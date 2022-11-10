Организация поддержки в SaaS-продуктах: как не потерять время и мотивацию команды

Глеб Синев, ведущий продакт-менеджер в Mantika , рассказал, как выстроить совместную работу команды инженеров и отдела поддержки при развитии основного продукта.

Помните закон Парето? Часто происходит так, что 80% задач компании выполняются без проблем, но оставшиеся 20% продолжают копиться, а это вызывает негативную обратную связь. Чаще всего именно они наиболее критичны для покупателей и партнеров.

Поддержка пользователей — одно из ключевых ответвлений в общей структуре использования SaaS-продукта в IT индустрии. Но даже если продукт идеальный, у пользователей возникнут вопросы или уточнения.

На этом этапе возникает развилка, как лучше организовать этот процесс:

бесконечно нанимать людей в штат, залить решение задач человеческим ресурсом. выстроить систему, в которой поступающие задачи будут рассматриваться быстро, системные проблемы — исправляться, а повторяемые запросы на определенный функционал — обрабатываться продуктовой командой.

Помните закон Парето? Скорее всего, ваши команды менеджеров и инженеров работают так, что 80% задач выполняются без проблем. Но оставшиеся 20% продолжают копиться, откладывание их решения начнет генерировать негативную обратную связь. Чаще всего они занимают больше всего времени и наиболее критичны для покупателей и партнеров.

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Результат для компании одинаковый: недополученная или потерянная прибыль и снижение репутации.

С помощью решений, о которых я рассказываю в колонке, нам удалось добиться таких показателей:

Направление Было (дни) Стало (дни) Скорость работы Кастомизация продукта для заказчика на стороне фронтенда: дизайн, верстка 3–6 1–3 +50% Реализация на стороне бэкенда индивидуального запросы <10 1–4 +70% RnD: тестирование кастомизированных под конкретный проект алгоритмов для повышения продуктовых и финансовых метрик 7–12 <4 +60%

Поддержка — не только про быстрое закрытие задач

Важно научиться понимать ценность и вес каждого обращения. Не только чтобы соблюсти SLA, но и правильно определить приоритеты и оценить потенциальные риски.

Верхнеуровнево можно разделить все обращения на два типа:

Локальная проблема: затрагивает одного пользователя или небольшой процент аудитории; Системная проблема: затрагивает значительную долю аудитории.

Шаги работы на первом этапе по каждому типу будут похожими:

Убедиться, что проблема существует;

Локализовать ошибку;

Предоставить заказчику сроки решения.

Важно доносить реалистичные сроки. Лучше — перестраховаться и сделать оценку по верхней планке, заложив на каждый этап чуть больше времени.

Хорошая практика — в начале занизить ожидания и сказать, что фикс будет готов через два дня, а сделать за один. Так можно создать у пользователя положительную ассоциацию с вами. А если вдруг решение задерживается, то в глазах пользователя компания окажется не теми, кто не выдерживает собственный график, а теми, кто пообещал и сделал.

Задача определена, локализована, команда понимает как ее исправить. Появились сроки, которые можно транслировать пользователю и в которые нужно уложиться. Но таких задач — несколько десятков, и каким-то образом их нужно отранжировать и сформировать очередь.

Приоритеты

Существует несколько известных фреймворков, по которым обычно делается оценка приоритетов:

RICE от компании Intercom;

модель Кано;

ICE.

В продуктах, над которыми работал я, лучше всего подходили ICE или WSJF — либо кастомная матрица по ключевым параметрам продукта.

Оптимальная стратегия:

протестировать разные варианты, оценить требуемое время, обсудить с командой, после — итерационно внедрять изменения.

Определение точек роста

После определения приоритетов команда поддержки начинает работать как конвейер по выполнению типовых задач — его можно ускорить в несколько раз.

Хорошая практика — категоризировать все типы обращений, от базовых «ошибка» и «фичреквест» до специфических параметров конкретного продукта. Взгляд на каждый тип задач через призму воронки и анализ входящих обращений помогает закрыть несколько направлений:

Влияние на роадмап: можно использовать этот канал коммуникации со своим покупателем, чтобы определить, чего не хватает аудитории и на что обратить внимание;

Выделение проблемных зон продукта: если обращения часто повторяются, затрагивают конкретную часть (например, «не понимаю, как зарегистрироваться») — это явный сигнал, что что-то работает не так и надо подумать над системным решением;

Оценка качества службы поддержки и менеджмента: как меняется количество, темы, повторяемость входящих обращений за определенный период?

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Чтобы улучшить процессы по последним двум пунктам, можно выделить несколько направлений для работы:

Сократить время на поддержку за счет разработки внутреннего инструментария; Обучить первую линию поддержки (это могут быть сейлзы, аккаунт-менеджеры, выделенная команда) и составить инструкции; Настроить инструменты для работы с потоком задач.

Что делать с этим на практике?

Чтобы саппорт стал быстрее, мы с командами инженеров и менеджеров разработали и прописали:

Внутренний инструментарий для повторяющихся задач

В идеальной системе это должно стать частью продукта, плюс это хорошее решение как быстрый фикс.

Конкретные и подробные инструкции для всех коллег, которые работают на входящих сообщениях

Описание терминологии

Иногда в компанию приходят классные сейлз- и аккаунт-менеджеры, при этом они не всегда знакомы с IT-терминологией; плюс уже сейчас разные команды используют разные названия для одних и тех же явлений. Единый документ помогает хорошо разобраться.

Мануал по использованию продукта

FAQ с техническими деталями

Разделение рабочей среды по сложности и приоритетам задач

Описание рабочего процесса

Чек-листы решения задач из определяемых категорий и для различных проблем

Выделение процесса поддержки в отдельный интерфейс

Декларация, что любая проблема, требующая больше ~15 мин для исследования, должна фиксироваться менеджером в виде задачи.

Это нужно, чтобы лучше понимать:

куда тратится больше ресурсов, на что уходит время, где слабые места. Снять когнитивное напряжение.

Регламенты и шаблоны для задач по саппорту

Чтобы не тратить время и усилия на описание тикетов, менеджеру нужно понять задачу и описать ее в существующей структуре, а не придумывать каждый раз новую.

Изменение подхода к саппорту

Мои эксперименты показывают, что хорошо работает создание переходящей роли «дежурного» в текущем спринте.

Ставить на «вечную поддержку» одних и тех же коллег не очень хорошо, люди устают от подобных задач. Вероятно, они шли работать, чтобы делать что-то классное, а не чинить баги разных размеров.

При внедрении процесса с такими компонентами команды получали:

стабильный процесс решения задач,

ускорение в работе минимум в два раза,

отсутствие иллюзии миллиона задач в чате и паники.

А процесс становился прозрачным и понятным каждому сотруднику.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff