Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция

TikTok задаёт тренды, остальные платформы копируют форматы. Везде есть своя аудитория, лидеры мнения, «умные» и не очень алгоритмы. Как правильно выбрать платформу для интеграции с блогерами и хайпануть на коротких видео, рассказывает Полина Мякишева, руководитель направления influence-маркетинга в Fistashki. Она более 7 лет работает с различными блогерами и специализируется в том числе на рекламе для поколения Z и продвижении семейных брендов.

«Делай тиктоки, а не видео!» — говорят создатели нашумевшей платформы. И кажется, что они недалеки от истины. Сегодня большинство потребителей хотят узнавать информацию о товарах и услугах в формате коротких видео.

Чтобы принять решение о том, в какую социальную сеть бежать и с каким форматом работать, необходимо определить:

Местонахождение ядра целевой аудитории бренда, а также понимание того, какой контент и формат ей «заходят»; Бюджет на продвижение; Правильного блогера. Блогер может предложить несколько форматов или даже кросс-продвижение в разных социальных сетях для достижения лучшего результата.

Выбираем социальную сеть

TikTok

TikTok сильно владеет вниманием пользователей: 92% аудитории не могут переключиться на другой контент, тем более на телевизор, во время просмотра роликов в приложении Внутренние данные платформы TikTok, апрель 2021. И в этом основное «волшебство» платформы: пользователю благодаря всем внутренним механизмам поставляется именно такой контент, который интересен именно ему.

Среди популярных тем на платформе лидируют юмор, повседневная жизнь и развлечения.

Сколько денег?

Для проведения больших хештег-челленджей в TikTok необходимо обладать бюджетом от 3 млн рублей. Этот вариант размещения предпочтителен, если нужно получить высокое вовлечение.

Если интересен охват, есть опции поработать с TikTok-инфлюенсерами (можно найти блогеров и от 10 тыс. рублей за ролик) и разместить нативные видео. Однако советуем дополнять такие размещения медийной поддержкой, чтобы достичь необходимых показателей. Органический охват ролика может отличаться от среднего как в меньшую, так и в большую сторону в 10 раз!

Как увеличить органику и сделать работу с блогером продуктивной?

Доверяйте инфлюенсерам создание контента и старайтесь максимально не вмешиваться. Блогер лучше знает свою аудиторию и её интересы; Используйте юмор и хорошее настроение, за которыми и приходят пользователи в приложение. Даже реклама в TikTok должна быть такой; Добавляйте популярные хештеги и выносите основную мысль в заголовок ролика; Следите за досматриваемостью. Это один из самых важных показателей, который влияет на успешность ролика в целом. 3 секунды — время, за которое пользователь принимает решение о просмотре ролика. И всего 15 секунд реально удержать внимание пользователя TikTok. Вы также можете поставить длинный текст в самое начало, это поможет видео в продвижении. Если речь идёт о создании трендового ролика, учитывайте быстротечность таких трендов. Нужно постоянно отслеживать новинки и внедрять их в контент максимально быстро.

Платформа для детей и подростков?

Вовсе нет! Ядро аудитории в России составляет возрастная аудитория 25-40 лет. Эта статистика опровергает нашумевшее и принимаемое за чистую монету утверждение, что TikTok — приложение для школьников. Детские инфлюенсеры до 14 лет попросту уходят в бан.

Likee

Если ваш продукт направлен на более молодую аудиторию, то следует выбрать Likee — аналог TikTok для поколения альфа. Likee — второе по количеству скачиваний приложение для создания видеоконтента в нашей стране: на платформе в России ежемесячно бывают 9 миллионов человек.

Уже с 8 лет дети зачастую принимают решение о покупке. Поэтому так важно начинать строить коммуникацию с ними уже с этого возраста. Кроме того, около 74% детской аудитории имеют хотя бы одно собственное устройство для выхода в интернет Отчёт «Детский Рунет», 2019. Основными же интересами становятся социальные сети и онлайн-игры, обладающие функциями общения.

В Likee превалирует развлекательный контент, танцы, липсинги и игровые скетчи — всё то, что так популярно у молодого поколения.

Сколько денег?

На данный момент приложение предлагает много различных рекламных форматов для максимального вовлечения аудитории в общение с брендом (хештег-челленджи, бренд-эффекты (маски), нативные ролики у инфлюенсеров, shopping tags), ведущие непосредственно на карточку товара в вашем интернет-магазине.

На медийную рекламную кампанию в приложении стоит закладывать от 150 000 рублей. Если же вы хотите провести на платформе хештег-челлендж, стоит ориентироваться на сумму от 2,5 миллионов рублей.

Как увеличить органику и сделать работу с блогером продуктивной?

Тут будут актуальны те же советы, что и в случае с TikTok. Самое главное — не бояться доверять детям-блогерам. Их хорошо продюсируют, с ними надёжно работать.

Платформа для молодёжи?

Да, это платформа для молодёжи, где бренды смогут найти лояльную аудиторию. Как показала наша практика, проводимые в Likee хештег-челленджи характеризуются отличными показателями вовлечения (более 14% вовлечения на видео).

Instagram

Обычно блогерский контент в Instagram отличается более последовательным и живым повествованием за счёт сторис и описания бытовых жизненных историй, чего не встретить в TikTok. Помимо этого, в Instagram идут, чтобы следить за жизнью селебрити и, как ни странно, обсуждать важные социальные и мировые проблемы.

Instagram также активно внедряет новые форматы. Есть там и свои внутренние «тиктоки» — видеоформат коротких роликов Reels. Стоит ли выбирать его при работе с блогерами?

