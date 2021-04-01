Как получать пассивный доход от корпоративного сайта

Сергей Самонин, СЕО RTBSape — компании, которая специализируется на онлайн-рекламе, поделился инструментами, которые позволят получать дополнительный доход от корпоративного сайта. Рассказываем об особенностях каждого из них.

Популярный и посещаемый сайт — это площадка с определенной аудиторией, которая ценна сама по себе. Есть прекрасная фраза: «Все мы лиды в чьей-то CRM». Можно пойти дальше и сказать, что каждый из нас — потребитель рекламы. И если у вас есть этот актив, грех его не монетизировать.

Вы помните рекламу, которую видели за сегодня? Вряд ли... Это вполне нормально: будни переполнены информационным шумом, и пользователи научились его игнорировать. Рекламодатели это прекрасно понимают, поэтому всеми силами стараются упаковывать свои посылы в провокационные креативы, дополнять их броскими заголовками, анимацией — используют все возможности, которые дает медийная реклама.

Кроме того, это удобный и относительно дешевый способ охвата миллионных аудиторий, а в ряде случаев и эффективный инструмент лидогенерации и продаж. Есть все основания полагать, что медийная реклама еще очень долго останется одним из популярных инструментов маркетинга, а значит, будет и спрос на ее размещение.

Медийная интернет-реклама — любая реклама в сети, содержащая картинку и текст. Ее главная задача — привлечь внимание ярким образом, создать впечатление с помощью визуала (картинки, анимации, видео) или аудио в сочетании с рекламным посылом.

Статья о том, что 44% россиян блокируют интернет-рекламу и рядом — медийный баннер Toyota (кстати, рекламные агентства считают, что цифра завышена)

Чтобы медийная реклама была действительно полезной и рекламодателям, и владельцам сайтов, и пользователям, необходимо соблюдать условия. Реклама должна:

быть оптимального формата; размещаться на оптимальной площадке; показываться релевантной аудитории.

Что это значит, как этого добиться и, главное, как заработать на медийке — будем разбираться.

Какие форматы медийной рекламы существуют

Многие ошибочно относят к медийной рекламе исключительно баннеры. К медийной рекламе относятся аудио- и видеоролики, брендированные страницы, текстово-графические объявления. Каждый формат полезен на определенных этапах воронки продаж. Но наиболее популярными у рекламодателей остаются баннеры и видеоролики. Именно эти форматы составляют основную массу запросов от рекламодателей и существенный источник дохода для владельца сайта.

Баннерная реклама

Баннер — это картинка, анимация или flash-объект с гиперссылкой. Она привлекает пользователя. Клик — и тот попадает на сайт рекламодателя. Компания получает потенциального клиента, а продавец рекламного места — деньги в зависимости от модели оплаты: за переход (CPC), за показ (CPM) или действие пользователя (CPA). Обычно распространением баннеров занимаются партнерские сети.

Некоторые компании и площадки предлагают работать напрямую: договариваются о формате, месте, модели оплаты, цене и времени размещения без посредников (агентств, сетей). Для вебмастера заработок на посещаемости — продажа мест под баннеры — наиболее простой и очевидный способ получить прибыль от своего сайта.

Плюсы

Очередь из желающих

Как уже говорили, это удачный формат для рекламодателей: проверенный, хорошо работает на охват и даже на перформанс, а значит, на управляемую прибыль. Баннер занимает мало места, остается достаточно площади, чтобы увлечь посетителя полезным, интересным и уникальным контентом, привлечь с его помощью новую аудиторию. Потому что размещение баннеров будет выгодным, если у ресурса — стабильно растущий трафик и высокие поведенческие факторы.

Совет: если сайт еще не вышел «из песочницы», недостаточно развит, не торопитесь заливать на него рекламу. Большие баннерные сети не спешат сотрудничать с юными ресурсами, куда заходят от силы 300 пользователей в сутки.

Может стать значимым источником дохода

Его уровень, как уже упоминали выше, зависит в числе прочего от модели оплаты (за клики или показы) и объема трафика. При монетизации баннерами не стоит устанавливать форматы со звуком и автоматическим воспроизведением. Лучше сконцентрироваться на ненавязчивой рекламе с красивой анимацией. Динамические объекты привлекают внимание аудитории, и кликабельность у них выше.

Минусы

Придется потрудиться

Много, долго и упорно, чтобы сделать доход от баннерной рекламы высоким. В случае оплаты по CPM может варьироваться (если у вас, конечно, не крупный известный сайт — это отдельный случай) от 1 до 50 рублей за одну тыс. показов.

Относительно низкая цена

При работе с рекламодателями напрямую вы используете только малую часть того потенциала, который заложен в этом способе монетизации: случаи, когда приходит крупный клиент и заказывает брендирование страницы или другую масштабную дорогостоящую кампанию, единичны.

