Продающий пост в «Инстаграм»: полная пошаговая инструкция

Продающий пост в Instagram сегодня — это не максимальный бюджет на продвижение или узнаваемый амбассадор на обложке. Главный показатель эффективности отдельного поста и коммуникации в целом — вовлеченность аудитории в контент профиля. Об особенностях работы с Instagram и правилах подготовки продающих постов рассказал Артемий Константинов, креативный директор коммуникационного агентства MONSTARS .

Содержание:

Как сделать пост в «Инстаграм»

Иногда выбрать «лучшую» фотографию для поста, а уже тем более придумать, как его подписать, кажется невозможным. Но поверьте, есть вещи и посложнее: если эта самая фотография должна решать какую-либо бизнес-задачу, продающий пост должен закрывать один из запросов аудитории.

Как написать пост в «Инстаграм» и решить, о чем и с какой периодичность готовить публикации помогут проработанная контент-стратегия и рубрикатор.

Следующим шагом будет подбор нужных инструментов: ими могут быть программы для отложенного постинга, приложения для обработки и дизайна публикаций (мобильные или профессиональные), штатив, объект для фото, модель, еда и так далее.

Ну и главное — текст. О нем поговорим ниже.

Виды постов в «Инстаграм»: определяем тип поста

Еще один не менее важный принцип разделения публикаций в профиле — определение задач, которые они решают. Классический подход выделяет три вида контента по задачам:

на продажу;

на вовлечение;

на повышение лояльности.

Публикации с разными задачами должны планомерно чередоваться друг с другом в профиле, чтобы органично заполнять инфополе аудитории. Только представьте, если бы каждый день аккаунт Adidas или Nike предлагал вам купить пару обуви или толстовку.

Посты для каждой задачи составляются с учетом индивидуальных характеристик аудитории (зрителя). Для некоторых из них лучше подойдет статичных графический макет с обтачкой продукта. Где-то, наоборот, важно показать продукт в движении, живой домашней обстановке, добавить в кадр людей или наложить приятную музыку на фон.

Тип каждого отдельно взятого поста определяется исключительно как объёмный вывод из разработанной контент-стратегии и рубрикатора.

Определяем свою аудиторию

Анализ аудитории страницы (или бренда в целом) может быть статистический или психологический.

Первый основан на цифрах и показателях профиля — такую статистику можно собрать через специальные сервисы (popsters.ru или livedune.ru), так и внутри каждой соцсети. Так можно узнать социально-демографический портрет аудитории, оценить уровень ее активности и сделать вывод об общих интересах и поведении в интернете.

Куда интереснее и полезнее составление психо-эмоциональных портретов. Их корректное определение позволит понять, как написать продающие посты. Для этого важно поставить себя на место покупателя и ответить на большое число вопросов, связанных с вашим продуктом или услугой.

Например:

Сколько денег я готов(а) выделить на поход к парикмахеру?

Где я ищу информацию о салонах: захожу в ближайший к дому или сначала оцениваю привлекательность Instagram-аккаунта?

Важны ли для меня рекомендации друзей или инфлюенсеров, которым я доверяю?

Готов(а) ли я поехать до понравившегося салона дольше обычного?

Почему мне может быть интересно подписаться на профиль салона в Instagram?

Что я хочу узнавать в этом профиле?

Ответы на эти вопросы называют «инсайтами». Их можно поделить на два группы: инсайты про продукт/ услугу и инсайты про социальные сети. Не забывайте, что людей, на место которых себя нужно поставить, много, и все они отличаются по характеристикам: возрасту, уровню достатка и социальному статусу.

В результате подобных исследований аудитории вы должны получить не менее трех конкретных портретов. Например:

Марина, 24 года. Работает в офисе неполный день. В свободное время встречается с подругами в кофейнях и обсуждает новости города. Для нее важен ее внешний вид, она посещает салоны не реже одного раза в месяц. Любит специальные предложения и акции, но не считает нужным переплачивать за дорогие косметические средства. В социальных сетях подписана на селебрити, поэтому знает о трендах в моде и красоте.

Темы постов в «Инстаграм»

Современный подход к формированию контент-стратегий ставит во главу угла не темы отдельных продающих постов, а рубрики контента. Другими словами, рубрики объединяют посты по принципу общей темы или сегмента ЦА, на которую они направлены.

Так, например, согласно принципу «общей темы» у вас может получиться такой рубрикатор и типы постов:

Продуктовые посты; Конкурсы и акции; Первые лица компании; Корпоративные новости и партнеры/

Если рубрикатор строится на сегментации ЦА, посты могут делиться следующим образом:

Посты «Молодым мамам» — советы по питанию после рождения ребенка; Посты «Офисным сотрудницам» — рецепты здоровых перекусов на работе; Посты «Студентки и фрилансеры» — lifestyle-контент с узнаваемыми паттернами потребителей.

После того, как вы составите широкий контент рубрикатор, раскрывающие ваш бренд с разных сторон и закрывающий интересы всех сегментов аудитории, распределите темы так, чтобы они не повторялись друг за другом.

Например: «услуга» — «отзывы клиентов — «история сотрудника» — «специальное предложение» — «услуга».

Составление текстового плана

Формат, длина и выразительность текста зависят, как и тема продающего поста, от поставленной задачи. Делая выбор в пользу короткой подписи или красочного лонгрида подумайте, в первую очередь, кто и зачем будет их читать.

Заголовок

В контексте социальных социальных сетей «заголовком» можно назвать любой текст, с которого начинается пост. Если для копирайта и описания качеств продукта вы приложили немало усилий, вам вряд ли захочется узнать, что пользователь пролистал пост после первого же слова.

DO: «Мамины платочки» теперь на Ozon! …

DON'TS: Однажды мы получили отзыв от одной нашей знакомой, что ей было бы удобно…

Текст поста

Instagram — площадка для обмена быстрой информацией в удобоваримом виде. В этом предложении заложены все требования к продающему посту: текст должен содержательным, структурированным и легким. Только если ваш профиль не посвящен академическому анализу статей по философии.

Для корректного разделения текста на абзацы используйте Telegram-бот @text4instabot. Он обезопасит вас от неожиданных абзацев и переносов.

Максимально допустимое количество символов для продающего поста — 2200. Любой, кто увидит такое количество букв в профиле, испугается. Если очень надо — рассредоточьте текст на карточках и сделайте пост-карусель.

Форматирование текста

Редактировать уже выложенный пост площадка позволяет без ограничений. Однако есть негласное правило: если вы обнаружите ошибку в тексте и судорожно побежите ее редактировать через минуту после публикации, у вас жестоко срежутся охваты.

Instagram не любит такие манипуляции, потому что считает, что его могут обманывать. В данном случае «слово — воробей», которого, может, и можно поймать, но как в первый раз он уже не полетит.

Картинка — важнейший аспект Instagram

Это факт. Только старайтесь и картинки подбирать такие, чтобы именно ваша аудитория ставила на них лайки.

Семьи с маленькими детьми оценят развлекательный «семейный» контент — веселые фотографии с отдыха или картинки «идеальной жизни» в домике в деревне.

Завсегдатаи ночных клубов, наоборот, сохранят видео с яркой моделью в интересных аксессуарах в свете стробоскопов. И самое интересное, что поменяй этих двух зрителей местами — оба впадут в ступор от увиденного.

Однако важна не только картинка, а бренд, который за ней стоит. Смелый, осознанный и современный бренд образовывает публику, расширяет ее горизонты восприятия и палитру эмоций. Задача современной контент-стратегии — не только публиковать то, что «порадует» зрителя, но и то, что поможет транслировать ценности и Big idea бренда.

Хештеги

Этот инструмент и его применение значительно трансформировались за последние несколько лет. С одной стороны, количество контента в Instagram по тегам #love #cesarsalad и #экскурсиипоневе стало настолько большим, что надеяться на конверсию и переход в ваш профиль глупо.

С другой стороны, не так давно сеть ввела возможность подписки не только на профили, но и на теги, которые интересны. То есть в вашей ленте будут периодически появляться разные фото #париж (если оно вам вдруг нужно).

#Продвигаться #за #счет #облака #хештегов #в #описании #поста — моветон. Это не только не работает, но и визуально засоряет ваш аккаунт. Чтобы убедиться в моих словах, можете сделать такой пост и проверить в статистике переходы по тегам, которые указали. Цифры будут стремиться к нулю.

Два исключения по отношению к хештегам можно определить так:

Вы проводите конкурс или розыгрыш, обязательным условием которого становится пост участника с хештегом активации. В таком случае все работы собраны в одном месте, и вы можете, например, выбрать лучшие из них. Допустим, #урокивыживания_mastercard. Уникальные хештеги внутри вашего аккаунта, которые упрощают навигацию по рубрикам контента в профиле. Например: #cofix_вкусы, #cofix_dogs или #cofix_рецепты. Если вводите такие теги, научите свою аудиторию ими пользоваться. Создайте раздел актуального «ТЕГИ» с макетом: «Все интересующие вас публикации вы сможете найти по нашим специальным тегам».

Геолокация

Если ваш бизнес больше одного магазина или студии, использовать локации, не относящиеся к конкретно вашему месту — неэффективно.

Конечно, если у вас цветочный салон или новый магазин корейской косметики, вы можете поставить локацию ЦУМ или Патриаршие пруды, но если от этих мест до вашего добираться больше часа на общественном транспорте, вряд ли кого-то это заинтересует.

Если настаиваете на эффективности «целевых» геолокаций для ваших продающих постов, учитывайте уникальность вашего продукта, релевантность предложения и другие факторы, определяющие решение покупателя.

Единственный плюс геолокации — часто она помогает определить расположение салона/магазина/ресторана/офиса на карте. Не разменивайте такую возможность для потенциального клиента на псевдопопулярные места с бесконечным потоком рандомных отметок.

Статистика

Внутренние инструменты платформы продолжают развиваться, открывая для обычных пользователей все больше встроенной аналитики. Статистика доступна как для каждой публикации, так и для профиля в целом: за неделю, 30 дней, полгода и год.

Показатели, которые можно найти внутри платформы:

охват аккаунтов;

взаимодействия с контентам (общее число);

действия в профиле (подписки, переходы на сайт);

динамику подписичков и вовлечения аудитории.

Аналогичный прогресс произошел в вопросе запуска постов в промо. Теперь это можно делать прямо из Instagram, настраивая аудиторию, бюджет и целевое действие. Специалисты не рекомендуют злоупотреблять таким промо и выстраивать серьезные полноценные воронки и рекламные кампании в кабинете Facebook.

Вшитая статистика полезна для оценки роста аккаунта в моменте, однако не дает возможности детального анализа и сравнения за большой период в прошлом. Для таких задач подойдут отдельные сервисы аналитики, уже упомянутые выше: popsters.ru или livedune.ru.

Как часто и сколько постов в «Инстаграм» нужно выкладывать?

Наполняя аккаунт, оставайтесь в разумных рамках. Я бы рекомендовал от 10 до 25 публикаций в месяц. Вместо того, чтобы гнаться за ежедневными публикациями я бы порекомендовал отталкиваться от двух критериев:

Характеристики и разнообразие вашего продукта: сколько постов ему можно посвятить и на какой по счету вам нечего будет рассказывать. Посвящать 20 постов трем видам молока — нет. Каждый день делиться работами мастеров маникюрного салона — да. Можете ли вы обеспечить полезность и самодостаточность каждого поста, который хотите разместить? Если ответ неоднозначный, подумайте дважды. Бесполезный «пост ради поста» может, наоборот, стать триггером для подписчика, в результате чего он пример решение об отписке.

Рекомендую активнее использовать формат Stories: наполнять их интересным и интерактивным контентом, делиться воспоминаниями и мыслями, запускать челлендж и конкурсы на отметки.

Алгоритмы Instagram поощряют профили с хорошими показателями статистики по Stories, подтягивая вверх и статистику публикаций.