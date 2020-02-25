RetailTech-2020: какие тренды «откроют» новое десятилетие

Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании КРОК в ритейле, рассказывает, в какую сторону смещается понимание RetailTech как понятия и на решение каких бизнес-задач будут направлены технологии в отрасли в ближайший год.

Сегодня с головокружительной скоростью меняются запросы и поведение потребителей, а спектр технологических решений так широк, что практически невозможно предсказать, где и в каком виде произойдет следующий прорыв.

Эволюция понятия и фокус на бизнес-задачах

Изначально под RetailTech и в мире, и в России рассматривали именно технологии ведения бизнеса в отрасли. Однако волна цифровизации и расцвет ИТ приводят к сращиванию цифровых и классических технологий в ритейле.

ИТ-инструменты помогают достигать поставленных целей и даже создают новую ценность для бизнеса: позволяют повысить эффективность торговых точек, освоить новые каналы продаж и оставаться успешными в условиях высокой конкуренции.

Современные технологии все глубже проникают в саму суть ведения бизнеса и на выходе мы получаем новую сущность и более широкий спектр бизнес-решений. Крупные мировые ритейлеры уже инвестируют миллиарды долларов в технологии. Например, Amazon вкладывает в них 12% от выручки.

В России процесс идет несколько медленнее, но и к отечественным ритейлерам уже приходит понимание, насколько значимо использование новых технологических решений. При этом драйвером развития технологий становятся конкретные задачи ритейлера, а тренды направлены на реальное решение насущных проблем бизнеса. О трендах и поговорим.

Смена роли офлайна

Офлайн-магазины и торговые центры пока никуда не денутся. Несмотря на рост онлайн-продаж, они останутся точкой притяжения покупателей. Многие все еще хотят потрогать и примерить вещи или насладиться процессом покупки, часто даже без совершения таковой.

Например, аналитики Axios считают, что основу ритейла будущего составит гибридная модель, где офлайн- и онлайн-магазины сосуществуют на равных. И в этом случае как никогда актуально будет создание уютной и персонализированной обстановки в торговом пространстве.

Для достижения максимального результата необходимо использовать технологии в комплексе:

системы видеоаналитики — чтобы опознавать посетителя, а затем подсказывать с помощью проекционных экранов потенциально интересные ему товары и оптимизировать торговые пространства;

— чтобы опознавать посетителя, а затем подсказывать с помощью проекционных экранов потенциально интересные ему товары и оптимизировать торговые пространства; технологии освещения — чтобы помогать клиенту фокусироваться на определенных товарах, оставляя другие части зала немного приглушенными;

— чтобы помогать клиенту фокусироваться на определенных товарах, оставляя другие части зала немного приглушенными; нейромаркетинг — чтобы выбрать правильные освещение, звук и запах (создать brand sense);

— чтобы выбрать правильные освещение, звук и запах (создать brand sense); системы датчиков «умной упаковки», электронных ценников — чтобы лучше управлять товарным запасом торговых точек и обеспечивать нужную представленность товара в торговом зале;

— чтобы лучше управлять товарным запасом торговых точек и обеспечивать нужную представленность товара в торговом зале; технологии и средства обучения, включая роботизацию и виртуальную и дополненную реальность , а также быстрый доступ к информации на рабочих гаджетах — для повышения эффективности работы персонала;

, а также быстрый доступ к информации на рабочих гаджетах — для повышения эффективности работы персонала; мобильные приложения — для получения информации о нахождении товара и о самом товаре, для проверки наличия в магазине и отслеживания цены;

— для получения информации о нахождении товара и о самом товаре, для проверки наличия в магазине и отслеживания цены; технология оплаты при помощи QR-кода и кассы самообслуживания — для сокращения очередей.

Одним из примеров технологий, которые приходят на помощь fashion-ритейлеру при общении с клиентом, стали «умные зеркала». С их помощью покупатель может вообще избежать общения с консультантами, а заниматься подбором и заказом товара непосредственно в примерочной.

Дополнительный аспект притяжения для офлайн-точек — постаматы для выдачи онлайн-заказов, как правило, других операторов. Нахождение постамата на территории торговой точки стимулирует покупателя на совершение спонтанной или сопутствующей покупки, что важно для формирования трафика магазинов «у дома» и небольших супермаркетов.

Персонализация становится другой

Одному и тому же человеку могут быть свойственны разные поведенческие паттерны. Так, одна и та же женщина будет обращать внимание на совершенно разные вещи в зависимости от того, пришла она в торговое пространство с намерением что-то купить или же развлечься вместе с ребенком.

Таким образом, аналитика «в реальном времени» будет активно набирать обороты, что будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов. Обеспечить взаимодействие в моменте поможет ИИ. E-commerce при этом также будет использовать эту технологию для прогнозирования потребностей клиентов и упреждающего предложения релевантных продуктов и услуг.

Помимо этого современная персонализация связана с биометрическими системами и системами распознавания. По нашему мнению, системы распознавания лиц в скором времени начнут массово заменять пластиковые карты лояльности, а привязка биометрических данных к платежным картам позволит обходиться уже и без последних. Одним из примеров использования такой технологии стал эксперимент Сбербанка по снятию наличных или оплате с использованием биометрических данных клиента.

