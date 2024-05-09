Рынок мобильных приложений в России растет: как разработчику заработать на этом?

По прогнозам, в 2024 году выручка на российском рынке мобильных приложений превысит 400 млрд рублей, что на треть больше итогового показателя 2023 года. При этом более половины этой суммы придется на игры, а на развлечения, музыку и шоппинг в совокупности — только 21%. О главных трендах в российской мобильной разработке и самых доходных вариантах монетизации приложений рассказывает IT-эксперт Никита Кораблинов.

Что управляет рынком

В ближайшие четыре года показатели выручки российских компаний в области мобильной разработки будут расти. Иностранные маркетплейсы далеко не всегда обеспечивают стабильную возможность монетизации приложений — здесь примечателен опыт Huawei, которая испытывает сложности как с самими процедурами, так и в работе с российскими платежными системами. Так, с 11 апреля 2022 года компания перестала принимать карты платежной системы «Мир».

Практика создания множества новых собственных независимых с технологической точки зрения цифровых продуктов (главным заказчиком которых зачастую выступает государство) естественным образом создает серьезную потребность в дополнительных ресурсах.

В условиях дефицита высококвалифицированных кадров на рынке труда российские IT-компании вынуждены искать альтернативные механизмы эффективной и экономичной разработки программ и приложений.

Им на помощь приходят универсальные языки программирования, с помощью которых можно написать цифровой продукт сразу для нескольких платформ, набирающие популярность инструменты зеро-кодинга, а также гибридные аппы с веб-версиями.

Интересно, что последние со временем воспринимаются аудиторией все более позитивно — недавний опрос одного из банков показал, что люди практически не видят разницы между приложениями и их веб-версиями.

Все это помогает создавать качественные и востребованные приложения не только для иностранных мобильных ОС, но и для отечественных аналогов. К ним можно отнести мобильную Astra и «Аврору» от «Ростелекома», а приложения можно загрузить в отечественных сторах, например, из RuStore от VK.

Это означает, что сейчас в России каждый разработчик может вывести на рынок собственное приложение и успешно монетизировать его вне зависимости от политики зарубежных сторов. Нюанс в том, что данная инфраструктура пока работает только для устройств на базе Android – iOS-разработчикам приходится сложнее.

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На чем зарабатывать разработчикам

Отраслевые данные указывают, что, хотя пользователей российских сторов преимущественно интересуют утилитарные приложения — для доступа к услугам своего банка, вызова такси или доставки и прочие, — наличие собственных площадок для публикации приложений превращается в некую точку входа.

Поэтому, однажды зайдя в новые магазины приложений, пользователи на примере скачивания приложения своего банка убеждаются, что маркетплейсы хорошо работают, и впоследствии возвращаются за новыми аппами. Этот механизм и открывает частным разработчикам доступ к новой аудитории.

Согласно данным исследования МНИАП, более 50% выручки отечественных разработчиков мобильных приложений придется именно на игровой контент. Еще 25% рынка займут создатели программ для шоппинга, развлечений, прослушивания музыки и просмотра видеоконтента, а разработчики собственных соцсетей (в том числе приложений для знакомств) покроют долю в 21% от всего рынка.

При этом только 2% доходов будут идти через непосредственно продажу приложений — подавляющий объем средств к ним будет приходить именно через рекламу и покупки в приложениях.

Выбор конкретного механизма монетизации приложения зависит в первую очередь от его жанра, но важно понимать, что сейчас российским разработчикам доступны все существующие модели — от встроенной рекламы и подписок до продажи внутриигровых предметов.

Например, в магазине приложений RuStore для запуска монетизации нужно ввести данные о компании, указать ее расчетный счет в банке и выбрать конкретную модель оплаты. Аналогичный функционал доступен и частным разработчикам-физлицам.

Опыт большинства разработчиков показывает, что самый выгодный способ монетизации сейчас — это комбинация разных механик в одном приложении. Например, в мобильной игре один пользователь может покупать внутриигровые предметы, а другой — играть в нее бесплатно, просматривая рекламные баннеры через определенные промежутки времени.

