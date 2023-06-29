Можно ли российским предпринимателям расплачиваться с иностранцами криптовалютой

Предприниматели по-прежнему заключают сделки с иностранными компаниями, только платят теперь в том числе криптовалютой. Насколько это легально?
Вице-президент по финансам в международной инвестиционной компании UOC Capital Ольга Соловьева рассказала об основных законах, регулирующих рынок криптовалют в России, и о том, какие возможности крипторасчетов существуют для предпринимателей.
Состояние криптовалютных рынков в России
На сегодняшний день множество людей считает, что использование криптовалюты в России чревато неприятностями с законом.
В действительности покупать и продавать криптовалюту в стране не запрещено.
- Она имеет определение в законодательстве и обозначается как «цифровая валюта».
- Относится к «иному имуществу».
Регулируется криптовалюта федеральным законом, вступившим в силу с 01.01.2021. Закон не ограничивает суммы вложений в цифровые активы.
Незаконным на сегодняшний день считается лишь ее использование в качестве платежного средства за услуги или товары на территории страны.
Россия уверенно движется к легализации криптовалют, что подтверждают недавно принятые законодательные акты.
В ноябре 2022 года был представлен законопроект о регулировании майнинга криптовалюты в России.
Согласно этому законопроекту, российским майнерам уже во второй половине 2023 года могут разрешить работать легально и платить налоги в бюджет.
Законопроект допускает возможность продажи криптовалюты на зарубежных криптобиржах или на российской площадке в рамках экспериментально-правового режима. Кроме того, компании смогут осуществлять трансграничные платежи с помощью криптовалюты легально, но только в качестве криптовалютных обменников или бирж.
Важно отметить, что в России криптообменники пока не имеют законодательного регулирования и функционируют в серой зоне.
Компании, предлагающие обмен криптовалюты на наличные деньги, которые пользуются популярностью среди россиян, зарегистрированы за границей, что не гарантирует их надежность и безопасность.
В стране было зарегистрировано множество случаев, когда клиенты не получали денег после перевода цифровых активов на счет компании. Однако в суде им отказывали в защите, объясняя это тем, что такие операции относятся к азартным играм и не подлежат судебной защите.
Однако урегулирование криптообменников в стане может быть достигнуто с появлением правовой базы в начале 2024 года.
Сейчас российские власти разрабатывают общие правила учреждения и работы криптовалютных бирж. Планируется использовать такие биржи для трансграничных расходов и обхода санкционных ограничений.
Риски, возникающие при общении с налоговой из-за криптовалют
Стоит отметить, что рынок цифровой валюты непрозрачен для контролирующих органов. Поэтому Минфином РФ был разработан законопроект в части налогообложения цифровой валюты. Согласно закону, владельцы криптовалюты обязаны декларировать ее и сообщать налоговым органам о проведенных операциях для защиты прав в суде.
Налоги с операций с криптовалютой обязаны уплачивать все лица, получившие доход от таких операций, в том числе ИП, организации и физические лица.
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Ставка налога на доходы от операций с криптовалютой соответствует стандартной ставке НДФЛ в размере 13%.
В случае, если компанию или ИП признают банкротом, арбитражный управляющий может через запрос выяснить у должника о наличии цифрового актива, ведь по закону криптовалюта является имуществом банкрота. Таким образом, долг погасят за счет обналичивания криптовалюты.
Какие есть возможности расчетов в криптовалюте для предпринимателей
Прием платежей в цифровых валютах предлагает предпринимателям множество плюсов, среди которых:
- глобальный охват, при котором компании обслуживают клиентов по всему миру,
- скорость транзакций,
- привлечение клиентов из числа криптоактивистов.
В настоящее время бизнесу даже выгоднее использовать криптовалюты для оплаты.
Известно, что «Росбанк» первым из крупных банков запустил трансграничные платежи в криптовалюте с частными и корпоративными клиентами.
Техническим обеспечением криптовалютных расчетов занимается российский финтех-сервис B-crypto, специализирующийся на проведении международных платежей в цифровых валютах.
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Представители Минфина высказались о возможности разрешения международных расчетов в криптовалюте для российского бизнеса, что позволит решить проблемы с зарубежными платежами. Однако на сегодня правовая база для такой операции отсутствует.
Чтобы предприниматели могли осуществлять транзакции в криптовалюте, есть два способа:
- Принимать платежи через крипто-процессинговый центр;
- Настроить оплату по QR-коду.
Оплата через криптопроцессинговый сервис позволяет покупателю переводить криптовалюту платформе-посреднику, которая затем переводит их продавцу. При этом способе внутри платежного сервиса происходит конвертация крипты в обычные – фиатные – деньги, которые и получает предприниматель. Этот способ работает по принципу банковского эквайринга.
К таким сервисам относятся:
- Triple A,
- Bitpay,
- Coinbase.
Оплата по QR-коду — самый простой способ принимать криптовалютные платежи.
- Для начала предпринимателю следует зарегистрировать крипто-кошелек.
- Выбрать удобную сеть блокчейна.
- Затем на специальном сайте сгенерировать QR-код для получения платежа.
- Переводить криптовалютные средства в фиат нужно самостоятельно.
Следует учитывать постоянную смену вопроса регулирования криптовалют в РФ и стремительное развитие крипты в целом.
Организации, которые связаны с финансами, обязаны следовать правилам «Знай своего клиента» (KYC). Если бизнес связан с криптовалютой, следует выбирать те биржи, которые имеют хорошую репутацию и строго следуют принципам AML и KYC.
Каждый предприниматель, который дорожит своими клиентами и деловой репутацией, должен строго соблюдать данные правила при работе с криптовалютами. Необходимо осознавать, что криптовалютные платежи развиваются довольно быстро, и, возможно, в ближайшем будущем они могут стать настолько же распространенными, как обычный терминал банка.
Фото на обложке: Unsplash
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