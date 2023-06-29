Можно ли российским предпринимателям расплачиваться с иностранцами криптовалютой

Вице-президент по финансам в международной инвестиционной компании UOC Capital Ольга Соловьева рассказала об основных законах, регулирующих рынок криптовалют в России, и о том, какие возможности крипторасчетов существуют для предпринимателей.

Предприниматели по-прежнему заключают сделки с иностранными компаниями, только платят теперь в том числе криптовалютой. Насколько это легально?

Состояние криптовалютных рынков в России

На сегодняшний день множество людей считает, что использование криптовалюты в России чревато неприятностями с законом.

В действительности покупать и продавать криптовалюту в стране не запрещено.

Она имеет определение в законодательстве и обозначается как «цифровая валюта». Относится к «иному имуществу».

Регулируется криптовалюта федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2021. Закон не ограничивает суммы вложений в цифровые активы.

Незаконным на сегодняшний день считается лишь ее использование в качестве платежного средства за услуги или товары на территории страны законопроект № 138674-8.

Россия уверенно движется к легализации криптовалют, что подтверждают недавно принятые законодательные акты.

В ноябре 2022 года был представлен законопроект о регулировании майнинга криптовалюты в России.

Согласно этому законопроекту, российским майнерам уже во второй половине 2023 года могут разрешить работать легально и платить налоги в бюджет.

Законопроект допускает возможность продажи криптовалюты на зарубежных криптобиржах или на российской площадке в рамках экспериментально-правового режима. Кроме того, компании смогут осуществлять трансграничные платежи с помощью криптовалюты легально, но только в качестве криптовалютных обменников или бирж.

Важно отметить, что в России криптообменники пока не имеют законодательного регулирования и функционируют в серой зоне.

Компании, предлагающие обмен криптовалюты на наличные деньги, которые пользуются популярностью среди россиян, зарегистрированы за границей, что не гарантирует их надежность и безопасность.

В стране было зарегистрировано множество случаев, когда клиенты не получали денег после перевода цифровых активов на счет компании. Однако в суде им отказывали в защите, объясняя это тем, что такие операции относятся к азартным играм и не подлежат судебной защите.

Однако урегулирование криптообменников в стане может быть достигнуто с появлением правовой базы в начале 2024 года.

Сейчас российские власти разрабатывают общие правила учреждения и работы криптовалютных бирж. Планируется использовать такие биржи для трансграничных расходов и обхода санкционных ограничений.

Риски, возникающие при общении с налоговой из-за криптовалют

Стоит отметить, что рынок цифровой валюты непрозрачен для контролирующих органов. Поэтому Минфином РФ был разработан законопроект № 1065710-7 в части налогообложения цифровой валюты. Согласно закону, владельцы криптовалюты обязаны декларировать ее и сообщать налоговым органам о проведенных операциях для защиты прав в суде.

Налоги с операций с криптовалютой обязаны уплачивать все лица, получившие доход от таких операций, в том числе ИП, организации и физические лица.

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Ставка налога на доходы от операций с криптовалютой соответствует стандартной ставке НДФЛ в размере 13%.

В случае, если компанию или ИП признают банкротом, арбитражный управляющий может через запрос выяснить у должника о наличии цифрового актива, ведь по закону криптовалюта является имуществом банкрота. Таким образом, долг погасят за счет обналичивания криптовалюты.

Какие есть возможности расчетов в криптовалюте для предпринимателей

Прием платежей в цифровых валютах предлагает предпринимателям множество плюсов, среди которых:

глобальный охват, при котором компании обслуживают клиентов по всему миру,

скорость транзакций,

привлечение клиентов из числа криптоактивистов.

В настоящее время бизнесу даже выгоднее использовать криптовалюты для оплаты.

Известно, что «Росбанк» первым из крупных банков запустил трансграничные платежи в криптовалюте с частными и корпоративными клиентами.

Техническим обеспечением криптовалютных расчетов занимается российский финтех-сервис B-crypto, специализирующийся на проведении международных платежей в цифровых валютах.

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Представители Минфина высказались о возможности разрешения международных расчетов в криптовалюте для российского бизнеса, что позволит решить проблемы с зарубежными платежами. Однако на сегодня правовая база для такой операции отсутствует.

Чтобы предприниматели могли осуществлять транзакции в криптовалюте, есть два способа:

Принимать платежи через крипто-процессинговый центр; Настроить оплату по QR-коду.

Оплата через криптопроцессинговый сервис позволяет покупателю переводить криптовалюту платформе-посреднику, которая затем переводит их продавцу. При этом способе внутри платежного сервиса происходит конвертация крипты в обычные – фиатные – деньги, которые и получает предприниматель. Этот способ работает по принципу банковского эквайринга.

К таким сервисам относятся:

Triple A,

Bitpay,

Coinbase.

Оплата по QR-коду — самый простой способ принимать криптовалютные платежи.

Для начала предпринимателю следует зарегистрировать крипто-кошелек. Выбрать удобную сеть блокчейна. Затем на специальном сайте сгенерировать QR-код для получения платежа. Переводить криптовалютные средства в фиат нужно самостоятельно.

Следует учитывать постоянную смену вопроса регулирования криптовалют в РФ и стремительное развитие крипты в целом.

Организации, которые связаны с финансами, обязаны следовать правилам «Знай своего клиента» (KYC). Если бизнес связан с криптовалютой, следует выбирать те биржи, которые имеют хорошую репутацию и строго следуют принципам AML и KYC.

Каждый предприниматель, который дорожит своими клиентами и деловой репутацией, должен строго соблюдать данные правила при работе с криптовалютами. Необходимо осознавать, что криптовалютные платежи развиваются довольно быстро, и, возможно, в ближайшем будущем они могут стать настолько же распространенными, как обычный терминал банка.

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