Организация поддержки в SaaS-продуктах: как не потерять время и мотивацию команды

Помните закон Парето? Часто происходит так, что 80% задач компании выполняются без проблем, но оставшиеся 20% продолжают копиться, а это вызывает негативную обратную связь. Чаще всего именно они наиболее критичны для покупателей и партнеров.
Глеб Синев, ведущий продакт-менеджер в Mantika, рассказал, как выстроить совместную работу команды инженеров и отдела поддержки при развитии основного продукта.
Поддержка пользователей — одно из ключевых ответвлений в общей структуре использования SaaS-продукта в IT индустрии. Но даже если продукт идеальный, у пользователей возникнут вопросы или уточнения.
На этом этапе возникает развилка, как лучше организовать этот процесс:
- бесконечно нанимать людей в штат, залить решение задач человеческим ресурсом.
- выстроить систему, в которой поступающие задачи будут рассматриваться быстро, системные проблемы — исправляться, а повторяемые запросы на определенный функционал — обрабатываться продуктовой командой.
Помните закон Парето? Скорее всего, ваши команды менеджеров и инженеров работают так, что 80% задач выполняются без проблем. Но оставшиеся 20% продолжают копиться, откладывание их решения начнет генерировать негативную обратную связь. Чаще всего они занимают больше всего времени и наиболее критичны для покупателей и партнеров.
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Результат для компании одинаковый: недополученная или потерянная прибыль и снижение репутации.
С помощью решений, о которых я рассказываю в колонке, нам удалось добиться таких показателей:
|Направление
|Было (дни)
|Стало (дни)
|Скорость работы
|Кастомизация продукта для заказчика на стороне фронтенда: дизайн, верстка
|3–6
|1–3
|+50%
|Реализация на стороне бэкенда индивидуального запросы
|<10
|1–4
|+70%
|RnD: тестирование кастомизированных под конкретный проект алгоритмов для повышения продуктовых и финансовых метрик
|7–12
|<4
|+60%
Поддержка — не только про быстрое закрытие задач
Важно научиться понимать ценность и вес каждого обращения. Не только чтобы соблюсти SLA, но и правильно определить приоритеты и оценить потенциальные риски.
Верхнеуровнево можно разделить все обращения на два типа:
- Локальная проблема: затрагивает одного пользователя или небольшой процент аудитории;
- Системная проблема: затрагивает значительную долю аудитории.
Шаги работы на первом этапе по каждому типу будут похожими:
- Убедиться, что проблема существует;
- Локализовать ошибку;
- Предоставить заказчику сроки решения.
Важно доносить реалистичные сроки. Лучше — перестраховаться и сделать оценку по верхней планке, заложив на каждый этап чуть больше времени.
Хорошая практика — в начале занизить ожидания и сказать, что фикс будет готов через два дня, а сделать за один. Так можно создать у пользователя положительную ассоциацию с вами. А если вдруг решение задерживается, то в глазах пользователя компания окажется не теми, кто не выдерживает собственный график, а теми, кто пообещал и сделал.
Задача определена, локализована, команда понимает как ее исправить. Появились сроки, которые можно транслировать пользователю и в которые нужно уложиться. Но таких задач — несколько десятков, и каким-то образом их нужно отранжировать и сформировать очередь.
Приоритеты
Существует несколько известных фреймворков, по которым обычно делается оценка приоритетов:
- RICE от компании Intercom;
- модель Кано;
- ICE.
В продуктах, над которыми работал я, лучше всего подходили ICE или WSJF — либо кастомная матрица по ключевым параметрам продукта.
Оптимальная стратегия:
- протестировать разные варианты,
- оценить требуемое время,
- обсудить с командой,
- после — итерационно внедрять изменения.
Определение точек роста
После определения приоритетов команда поддержки начинает работать как конвейер по выполнению типовых задач — его можно ускорить в несколько раз.
Хорошая практика — категоризировать все типы обращений, от базовых «ошибка» и «фичреквест» до специфических параметров конкретного продукта. Взгляд на каждый тип задач через призму воронки и анализ входящих обращений помогает закрыть несколько направлений:
- Влияние на роадмап: можно использовать этот канал коммуникации со своим покупателем, чтобы определить, чего не хватает аудитории и на что обратить внимание;
- Выделение проблемных зон продукта: если обращения часто повторяются, затрагивают конкретную часть (например, «не понимаю, как зарегистрироваться») — это явный сигнал, что что-то работает не так и надо подумать над системным решением;
- Оценка качества службы поддержки и менеджмента: как меняется количество, темы, повторяемость входящих обращений за определенный период?
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Чтобы улучшить процессы по последним двум пунктам, можно выделить несколько направлений для работы:
- Сократить время на поддержку за счет разработки внутреннего инструментария;
- Обучить первую линию поддержки (это могут быть сейлзы, аккаунт-менеджеры, выделенная команда) и составить инструкции;
- Настроить инструменты для работы с потоком задач.
Что делать с этим на практике?
Чтобы саппорт стал быстрее, мы с командами инженеров и менеджеров разработали и прописали:
- Внутренний инструментарий для повторяющихся задач
В идеальной системе это должно стать частью продукта, плюс это хорошее решение как быстрый фикс.
- Конкретные и подробные инструкции для всех коллег, которые работают на входящих сообщениях
- Описание терминологии
Иногда в компанию приходят классные сейлз- и аккаунт-менеджеры, при этом они не всегда знакомы с IT-терминологией; плюс уже сейчас разные команды используют разные названия для одних и тех же явлений. Единый документ помогает хорошо разобраться.
- Мануал по использованию продукта
- FAQ с техническими деталями
- Разделение рабочей среды по сложности и приоритетам задач
- Описание рабочего процесса
- Чек-листы решения задач из определяемых категорий и для различных проблем
- Выделение процесса поддержки в отдельный интерфейс
Декларация, что любая проблема, требующая больше ~15 мин для исследования, должна фиксироваться менеджером в виде задачи.
Это нужно, чтобы лучше понимать:
- куда тратится больше ресурсов,
- на что уходит время,
- где слабые места.
- Снять когнитивное напряжение.
- Регламенты и шаблоны для задач по саппорту
Чтобы не тратить время и усилия на описание тикетов, менеджеру нужно понять задачу и описать ее в существующей структуре, а не придумывать каждый раз новую.
- Изменение подхода к саппорту
Мои эксперименты показывают, что хорошо работает создание переходящей роли «дежурного» в текущем спринте.
Ставить на «вечную поддержку» одних и тех же коллег не очень хорошо, люди устают от подобных задач. Вероятно, они шли работать, чтобы делать что-то классное, а не чинить баги разных размеров.
При внедрении процесса с такими компонентами команды получали:
- стабильный процесс решения задач,
- ускорение в работе минимум в два раза,
- отсутствие иллюзии миллиона задач в чате и паники.
А процесс становился прозрачным и понятным каждому сотруднику.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
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