5 шагов перед открытием гостиницы: что проработать, чтобы проект приносил прибыль

Представление о том, что гостиничный бизнес — в основном про сервис, ошибочно. На деле еще до открытия владельца ждет много вложений и проработки на этапе строительства, дизайна и IT. Алексей рассказал, как подготовить отель к открытию и к кому стоит прислушаться, чтобы не потерять деньги.

«Я построил отель за условные 100 рублей, через пять лет решил его продать, и мне предложили только 75. Почему?» — с такой ситуацией пришли к Алексею Пряслову, основателю и управляющему директору PFM и специалисту по консалтингу и инвестициям в гостиничном бизнесе.

Какие нюансы нужно учесть при открытии гостиницы

В создании отеля принимают участие большое количество организаций:

инициатор проекта,

инвестор,

кредитор,

архитектор,

генеральный подрядчик,

поставщик оборудования и мебели,

управляющая компания.

Каждый из них может как помочь, так и навредить проекту. Поэтому перед утверждением кандидатур необходимо внимательно изучить бэкграунд всех компаний и специалистов — это позволит исключить неприятные сюрпризы.

Главный критерий — опытность.

Этапы открытия гостиницы

Подготовка идеи к реализации

Все начинается с идеи инициатора проекта. В большинстве случаев у него уже есть земельный участок и понимание, какая гостиница здесь должна быть. Однако инициаторы не всегда точно чувствуют рынок — и здесь можно обратиться к консультантам, которые протестируют гипотезу инициатора.

Проводится исследование (feasibility study), позволяющее определить концепт гостиницы:

уровень звездности,

количество номеров,

ресторанов,

баров,

площадь СПА и конференц-инфраструктуры,

общая площадь,

количество парковочных мест.

Определение концепта дает возможность вычислить примерный уровень инвестиций (CAPEX). Все это плюс условия финансирования закладывается в финансовую модель. Цель — понять, стоит реализовывать проект или нет.

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Наличие отчета feasibility study позволяет инициатору:

получить объективную информацию о рынке и эффективности работы отеля;

быть уверенным в целесообразности реализации проекта.

Если результат анализа положительный, начинаются следующие этапы:

Переговоры с банком или потенциальным инвестором. После получения подтверждения о финансировании проект переходит на инвестиционную стадию — она включает проектирование и дизайн, строительство, pre-opening, ввод в эксплуатацию.

Остановимся кратко на каждом пункте.

Проектирование и дизайн

Ключевая рекомендация инициатору здесь — выбор специалистов с опытом работы в индустрии.

Любой архитектор может спроектировать здание отеля по имеющимся нормативам. Но насколько функциональным и отвечающим требованиям гостиничных управляющих компаний оно будет?

По определенному ранее концепту архитекторы готовят проект в соответствии с регламентами, нормами законодательства и требованиями гостиничных операторов.

Немаловажный аспект — дизайн. Это не просто красивые картинки, а то, что должно заставить клиента приехать в отель.

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Примерный срок реализации этапа — 6-8 месяцев.

Строительство

Самая затратная часть инвестиционной стадии. Если инициатор не имеет опыта строительства отелей, можно рассмотреть наем специализированной компании — девелопера.

Главная его задача — осуществить все этапы инвестиционной стадии проекта в установленные сроки с утвержденным бюджетом. Девелопер сам будет нанимать подрядчиков для строительства гостиницы.

Примерный срок строительства — 18-24 месяца.

Pre-opening

Это наименее известный, но очень важный этап инвестиционной стадии — подготовка отеля к открытию.

Сюда входит:

Наем и обучение персонала; Настройка IT-систем; Создание продающего сайта; Запуск рекламы; Проведение переговоров с потенциальными крупными клиентами MICE-сегмент спроса ; Создание операционного бюджета на первый год работы отеля.

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Начинается pre-opening примерно за 6 месяцев до ввода гостиницы в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию

Иногда этот этап разбивают на две части:

Soft opening — тестирование на первых клиентах навыков сотрудников; Grand-opening — официальное пышное открытие, как событие на рынке.

Финансовые затраты

В гостиничной индустрии по всему миру — и Россия не исключение — инвестиционные затраты считаются на номер, а не на квадратный метр общей площади.

Их объем зависит от:

звездности гостиницы;

локации отеля — расположен ли он в городе или за его пределами;

концепции;

наличия гостиничного оператора.

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В целом приблизительная сумма составляет от 13-17 млн рублей на номер для трехзвездочного отеля до 35 млн рублей на номер и более для люксовых резорт-отелей.

Типичные ошибки предпринимателей при открытии гостиниц

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К нам не раз обращались владельцы гостиниц с таким вопросом: «Я построил отель, скажем, за 100 рублей, через пять лет эксплуатации решил его продать, а мне предлагают только 75. Почему?»

С финансовой точки зрения ответ простой — денежных потоков, которые генерирует отель, недостаточно для его оценки в 100 рублей. Это означает, что бизнес разрушает акционерную стоимость и делает ее владельца беднее, а не богаче.

С высокой долей вероятности причина — в завышенном CAPEX.

Вычисление стоимости строительства требует знания и учета огромного количества нюансов. Со стоимостью CAPEX промахиваются и опытные строители, не говоря уже о новичках.

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Завышение ключевых операционных показателей в первые годы работы отеля

Полагаю, это следствие первого тезиса.

Гостинице нужно как минимум три года, чтобы выйти на среднерыночные показатели по загрузке и ADR (Average Daily Rate).

Это правило действует во всем мире, отказ от него лишь показывает непрофессиональный подход к проекту.

Отношение к консультантам как к «писателям», которые перекладывают идеи инициатора в нужные формы, не создавая добавленной стоимости

Как следствие — неготовность услышать их мнение о том, что гостиницу в этой локации строить не нужно.

Между тем принятие такого ответа может сэкономить инициатору огромное количество денег и еще больше — нервов. Поэтому к нему стоит минимум прислушаться.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney