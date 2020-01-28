Три года назад я запустил рекрутинговый проект в Германии. Вот что я понял про бизнес за это время

Марат Якупов, основатель и CEO международного IT-рекрутингового агентства Zero to One Search , рассказал о том, зачем рынку нужны IT-рекрутеры, сложно ли иммигранту открыть свой бизнес в Германии и от чего зависит эффективность удаленной команды.

Я переехал в Германию 11 лет назад. Оставил учебу на инженера-конструктора в Казани и поступил на финансовый факультет в немецкий университет. За это время я успел провести год по обмену в London School of Economics, поработать в финансовой сфере, запустить с другом стартап, который провалился, и построить успешное рекрутинговое агентство.

Я создал этот проект в 2017 году, и за три года мы помогли компаниям найти более 100 IT-специалистов, а команда выросла с одного человека до 20. Ниже — главное из моего опыта построения бизнеса в Германии и управления удаленной командой рекрутеров.

IT Recruitment в Германии

В IT-рекрутинг я попал случайно. Знакомый занимался этим бизнесом и предложил поискать для него клиентов. Я попробовал и все получилось — первого клиента нашел за пару недель. Потом я стал подбирать кандидатов, сделал три удачных плейсмента и заработал на этом первые деньги. Мне понравилось, и я решил основать агентство.

Постепенно я начал разбираться в местном рынке и факторах, которые драйвят спрос. Вот самые важные из моих наблюдений.

Высокий спрос на IT-специалистов.

Сектор информационных технологий — драйвер немецкой экономики. Также спрос на хороших технарей в Германии растет и за счет того, что традиционные секторы экономики здесь быстро диджитализируются и формируют потребность в IT-специалистах.

В немецком секторе информационно-коммуникационных технологий (ICT) работает более миллиона человек, а за последние пять лет ICT-индустрия добавила 150 тысяч к общему количеству рабочих мест.

Даже активная high-skilled-миграция в Германию не покрывают этот мощный спрос на IT-специалистов.

Легкость входа на рынок.

Конкуренция между рекрутинговыми агентствами в Германии большая — это объясняется мощным спросом и легкостью входа на рынок.

Многие компании, например, из Великобритании и Восточной Европы, работают на немецкий рынок удаленно, без местного офиса. Чтобы запустить рекрутинговое агентство, не нужны большие стартовые вложения, длительный тренинг персонала и дорогостоящее техническое обеспечение.

IT-компаниям часто не хватает внутренней экспертизы для поиска подходящих кандидатов.

Еще одна причина высокого спроса на услуги рекрутеров — наличие у них экспертизы и пула кандидатов, потенциально открытых к предложениям, чего часто не хватает внутренним HR-специалистам.

Гонорар только за закрытые вакансии.

Многие агентства здесь получают деньги только за закрытие вакансии, без предоплаты. То есть компании не несут никаких рисков — проще и выгоднее поручить поиск хорошего девелопера профессионалам и посмотреть, что получится.

Насыщенность рынка не равна высокому уровню сервиса, поэтому клиенты не всегда довольны результатом отбора. Два конкурентных преимущества, на которых фокусируется наше агентство — качество услуг и конкурентная цена на них за счет низких издержек удаленного бизнеса.

Почему IT-рекрутер должен быть IT-экспертом

Еще один момент, с которым я столкнулся во время запуска, — вопрос личной экспертизы в технологиях. Когда я только начал заниматься IT-рекрутингом, я не разбирался вообще ни в чем: ни в рекрутменте, ни в HR, ни в технологиях.

С одной стороны, в IT-рекрутменте важны напор, энергия и soft skills. С другой — подкованность в вопросе технологий, потому что компаниям часто нужны специалисты plug and play, то есть сильные нишевые профессионалы, которые сразу готовы давать результат в своей узкой специализации. Чтобы их найти, нужно разбираться в тонкостях.

Экспертиза пришла ко мне с опытом. Мой совет — всегда запрашивайте обратную связь от клиента. После того как мы закрываем вакансию, я разговариваю с клиентами, спрашиваю, почему именно этот кандидат из представленного пула понравился, а остальные не подошли. Делаю выводы и делюсь ими с командой для улучшения процесса.

Аспекты ведения бизнеса в Германии

Открыть свой бизнес в Германии — несложно. Самое главное — зарегистрироваться в налоговой службе.

Вот три главных плюса ведения бизнеса в Германии.

Доверие.

У меня ни разу не было проблем с тем, что клиент отказывался платить после того, как мы нашли ему кандидата. Здесь я доверяю и бизнес-партнерам, и государству, налоговой службе в частности.

Оперативность.

Все работает по почте или по звонку — тебе не надо никуда ходить, ждать в очередях. Процессы очень прозрачны.

