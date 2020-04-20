Как и зачем персонализировать коммуникацию с пользователями онлайн-платформы

Согласно исследованиям, персонализированные предложения и контент работают лучше, чем общие фразы и стандартные наборы продуктов. Это доказывает и опыт компаний — например, Netflix и Amazon.

Зачем нужна персонализация

Персонализация, или формирование уникального опыта пользователя — один из основных трендов последних лет. Это логично, ведь наши вкусы уникальны и каждый из нас скорее отреагирует на обращение по имени, чем на формальное «Дорогой пользователь!». И наши предпочтения не случайны, их можно объяснить с научной точки зрения.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале Brain Research, когда люди слышат свое имя, в мозге происходит уникальная реакция, — активизируются зоны, отвечающие за долговременную память, — люди воспринимают информацию как высоко значимую и лучше ее запоминают. Подобная реакция происходит в мозге и в тот момент, когда люди получают персонализированный контент. Они тоже запоминают его гораздо лучше.



Кроме того, персонализация экономит время и бережет нервы клиента: он быстро получает необходимую информацию, не испытывая раздражения от навязчивой продажи. Как следствие, персонализированная коммуникация взаимовыгодна: компания эффективнее взаимодействует с потенциальным клиентом, а клиент получает контент, соответствующий его запросам.

Поэтому ведущие бренды фокусируют свои маркетинговые усилия на скорости доставки пользы клиенту.

Например, алгоритмы, применяемые Amazon, тщательно анализируют поведение пользователя: что он уже посмотрел, купил, какой дал отзыв или поставил рейтинг и множество других действий потенциального клиента, предвосхищая его следующую покупку и персонализируя предложения. В результате усилия Amazon конвертируются в успех: 35% продаж приходят из персональных рекомендаций, а 56% клиентов превращаются в повторных покупателей.



Netflix проводит около 250 А/В тестов в год, собирает информацию о более 300 млн пользователей по всему миру, составляя их профайлы. Netflix подбирает контент, учитывая предпочтения клиента. Рекомендации опираются на анализ предшествующих выборов пользователя, а также сопоставление его запросов с предпочтениями группы людей с похожими интересами. Система строит предложение, начиная с самых популярных в этой группе пользователей фильмов, сопоставляя их описания (более 200 тегов для каждого фильма) с уникальными предпочтениями клиента. Чтобы удержать внимание людей, Netflix персонализирует не только предложение, но и обложки видео, выделяя знакомых клиенту актеров и актрис, делая главную страницу каждого пользователя уникальной.



Twitter, Facebook, Spotify — большинство преуспевающих онлайн-бизнесов используют механизмы персонализации. И преуспевают в этом благодаря принятию решений на основе данных о пользователях.

Data Informed — первый этап персонализации

Успешность любой персонализации зависит от того, насколько хорошо вы собираете и интерпретируете данные о своих пользователях. Но прежде, чем собирать информацию, нужно определиться с целями. От целей будет зависеть, какие данные о пользователях вы будете собирать и какие аспекты их поведения анализировать.



Возможные цели:

Привлечение большего количества клиентов-лидов. Увеличение конверсий. Увеличение повторных продаж. Сокращение оттока пользователей. Увеличение лояльности и др.

Далее вам надо решить, где собирать данные о пользователях.



Самый простой способ — это опросы. Спросив пользователя напрямую, вы получите данные о демографии, предпочтениях и интересах, целях и мотивах пользователей, оцените, насколько пользователь доволен сервисом, сможете определить его бэкграунд (возраст, пол, семейный статус, доход, образование, профессию).



Анализ поведения пользователя на сайте и каналах коммуникаций — еще один информативный способ сбора данных. Используя его, вы сможете отследить поведенческие, контекстные, технические и демографические признаки: откуда клиент пришел, какие страницы он смотрит, сколько времени проводит на сайте, что добавляет в избранное, насколько часто заходит и другие.

С чего начать

Если вы ранее не занимались персонализацией, то начните с анализа базы пользователей и изучите группу покупателей, что они покупают и что их объединяет, а также определения вашего самого активного клиента — пользователей, которые покупают больше всего.



Собранные данные позволят вам сегментировать аудиторию и создать персон — профили, описывающие ваших надежных клиентов. После выявления самых активных покупателей можно проанализировать, что их привело к покупке, какие триггеры повлияли на их поведение на всех этапах воронки продаж и выделить их поведенческие паттерны при покупках.

Выделив самую платящую аудиторию, вы сможете в дальнейшем идентифицировать ее среди вновь приходящих пользователей и таргетироваться на них.

Проблемными, как правило, оказываются новые пользователи, данных о которых нет, а также клиенты, которые не попали ни в один из профилей. За такими следует некоторое время понаблюдать и потом на основе собранной информации об их поведении отнести их к тому или иному сегменту.



Персонализировать опыт пользователей можно, используя алгоритмы и методы предиктивной аналитики, или вручную, определяя сегменты и правила деления на основе собранных данных.



