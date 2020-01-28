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Три года назад я запустил рекрутинговый проект в Германии. Вот что я понял про бизнес за это время

Колонки
Марат Якупов
Марат Якупов

Основатель и CEO IT-рекрутингового агентства Zero to One Search

Софья Федосеева

Марат Якупов, основатель и CEO международного IT-рекрутингового агентства Zero to One Search, рассказал о том, зачем рынку нужны IT-рекрутеры, сложно ли иммигранту открыть свой бизнес в Германии и от чего зависит эффективность удаленной команды.

Три года назад я запустил рекрутинговый проект в Германии. Вот что я понял про бизнес за это время

Я переехал в Германию 11 лет назад. Оставил учебу на инженера-конструктора в Казани и поступил на финансовый факультет в немецкий университет. За это время я успел провести год по обмену в London School of Economics, поработать в финансовой сфере, запустить с другом стартап, который провалился, и построить успешное рекрутинговое агентство.

Я создал этот проект в 2017 году, и за три года мы помогли компаниям найти более 100 IT-специалистов, а команда выросла с одного человека до 20. Ниже — главное из моего опыта построения бизнеса в Германии и управления удаленной командой рекрутеров. 


IT Recruitment в Германии

В IT-рекрутинг я попал случайно. Знакомый занимался этим бизнесом и предложил поискать для него клиентов. Я попробовал и все получилось — первого клиента нашел за пару недель. Потом я стал подбирать кандидатов, сделал три удачных плейсмента и заработал на этом первые деньги. Мне понравилось, и я решил основать агентство. 


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Постепенно я начал разбираться в местном рынке и факторах, которые драйвят спрос. Вот самые важные из моих наблюдений.

  • Высокий спрос на IT-специалистов.

Сектор информационных технологий — драйвер немецкой экономики. Также спрос на хороших технарей в Германии растет и за счет того, что традиционные секторы экономики здесь быстро диджитализируются и формируют потребность в IT-специалистах. 

В немецком секторе информационно-коммуникационных технологий (ICT) работает более миллиона человек, а за последние пять лет ICT-индустрия добавила 150 тысяч к общему количеству рабочих мест. 

Даже активная high-skilled-миграция в Германию не покрывают этот мощный спрос на IT-специалистов. 

  • Легкость входа на рынок.

Конкуренция между рекрутинговыми агентствами в Германии большая — это объясняется мощным спросом и легкостью входа на рынок. 

Многие компании, например, из Великобритании и Восточной Европы, работают на немецкий рынок удаленно, без местного офиса. Чтобы запустить рекрутинговое агентство, не нужны большие стартовые вложения, длительный тренинг персонала и дорогостоящее техническое обеспечение.

  • IT-компаниям часто не хватает внутренней экспертизы для поиска подходящих кандидатов.

Еще одна причина высокого спроса на услуги рекрутеров — наличие у них экспертизы и пула кандидатов, потенциально открытых к предложениям, чего часто не хватает внутренним HR-специалистам.

  • Гонорар только за закрытые вакансии.

Многие агентства здесь получают деньги только за закрытие вакансии, без предоплаты. То есть компании не несут никаких рисков — проще и выгоднее поручить поиск хорошего девелопера профессионалам и посмотреть, что получится.

Насыщенность рынка не равна высокому уровню сервиса, поэтому клиенты не всегда довольны результатом отбора. Два конкурентных преимущества, на которых фокусируется наше агентство — качество услуг и конкурентная цена на них за счет низких издержек удаленного бизнеса. 


Почему IT-рекрутер должен быть IT-экспертом

Еще один момент, с которым я столкнулся во время запуска, — вопрос личной экспертизы в технологиях. Когда я только начал заниматься IT-рекрутингом, я не разбирался вообще ни в чем: ни в рекрутменте, ни в HR, ни в технологиях. 

С одной стороны, в IT-рекрутменте важны напор, энергия и soft skills. С другой — подкованность в вопросе технологий, потому что компаниям часто нужны специалисты plug and play, то есть сильные нишевые профессионалы, которые сразу готовы давать результат в своей узкой специализации. Чтобы их найти, нужно разбираться в тонкостях. 

Экспертиза пришла ко мне с опытом. Мой совет — всегда запрашивайте обратную связь от клиента. После того как мы закрываем вакансию, я разговариваю с клиентами, спрашиваю, почему именно этот кандидат из представленного пула понравился, а остальные не подошли. Делаю выводы и делюсь ими с командой для улучшения процесса.


Аспекты ведения бизнеса в Германии

Открыть свой бизнес в Германии — несложно. Самое главное — зарегистрироваться в налоговой службе. 

Вот три главных плюса ведения бизнеса в Германии.

  • Доверие. 

У меня ни разу не было проблем с тем, что клиент отказывался платить после того, как мы нашли ему кандидата. Здесь я доверяю и бизнес-партнерам, и государству, налоговой службе в частности. 

  • Оперативность. 

