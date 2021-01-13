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Онлайн-кастинг и три созвона в день: режиссер — о том, как управлять креативной командой на удаленке

Колонки
Олег Агейчев
Олег Агейчев

Основатель креативного агентства, режиссер и креативный директор Mozga Studio

Дарья Мызникова

Разные индустрии переживают пандемию по-разному. Основатель креативного агентства, режиссер и креативный директор Mozga Studio Олег Агейчев делится секретами по управлению креативной командой на удаленке и рассказывает, как удалось не прекращать съемки во время самоизоляции.

Онлайн-кастинг и три созвона в день: режиссер — о том, как управлять креативной командой на удаленке

Преимущества удаленной работы и наша история

  • возможность работать в своем ритме и темпе;
  • экономия времени и денег на транспортные расходы;
  • доступность для общения с близкими и друзьями;
  • возможность путешествовать и работать из любого уголка мира;
  • создание собственного пространства для творчества и вдохновения;
  • высокая мобильность и свобода в передвижении.

Но все это мы узнали только в марте, когда большинство компаний перевело своих сотрудников на удаленку. С одной стороны, нам не повезло — новой команде было всего несколько месяцев. С другой — люди еще не потеряли азарт новизны и работали с огнем в глазах. Сотрудники старались сохранять позитив и приносить компании как можно больше пользы.

Конечно, без испытаний на прочность не обошлось — возникло много сложностей с организацией съемок. Люди боялись заразиться, правительство вводило все новые ограничения и требования. С каждым днем работать становилось все труднее. Мы однозначно решили, что не будем останавливать процессы, и стали подходить к решению проблем максимально творчески.

Так, мы столкнулись с практически невыполнимой задачей — провести съемки автомобилей. Этот формат подразумевает большую съемочную группу и смену локаций, а в условиях пандемии все эти факторы связаны с риском заражения. Мы не привыкли легко сдаваться, поэтому решили полностью переформатировать ролик, изменить сценарий и снять всю историю с машинами в миниатюре — с игрушечными модельками на макете в павильоне.

Еще одна сложность заключалась в необходимости оптимизировать съемочный процесс. До пандемии мы могли просто набрать нужное количество специалистов под каждую задачу и все было здорово. С наступлением самоизоляции появилась необходимость в уменьшении количества людей на площадке. И нам пришлось оптимизировать съемочный процесс под небольшие и более универсальные группы до 20-30 человек. Очень важным фактором стала сработанность команды. 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Сейчас мы видим, насколько эффективны новые подходы, поэтому хотим поделиться с коллегами основными советами по организации рабочего процесса креативной команды на удаленке.

photoUnsplash

Как выстроить коммуникационный процесс

Сначала нам казалось, что перемены, связанные с удаленкой, на нас никак не отразятся. В креативной индустрии удаленная работа и до пандемии была достаточно распространена: люди сидят за компьютерами, генерируют идеи, оформляют их и сдают. Но не тут-то было. 

Оказалось, что эффекты второго порядка негативно сказываются на творческом процессе. Креативщикам нужно общение, смена обстановки и драйв совместной работы. А дома они начинают исписываться и страдать от недостатка новых идей. 

Как вернуть их в рабочее русло? Вот несколько советов.

  1. Проведите стратегическую сессию или тимбилдинг и наметьте общее будущее — уверенность в завтрашнем дне помогает сотрудникам лучше выполнять свои обязанности.
  2. Хотя бы раз в неделю собирайтесь и очно дорабатывайте те идеи, которые не удается допилить в онлайн-формате.
  3. Инвестируйте в обучение сотрудников. Дополнительная активность, изучение новых техник и методик поможет поддерживать творческий тонус.

Как ставить задачи

Это тоже важный нюанс в работе на удаленке. Мы стараемся как можно четче сформулировать задачу, обозначить фронт работ, дать сотруднику все полномочия и короткий дедлайн. 

Мы изменили свое отношение к рабочим коммуникациям. Поскольку онлайн-режим сильно отвлекает сотрудников и рассеивает внимание, мы выработали для себя следующий режим: 

  • утром — созвон с командой и обсуждение планов на день;
  • днем — рабочий процесс;
  • вечером — созвон о результатах дня.

Такой подход помогает каждому сотруднику чувствовать себя частью команды и сохранять комфортный для себя режим работы. Четко формулируйте задачи и по возможности разделяйте их на этапы. Введите практику ежедневных совещаний и обсуждения рабочих планов на день — это поможет отслеживать прогресс.

Как контролировать сотрудников

Мы отказались от идеи контроля занятости сотрудников — как показывает опыт, в этом нет смысла. Если человек решает все необходимые задачи, то нам не нужно, чтобы он был у компьютера с 10 до 19. Закончил работу — молодец, занимайся своими делами. 

Попробуйте отказаться от контроля, дайте команде шанс на самоорганизацию — возможно, ваши сотрудники ответственнее, чем вы считаете. 

Как планировать совещания и встречи

Для эффективной работы переписки в почте и ежедневных созвонов будет достаточно. Поэтому мы стараемся минимизировать количество взаимодействий по незначительным вопросам в мессенджерах

Конечно, у нас есть утренние планерки и чек по продвижению, но мы стараемся не беспокоить друг друга вопросами, решение которых может подождать. Они очень отвлекают и не дают сконцентрироваться, тратится время, а действительно важное задание стоит на месте.

Все незначительные вопросы мы собираем в один пул и обсуждаем на общем созвоне.

Не перегружайте сотрудников излишней коммуникацией. Решайте несрочные вопросы в оговоренное время и сконцентрируйтесь на неотложных задачах. На время работы отключайте мессенджеры.

photoUnsplash

Как перевести рабочие процессы в онлайн

Поскольку работа креативного агентства на удаленке все еще подразумевает организацию и участие в съемках, приходится изворачиваться и думать, как сохранить эффективность процессов.

Простым решением стали программы для онлайн-конференций: команда уже привыкла, что креативный директор и арт-директор не присутствуют на съемке очно, а отсматривают процесс дистанционно. То же самое касается и работы с клиентами

Важно обозначить ключевые точки, в которых нужна обратная связь от креативной пары и клиента, и назначить ответственного на съемочной площадке за коммуникацию с ними.

Как построить работу продакшена

Все предыдущие советы по большей части касались офисных работников и подготовке к съемкам. Но как в условиях пандемии построить работу на съемочной площадке? Мы выработали несколько принципов.

Если подойти к процессу творчески, то удаленно можно сделать очень многое. 

  1. Кастинг актеров дистанционно можно провести не только по фото и самопробам, но и в режиме онлайн-конференции.
  2. Постараться решать проблемы на уровне сценария: избегать массовых сцен и сложных локаций.
  3. Максимально тщательная и дистанционная подготовка!
  4. Оставить на площадке только самых универсальных и эмпатичных людей — маленькая слаженная команда всегда лучше большой и разрозненной.
  5. Искать новые формы воплощения. Присмотритесь к анимации stop-motion — это свежо, креативно и значительно безопаснее в производстве.

Принципы построения корпоративной культуры

Для себя мы обозначили общее видение и философию. Мы стремимся реализовывать проекты, которые нам самим нравятся. Этот принцип помогает с каждым проектом повышать планку качества. 

С помощью кино и рекламы мы влияем на общество и мы ответственны за это влияние. Мы стараемся реализовывать не только коммерческие, но и социально значимые кампании. Это также позитивно влияет на креативность и сработанность творческой команды.


Фото на обложке: Shutterstock/Fer Gregory

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