимание: когда волшебник начинает помогать главным героям? Только после раскрытия своей истинной личности. Тогда он оказался готов помочь им обрести уверенность, необходимую, чтобы получить острый ум, храброе сердце, непоколебимую храбрость — и возвратиться домой.

Та же концепция применима везде, где нужно вести людей.

Вот пять проверенных и действенных советов-инсайтов из «Волшебника страны Оз», которые мы используем, чтобы помочь менеджерам более тесно и глубоко наладить связь со своими командами.

1.Общайтесь эффективно

Исследования доказывают, что команды, которые эффективно общаются, продуктивнее на 25%.

Я уделяю большое внимание поддержанию своевременной и четкой связи со своей командой.

Коммуникация — это улица с двусторонним движением для менеджеров. Это как активное слушание, так и донесение информации.

Во времена, когда удаленная работа стала новой нормой, вы должны разумно использовать различные средства связи с членами вашей команды — чтобы гарантировать, что важное сообщение будет доставлено вовремя.

Например, менеджеры в нашей организации обычно планируют виртуальные встречи:

один на один,

через Zoom,

организуют сеансы мозгового штурма с командой в офисе,

используют инструменты совместной работы (ProofHub или Slack) для общения в чате и проведения дискуссий.

2. Выражайте благодарность и признательность

По моему опыту, большинство менеджеров не осознают важность и ценность проявления признательности к своим сотрудникам.

Я внимательно слежу за работой каждого члена команды и тем, чтобы их хорошая работа была отмечена, оценена и признана. Благодарность можно выразить в электронном письме для всей компании и рассылке объявлений через программное обеспечение, которое мы используем для работы.

Мы отмечаем наших лучших сотрудников, награждая их денежными премиями, билетами в кино, ваучерами на покупки, талонами на питание. Признание достижений укрепляет моральный дух, повышает уверенность и мотивирует сотрудников работать усерднее в будущем.

Причем стоит отмечать не только результаты, но и прилагаемые усилия. Если проект не получается таким, как планировался, это не значит, что человек не работал и не трудился.

3. Расширяйте возможности членов команды

Я верю, что расширение прав и возможностей сотрудников — это эффективная стратегия для прочной связи с вашей командой.

Это позволяет другим использовать свой мыслительный процесс, анализировать и оценивать — и принимать решения на основе их видения.

Из-за большой загруженности часть своих задач я делегирую подчиненным. Этот подход не только помогает снять награзку, но и служит способом выразить веру в способности членов моей команды.

Еще я даю им определенную степень автономии, чтобы они могли выполнять задания так, как считают нужным. Это проявление уверенности в себе повышает их веру в свои силы, и они чувствуют дополнительную мотивацию работать усерднее и достигать ожидаемых результатов.

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На мой взгляд, честная и конструктивная критика — важнейший компонент расширения прав и возможностей, равно как и сама возможность обсудить все последствия — выбора и поведения.

Это утверждение — в первую очередь для тех, кто занимает руководящие должности. Но любой может помочь создать культуру, в которой каждый будет чувствовать себя уполномоченным. Мой собственный опыт научил меня ценить общение, идеи и позитивную рабочую атмосферу.

4. Ставьте достижимые цели

Устанавливайте четкие и ясные цели для членов вашей команды. Нет ничего плохого в том, чтобы ставить перед собой высокие цели, но воздержитесь от постановки нереалистичных целей, которые могут создать ненужное давление и стресс для ваших сотрудников.

В нашей организации мы ставим SMART-цели, они:

Конкретны

Такие цели должны указывать вашей команде путь. Точно определите, где вы хотите оказаться и как.

Измеримы

Они помогут определить степень успеха. Например, вы можете указать точные суммы, даты в своих целях, чтобы потом оценить, чего удалось достичь и насколько реальные показатели отличаются от тех, что вы запланировали в начале.

Достижимы

Убедитесь, что поставленные задачи реальны. Если поставите цель, на достижение которой у вас нет никакой надежды, только деморализуете себя и подорвете собственную уверенность.

Актуальны

То есть должны соответствовать общим задачам вашей организации и быть согласованы с результатом, которого вы пытаетесь добиться.

Ограничены по времени

Работа по дедлайнам усиливает ощущение срочности, и результаты придут гораздо быстрее, чем если бы вы работали «неопределенно», без четких временных рамок.

Постановка практических целей должна быть ключевым компонентом вашей стратегии управления командой.

Используйте инструменты отслеживания времени — это позволит команде записывать, сколько времени каждый работник тратит на конкретную задачу.

5. Уделяйте время вашей команде

Мой опыт доказывает, что строить планы с людьми, которые их не придерживаются, просто не стоит времени и усилий.

Если сотрудники приходят к вам, чтобы обсудить проект или проблему, а в ответ слышат: «Извините, у меня нет времени», — скорее всего, они подумают, что вы меньше всего готовы их слушать. Они перестанут спрашивать у вас совета или полностью перестанут проводить с вами время.

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Как лидер вы должны быть доступны для своей команды. Это не означает, что вы всегда должны откладывать текущую задачу. Но чтобы работа была более налаженной и включала взаимодействие, внедрите правила.

Я договорилась со своей командой, что перед тем, как прийти ко мне с вопросом, они должны сообщить мне характер темы обсуждения.

Я проверяю свое расписание и сообщаю им, когда смогу с ними это обсудить.

Это помогает поддерживать ясность: сотрудники не чувствуют, что ими пренебрегают, и не думают, что я не заинтересована в том, чтобы их слушать.

Ключевые выводы

Доверие внутри команды позволяет лидерам совершать действия, принимать обоснованные решения и запускать инновационные инициативы.

Однако подлинной связи между людьми не может быть, если нет доверия.

Хорошее взаимопонимание и коммуникация между менеджером и командой — вот составляющие успеха.

Эти компоненты помогают членам команды быть честными и откровенными со своим начальством и при этом поощряют культуру прозрачности и подотчетности.

Поэтому для менеджеров и лидеров важно развивать отношения, которые изначально будут строиться на доверии, благодарности и понимании.

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