С одной стороны, сейчас особенно выгодно прибегать к Reels, поскольку приложение даёт приоритет показам этого контента. С другой, результаты исследования, в котором сравнивались Reels и TikTok, говорят не в пользу Instagram. Многие участники отметили странный алгоритм подбора нерелевантных их интересам Reels, а также вторичность и однообразность контента.

Сколько денег?

Если покупать рекламу у блогеров напрямую, то приблизительной нижней планкой является сумма в 10 тысяч рублей.

Работа с привлечением рекламного агентства обойдётся в среднем в сумму от 500 тысяч рублей.

Как увеличить органику и сделать работу с блогером продуктивной?

Помнить, что социальная сеть начиналась как красивый фотоальбом. Пользователи всё ещё любят, чтобы было «красиво»; Призывать аудиторию сохранять контент, но для этого он должен быть уникальным и действительно полезным; Не стоит забывать про хештеги и геопозиции: они до сих пор могут приносить органику.

А как там с аудиторией?

Instagram — приложение, которое пользуется большей популярностью среди женщин: 59% женской аудитории против 41% мужчин. Больше всего пользователей в возрасте 25-34 лет. При этом среди авторов постов доля женской аудитории ещё более высокая — 77%.

С одной стороны, Instagram наращивает пользователей в России. С другой — отстаёт по функционалу. Хотя в этом году в приложении появились приятные обновления, например, возможность оставлять ссылку в сторис всем пользователям, а не только тем, у кого более 10 тысяч подписчиков.

YouTube

Тележурналистика — тренд последних двух-трёх лет, который захватил YouTube-пространство. При этом крайне важным, по сравнению с прошлыми годами, стало качество продакшена видео: низкопробному и плохо снятому контенту будет сложно пробиться и конкурировать на платформе.

Популярным на платформе сейчас становится формат коротких видео Shorts. Какие плюсы у него есть? Как и в Instagram, Shorts попадают в приоритет выдачи среди других роликов и часто получают больший охват, чем обычные видео пользователя.

Не стоит также упускать тот факт, что YouTube является довольно популярным видеоотзовиком. Формат Shorts решил проблемы с рекламными интеграциями в ролик. Ведь реклама в начале видео не всегда уместна, а вероятность её просмотра при размещении в середине снижается.

Сколько денег?

На YouTube стоимость создания контента более высокая за счёт подготовки сценария, съёмок и монтажа. Но и здесь есть небольшие каналы с гонорарами от 10 тысяч рублей. Если же говорить о крупных нишевых каналах, размещение в них может стоить около 100-200 тысяч рублей.

Если нужно подобрать блогера, используя data-driven подход, или разработать креативную идею, необходимо сотрудничать с агентством. Это поднимает смету в цене на 300 и более тысяч рублей.

Как увеличить органику и сделать работу с блогером продуктивной?

На YouTube, который стал новым поисковиком для многих поколений, стоит обязательно добавлять теги к видео. Чтобы узнать, как пользователи ищут бренд или продукт, необходимо воспользоваться программой Wordstat. Она поможет определить наиболее популярные запросы в интернете, которые связаны с вашим продуктом или услугой.

Предложите блогеру зашить их в теги к видео. Благодаря такому лайфхаку оно будет выпадать при поиске одним из первых.

А как там с аудиторией?

Если говорить о ЦА, важно учитывать, что на российском YouTube больше мужской аудитории (около 50-60% ЦА — мужчины).

Как правильно выбрать инфлюенсера

Мы разобрались, куда и зачем стоит идти в социальных сетях. Но как при этом найти правильного блогера? Рассказываем по пунктам в нашем чек-листе.

1. Внимательно изучите темы и товары, которые рекламирует и рекламировал блогер

Лучше проверять эти данные через специальные платформы, которые предоставляют такую информацию. Отличный сервис для работы с блогерами, который мы используем — Yoloco.

2. Проанализируйте показатели вовлечения: чем больше блог, тем ниже может быть средний уровень вовлечения

Необходимо ранжировать блогеров, исходя из показателя ER — уровня вовлечения, который рассчитывается по формуле: лайки+комментарии разделить на количество подписчиков. Далее стоит посмотреть на стоимость одного охваченного пользователя и выбрать наиболее костэффективный вариант.

3. Проверьте репутацию блогера, которого вы выбираете

Её можно проанализировать, просто набрав в поисковике комбинацию: «имя блогера» плюс слово «скандал». Можно проверить инфлюенсера также через чёрные списки блогеров в специальных каналах в Telegram. Например, канал «Чёрный список блогеров».

4. Посмотрите, насколько лидер мнения лоялен к вашему продукту в целом

Отличный вариант для сотрудничества, когда он сам предлагает сценарии для кампании и говорит, что уже является пользователем вашего продукта или услуги.

Выводы

Несмотря на то, что формат коротких видео становится всё более популярным, пока не все платформы одинаково хорошо с ним справляются. В каждой из соцсетей есть свои особенности продвижения, которые стоит учитывать при создании рекламных кампаний.

Обращайте внимание на интересы, запросы и местонахождение вашей целевой аудитории в том или ином приложении; Обязательно заранее планируйте бюджет кампании; Тщательно подходите к выбору блогера, который будет являться лицом вашего товара или услуги для пользователей; Не забывайте использовать полезные и актуальные лайфхаки для продвижения на каждой из платформ.

Фото на обложке и иллюстрация предоставлены автором.