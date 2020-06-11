Дьявол в деталях: 10 самых распространенных проблем онлайн-выступлений

О публичных выступлениях написано много текстов и инструкций, но новые обстоятельства диктуют свои правила. Спикеры деловых мероприятий до сих пор не учитывают детали, которые режут глаз не только профессионалу. Команда «ТАСС Конференции» рассказывает о частых проблемах дистанционных выступлений и советует, как их избежать.

Выступление в качестве спикера остается хорошим вариантом самопродвижения, но уже без прежних временных затрат. Вы можете утром выступить на конференции во Владивостоке, а вечером в Великобритании.

Выступление онлайн — это не только содержание, но и картинка.

Если на телевидении давно существует возможность менять планы и создавать динамику трансляции, то спикер онлайн-конференции крупным планом зафиксирован в кадре. В таких условиях даже опытные выступающие чувствуют себя некомфортно.

Часто спикеры готовятся без предварительного обсуждения сценария мероприятия с организаторами, ориентируясь только на тему сессии. Всегда стоит уточнить тезисы других выступающих, убедиться, что вы действительно скажете что-то новое. Обратная проблема — излишняя сосредоточенность на своей узкой теме. Стоит освежить в памяти общие вопросы темы. Вас наверняка попросят резюмировать или высказать экспертное мнение в общем контексте мероприятия. Одна из ключевых особенностей онлайна — требовательность к таймингу. Оптимальное время выступления с докладом — до 10 минут. В этом формате интерес аудитории удержать гораздо тяжелее. Затягивать рискованно. Для импровизации остается не так много времени, поэтому готовиться стоит тщательнее: формулировать тезисы емко и выверять логику повествования. Сокращайте до тех пор, пока не поймете необходимость каждой фразы. Ни слова более. Не стоит делать длинные презентации, которые плохо удерживают внимание аудитории. Выступление можно поддержать буквально парой слайдов, отражая только основные тезисы. Формат слайдов очень ограничивает и заставляет оттачивать формулировки, постоянно отбрасывать лишнее. К концу остается только тезисная структура вашего выступления, по которой легко проверить стройность логики.



По нашему опыту, визуализация основных тезисов позволяет лучше воспринять речь спикера. Если вам очень важно показать какие-то материалы, сформируйте их в дополнительный слайд. Узнайте, могут ли организаторы прикрепить их на сайт, в пострассылку или отправить в зрительский чат. Испытывая стресс, спикеры забывают об эмоциях. По ту сторону экрана находится зритель, который живо откликается на ваше настроение, на то, смотрите ли вы на него или на свои записи. Не забывайте оценивать свое выступление на предмет «человечности» языка и подачи. Важно подумать о технических деталях: от механики работы на конкретной платформе до уровня заряда ваших устройств. Обычно мы составляем специальную памятку: где будет ссылка для подключения, какие кнопки нужно нажать, кто будет сообщать о выходе в эфир. Если вы столкнулись с ситуацией, когда это не предусмотрено, то стоит проявить инициативу и прояснить всю механику взаимодействия с командой организаторов. И важно — все нужно тестировать. Большая часть выступающих сегодня находится дома или на даче, но это не отменяет создания достойной картинки. Как ни странно, до сих пор не все задумываются об уместности интерьеров, их сочетания с одеждой и даже о положении камеры. Лучший фон — нейтральный, светлый, а ноутбук всегда можно установить на книги, чтобы он был на уровне глаз. Длительное нахождение в кадре создает определенные физические неудобства, приходится долго оставаться в одной позе. Поэтому стоит заранее уточнить, в какое время ваше изображение будет транслироваться, а в какие моменты вы можете немного расслабиться. Важной проблемой остается культура онлайн-мероприятий, которая только начинает формироваться. Например, возникает задача не только подготовить себе стакан воды для эфира, но и элегантно выпить его в кадре. Лучше использовать неглубокую чашку, а не высокий прозрачный стакан. Не стоит пить из бутылки. И напоследок — одна из самых распространенных проблем онлайна — посторонние звуки. Это и уведомления на гаджетах спикеров, и случайное закадровое шуршание. Все это может быть не всегда заметным для вас, но очень мешает зрителям. Обязательно следите за микрофоном, если он расположен на проводе наушников или закреплен на одежде: при неаккуратных движениях устройство будет транслировать шорох вашей рубашки.



Если вы самостоятельно контролируете микрофон, включайте его, только когда говорите. Как показывает практика, оптимальный вариант — отдать контроль звука режиссеру эфира.

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Как достичь максимума

Исключите содержательные повторы тезисов других спикеров, обсудите сценарий, освежите знания по общему вопросу.

Пишите и беспощадно сокращайте свое выступление — аудитория в онлайне быстро устает.

Отожмите всю воду из вашей презентации — покажите только основные идеи в паре слайдов.

Продумайте алгоритм своих действий: как вы «соберете картинку» в день эфира, как будете поддерживать связь с организаторами или технической командой, что делать, если в дверь позвонит курьер.

Уточняйте, в какие моменты аудитория будет видеть вас в кадре, и ведите себя соответствующе.

Выключайте микрофон вне выступления.

Ведите себя естественно — уместный юмор всегда приветствуется.

Культура онлайн-выступлений только формируется, поэтому список можно продолжить другими потенциальными рисками. В любом случае успешность освоения новых форм во многом зависит от внимания к деталям, в которых и кроется дьявол.