PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его

Управляющий партнер eCommerce-агентства Aero Владимир Синельников рассказал, где и как применяют новый технологичный подход к управлению данными товарных каталогов.

Точки соприкосновения покупателя и бренда теперь и в онлайне, и в офлайне. Так что задача компаний усложнилась: нужно не только выстроить процесс создания и доставки учитывающего контекст контента, но и разобраться с данными, синхронизировать их на всех площадках.

Давайте посмотрим, как менялось наше отношение к тому, что мы покупаем. Исторически цепочка была такой: продукт → товар → сервис → клиентский опыт.

Если житель аграрного общества покупал просто сапоги (продукт), то у жителя индустриального было сформированные предпочтение к сапогам определенного производителя (это уже товар), он узнавал их бренд на полке.

Концепцию товара вытеснил сервис, поскольку для продавцов это был способ создать дополнительную ценность своему бизнесу. Строя вокруг товара новые системы — доставки, клиентской поддержки, — они не только получали новые конкурентные преимущества, но и начинали работать на долгосрочные отношения с покупателем.

Сейчас на любой eCommerce-выставке, особенно за рубежом, уже не говорят про сайты, магазины, персонализацию каталога — обсуждают опыт, впечатления покупателей.

Клиенту по-прежнему важно получить продукт, он все еще выбирает среди товаров, ему важен сервис, но правила игры поменялись — теперь важен и опыт, который он получает на протяжении всего процесса.

Пользовательский опыт — хрупкая вещь, его очень просто испортить.

Покупателю достаточно увидеть разную цену на сайте и в приложении, — и у него возникнут вопросы.

Если на странице размещена устаревшая информация или контент не оптимизирован под устройство пользователя — это тоже будет приводить к снижению метрик магазина: ухудшать конверсию, повышать отказы, снижать чек и выручку.

А такое будет происходить регулярно, пока у ритейлера нет централизованной системы управления клиентским опытом в отношении продуктов (Product Experience Management или PXM-системы).

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PXM: как он работает на Experience Economy

Термин «экономика впечатлений» (experience economy) еще в конце 90-х ввели Гилмор и Пайн в своей одноименной книге. Они говорят о том, что потребительский опыт стал новым центром бизнес-моделей.

Оптимизировать потребительский опыт и есть главная задача PXM.

Что влияет на потребительский опыт? Буквально все: начиная от рекламной кампании товара и его фотографии на сайте, заканчивая тем, как продукт показал себя спустя год эксплуатации.

В онлайне ритейлер может повлиять на ту часть опыта, которая предшествует покупке. Соответственно, его задача — создать максимально «реалистичный», полный опыт, приближенный к покупке в офлайне.

Для этого можно менять контент и применять технологии:

делать 360-съемки, предлагать покупателям AR-примерочные.

А можно менять процессы:

добавлять опцию возвратной логистики.

Концепция PXM в том, чтобы:

проектировать клиентский опыт при выборе и покупке товаров,

лучше попадать в ожидания потребителя,

позитивно влиять на продажи, конверсию, LTV,

снижать количество возвратов и жалоб.

Для этого ритейлер, с одной стороны, должен понимать, какой контент позволит ему создать такой опыт. С другой — у него должен быть инструментарий для эффективного управления товарными данными.

Каждая площадка, на которой в итоге будет опубликован товар, имеет свои требования к контенту. Например, в мобильном приложении магазина отдельные поля с данными могут вообще не выводиться или иметь меньший лимит по количеству символов — соответственно, контент-отдел должен подготовить две версии текста.

Изображения и видео должны иметь оптимальный размер и вес для каждой площадки: заставлять пользователей мобильных устройств загружать полноразмерные картинки через медленный мобильный интернет — значит терять секунды на загрузке страницы, снижать конверсию и выручку.

Их нужно не просто заполнять, а адаптировать под нужный контекст: устройство клиента, его геолокацию, технические ограничения площадки.

Не стоит понимать PXM как отдельный инструмент. Это подход, для реализации которого нужен комплекс взаимосвязанных решений.

Схема работы PXM

В ядре PXM — два его главных инструмента:

PIM-система. Она отвечает за централизованную обработку больших объемов данных (в основном текстовых). DAM-система. Она специализируется на пакетной работе с дата-ассетами, графическим контентом.

В сумме они позволяют отделу контента работать со сколь угодно большим каталогом продуктов и любым количеством площадок, где они публикуются.

Принцип работы Product Information Management системы (PIM):

данные из разных источников поступают в единый хаб, обогащаются, валидируются, адаптируются под требованиях разных площадок.

Часть этой работы выполняется вручную контент-менеджерами, но рутинную работу делают алгоритмы: например, проверяют заполненность полей и ресайзят графику.

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Технически PIM/DAM-система — это личный кабинет с разделением прав доступа к нему для для разных участников команд. Работая в привычном графическом UI, сотрудники:

заполняют товарные карточки,

создают взаимосвязи между товарами,

формируют подборки и комплекты,

готовят переводы на другие языки,

структурируют данные,

в один клик публикуют изменения на площадках.

Интерфейс PIM-системы

Проблемы управления товарными данными в ритейле — они плохо структурированы и хранятся разрозненно. Их до сих пор обрабатывает несколько отделов вручную в Excel-файлах, что неизбежно ведет к противоречивым операциям. Сотрудники не могут отредактировать большой массив данных и немедленно опубликовать изменения в нескольких каналах сразу — например, обновить фотографии и описания на маркетплейсе, на сайте и в приложении.

Количество ручной работы при использовании PIM- и DAM-систем сокращается до 80%. При этом на выходе ритейлер получает:

рост процента заполненности карточек,

снижение процента ошибок в продуктовой информации,

увеличение скорости доставки обновлений на площадки (time to market).

К результатам можно отнести

Повышение производительности подразделения маркетинга.

Расширение каналов сбыта и коммуникации вместе с ростом ассортимента.

Рост продаж и сокращение числа возвратов.

Оптимизация затрат на взаимодействие с дилерами.

Единство представленности продукции бренда во всех точках продаж.

Когда разумно внедрять PXM-подход

PXM решает проблемы крупного ритейла: в первую очередь это проблема управления огромными массивами данных и проблема взаимодействия сотрудников и отделов.

Реальная потребность в PXM возникает при количестве SKU более 10 тысяч и 20+ сотрудниках, работающих с продуктовой информацией. Конечно, цифры условные.

Стоит учитывать, что внедрение PXM — это небыстрая история, которая требует команды сопровождения: нужно обучить контент-менеджеров, мерчендайзеров и байеров работе с новой системой и, конечно, заложить ресурсы на R&D-команду.

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Сложности перехода на PXM

Обязательная доработка технического решения под свои процессы — коробочных решений для энтерпрайза не существует.

Не все автоматизировано: при PXM-подходе по-прежнему нужна работа контент-менеджеров, разработчиков, дизайнеров.

Нужно создавать уникальный контент для каждого канала.

Переобучение команды: чтобы перейти с Excel на PIM/DAM-систему, нужно преодолеть внутреннее сопротивление и обучить сотрудников новым принципам работы.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / GrAl