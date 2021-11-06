Риски на пути к цифровой трансформации бизнеса: как их избежать?

О типичных и нетипичных рисках при проведении цифровой трансформации и о том, какие технологические инструменты помогут руководителям справиться с этими рисками, рассказывает операционный директор ИТ-компании SimbirSoft Дмитрий Петерсон.

Цифровая трансформация требует предельно серьезного подхода, иначе путь к ней может только навредить компании. Но зато успешное завершение этой трансформации станет важным шагом в развитии бизнеса.

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Компании подходят к цифровой трансформации с разных стартовых позиций.

Одни это делают по решению топ-менеджмента в рамках заранее согласованного бюджета.

При этом системы и инфраструктура или службы компании могут быть не готовы, а специалисты могут не иметь всей информации и ресурсов для того, чтобы расставить приоритеты.

Другие четко осознают, для чего нужно внедрять цифровые технологии.

У таких компаний внутри есть ИТ-евангелист, возможно, из топ-менеджмента, который в попытках обратить сотрудников в «цифровую веру» берет на себя всю ответственность, изучает, планирует, набирает команду и подрядчиков.

Третьи относятся к цифровизации скептически, но, глядя на конкурентов, понимают, что это нужно делать, иначе отстанут.

Эта группа компаний не обладает знаниями, с чего начинать и какой бюджет закладывать. Обычно в таких случаях они начинают изучать опыт других.

Перед началом цифровой трансформации бизнеса важно проанализировать все бизнес-процессы и решить, что и как оцифровать, а также подготовить всю инфраструктуру в офисе и на производстве.

Но главным связующим звеном между всеми процессами выступают люди, сотрудники и топ-менеджмент компании, со своими знаниями, навыками и ценностями.

Поэтому одни бизнесы могут столкнуться с описываемыми ниже рисками, а другие нет.

Универсального решения по цифровой трансформации компании, которое поможет избежать проблем, нет.

Но есть базовые (применимые для разных сфер деятельности) работающие инструменты.

При правильном использовании они способны минимизировать риски и помочь компании пройти по пути цифровой трансформации, достигнув нужных результатов.

Типичные риски цифровой трансформации бизнеса

От инвестиций в цифровизацию бизнес хочет получить улучшение клиентского опыта, оптимизацию процесса управления, принятия релевантных решений и безопасность (сохранность информации и персональных данных, контроль доступа сотрудников к определенным зонам или данным).

Качество отношений с покупателями и пользователями определяет настоящее и будущее любого бизнеса.

Использование цифровых решений на всех этапах взаимодействия с ним – один из возможных вариантов улучшить сервис, а значит и клиентский опыт.

Главное – правильно настроить процессы, связать все каналы коммуникации между собой (при помощи омниканальной платформы) и CRM компании в единую систему. если она будет работать с нарушениями, возрастает риск потерять даже лояльных потребителей.

Любой бизнес всегда опирается на людей, и речь идет не только о клиентах, но и о сотрудниках.

От их профессиональных и личностных качеств зависит функционирование компании, принятие решений и конечный результат – успех или поражение любого проекта.

Но при цифровой трансформации, поскольку она касается более глубинных преобразований внутри компании и не ограничивается только внедрением технологий, можно столкнуться с кадровыми рисками.

Например, с неготовностью и сопротивлением изменениям сотрудников или топ-менеджмента компании по разным причинам, необходимостью сокращения или резкого увеличения численности персонала.

В ходе цифровой трансформации руководитель может понять, что его компании не хватает квалифицированных и опытных специалистов, способных правильно выстроить процессы, обучить действующих сотрудников работе с новыми технологиями, а также управлять их адаптацией.

Значит их срочно надо найти, нанять и быстро включить в решение поставленных задач.

Проведение цифровой трансформации может сопровождаться нарушением коммуникации между разработчиками программного обеспечения и лицом, принимающим решения (ЛПР), между руководителем и сотрудниками, а также внутри коллектива.

Информация может либо не доходить совсем, либо искажаться и быть неправильно воспринята, а в итоге отразиться на работе и конечных результатах.

В век цифровых технологий возрастают риски управления данными.

Среди наиболее частых – утечка информации, нарушение конфиденциальности, несанкционированный доступ с разными целями к данным компании или сотрудникам.

На старте есть риск неверно обозначить показатели, по которым можно будет определить успешность проекта цифровизации.

Избежать этого помогут регламенты и другие правила, рекомендации и инструкции, документация с четко прописанными KPI (дорожные карты, спринты и прочее), а также обучающие материалы для повышения квалификации сотрудников.

Все они должны быть доступными для ознакомления всему персоналу компании.

Управление этими рисками можно сделать легче, если использовать следующие инструменты (подходят для любого бизнеса):

CRM – для выстраивания системы взаимодействия с клиентами,

– для выстраивания системы взаимодействия с клиентами, корпоративная база знаний (например, в формате вики-системы) – для хранения регламентов и другой информации, предназначенной сотрудникам компании,

(например, в формате вики-системы) – для хранения регламентов и другой информации, предназначенной сотрудникам компании, таск-трекеры – для постановки задачи и контроля их исполнения подразделениями и ответственными лицами,

– для постановки задачи и контроля их исполнения подразделениями и ответственными лицами, корпоративные мессенджеры – для обмена сообщениями и материалами между сотрудниками,

– для обмена сообщениями и материалами между сотрудниками, HR-системы – для автоматизации процесса отбора, найма, адаптации и управления персоналом, обеспечения контроля карьерного роста и развития сотрудников внутри компании,

– для автоматизации процесса отбора, найма, адаптации и управления персоналом, обеспечения контроля карьерного роста и развития сотрудников внутри компании, инструменты шифрования и VPN – для безопасного подсоединения сотрудников к корпоративным системам и локальной сети, а также для защиты информации.

В условиях повышенных рисков можно установить DLP-системы – программные продукты, защищающие организации от утечек конфиденциальной информации вовне.

есть примеры, когда такие инструменты вместе с корпоративными мессенджерами помогли службам безопасности компаний вычислить недобросовестных сотрудников, которые передавали контрагентам инсайдерские сведения.

Нетипичные риски цифровой трансформации

Ситуация № 1 – риск времени

Он частично возникает при использовании готовых ИТ-решений, которые предлагают клиентам при цифровой трансформации их компаний. Поясню на примере финансовой сферы.

Многие банки начинали с использования готовых решений, например, для мобильного банкинга.

Но они столкнулись с тем, что у всех были практически одинаковые приложения – по функциям и интерфейсу.

Сейчас в погоне за клиентом каждый стремится применить какие-то уникальные фичи, чтобы сделать сервис удобным и привлекательным для пользователя.

Расширение функций готового решения вендора требует много времени.

Сроки внесения изменений могут затянуться, а бизнес рискует отстать от конкурентов или недополучить клиентов.

К тому же, здесь есть риск, что интересная фича, которую вендор внедрил по вашему предложению, вскоре появится и у других пользователей этого решения.

Во многом именно по этим причинам ведущие банки перешли к созданию уникальных ИТ-продуктов.

У компании сегодня есть выбор – купить готовое коробочное решение или заказать индивидуальную разработку. Что подходит вам, решайте, исходя из текущих потребностей и ресурсов.

Ситуация № 2 – риск оверворкинга

Россияне, конечно, далеки от таких переработок, как в Японии, и кароси нам не страшны. Тем не менее, в отечественных компаниях овертаймы тоже случаются.

Согласно опросу Superjob, только трое из десяти россиян работают строго по графику, не задерживаясь по вечерам.

Со временем переработки, пусть даже на любимой работе, могут привести к профессиональному выгоранию, хронической усталости или конфликтам в коллективе.

В таких случаях в работу можно интегрировать некоторые инструменты.

Во-первых, таск-трекеры, которые помогают управлять нагрузкой команды.

Они позволяют посмотреть статистику по проекту или каждому специалисту, чтобы руководитель мог обратить внимание на переработки сотрудников.

Во-вторых, обучающие сервисы, так как переработки и задержки иногда связаны с тем, что сотруднику приходится долго разбираться в новых фичах и процессах или он не знаком с тайм-менеджментом, а значит его нужно этому научить.

В-третьих, локальная сеть, которая позволяет работать только в офисе, и у сотрудников не будет возможности взять работу «на дом».

Как извлечь максимум при использовании предложенных инструментов

Вице-президент, главный аудитор и руководитель по управлению стратегическими рисками General Motors Джозеф Пиззуто провел аналогию между управлением рисками в компании и наличием тормозной системы в автомобиле.

По его словам, ее назначение – дать возможность ускориться без ущерба для контроля.

Так же и в ситуации управления рисками – когда у руководителя есть необходимые средства контроля, можно смело идти вперед и двигаться быстрее.

Все перечисленные инструменты работают, но если они подобраны неправильно, эффект от внедрения не решит поставленных задач.

К тому же, сегодня комплексные ИТ-решения, которые учитывают риски, стоят дорого. Оценив стартовую стоимость инструмента, вы его покупаете, а позже выясняется, что его поддержка и абонентская плата сведут на нет все выгоды от его приобретения.

Чтобы не выйти за рамки бюджета, потребуются профессионалы:

бизнес-аналитик: проанализирует бизнес-процессы, скажет, что в компании можно оцифровать и как это сделать лучше,

проанализирует бизнес-процессы, скажет, что в компании можно оцифровать и как это сделать лучше, технические специалисты: правильно настроят все инструменты и обучат персонал применять их в своей работе.

Если вы понимаете, что для внедрения всех решений на данном этапе недостаточно ресурсов, можно следовать японской методике кайдзен и улучшать процессы постепенно пусть небольшими шагами, но непрерывно.

При выборе ИТ-инструментов стоит отталкиваться от имеющихся входных данных, планируемых целей / результатов и ресурсов компании.

Задача руководителя – расставить приоритеты и выявить узкие места, понять, какая основная проблема стоит перед бизнесом сейчас, и сосредоточить усилия по цифровой трансформации именно на ней.

Например, риэлторскому агентству на первом этапе может быть достаточно классической CRM, которую можно настроить под свои потребности.

Затем можно завести мобильное приложение, настроить систему электронного документооборота и так далее.

А логистической компании можно начать с таск-трекера, далее внедрить систему управления складом, а потом и какой-нибудь агрегатор совместно с партнерами.

Прежде чем внедрять готовое решение, проведите предварительную оценку, во сколько вам обойдется его кастомизация с учетом специфики вашей деятельности.

Некоторым видам бизнеса со специфическими бизнес-процессами или услугами проще и дешевле выбрать уникальное решение.

Многие крупные компании пишут их под себя сами или заказывают ПО у специалистов. Главное – ИТ-решения должны окупиться и принести выгоды для вашего бизнеса.

Фото на обложке: metamorworks/Shutterstock