То же касается и приложений с фото- и видеоконтентом: внедрение подписочной модели избавит пользователей от просмотра рекламы и откроет дополнительный функционал (ускоренное воспроизведение, проигрывание музыки с заблокированным экраном и так далее).

Единственным исключением остаются приложения-маркетплейсы: их монетизация возможна только в формате комиссии за сделку. Но в этой сфере конкурируют преимущественно крупные корпорации с принципиально иными ресурсами, так что для частных разработчиков и небольших студий этот сегмент в целом не очень привлекателен и перспективен.

Важно, чтобы команды, задумывающиеся о монетизации будущего приложения, начинали встраивать эти механизмы еще в процессе работы над концепцией продукта, а не постфактум: тогда они будут выглядеть естественно и нативно.

Также, чтобы повысить отдачу от монетизации, важно постоянно быть в контакте со своей целевой аудиторией: реагировать на комментарии пользователей в отзывах, добавлять новые фичи по их запросу и периодически делать обновления.

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Взгляд в будущее

Если говорить о B2C-сегменте, в России до сих пор остаются слаборазвитые ниши (к примеру — корпоративный сегмент), которые постепенно будут закрываться новыми перспективными игроками с необычными решениями.

Особую роль здесь сыграют IT-стартапы — этому способствует высокий уровень господдержки, в рамках которого, как показало последнее исследование АИМ, около 90% сделок с госучастием в 2023-м пришлось на проекты на предпосевной и посевной стадиях.

В число таких ниш входит KidTech — выручка провайдеров новых решений в области дошкольного образования в среднем росла почти на 50% в год на протяжении последних шести лет, но этот рынок все еще далек от насыщения.

То же можно сказать и про спорттех, инвестиции в который за последние 5 лет выросли до 8 млрд рублей. Обе ниши отлично подходят для универсальной разработки под различные платформы и комбинации различных механизмов монетизации — платных подписок, просмотра контекстной рекламы, фримиум-версий и так далее.

Ожидать новых громких проектов стоит и в области мобильного гейминга, учитывая, что этот рынок в России активно развивается. Только в прошлом году расходы на игры превысили 160 млрд рублей, из которых около трети пришлось на покупку внутриигровых товаров и различных ключей активации.

Иными словами, сейчас на российском рынке мобильных приложений есть множество открытых сегментов, где разработчики могут хорошо заработать. Но это удастся только в том случае, если при создании приложения будет найден идеальный баланс между рекламными интеграциями и качественным пользовательским опытом.

Вот несколько советов о том, как его достичь:

Не тратьте время пользователя впустую и интегрируйте рекламу так, чтобы она не мешала совершать целевые действия. Например, баннер можно поместить на загрузочный экран, чтобы пользователь ознакомился с его содержимым в период, когда он в принципе еще не может взаимодействовать с приложением.

Чтобы потенциальные пользователи явно видели, что приложение развивается, а его авторы прислушиваются к их пожеланиям, постоянно обновляйте карточку приложения в магазине приложений, добавляйте новости об исправлении багов и интеграции новых фич, отвечайте на комментарии;

Например, баннер можно поместить на загрузочный экран, чтобы пользователь ознакомился с его содержимым в период, когда он в принципе еще не может взаимодействовать с приложением. Чтобы потенциальные пользователи явно видели, что приложение развивается, а его авторы прислушиваются к их пожеланиям, постоянно обновляйте карточку приложения в магазине приложений, добавляйте новости об исправлении багов и интеграции новых фич, отвечайте на комментарии; Если механика монетизации подразумевает транзакции внутри приложения, периодически размещайте специальные предложения со скидками. Например, на крупную закупку внутриигровой валюты. Идеально — если они будут привязаны к важным событиям вроде праздников, и пользователи будут получать соответствующие пуш-сообщения;

Например, на крупную закупку внутриигровой валюты. Идеально — если они будут привязаны к важным событиям вроде праздников, и пользователи будут получать соответствующие пуш-сообщения; Не забывайте комбинировать разные рекламные инструменты внутри продукта. К примеру, в приложениях маркетплейсов стоит разместить баннеры с сезонными скидками от продавцов. То же можно использовать в онлайн-играх и любых других приложениях, подразумевающих встроенные покупки.

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