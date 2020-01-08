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А вы сможете стать скрам-мастером? Советы для новичков в профессии

Колонки
Василий Савунов
Василий Савунов

Agile-коуч компании ScrumTrek

Светлана Зыкова

Профессия Scrum-мастера часто входит в рейтинги перспективных профессий. Согласно рейтингу LinkedIn, среди самых перспективных вакансий в 2019 году ScrumMaster занял 10 место из 15. Предполагается, что в будущем спрос на эту специальность возрастет еще в несколько раз, а минимальная зарплата составит $100 тыс. в год. 

Василий Савунов, agile-коуч компании ScrumTrek, рассказывает, на что обратить внимание новичкам в профессии.

А вы сможете стать скрам-мастером? Советы для новичков в профессии

Кто такие Scrum-мастера?

В отличие от Запада, в России скрам-мастера только начинают появляться. В основном эти профессионалы уже работают внутри компаний, редко выходя на рынок труда.

Стать сертифицированным Scrum Master’ом довольно просто: достаточно обучиться в профильных образовательных организациях, выдающих международные дипломы, вроде ICAgile, PMI, Scrum Alliance, Scrum.org, ISQI и пройти у них экзамен — его сдают до 90% студентов. Но дьявол, как известно, в мелочах, и наличие сертификата не гарантирует работодателю ничего, кроме того, что перед вами человек, предпринявший определенные усилия и потративший деньги, чтобы получить официальную бумажку, якобы удостоверяющую его квалификацию. Результата это не гарантирует.

Дело в том, что профессия Scrum-мастера находится на стыке нескольких областей познания: менеджмент, психология личности, групповая динамика, фасилитация и, конечно, фреймворк Scrum.

Причины, по которым был разработан фреймворк Scrum, заключаются в том, что в постиндустриальном мире, где главенствуют IT, основная прибыль крутится не вокруг производства реальных товаров, а в среде идей, сервисов, услуг, для изобретения которых, нужен творческий подход и, как следствие, вовлеченность людей, создающих эти продукты, заинтересованность в бизнес-результате, желание сделать прорыв на рынке и принести пользу компании.

Творческая работа требует совсем иных способов управления. То, что хорошо при механической работе — четкий план, контроль по срокам и результатам, денежная мотивация, — плохо работает с людьми интеллектуального труда. Например, попытки управлять разработкой ПО через директивные методы приводят к тому, что программисты, чья работа в основном происходит «в уме» и требует творческого подхода, спустя какое-то время начинают работать по принципу «итальянской забастовки», когда делается ровно то, что написано в ТЗ. Без какой-либо попытки творческого осмысления или сотрудничества с заказчиком, чтобы указать на лучшее решение или предупредить о рисках.

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Ситуация, при которой в ответ на вопрос заказчика: «А почему эта функция не сделана, она же очевидна для данного продукта?», звучит ответ программиста: «А потому что в ТЗ об этом не было написано» — уже стала классической. Результат, как правило, не устраивает ни заказчика, ни программиста.

Поэтому сейчас так популярны Agile-подходы, к которым относится и Scrum. Делается ставка на то, чтобы погрузить команду разработки продукта в бизнес-контекст задачи, предоставить ей свободу принятия решений о способах реализации (в определенных рамках, конечно), научить эту группу самоуправлению, решению конфликтов, принятию сложных решений и фасилитации. Структура такой команды «плоская» — без назначенных начальников, где каждый может повлиять на результат.

Фото: Berk Ozel / Shutterstock

Это позволяет раскрепостить творческую энергию людей, вовлечь их, зажечь возможностью самостоятельно сделать крутой продукт и увидеть влияние этого продукта на жизнь компании и клиента.

Конечно, все это делается максимально прозрачно, небольшими итерациями, чтобы у заказчика всегда была возможность скорректировать движение группы, если она пойдет в неверном направлении.

Среди российских компаний, которые применяют Scrum для разработки продуктов, можно назвать Сбербанк, «Альфа-банк», Avito, «Билайн», «Теле 2», X5 Retail Group, «Ингосстрах», группу «Ренессанс» и даже такого промышленного гиганта, как «Северсталь». Область применения подхода зависит от отрасли, но, как правило, это вопросы создания новых продуктов (как IT, так и не-IT-сферы), освоение новых каналов продаж, цифровизация бизнеса, проведение продуктовых исследований.

Согласно последнему отчету об исследовании Agile в России от 2018 года, Scrum наиболее распространен в IT-компаниях, следом идут  телеком-компании, а замыкают тройку лидеров финансовые организации. Есть данные, что в IT и финансах в сравнении с другими отраслями более длительный опыт применения этого подхода (больше трех лет).

Основной рабочей единицей в Scrum является Scrum-команда, в состав которой входят разные специалисты, с разными жизненным и профессиональным опытом, знаниями, привычками. Прежде чем такая группа начнет по-настоящему эффективно работать, ее участникам нужно «притереться» и войти в доверие друг к другу, выработать общие стандарты работы. 

Как показало исследование компании Google в рамках проекта «Аристотель», в котором исследовались причины успеха 180 команд, именно психологическая безопасность и чувство доверия оказались определяющим фактором, который отличал успешные команды от неуспешных. К сожалению, предоставленная сама себе разнородная группа редко способна в короткие сроки выйти на нужную эффективность, создать атмосферу доверия и преодолеть разобщенность. И здесь на сцену выходит роль Scrum-мастера, задачей которого как раз и является помочь группе пройти через сложные этапы знакомства, притирки, формирования общих правил, решения проблем и т.д, чтобы в итоге получить именно команду, то есть группу, в которой все разделяют общую цель, поддерживают и доверяют друг другу.