Обычно дешевле многих маркетинговых инструментов (например, по сравнению с SEO или контекстом)

Стоимость зависит от целей рекламы: нужны переходы на сайт — оплата выше, за клики (CPC); необходима масштабная кампания на узнаваемость, например, при выводе нового бренда — оплата за просмотры (CPV), а чаще «на развес» — за тысячу показов (CPМ).

При работе с ограниченным числом партнеров уровень дохода также нельзя назвать максимальным: число рекламодателей невеликов, трафик выкупает плохо, а реклама стоит копейки — некому бороться за рекламное место.

Необходимо искать разных партнеров для получения ощутимого дохода. Чтобы выбрать максимально выгодные предложения, требуется изучение и тестирование условий, на которых работают разные сети, сочетание партнеров, тематик, форматов. Это требует времени, и сделать это руками практически невозможно. Все вместе (ручная оптимизация и контроль) занимают несколько часов в день — время, которое можно потратить на развитие сайта или бизнеса.

Видеореклама

С видеорекламой посетители сталкиваются теперь не только на видеохостингах, сегодня ролики можно увидеть на ресурсе любой тематики — от информационно-развлекательных порталов до отраслевых. Заработок на таком виде рекламы очевиден прежде всего для каналов на видеохостингах YouTube и Vimeo. Все, кто хоть раз заходил на YouTubе, сталкивался с Instream-форматами видеорекламы:

pre-roll — видео активируется перед показом основного контента;

mid-roll — показ рекламы начинается через определенное время после просмотра в середине страницы;

post-roll — рекламное сообщение появляется в конце;

overlay — горизонтальный баннер, всплывающий поверх видео, его можно закрыть.

Если у вас информационный сайт, то заработать на видеорекламе тоже можно, предлагая места под оutstream-видео. Для размещения такой рекламы паблишеру не обязательно иметь видеоконтент на странице: плеер с роликом предоставляют рекламодатели, и его можно вставить куда угодно.

Сегодня технологии учитывают потребности и рекламодателей, и пользователей: если не выключать ролик на десктопе, а продолжать прокручивать страницу вниз, то видео переместится в правый нижний угол и не будет закрывать контент посетитель продолжает читать, а реклама идет 25-м кадром.

Начинать монетизацию ресурса через видеорекламу есть смысл, если суточный трафик составляет около тысячи пользователей (или 10 тыс. реальных подписчиков в сообществе). Предложить свой ресурс для размещения роликов можно, например, через сервисы для работы с видеорекламой, например, Videopotok.pro (подходит для монетизации развлекательных, музыкальных, новостных, киносайтов) или Boostervideo.ru, который помогает размещать нативную видеорекламу в сообществах и на сайтах.

Плюсы

Дорого

Обычно в три раза (и более) дороже баннеров.

Удобно

Встроенный в видеоплеер ролик не загромождает страницу, не портит ее экстерьер и не мешает просмотру контента.

Лояльность со стороны пользователей

Пользователи относятся к видеорекламе лояльнее, чем, например, к тизерам, и не отказываются от просмотра бесплатного контента на странице (кстати, есть интересное исследование лояльности к рекламе).

Минусы

Меньше спрос, чем на баннеры

Рекламодатели кроме обычной видимости отслеживают и процент досмотра видео.

Более назойливый формат, чем баннеры

Несколько видеороликов (в отличие от баннеров) на одной странице лучше не размещать.

Как заработать на медийной рекламе

Как видите, у каждого из этих популярных форматов медийной рекламы есть свои преимущества и недостатки. Но с ними можно работать вполне комфортно и выгодно. Владельцу сайта есть смысл сотрудничать с различными партнерами: агентствами, сетями, биржами. Популярные медийные сети (по отзывам пользователей) — Advmaker.net, Advertur.ru, «Ротабан», PropellerAds.com, LinkSlot.ru, ShopContext.ru.

Каждый из них обладает базой рекламодателей. Единственное, агентства и биржи могут действовать в интересах своих клиентов, размещая их рекламу дешевле (тогда как вебмастерам хотелось бы наоборот).

Также можно обратить внимание на RTB-рекламу (размещение медийной рекламы на основе аукциона в режиме реального времени) и платформы, использующие технологии на основе ИИ, которые позволяют сократить время на тестирование рекламных форматов и выбор партнеров, оптимизировать рекламу для всех устройств и т.д.

Условия и нюансы работы у programmatic-платформ, конечно, отличаются — изучайте, тестируйте и выбирайте максимально выгодный сервис с простым функционалом и максимальным количеством партнеров. Освоив инструменты вебмастера, вы получите еще одну статью дохода от сайта, который и так уже работает на вас. А уж как поступить с дополнительными бюджетами — этому вас учить не нужно, правда?