Отслеживать эффективность персонализации помогут следующие показатели:

выручка;

цикл окупаемости;

время, проведенное на сайте;

изменение конверсий;

кликабельность рекламных объявлений, баннеров (CTR, или click-through rate);

возвращаемость;

посещенные страницы — просмотры страниц;

количество отказов (Bounce Rate);

соотношение новых и старых пользователей;

количество событий на одного пользователя;

отзывы и уровень удовлетворенности пользователей.

Что важно персонализировать

Чтобы понять, что персонализировать, нужно обратиться к жизненному циклу покупателя в продукте. Взаимодействуя с сервисом, пользователь проходит несколько этапов:

привлечение,

удержание,

покупка,

реактивация,

повторная покупка,

удержание (программы лояльности).

Персональные сообщения нужно формировать исходя из этапа, на котором находится пользователь. Однако нужно иметь в виду, что путь может быть нелинеен.



Например, тем пользователям, которые оставили электронную почту и ничего не купили, можно предлагать скидку на первую покупку (welcome offer), делать персональную рассылку, знакомящую пользователя с продуктом и позволяющую ощутить его ценность, вовлечь в продукт (онбординг (onboarding) в продукт).



После первой покупки — попросить оставить отзыв. В случае положительного отзыва — предложить скидку на дальнейшие покупки и промокод для друга.



Важно персонализировать все точки касания пользователя с продуктом:

Рекламные объявления должны учитывать контекстные запросы, сегмент и интересы пользователей;

должны учитывать контекстные запросы, сегмент и интересы пользователей; Лендинговые страницы — содержать таргетированное ценностное предложение под сегмент;

— содержать таргетированное ценностное предложение под сегмент; Побуждение к действию (Call to action) — отталкиваться от того, на какой стадии пути пользователя находится клиент;

(Call to action) — отталкиваться от того, на какой стадии пути пользователя находится клиент; Контент — транслировать релевантное интересам и целям пользователя содержание;

— транслировать релевантное интересам и целям пользователя содержание; Прайс с продуктами — акцентировать то, что актуально пользователю, и не показывать ненужные продукты, чтобы избежать «паралича выбора»;

— акцентировать то, что актуально пользователю, и не показывать ненужные продукты, чтобы избежать «паралича выбора»; Меню — включать только то, что актуально пользователю в его контексте;

— включать только то, что актуально пользователю в его контексте; Система CRM — персонализировать поводы коммуникации с пользователем (дата регистрации в сервисе, день рождения, недавние действия пользователя);

— персонализировать поводы коммуникации с пользователем (дата регистрации в сервисе, день рождения, недавние действия пользователя); Триггерные рассылки — отправляться в связи с покинутыми формами, страницами, а также в связи с изменениями поведения пользователя (реактивация с помощью ценностных предложений, брошенная корзина);

— отправляться в связи с покинутыми формами, страницами, а также в связи с изменениями поведения пользователя (реактивация с помощью ценностных предложений, брошенная корзина); Тон сообщения — учитывать особенности сегмента: неформальный — для пользователей 23 лет и более формальный для тех, кто старше 45;

— учитывать особенности сегмента: неформальный — для пользователей 23 лет и более формальный для тех, кто старше 45; Система лояльности — предлагать постоянным покупателям бонусные программы.

Однако следует учесть, что пользователи неоднозначно относятся к персонализации.



С одной стороны, они видят пользу и выгоду в получении предложений, соответствующих их запросам. С другой, могут счесть излишнее усердие вторжением в личную жизнь или ограничением их выбора. У многих пользователей излишне навязчивые способы персонализации вызывают негативные реакции, поэтому нужно делать так, чтобы юзеры не догадывались о персонализации.

Эффекты: что дает персонализация

Статистика показывает, что:

около 74% пользователей испытывают дискомфорт, когда получают не персонализированный контент;

персонализированные письма чаще открывают — Open Rate персонализированных рассылок на 29% выше, чем массовых;

персонализированные рассылки дают значительно больше переходов — их Click Rate на 41% выше, чем у массовых;

персонализированное побуждение к действию (СТА) работает на 202% лучше;

бизнесы, которые персонализируют контент, в среднем имеют более высокий уровень продаж (на 19% выше), чем их конкуренты, не заботящиеся об индивидуальном подходе к каждому пользователю.

Наш собственный опыт персонализации отношений с пользователями также дал позитивные результаты:

увеличение выручки до 20%;

повышение вовлеченности пользователей в сервис через контент на 13%.

Как достичь максимума

Персонализируйте информацию — так люди воспринимают ее как значимую и лучше запоминают. Кроме того, персонализированное предложение экономит время и снижает риск негативной реакции клиента, делая коммуникацию с ним более эффективной. Поставьте четкую цель — от этого будет зависеть, какие данные о пользователях вы будете собирать и какие аспекты их поведения анализировать. Опирайтесь на данные и сегментируйте пользователей, выявив профили основных покупателей. Персонализируйте все точки касания в соответствии с информацией о ключевых сегментах. Отслеживайте эффективность, анализируйте отклик аудитории и корректируйте свои действия в соответствии с получаемой от рынка обратной связью.

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