Отношение.

В Германии много организаций, в том числе и на местном уровне, которые предоставляют консультации. Предпринимателю, даже если он иммигрант, все объяснят и поддержат.

Что касается минусов, то здесь действительно большая конкуренция. Рынок заполнен очень хорошо, и это создает активную конкуренцию, особенно между небольшими компаниями. Кроме того, немцы все-таки адепты бюрократических процедур, поэтому иногда заниматься бумагами приходится больше, чем предполагалось.

Если у вас есть профессиональные связи или наработки базы клиентов, начинать будет гораздо легче. При этом в Германии часто работает способ прямого контакта — можно написать лично интересующему специалисту или потенциальному клиенту в LinkedIn, и с большой вероятностью вам ответят и завяжется диалог, а дальше все зависит только от вас.

Управление на расстоянии

Большую роль в моей стратегии управления бизнесом играет то, что все сотрудники работают удаленно. В моем предыдущем бизнесе были только я и мой партнер, а в здесь нас уже 20 на удаленке.

Конечно, бывают непростые моменты. В процессе их решения я усвоил несколько важных уроков.

Важно наладить механизм внутренней коммуникации

Управлять командой в офлайне в каком-то смысле проще — я бы мог просто крикнуть, и все бы все одновременно услышали.

Когда команда работает удаленно, главный инструмент — видеозвонки и мессенджеры. Здесь иногда возникают сложности, ведь нужно подобрать удобное время для звонка, учитывая, что сотрудники находятся в разных часовых поясах. Поэтому мы регулярно проводим удаленные тимбилдинг-сессии, ввели практику кофе-брейков, когда сотрудники созваниваются на 15-20 минут в течение рабочего дня, еженедельно организуем тим-коллы и делимся своими результатами с командой.

На первых этапах лучше не делегировать операционные вопросы

Одно время у нас в компании был человек, который занимался операционными процессами, в том числе мотивацией и контролем сотрудников. Через какое-то время, проанализировав ситуацию и поговорив с сотрудниками, стало понятно, что этого недостаточно.

Я стал больше вовлекаться в операционную часть и в этот момент обнаружил в себе недостаток управленческого опыта. Пришлось полностью погружаться в ежедневную деятельность, разбираться в мельчайших деталях.

Необходимость каких-то изменений и направление стратегии стали понятнее. В итоге я провел внутреннюю реорганизацию в компании, сделал feedback cycle более коротким, стал уделять больше внимания адаптации новых коллег. После внедрения нововведений прошло около двух месяцев, и я вижу, что активность и скорость возросли.

Важность индивидуального подхода и постоянного диалога

Руководитель всегда должен держать руку на пульсе, мотивировать, разговаривать, особенно в удаленном бизнесе. Важно уметь доносить свои идеи до коллег четко и прозрачно.

Я регулярно провожу анонимные опросники среди персонала и звонки тет-а-тет — стараюсь вникнуть в мотивацию сотрудников и понять их представление о работе компании.

Мои планы

В краткосрочной перспективе для меня важно выработать четкие правила эффективного управления удаленной командой и сделать процесс абсолютно комфортным для себя как для руководителя.

Сегодня мы стабильно растем и развиваемся: увеличивается команда, расширяется география клиентов, внутренняя структура становится более сложной. Хочется построить прочную репутацию компании: мы активно работаем в направлении построения и укрепления бренда. А потом — расширяться дальше. У нас недавно появились клиенты в Португалии и России. Также думаем о том, чтобы попробовать в рамках компании и другие виды бизнеса, связанные с HR.

Как получить максимум

Если вы обдумываете идею создания собственного бизнеса в Германии, а IT-рекрутинг кажется вам привлекательной нишей, следующие моменты я советую учитывать в первую очередь.

В Германии высокий спрос на IT-специалистов, так как индустрия развивается семимильными шагами. Компании постоянно в поиске отличных технарей и чаще всего обращаются к рекрутинговым агентствам, у которых есть необходимая экспертиза и нетворк. Создать рекрутинговый стартап в Германии легко. Не требуется особых вложений, дорогостоящего оборудования или специальных разрешений на ведение бизнеса. Этот факт вместе с высоким спросом на IT-профессионалов объясняют высокую конкуренцию на рынке. IT-рекрутер должен разбираться в технологиях, чтобы быть эффективным. Лучший способ приобрести экспертизу — всегда запрашивать подробную обратную связь от клиента. Три главных плюса ведения бизнеса в Германии — доверие к институтам власти, оперативное решение вопросов, возможность всегда получить помощь или консультацию. Для эффективного управления удаленной командой важно выстроить надежный механизм коммуникации между сотрудниками, избегать делегирования операционных задач на первых этапах и быть в постоянном диалоге с каждым членом команды.

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