Представительские расходы: что это такое и как учитывать

Любовь Лукьянова, финансовый директор компании «Нескучные финансы» рассказала, что такое представительские расходы в бизнесе, что к ним относится и как грамотно оформлять их в учёте.

Помимо грамотного маркетинга, рекламы и коммуникаций, есть еще один эффективный способ стимулировать развитие партнерства и сотрудничества с клиентами. Это могут быть деловые мероприятия разного формата, на которых важно продемонстрировать уважение к участникам и сформировать положительный имидж собственной организации.

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Что такое представительские расходы в бизнесе

Представительские расходы — это все затраты компании, направленные на то, чтобы установить или поддержать лояльные коммуникации между партнерами. Для этого проводят деловые встречи: завтраки, митапы, собрания и др. Расходы на эти мероприятия называются «представительскими».

Инструмент помогает бизнесу достичь целей. При этом важно регулировать оплату представительских расходов на законодательном уровне. В сегодняшней статье рассмотрим ключевые аспекты представительских расходов.

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Какие расходы попадают под классификацию «представительские»

К данному виду расходов можно отнести бизнес-встречи, на которых обсуждаются важные деловые вопросы между партнерами, подписываются контакты, намечаются реперные точки дальнейшего взаимодействия.

Учет представительских расходов имеет ряд нюансов, отраженных во втором пункте 264 статьи НК РФ.

Какие расходы можно с уверенностью отнести к представительским:

траты на организацию и проведение официальных встреч и приемов всех лиц, которые должны принять в них участие;

транспортные услуги: доставка деловых партнеров на мероприятие и обратно;

оплата работы внештатного переводчика, которого наняли для сопровождения на мероприятии.

Есть расходы, которые незаконно относить к представительским:

оплата отеля для бизнес-партнеров;

оплата питания, которое состоялось не в рамках официальных мероприятий: завтраки, обеды и ужины в этом случае оплачиваются за счет суточных, полученных сотрудниками партнеров в своей организации;

затраты на организацию досуга и отдыха;

корпоративы собственной компании в честь различных праздников;

профилактика и лечение заболеваний у участников делегации;

оплата сувенирной и подарочной продукции.

Относительно последнего пункта (сувениров и подарков) в контексте издержек на представительские расходы регулярно возникают споры и даже существуют прецеденты обращения в суд.

Позиция налоговой службы обычно заключается в том, что этот вид расходов необходимо отнести к рекламной деятельности. Но иногда судебные органы с этим не соглашаются. Чтобы не было прецедента, советуем не включать сувенирную и подарочную продукцию в представительские расходы.

Есть и разночтения относительно алкогольных напитков. Например, налоговая разрешает тратить на спиртное, если оно было в составе фуршета на официальном мероприятии. Необходимо доказать этот факт соответствующими документами, например, приложить к списку отчетности меню.

Взаимосвязь между представительскими расходами и налогом на прибыль

Компания может сэкономить на налогах, так как представительские расходы уменьшают налоговую нагрузку. В налоговой службе строго контролируют любое уменьшение налога на прибыль, чтобы вовремя пресечь искусственное завышение представительских издержек.

Компании и налоговая служба достаточно часто вступают в полемику из-за размера представительских расходов. Важно грамотно производить учет издержек, чтобы в дальнейшем исключить споры с ФНС и судебные разбирательства и не включать в представительские расходы не относящиеся к ним пункты.

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Критерии определения представительских издержек

Избежать недопонимания между налоговиками и бизнесменами помогут следующие критерии:

Мероприятие должно носить исключительно официальный формат для обсуждения взаимовыгодных условий. Например, это может быть деловая встреча, посвященная переговорам по условиям будущей сделки. Все встречи организуются в деловой обстановке. Допустим, деловой завтрак можно отнести к представительским расходам, а ужин в ресторане с веселой шоу-программой — нет. Все расходы компании должны быть экономически обоснованы и соразмерны с целями деловой встречи. Все представительские издержки должны быть подтверждены документально.

Документальное подтверждение представительских расходов

Грамотная подготовка документации поможет избежать будущих проблем с налоговой инспекцией. Поэтому перед передачей документов в бухгалтерию важно иметь в наличии следующий список документов:

Приказ на представительские расходы, подписанный руководителем. В документе фиксируют дату, время, место проведения деловой встречи и какие цели или задачи были рассмотрены во время ее проведения. В приказе отмечают всех участников: бизнес-партнеров, контрагентов и ключевых лиц собственной компании.

Программа мероприятия. Формируется на основе распоряжения и содержит идентичные данные тем, что сформулированы в приказе.

Смета. В документации указываются детализированный список статей расходов и все необходимые расчеты.

Отчет о мероприятии. Данный документ составляется сотрудником, указанным в распоряжении. В отчете фиксируют этапы встречи, которые описаны в приказе вместе со сроками проведения. Также важно указать результаты проведенного мероприятия. К примеру, бизнес-партнеры договорились о сделке и подписали соответствующий документ.

В отчет необходимо включить список участников события с обеих сторон: своей компании и партнерской, приложить список переводчиков.

Акт на списание расходов. В акте отражают детализированную информацию о сумме по каждой статье представительских расходов. Документ заверяется главным бухгалтером и директором организации.

Остальные документы, подтверждающие расходы. Это могут быть счета на оказание услуг предприятий общепита, транспортных расходов, услуги переводчика. Важно собрать все чеки, счета-фактуры и акты выполненных работ, чтобы корректно подтвердить все расходы.

Лимиты представительских издержек

Представительские расходы имеют ограничения, поэтому есть предельно допустимая сумма произведенных расходов — 4 % от расходов налогоплательщика на оплату труда сотрудников за отчетный период.

Давайте посмотрим на пример: допустим, Фонд начисленной зарплаты в мае составил 1,5 млн рублей. При этом 4 % от этой суммы равняются 60 тыс. рублей. То есть оплата представительских расходов в мае не должна превышать 60 тыс. рублей.

Важно понимать, что все издержки, которые превысили допустимый лимит, придется удержать из чистой прибыли компании. Предельный размер представительских расходов считают нарастающим итогом (в рамках налогообложения).

В рамках управленческого учета важно составлять план по представительским расходам. Установка плановых значений позволит в дальнейшем провести план/фактный анализ с целью оптимизации издержек.

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Как учитывать представительские расходы

Важно понимать, что понятие «представительские расходы» применяют для налогообложения. В бухучете их учитывают как издержки по обычным видам деятельности компании по дебету затратных счетов: 20, 26, 44 и 91.

Счета меняются в зависимости от сферы деятельности организации. Торговые организации все учитывают на 26 и 44 счете (у них просто нет других счетов). А производственная компания, например, все расходы отнесет к счетам 20, 26, 25 и 91.

Представительские расходы при грамотном использовании могут стать эффективным инструментом для поддержки маркетинга, улучшения коммуникаций с партнерами вашей организации и укрепления бренда компании. Главное — четко представлять, что именно должно входить в эту категорию, и не превышать установленный порог по сумме издержек.

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