Мы уже видим интерес к технологии распознавания лиц у российского ритейла. По нашему мнению, такие системы будут использовать при сборе данных для маркетинговых кампаний и формировании индивидуальных предложений. С этой целью технологию уже успешно применяют более половины fashion-ритейлеров в Великобритании.

Экологичность и социальная ответственность бизнеса

Яркий тренд последних лет — экологизация и социальная ответственность бизнеса. Сейчас тенденция находится на подъеме и вызывает неизменную эмоциональную поддержку, особенно среди поколения Z. Однако если сейчас это направление имеет скорее маркетинговый окрас, то в будущем несоответствие тренду будет своего рода моветоном, и пренебрежение моральными нормами может дорого обойтись ритейлерам. Так, экономия на оплате труда турецким швеям ударила по имиджу Zara.

В поддержку этого фокуса в ход могут быть пущены технологии для оптимизации энергопотребления. Например, датчики с технологией IoT, которые помогают оптимизировать работу систем кондиционирования или сократить выбросы энергии и мусора. Такие датчики размещаются снаружи помещения. Они способны автоматически передавать информацию и, например, в холодную погоду регулировать работу систем кондиционирования и отопления.

Товар идет к покупателю, а не покупатель за товаром

Возможность удаленно заказать товар вкупе с удобным для покупателя способом его получения и оплаты берут на вооружение все крупные федеральные и региональные ритейлеры. При этом они используют партнерства с маркетплейсами и специализированными логистическими сервисами. Один из наиболее ярких примеров — сервис «Яндекс.Маркет». Причем тенденция к расширению подобных партнерств усиливается.

Сегодня ритейлеры работают над уменьшением времени и стоимости доставки и оптимизацией других механизмов. Поэтому в ближайшем будущем для стандартных товаров, присутствующих в ассортименте food-ритейлеров, мы увидим просто витрины для выбора товара по нужным ценам без привязки к конкретному бренду, а комплектоваться заказы будут либо на складах самих логистических операторов, либо в ближайших торговых точках в зависимости от оптимальной схемы подбора и доставки товара.

Соответствие этому запросу рынка смогут обеспечить:

применение элементов ИИ — чтобы лучше управлять процессами сборки-доставки;

— чтобы лучше управлять процессами сборки-доставки; роботизация складских и торговых процессов и современных средств автоматизации складов — для оптимизации усилий при выполнении растущих объемов работ;

— для оптимизации усилий при выполнении растущих объемов работ; применение программных роботов (RPA) и «голосовых» помощников — чтобы экономить время персонала на выполнении рутинных операций, чтобы использовать высвободившиеся ресурсы более продуктивно.

Еще одно направление в скором времени сможет набрать обороты: «умный дом», который с помощью технологии IoT мониторит потребности домовладения в товарах или продуктах питания, следит за сроками оплаты ЖКУ и необходимостью вызова сервисных служб.

Через голосового помощника «умный дом» может общаться с домовладельцем, в частности, принимать пожелания на вечернее меню и заказывать еду с доставкой к определенному сроку. Оплату также может осуществлять сам «умный дом», после того как владелец привяжет к системе карту и установит лимиты.

По нашим оценкам, это течение начнет активно развиваться с момента, когда будут разработаны и утверждены национальные стандарты для интернета вещей.

Готовность быстро реагировать

Ритейл переживает время перемен: быстрое изменение конкурентной среды и покупательских предпочтений, появление новых товаров, услуг и технологий, изменения в законодательстве. Это вынуждает бизнес держать руку на пульсе и даже предвосхищать события, чтобы располагать необходимыми ресурсами для изменения ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов.

Также с увеличением количества используемых ИТ-решений и средств автоматизации бизнес-операций растет риск потери согласованности и в итоге управляемости бизнеса. Выход — объединить системы в единую платформу управления бизнесом.

В основе платформы — микросервисные технологии. Они позволяют не просто контролировать и синхронизировать бизнес-процессы между собой, но и быстро изменять и адаптировать их к изменениям.

Подобный «конструктор» позволяет без остановки процессов, контролируемо и «прозрачно» встраивать что-то новое в бизнес-механизм или убирать ненужное. Это усиливает адаптивность бизнеса и позволяет «работать на опережение», что обеспечивает конкурентоспособность и выживание в быстроменяющихся условиях. И это, пожалуй, главный тренд RetailTech.

Как получить максимум

Сосредоточиться на потребностях покупателя: сделать так, чтобы покупательский опыт способствовал постоянному возвращению клиента. Причем независимо от каналов сбыта.

Современный покупатель заинтересован в эксклюзивных персональных предложениях. Поэтому знание и понимание своего покупателя и основанная на этом реальная персонализация предложений должны стать повседневным рабочим инструментарием ритейлера.

Современный бизнес должен быть социально ответственным, заботиться об экологии и энергоэффективности, а также соответствовать действующим моральным нормам. При этом постоянно повышать собственную эффективность, но не в ущерб интересам работников и социума.

Организация партнерств, сращивание технологических возможностей онлайна и офлайна дают неизменно положительный синергетический эффект: снижают логистические расходы, оптимизируют процессы поставок товара и способствуют росту продаж.

Ритейлер должен быть готов к быстрым изменениям конкурентной среды. Для этого уже недостаточно быть просто крупной сетью: нужно работать на опережение, отслеживать еще зарождающиеся тенденции и принимать решения оперативнее конкурентов. Для этого ИТ-решения в бизнесе должны быть адаптивными и гибкими.

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