Что должен уметь Scrum-мастер

  1. Управление групповой динамикой. Поведение людей вне группы и внутри нее кардинально отличается, так как само нахождение в группе диктует человеку определенное поведение, задает ограничения и даже меняет способ мышления.

    Существуют даже так называемые «групповые эффекты», например, эффект социальной фасилитации, который был открыт Норманом Триплетом в 1897 году. Он установил, что велогонщики показывают лучшее время, когда соревнуются друг с другом, а не с секундомером, то есть нахождение в группе и присутствие соперников побуждает спортсменов к более энергичным действиям. То же можно сказать про ИТ-команду.

  2. Фасилитация встреч. В Scrum до 30% времени тратится на командные встречи, и вопрос эффективного их проведения очень важен. Если по итогам встречи команда не вырабатывает решение, это выливается в демотивацию сотрудников и дополнительные издержки для компании.

  3. Разрешение конфликтов. Становление команды — это процесс, и конфликты на этом пути неизбежны. Задача Scrum-мастера — не дать конфликтам перерасти из стадии, когда все еще можно решить переговорами, в войну на уничтожение. Но и избегать конфликтов совсем тоже неправильно.

    Нужно приучить команду к тому, что конструктивный конфликт мнений — это благо, если по его итогам рождается дискуссия, которая приводит к развитию доверия, установлению новых правил, а может быть — и улучшению способов работы над продуктом.

  4. Применение коучинговых техник. Для развития в команде самостоятельности, инициативности, ответственности Scrum-мастеру нужно вести себя так, чтобы давать людям возможность сперва попробовать найти решение из своего опыта, самостоятельно. И только если у людей этого не получается — дать готовый ответ или предложить способ решения. Если Scrum-мастер будет действовать как наседка, опекая группу и давая готовые ответы и решения сразу, то группа просто сядет ему на шею, разучившись самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

  5. Смелость в выражении позиции. Scrum-мастер не должен идти на поводу у команды, если видит, что она «халявит» и недорабатывает. В итоге это приведет к недовольству заказчика или распаду группы. Умение конструктивно «подсвечивать» недоработки команды или отдельных людей, поднимая для обсуждения темы, нужные для долгосрочной эффективности, и организуя их обсуждение с обязательной разработкой плана действий — необходимость для Scrum-мастера.

  6. Обучение команд всему вышеперечисленному. Плох тот Scrum-мастер, который уходит в отпуск, а без него команда ничего не может. Хороший Scrum-мастер должен работать с прицелом на то, чтобы команда спустя некоторое время начала и без него работать так же хорошо, как в его присутствии. Поэтому обучение команды всем вышеперечисленным навыкам является жизненной необходимостью.

  7. Смещение в сторону, когда нужно, и отдать бразды правления самой группе. Наверное, это самое сложное в работе Scrum-мастера. Ведь, плотно работая с командой, начинаешь «болеть» за нее, переживать, если у нее что-то не получается, желать во всем ей помочь. Ты столько сил вложил, чтобы люди начали друг другу доверять, лучше работать — и страшно выпустить это из рук.

    Но если команда не будет время от времени «набивать шишки» и учиться на собственном опыте, она никогда не станет эффективной и слаженной. Преодоление трудностей и осмысление ошибок закладывает фундамент доверия в команде и учит самостоятельности.


Фото: Berk Ozel / Shutterstock

А что еще?

Теории для того, чтобы стать скрам-мастером, будет мало. Только практика и наличие первоначального опыта работы с группой позволяют «зайти» в эту профессию. «С улицы» стать Scrum-мастер почти невозможно — слишком много нюансов, слишком много нестандартных вопросов приходится решать каждый день, и теоретик не сможет на них ответить.

Лучшие кандидаты в Scrum-мастера — это тимлиды, проектные менеджеры, руководители проектов. У них уже есть первоначальный опыт работы с людьми, руководства группами, они понимают всю сложность этой работы. У самых опытных из них постоянно возникает желание опереться на людей, способных проработать детали первоначальной задачи самостоятельно, выбрать способ решения, обосновать его и реализовать, обеспечив прозрачность своей работы. В Scrum на все это и делается ставка, так что переход получается плавным.

Конечно, всегда остается необходимость поучиться основам Agile/Scrum, фасилитации, конфликтологии, коучингу и так далее, но только наличие первоначального опыта работы с людьми гарантирует успех.

Самое сложное для кандидата в Scrum-мастера — это поменять образ мышления и понять, что, замыкая все на себе, делаешь только хуже. Нужно — наоборот — делегировать и взращивать в людях самостоятельность, ответственность и смелость принимать решения.

Что можно посоветовать людям, которые хотят Scrum-мастерами

  1. Обучитесь фасилитации, коучингу, конфликтологии. Эти навыки являются базовыми для любого Scrum-мастера.
  2. Получите 1-2 года опыта управления командой из 5-7 человек. Так вы поймете основные нюансы и трудности, с которыми приходится сталкиваться.
  3. Прочитайте книгу Джеффа Сазерленда «Scrum — революционный метод управления проектами».
  4. Походите на конференции, посвященные Agile, пообщайтесь со спикерами, задавайте вопросы, спрашивайте примеры успешных кейсов.
  5. Попробуйте себя в качестве рядового участника Scrum-команды, проявляйте инициативу, на практике развивайте навыки, которые вы приобрели ранее.
  6. Договоритесь с вашим Scrum-мастером, чтобы он иногда позволял вам проводить Scrum-мероприятия для обретения навыков. Для него это будет возможность снизить нагрузку и вырастить себе смену.
  7. Пройдите сертификационный тренинг по основам Agile/Scrum, чтобы было чем подтвердить свои навыки и образование перед работодателем.

Фото на обложке: Berk Ozel / Shutterstock.

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