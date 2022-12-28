PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его

Точки соприкосновения покупателя и бренда теперь и в онлайне, и в офлайне. Так что задача компаний усложнилась: нужно не только выстроить процесс создания и доставки учитывающего контекст контента, но и разобраться с данными, синхронизировать их на всех площадках.
Управляющий партнер eCommerce-агентства Aero Владимир Синельников рассказал, где и как применяют новый технологичный подход к управлению данными товарных каталогов.
Давайте посмотрим, как менялось наше отношение к тому, что мы покупаем. Исторически цепочка была такой: продукт → товар → сервис → клиентский опыт.
- Если житель аграрного общества покупал просто сапоги (продукт), то у жителя индустриального было сформированные предпочтение к сапогам определенного производителя (это уже товар), он узнавал их бренд на полке.
- Концепцию товара вытеснил сервис, поскольку для продавцов это был способ создать дополнительную ценность своему бизнесу. Строя вокруг товара новые системы — доставки, клиентской поддержки, — они не только получали новые конкурентные преимущества, но и начинали работать на долгосрочные отношения с покупателем.
Сейчас на любой eCommerce-выставке, особенно за рубежом, уже не говорят про сайты, магазины, персонализацию каталога — обсуждают опыт, впечатления покупателей.
Клиенту по-прежнему важно получить продукт, он все еще выбирает среди товаров, ему важен сервис, но правила игры поменялись — теперь важен и опыт, который он получает на протяжении всего процесса.
Пользовательский опыт — хрупкая вещь, его очень просто испортить.
- Покупателю достаточно увидеть разную цену на сайте и в приложении, — и у него возникнут вопросы.
- Если на странице размещена устаревшая информация или контент не оптимизирован под устройство пользователя — это тоже будет приводить к снижению метрик магазина: ухудшать конверсию, повышать отказы, снижать чек и выручку.
А такое будет происходить регулярно, пока у ритейлера нет централизованной системы управления клиентским опытом в отношении продуктов (Product Experience Management или PXM-системы).
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PXM: как он работает на Experience Economy
Термин «экономика впечатлений» (experience economy) еще в конце 90-х ввели Гилмор и Пайн в своей одноименной книге. Они говорят о том, что потребительский опыт стал новым центром бизнес-моделей.
Оптимизировать потребительский опыт и есть главная задача PXM.
Что влияет на потребительский опыт? Буквально все: начиная от рекламной кампании товара и его фотографии на сайте, заканчивая тем, как продукт показал себя спустя год эксплуатации.
В онлайне ритейлер может повлиять на ту часть опыта, которая предшествует покупке. Соответственно, его задача — создать максимально «реалистичный», полный опыт, приближенный к покупке в офлайне.
Для этого можно менять контент и применять технологии:
- делать 360-съемки,
- предлагать покупателям AR-примерочные.
А можно менять процессы:
- добавлять опцию возвратной логистики.
Концепция PXM в том, чтобы:
- проектировать клиентский опыт при выборе и покупке товаров,
- лучше попадать в ожидания потребителя,
- позитивно влиять на продажи, конверсию, LTV,
- снижать количество возвратов и жалоб.
Для этого ритейлер, с одной стороны, должен понимать, какой контент позволит ему создать такой опыт. С другой — у него должен быть инструментарий для эффективного управления товарными данными.
Каждая площадка, на которой в итоге будет опубликован товар, имеет свои требования к контенту. Например, в мобильном приложении магазина отдельные поля с данными могут вообще не выводиться или иметь меньший лимит по количеству символов — соответственно, контент-отдел должен подготовить две версии текста.
Изображения и видео должны иметь оптимальный размер и вес для каждой площадки: заставлять пользователей мобильных устройств загружать полноразмерные картинки через медленный мобильный интернет — значит терять секунды на загрузке страницы, снижать конверсию и выручку.
Их нужно не просто заполнять, а адаптировать под нужный контекст: устройство клиента, его геолокацию, технические ограничения площадки.
Не стоит понимать PXM как отдельный инструмент. Это подход, для реализации которого нужен комплекс взаимосвязанных решений.
Схема работы PXM
В ядре PXM — два его главных инструмента:
- PIM-система. Она отвечает за централизованную обработку больших объемов данных (в основном текстовых).
- DAM-система. Она специализируется на пакетной работе с дата-ассетами, графическим контентом.
Принцип работы Product Information Management системы (PIM):
- данные из разных источников поступают в единый хаб,
- обогащаются,
- валидируются,
- адаптируются под требованиях разных площадок.
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Технически PIM/DAM-система — это личный кабинет с разделением прав доступа к нему для для разных участников команд. Работая в привычном графическом UI, сотрудники:
- заполняют товарные карточки,
- создают взаимосвязи между товарами,
- формируют подборки и комплекты,
- готовят переводы на другие языки,
- структурируют данные,
- в один клик публикуют изменения на площадках.
Интерфейс PIM-системы
Проблемы управления товарными данными в ритейле — они плохо структурированы и хранятся разрозненно. Их до сих пор обрабатывает несколько отделов вручную в Excel-файлах, что неизбежно ведет к противоречивым операциям. Сотрудники не могут отредактировать большой массив данных и немедленно опубликовать изменения в нескольких каналах сразу — например, обновить фотографии и описания на маркетплейсе, на сайте и в приложении.
Количество ручной работы при использовании PIM- и DAM-систем сокращается до 80%. При этом на выходе ритейлер получает:
- рост процента заполненности карточек,
- снижение процента ошибок в продуктовой информации,
- увеличение скорости доставки обновлений на площадки (time to market).
К результатам можно отнести
- Повышение производительности подразделения маркетинга.
- Расширение каналов сбыта и коммуникации вместе с ростом ассортимента.
- Рост продаж и сокращение числа возвратов.
- Оптимизация затрат на взаимодействие с дилерами.
- Единство представленности продукции бренда во всех точках продаж.
Когда разумно внедрять PXM-подход
PXM решает проблемы крупного ритейла: в первую очередь это проблема управления огромными массивами данных и проблема взаимодействия сотрудников и отделов.
Реальная потребность в PXM возникает при количестве SKU более 10 тысяч и 20+ сотрудниках, работающих с продуктовой информацией. Конечно, цифры условные.
Стоит учитывать, что внедрение PXM — это небыстрая история, которая требует команды сопровождения: нужно обучить контент-менеджеров, мерчендайзеров и байеров работе с новой системой и, конечно, заложить ресурсы на R&D-команду.
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Сложности перехода на PXM
- Обязательная доработка технического решения под свои процессы — коробочных решений для энтерпрайза не существует.
- Не все автоматизировано: при PXM-подходе по-прежнему нужна работа контент-менеджеров, разработчиков, дизайнеров.
- Нужно создавать уникальный контент для каждого канала.
- Переобучение команды: чтобы перейти с Excel на PIM/DAM-систему, нужно преодолеть внутреннее сопротивление и обучить сотрудников новым принципам работы.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Shutterstock / GrAl
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