Все работает по почте или по звонку — тебе не надо никуда ходить, ждать в очередях. Процессы очень прозрачны.

  • Отношение. 

В Германии много организаций, в том числе и на местном уровне, которые предоставляют консультации. Предпринимателю, даже если он иммигрант, все объяснят и поддержат. 



Что касается минусов, то здесь действительно большая конкуренция. Рынок заполнен очень хорошо, и это создает активную конкуренцию, особенно между небольшими компаниями. Кроме того, немцы все-таки адепты бюрократических процедур, поэтому иногда заниматься бумагами приходится больше, чем предполагалось. 

Если у вас есть профессиональные связи или наработки базы клиентов, начинать будет гораздо легче. При этом в Германии часто работает способ прямого контакта — можно написать лично интересующему специалисту или потенциальному клиенту в LinkedIn, и с большой вероятностью вам ответят и завяжется диалог, а дальше все зависит только от вас. 


Управление на расстоянии

Большую роль в моей стратегии управления бизнесом играет то, что все сотрудники работают удаленно. В моем предыдущем бизнесе были только я и мой партнер, а в здесь нас уже 20 на удаленке.

Конечно, бывают непростые моменты. В процессе их решения я усвоил несколько важных уроков.


Важно наладить механизм внутренней коммуникации

Управлять командой в офлайне в каком-то смысле проще — я бы мог просто крикнуть, и все бы все одновременно услышали. 

Когда команда работает удаленно, главный инструмент — видеозвонки и мессенджеры. Здесь иногда возникают сложности, ведь нужно подобрать удобное время для звонка, учитывая, что сотрудники находятся в разных часовых поясах. Поэтому мы регулярно проводим удаленные тимбилдинг-сессии, ввели практику кофе-брейков, когда сотрудники созваниваются на 15-20 минут в течение рабочего дня, еженедельно организуем тим-коллы и делимся своими результатами с командой. 


На первых этапах лучше не делегировать операционные вопросы

Одно время у нас в компании был человек, который занимался операционными процессами, в том числе мотивацией и контролем сотрудников. Через какое-то время, проанализировав ситуацию и поговорив с сотрудниками, стало понятно, что этого недостаточно. 

Я стал больше вовлекаться в операционную часть и в этот момент обнаружил в себе недостаток управленческого опыта. Пришлось полностью погружаться в ежедневную деятельность, разбираться в мельчайших деталях. 



Необходимость каких-то изменений и направление стратегии стали понятнее. В итоге я провел внутреннюю реорганизацию в компании, сделал feedback cycle более коротким, стал уделять больше внимания адаптации новых коллег. После внедрения нововведений прошло около двух месяцев, и я вижу, что активность и скорость возросли. 


Важность индивидуального подхода и постоянного диалога 

Руководитель всегда должен держать руку на пульсе, мотивировать, разговаривать, особенно в удаленном бизнесе. Важно уметь доносить свои идеи до коллег четко и прозрачно. 

Я регулярно провожу анонимные опросники среди персонала и звонки тет-а-тет — стараюсь вникнуть в мотивацию сотрудников и понять их представление о работе компании.


Мои планы

В краткосрочной перспективе для меня важно выработать четкие правила эффективного управления удаленной командой и сделать процесс абсолютно комфортным для себя как для руководителя. 

Сегодня мы стабильно растем и развиваемся: увеличивается команда, расширяется география клиентов, внутренняя структура становится более сложной. Хочется построить прочную репутацию компании: мы активно работаем в направлении построения и укрепления бренда. А потом — расширяться дальше. У нас недавно появились клиенты в Португалии и России. Также думаем о том, чтобы попробовать в рамках компании и другие виды бизнеса, связанные с HR.


Как получить максимум

Если вы обдумываете идею создания собственного бизнеса в Германии, а IT-рекрутинг кажется вам привлекательной нишей, следующие моменты я советую учитывать в первую очередь.

  1. В Германии высокий спрос на IT-специалистов, так как индустрия развивается семимильными шагами. Компании постоянно в поиске отличных технарей и чаще всего обращаются к рекрутинговым агентствам, у которых есть необходимая экспертиза и нетворк.
  2. Создать рекрутинговый стартап в Германии легко. Не требуется особых вложений, дорогостоящего оборудования или специальных разрешений на ведение бизнеса. Этот факт вместе с высоким спросом на IT-профессионалов объясняют высокую конкуренцию на рынке.
  3. IT-рекрутер должен разбираться в технологиях, чтобы быть эффективным. Лучший способ приобрести экспертизу — всегда запрашивать подробную обратную связь от клиента. 
  4. Три главных плюса ведения бизнеса в Германии — доверие к институтам власти, оперативное решение вопросов, возможность всегда получить помощь или консультацию. 
  5. Для эффективного управления удаленной командой важно выстроить надежный механизм коммуникации между сотрудниками, избегать делегирования операционных задач на первых этапах и быть в постоянном диалоге с каждым членом команды. 

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

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